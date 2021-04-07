Глава МЗС Нідерландів Блок запевнив Кулебу в підтримці на тлі зростаючої агресії РФ на Донбасі: "Україна не наодинці"
Глава МЗС Королівства Нідерланди Стеф Блок під час телефонної розмови запевнив українського колегу Дмитра Кулебу, що Україна не залишиться наодинці на тлі ескалації з боку РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
"Дмитро Кулеба детально поінформував співрозмовника про останні дії Російської Федерації: дестабілізацію безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях і спроби зірвати процес мирного врегулювання, стягування російських військ до кордону нашої держави. Він також запевнив у відданості України політико-дипломатичному врегулюванню.
Стеф Блок висловив стурбованість діями РФ і запевнив у подальшій непохитній підтримці Нідерландами незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України: "Україна не наодинці".
Міністри обговорили підготовку до засідання Ради міністрів закордонних справ країн ЄС 19 квітня, до участі в якому запрошено і главу МЗС України.
Насамкінець співрозмовники окремо обговорили хід підготовки до інавгураційного саміту Кримської платформи", - сказано в повідомленні.
