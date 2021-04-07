Судді з окупованого Криму оголошено підозру за незаконний вирок активісту Майдану, - прокуратура
Судді підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя оголошено підозру в порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.
За версією українських слідчих, підозрюваний "брав безпосередню участь в реалізації політики держави-окупанта, спрямованої на переслідування громадян України в Криму". Як вважають у відомстві, своїми діями він порушив положення Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.
"Згаданий "суддя" впродовж квітня-травня 2015 здійснював кримінальне переслідування українського активіста за сфабрикованою справою про нібито умисне заподіяння останнім легкої шкоди здоров'ю працівникові кримського спецпідрозділу "Беркут" 18 лютого 2014 на Майдані Незалежності в Києві", - сказано в повідомленні.
За інформацією відомства, підозрюваний незаконно засудив українського активіста до 4 років і 2 місяців позбавлення волі.
"Таким чином, "суддя" незаконно застосував кримінальне законодавство Росії до подій, які нібито сталися до окупації півострова і поза його територією", - сказано в повідомленні прокуратури.
В інформації відомства не вказано імена та прізвища ні судді, ні активіста, проти якого він виносив вирок. Однак, як відомо з відкритих джерел, у 2015 році в Криму на чотири роки і два місяці тюремного ув'язнення засудили кримського євромайданівця Олександра Костенка, передає Крим.Реалії.
За версією російського слідства 18 лютого 2014 року під час "масових заворушень" у Києві Костенко заподіяв тілесні ушкодження співробітнику кримського спецпідрозділу "Беркут". Активіст, як стверджують силовики, без передбаченого законом дозволу, незаконно зберігав за місцем проживання нарізний ствол.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль