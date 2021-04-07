У будь-який формат переговорів стосовно Донбасу мають входити США, - експерт Atlantic Council Аслунд
У будь-який формат переговорів щодо врегулювання українсько-російського воєнного конфлікту мають входити США, тому що Росія не сприйме серйозно гарантій від Франції та Німеччини.
Таку думку в коментарі виданню "ГОРДОН" висловив експерт Atlantic Council Андерс Аслунд, передає Цензор.НЕТ.
"[44-й] президент [США] Барак Обама взагалі не хотів займатися питанням України та передав цю тему Джо Байдену, який тоді як віцепрезидент із задоволенням займався цією темою, хоча, звісно, йому забракло повноважень. Потрібно було бути президентом, щоб долучитися до мінського або нормандського форматів. Потім президент [США] Дональд Трамп відверто виступав на боці [президента РФ Володимира] Путіна і взагалі не підтримував України, як він багато разів пояснював, "це не питання". Але тепер сталося так, що президент вже Байден. Він прекрасно знає всі справи. І поруч із ним люди, які чудово знають українсько-російську проблематику й готові працювати", – зазначив Аслунд.
Він вважає, що Росія боїться участі Америки в переговорах з урегулювання воєнного конфлікту на сході України.
"Кремль злякався, що США дійсно почнуть ефективно сприяти Україні. Біля Байдена є люди, які дуже серйозно ставляться до війни в Україні. Мої колеги [колишній посол США в Росії] Александр Вершбоу і [виконавчий директор Центру Байдена в Пенсильванському університеті] Майкл Карпентер запропонували, щоб США оголошували нові санкції проти РФ що шість місяців, якщо Росія нічого не буде робити. І Байден хоче ефективно протидіяти Росії. Я думаю, це також пов'язано з військовою мобілізацією сил РФ біля кордонів України. А Путін хоче перехопити ініціативу в Байдена. Москва боїться, що США не тільки долучаться до переговорного процесу з урегулювання українсько-російського воєнного конфлікту, а й будуть активно діяти, щоб Росія пішла з окупованих районів", – підкреслив співрозмовник.
Він переконаний, що ефективним буде тільки той переговорний процес із РФ, у якому є США.
"Кремль серйозно сприймає тільки США. Франції та Німеччини недостатньо. І Європейського союзу теж не долучили до процесу врегулювання. Тому нормандський формат дійсно потребує розширення. Наприклад, посол Вершбоу запропонував п'ять різних форматів, які можливі. У будь-який формат переговорів, щоб він був ефективним, мають входити США. І формат не головне для Америки, головне, щоб вона була долучена до переговорного процесу. Звісно, Росія виступає проти всього цього, тому що вона не хоче врегулювання ситуації. Якби Кремль хотів ефективних переговорів, то він побажав би побачити за столом і США, тому що він не прийняв би гарантій від Франції та Німеччини серйозно", – резюмував Аслунд.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Либо жизнь Украины - либо уничтожение и унижение от сапога руSSофашистского и мерзостного государства.
Выбор у вас, не велик.
Но при условии, что ваш, не знаю как вы его величаете... возможно президент, пока президент... а не директор губернии, это все поймет.
Если не поймет - расскажите, вы же украинцы - знаете и умеете.
Вы глубоко ошибаетесь - россея очень сильный соперник. И он очень опасен.
Даже США понимает всю опасность рассеи. По этому, мы постоянно... ПОСТОЯННО! готовимся!
А вы выезжаете на самопожертвовании и отваге ваших Воинов. Это единственная каста в Украине и молитесь на них и помогайте им. Больше Вас никто не защитит.
PS. даже ваш хриплый и унылый президент, который
долженобязан есть с одной тарелки, с солдатом. Дабы понять - что это такое. Ведь он у вас, воевал на квартальных фронтахсценах, а не на смертельных восточных фронтах!
- Изя, Захарова сказала, что Запад ведёт агрессивную политику против России.
- А то нет? Зачем они постоянно повышают курс доллара и евро к рублю?!
Первое - это теперь, не так быстро с нынешним руководством Украины.
Второе - за вашего президента, наш Президент не обязан и не имеет на то права, делать и думать, что либо.
Вы его выбрали - вам отвечать за свои поступки.
Ваш смотрит в глаза окупанта и видит мир и почти плачет...
Наш Президент видит другое и об этом громко и на весь Мир говорит - убийца.
Украинские потери на фронте обусловлены прежде всего бездарной и трусливой политикой высшего руководства Украины, безнаказанностью обстрелов с вражеской стороны, непродуманными действиями по разминированию линии соприкосновения и отводу войск, а уж никак не "эскалацией вооруженного конфликта".
Что это есть? Это игры политиков.
********** хочет обострением на фронте отвлечь внимание от нарастающего социального и экономического кризиса.
эрэфия хочет заставить шмарклю быстрее реализовать "нормандские договоренности" и сбросить финансирование и проблемы дЫр ДНР/ЛНР на Украину.
США указывает своим союзникам, что "враг у ворот"
Наша реальность намного страшнее.
Страна живет без боеприпасов, без вакцины, без посевного зерна, но с властью напоминающей то ли детский сад, то ли сумашедший дом.
Самый главный враг Украины сидит на Банковой. - бездарная, расхлябанная кучка дилетантов.
И вот это действительно страшно...