У будь-який формат переговорів стосовно Донбасу мають входити США, - експерт Atlantic Council Аслунд

У будь-який формат переговорів щодо врегулювання українсько-російського воєнного конфлікту мають входити США, тому що Росія не сприйме серйозно гарантій від Франції та Німеччини.

Таку думку в коментарі виданню "ГОРДОН" висловив експерт Atlantic Council Андерс Аслунд, передає Цензор.НЕТ.

"[44-й] президент [США] Барак Обама взагалі не хотів займатися питанням України та передав цю тему Джо Байдену, який тоді як віцепрезидент із задоволенням займався цією темою, хоча, звісно, йому забракло повноважень. Потрібно було бути президентом, щоб долучитися до мінського або нормандського форматів. Потім президент [США] Дональд Трамп відверто виступав на боці [президента РФ Володимира] Путіна і взагалі не підтримував України, як він багато разів пояснював, "це не питання". Але тепер сталося так, що президент вже Байден. Він прекрасно знає всі справи. І поруч із ним люди, які чудово знають українсько-російську проблематику й готові працювати", – зазначив Аслунд.

Він вважає, що Росія боїться участі Америки в переговорах з урегулювання воєнного конфлікту на сході України.

"Кремль злякався, що США дійсно почнуть ефективно сприяти Україні. Біля Байдена є люди, які дуже серйозно ставляться до війни в Україні. Мої колеги [колишній посол США в Росії] Александр Вершбоу і [виконавчий директор Центру Байдена в Пенсильванському університеті] Майкл Карпентер запропонували, щоб США оголошували нові санкції проти РФ що шість місяців, якщо Росія нічого не буде робити. І Байден хоче ефективно протидіяти Росії. Я думаю, це також пов'язано з військовою мобілізацією сил РФ біля кордонів України. А Путін хоче перехопити ініціативу в Байдена. Москва боїться, що США не тільки долучаться до переговорного процесу з урегулювання українсько-російського воєнного конфлікту, а й будуть активно діяти, щоб Росія пішла з окупованих районів", – підкреслив співрозмовник.

Він переконаний, що ефективним буде тільки той переговорний процес із РФ, у якому є США.

"Кремль серйозно сприймає тільки США. Франції та Німеччини недостатньо. І Європейського союзу теж не долучили до процесу врегулювання. Тому нормандський формат дійсно потребує розширення. Наприклад, посол Вершбоу запропонував п'ять різних форматів, які можливі. У будь-який формат переговорів, щоб він був ефективним, мають входити США. І формат не головне для Америки, головне, щоб вона була долучена до переговорного процесу. Звісно, Росія виступає проти всього цього, тому що вона не хоче врегулювання ситуації. Якби Кремль хотів ефективних переговорів, то він побажав би побачити за столом і США, тому що він не прийняв би гарантій від Франції та Німеччини серйозно", – резюмував Аслунд.

