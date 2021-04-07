Судді з окупованого Криму оголошено підозру за незаконний вирок активісту Майдану, - прокуратура

Судді підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя оголошено підозру в порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

За версією українських слідчих, підозрюваний "брав безпосередню участь в реалізації політики держави-окупанта, спрямованої на переслідування громадян України в Криму". Як вважають у відомстві, своїми діями він порушив положення Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

"Згаданий "суддя" впродовж квітня-травня 2015 здійснював кримінальне переслідування українського активіста за сфабрикованою справою про нібито умисне заподіяння останнім легкої шкоди здоров'ю працівникові кримського спецпідрозділу "Беркут" 18 лютого 2014 на Майдані Незалежності в Києві", - сказано в повідомленні.

За інформацією відомства, підозрюваний незаконно засудив українського активіста до 4 років і 2 місяців позбавлення волі.

"Таким чином, "суддя" незаконно застосував кримінальне законодавство Росії до подій, які нібито сталися до окупації півострова і поза його територією", - сказано в повідомленні прокуратури.

В інформації відомства не вказано імена та прізвища ні судді, ні активіста, проти якого він виносив вирок. Однак, як відомо з відкритих джерел, у 2015 році в Криму на чотири роки і два місяці тюремного ув'язнення засудили кримського євромайданівця Олександра Костенка, передає Крим.Реалії.

За версією російського слідства 18 лютого 2014 року під час "масових заворушень" у Києві Костенко заподіяв тілесні ушкодження співробітнику кримського спецпідрозділу "Беркут". Активіст, як стверджують силовики, без передбаченого законом дозволу, незаконно зберігав за місцем проживання нарізний ствол.