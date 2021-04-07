УКР
Новини Агресія Росії проти України
Глава МЗС Нідерландів Блок запевнив Кулебу в підтримці на тлі зростаючої агресії РФ на Донбасі: "Україна не наодинці"

Глава МЗС Королівства Нідерланди Стеф Блок під час телефонної розмови запевнив українського колегу Дмитра Кулебу, що Україна не залишиться наодинці на тлі ескалації з боку РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Дмитро Кулеба детально поінформував співрозмовника про останні дії Російської Федерації: дестабілізацію безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях і спроби зірвати процес мирного врегулювання, стягування російських військ до кордону нашої держави. Він також запевнив у відданості України політико-дипломатичному врегулюванню.

Стеф Блок висловив стурбованість діями РФ і запевнив у подальшій непохитній підтримці Нідерландами незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України: "Україна не наодинці".

Читайте також: Чехія занепокоєна активністю військ РФ на сході України

Міністри обговорили підготовку до засідання Ради міністрів закордонних справ країн ЄС 19 квітня, до участі в якому запрошено і главу МЗС України.

Насамкінець співрозмовники окремо обговорили хід підготовки до інавгураційного саміту Кримської платформи", - сказано в повідомленні.

Нідерланди (1622) росія (67347) Донбас (22364) Блок Стеф (21)
Топ коментарі
+3
+3
+2
Лучше бы вакцину подарили. А так болтовня в пустую.
07.04.2021 23:01 Відповісти
Держи.

Глава МЗС Нідерландів Блок запевнив Кулебу в підтримці на тлі зростаючої агресії РФ на Донбасі: "Україна не наодинці"
07.04.2021 23:18 Відповісти
Этр плохо,попривыкали,смотрим и хотим чтобы кто-то что-то дал,подарил.жить на подачках плохой имидж
08.04.2021 01:05 Відповісти
пришлют оружия, еды и медикаментов ?
07.04.2021 23:03 Відповісти
пришивали іще аморалку, роздивились - а то касабня
актівниє мєропріятія, еге ж, і на улюбленій гебешній темі

https://twitter.com/LKanjuk

https://twitter.com/LKanjuk L.Kanjuk @LKanjuk

https://twitter.com/LKanjuk https://twitter.com/LKanjuk



Ще одна спецоперація ФСБ з дискредитації України.
У всьому світі модельні агентства - це прихована проституція.
Але зараз у цій дубайській історії з 40 жінок медіа сфокусовані тільки на 11 українках.
І який *збіг* - такий собі Алєксєй Концов з росії організував фотосесію.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9437041/Inside-Dubai-balcony-publicity-stunt-Israeli-porn-site-saw-dozen-woman.html?ito=social-twitter_mailonline
07.04.2021 23:04 Відповісти
надеюсь кулеба вменяемый...ещё они сев.поток2 поддердивают...
07.04.2021 23:06 Відповісти
Манька Фєдєрація афігєєт від такої обеспокоєнності.

Звичайно, що Європа нас підтримує, але в НАТО чомусь не бере.
07.04.2021 23:38 Відповісти
Наверное тюльпанов передадут, килограмм 100.
08.04.2021 00:13 Відповісти
Сша подталкнет Украину к войне с Россией ,а Нидерланды это очень серьёзно путин вообще испугался.
08.04.2021 01:10 Відповісти
Тюльпаны красного цвета в Рашу продавать не будете?( Ну в качестве санкций)
08.04.2021 01:10 Відповісти
Хорошо, что у Зеленского жена не голландка как у Саакашвили... это дает шанс Украине на мирное разрешение противостояния
08.04.2021 06:21 Відповісти
США даже саудам не помогли в войне с хуситами, какие Нидерланды?
Пустых шприцов разве что насобирают.
08.04.2021 07:04 Відповісти
 
 