+14
Всё правильно сказал.
07.04.2021 22:33
+10
На микрона и мэркельшну -никакой надежды! Пусть будут США!)
07.04.2021 22:47
+8
первая разумная мысля за сутки...
07.04.2021 22:33
Всё правильно сказал.
07.04.2021 22:33
США, Британия, Канада. Это гранит в фундамент Украины.
Либо жизнь Украины - либо уничтожение и унижение от сапога руSSофашистского и мерзостного государства.
Выбор у вас, не велик.
Но при условии, что ваш, не знаю как вы его величаете... возможно президент, пока президент... а не директор губернии, это все поймет.
Если не поймет - расскажите, вы же украинцы - знаете и умеете.
07.04.2021 23:10
первая разумная мысля за сутки...
07.04.2021 22:33
ещё бы о мокшах под столом...
07.04.2021 22:35
Перша розумна думка за 7 років кацапської інтервенції в Україну. Так буде точніше.
07.04.2021 22:45
Без россии.
07.04.2021 22:36
Нікуди ви, казламорді, не дінетесь, будете по шнурку навприсядки скакати, мавпи, ...лять, кацапські...
07.04.2021 22:46
звичайно,але до участі в любих форматах переговорів запрошені не будуть,бо злочинці.
07.04.2021 22:52
Будуть, а не захочуть добром - їх притягнуть за хобот, як злочинців, за допомогою "палєзніхсанкцій".
07.04.2021 22:54
Час попереджень вийшов.Санкції були просто попередження,але вони цього не зрозуміли.Зараз питання вже про існування їх державністі.
07.04.2021 23:02
На жаль ,руйнація імперіі ,це довготривалий ,але не зворотній історичний процес !!! Доля всіх імперій однакова,це занепад і руйнація !!!))
07.04.2021 23:10
Будут держать как противовес КНР...будут искать нового Ельцына...
07.04.2021 23:34
На микрона и мэркельшну -никакой надежды! Пусть будут США!)
07.04.2021 22:47
Ліберасти ,вони і в Європі ,ліберасти !!!)))
07.04.2021 22:48
Это никакие не либерасты, то подельники людоедов.
07.04.2021 22:58
У будь-який формат переговорів стосовно Донбасу мають входити США, - експерт Atlantic Council Аслунд - Цензор.НЕТ 1169
07.04.2021 22:54
У будь-який формат переговорів стосовно Донбасу мають входити США, - експерт Atlantic Council Аслунд - Цензор.НЕТ 5013
07.04.2021 22:56
"Давно не гуляла сокира по вулицям міста Масква"
07.04.2021 22:59
Просто , доступно , і все як Воно Є , а ми про це говорили з 14 року.
07.04.2021 22:58
Ну и шо дальше, говорить еще 7 лет будем.
07.04.2021 23:08
Говорильна Кончилась с приходом Нового Президента США.
07.04.2021 23:38
Ну и почем это видно? Все поддерживают, а штаны. как сползали, так и сползают.
07.04.2021 23:46
Идут поставки техники и оборудования , о львиной доли мы можем только догадываться .Мемного подождать нужно , но не годы , а месяц .Да Европа , - с одной стороны как бы и на нашей стороне , а с Другой сименс делает поставки в Крым .
07.04.2021 23:55
Прости, но я пессимист и не могу догадываться, то что вижу, то и говорю. Поставки не идут, их за деньги нам сбрянчивают.
08.04.2021 00:02
Человек не может Быть пессимистом , - Но даже это Так , то должно быть хоть Фрагменты Оптимизма . Без этого человеку просто не жить в Этом Мире . Имею ввиду не физически , а Духовно.Вы же сегодня что то Планируете и хотите иметь Положительный результат от Дня.Если надо , то и поставки пойдут Подарочные. Вы говорите о Деньгах . Посмотрите какие Деньжища многомиллионные воруют и только малую долю Нам показывают как конфискат. Второй бюджет Украины в Тени.
08.04.2021 08:35
У будь-який формат переговорів стосовно Донбасу мають входити США, - експерт Atlantic Council Аслунд - Цензор.НЕТ 7263
07.04.2021 23:05
При всем уважении к вам! Вы крайне беспечно, недооцениваете своего врага! Это недопустимо! Вы не учли историю Союза, для них человек - ничто. Военная машина приоритет - все на 110%
Вы глубоко ошибаетесь - россея очень сильный соперник. И он очень опасен.
Даже США понимает всю опасность рассеи. По этому, мы постоянно... ПОСТОЯННО! готовимся!
А вы выезжаете на самопожертвовании и отваге ваших Воинов. Это единственная каста в Украине и молитесь на них и помогайте им. Больше Вас никто не защитит.
PS. даже ваш хриплый и унылый президент, который должен обязан есть с одной тарелки, с солдатом. Дабы понять - что это такое. Ведь он у вас, воевал на квартальных фронтах сценах, а не на смертельных восточных фронтах!
07.04.2021 23:27
7 лет величайший дипломат, полководец и кондитер видимой части вселенной камалал на Нормандский формат и Минские соглашения. И тут появляется какой-то Аслунд и заявляет что то все было неправильно.
07.04.2021 23:07
З полегшенням ,недолуге !!!))))
07.04.2021 23:19
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

- Изя, Захарова сказала, что Запад ведёт агрессивную политику против России.
- А то нет? Зачем они постоянно повышают курс доллара и евро к рублю?!
07.04.2021 23:09
Со свиномордыми российскими макаками вообще не нужно разговаривать и что то им гарантировать. Просто тупо за ночь включить Украину в НАТО а на утро об этом объявить, за ту же ночь загнать несколько десятков самолетов с современным оружием и послать Путьку нах#й!!!
07.04.2021 23:11
Окей.
Первое - это теперь, не так быстро с нынешним руководством Украины.
Второе - за вашего президента, наш Президент не обязан и не имеет на то права, делать и думать, что либо.
Вы его выбрали - вам отвечать за свои поступки.
Ваш смотрит в глаза окупанта и видит мир и почти плачет...
Наш Президент видит другое и об этом громко и на весь Мир говорит - убийца.
07.04.2021 23:37
Россия воспринимает только США и Китай. 😏
07.04.2021 23:13
Она их не воспринимает, а боится. А Западная Европа для неё, по большому счёту, - рынок сбыта нефти и газа, и никакого пиетета она к ним не высказывает. Поэтому и мутит там воду, как пожелается. Прикупленных ею "деятелей" там (в ЕС) - хоть отбавляй.
07.04.2021 23:48
Це все вірно але кацапня на це ніколи не піде , от і весь разгавор..
07.04.2021 23:20
Никакой реальной эскалации нет.
Украинские потери на фронте обусловлены прежде всего бездарной и трусливой политикой высшего руководства Украины, безнаказанностью обстрелов с вражеской стороны, непродуманными действиями по разминированию линии соприкосновения и отводу войск, а уж никак не "эскалацией вооруженного конфликта".
Что это есть? Это игры политиков.
********** хочет обострением на фронте отвлечь внимание от нарастающего социального и экономического кризиса.
эрэфия хочет заставить шмарклю быстрее реализовать "нормандские договоренности" и сбросить финансирование и проблемы дЫр ДНР/ЛНР на Украину.
США указывает своим союзникам, что "враг у ворот"
Наша реальность намного страшнее.
Страна живет без боеприпасов, без вакцины, без посевного зерна, но с властью напоминающей то ли детский сад, то ли сумашедший дом.
Самый главный враг Украины сидит на Банковой. - бездарная, расхлябанная кучка дилетантов.
И вот это действительно страшно...
08.04.2021 00:36
 
 