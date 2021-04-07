У будь-який формат переговорів стосовно Донбасу мають входити США, - експерт Atlantic Council Аслунд

У будь-який формат переговорів щодо врегулювання українсько-російського воєнного конфлікту мають входити США, тому що Росія не сприйме серйозно гарантій від Франції та Німеччини.

Таку думку в коментарі виданню "ГОРДОН" висловив експерт Atlantic Council Андерс Аслунд, передає Цензор.НЕТ.

"[44-й] президент [США] Барак Обама взагалі не хотів займатися питанням України та передав цю тему Джо Байдену, який тоді як віцепрезидент із задоволенням займався цією темою, хоча, звісно, йому забракло повноважень. Потрібно було бути президентом, щоб долучитися до мінського або нормандського форматів. Потім президент [США] Дональд Трамп відверто виступав на боці [президента РФ Володимира] Путіна і взагалі не підтримував України, як він багато разів пояснював, "це не питання". Але тепер сталося так, що президент вже Байден. Він прекрасно знає всі справи. І поруч із ним люди, які чудово знають українсько-російську проблематику й готові працювати", – зазначив Аслунд.



Він вважає, що Росія боїться участі Америки в переговорах з урегулювання воєнного конфлікту на сході України.



"Кремль злякався, що США дійсно почнуть ефективно сприяти Україні. Біля Байдена є люди, які дуже серйозно ставляться до війни в Україні. Мої колеги [колишній посол США в Росії] Александр Вершбоу і [виконавчий директор Центру Байдена в Пенсильванському університеті] Майкл Карпентер запропонували, щоб США оголошували нові санкції проти РФ що шість місяців, якщо Росія нічого не буде робити. І Байден хоче ефективно протидіяти Росії. Я думаю, це також пов'язано з військовою мобілізацією сил РФ біля кордонів України. А Путін хоче перехопити ініціативу в Байдена. Москва боїться, що США не тільки долучаться до переговорного процесу з урегулювання українсько-російського воєнного конфлікту, а й будуть активно діяти, щоб Росія пішла з окупованих районів", – підкреслив співрозмовник.

Він переконаний, що ефективним буде тільки той переговорний процес із РФ, у якому є США.



"Кремль серйозно сприймає тільки США. Франції та Німеччини недостатньо. І Європейського союзу теж не долучили до процесу врегулювання. Тому нормандський формат дійсно потребує розширення. Наприклад, посол Вершбоу запропонував п'ять різних форматів, які можливі. У будь-який формат переговорів, щоб він був ефективним, мають входити США. І формат не головне для Америки, головне, щоб вона була долучена до переговорного процесу. Звісно, Росія виступає проти всього цього, тому що вона не хоче врегулювання ситуації. Якби Кремль хотів ефективних переговорів, то він побажав би побачити за столом і США, тому що він не прийняв би гарантій від Франції та Німеччини серйозно", – резюмував Аслунд.

