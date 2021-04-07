УКР
МОЗ необхідні додаткові 6,5 млрд грн для закупівлі вакцин проти COVID-19, - Степанов

Міністерству охорони здоров'я необхідні додаткові кошти для закупівлі вакцин проти коронавірусу.

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Коли формували бюджет на 2021 рік, ми пропонували виділити на це 15,1 млрд грн, із них отримали 4 млрд і чітко визначили, що за необхідності відразу буде знайдено відповідні кошти для закупівлі додаткових доз вакцин. За нашими підрахунками ця потреба становить приблизно 6,5 млрд гривень", - заявив Степанов.

За словами міністра, Україна вже забезпечена на рівні договорів 32 мільйонами доз вакцини від COVID-19.

+31
шо,на пальтишко не хватает?
07.04.2021 23:06 Відповісти
+21
Нове пальто захотіло, лиса мразота?
07.04.2021 23:08 Відповісти
+19
Теперь можете взять деньги из "Большого строительства". Мы же туда средства ковидного фрнда запихнули?
07.04.2021 23:11 Відповісти
мож просто растёт?дорогу к личной будке брусчаткой...
07.04.2021 23:13 Відповісти
польта то он на зиму запасал, а это на лето надо по лёгкому прибарахлиться ))
07.04.2021 23:20 Відповісти
А шапочку, варежки, плавки...
07.04.2021 23:23 Відповісти
в зимнем пальтишке уже жарко . нужно что то демисезонное
МОЗ необхідні додаткові 6,5 млрд грн для закупівлі вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6737
07.04.2021 23:24 Відповісти
заточка амурского раздражает больше бубаноидной...тот хоть не косит под славянина...
07.04.2021 23:26 Відповісти
МОЗ необхідні додаткові 6,5 млрд грн для закупівлі вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3234
07.04.2021 23:30 Відповісти
то не ко мне...любую власть надо трахать до посинения в режиме нон-стоп...
07.04.2021 23:35 Відповісти
Иногда, трахая, полезно еще и думать хоть немного.
07.04.2021 23:42 Відповісти
И на краю ямы... Для ускорения оргазма трахаемой...
08.04.2021 08:21 Відповісти
Ні, на костюм с отливом - и на Ялту!
08.04.2021 00:32 Відповісти
Як неочікувано!
07.04.2021 23:11 Відповісти
Що,"ковидные"бабоси раздербанили?
07.04.2021 23:12 Відповісти
А асфальтом "великого крадiвництва" низзя расплатиться? 😞
07.04.2021 23:13 Відповісти
Асфальта не хватит. Половина бабосиков уже расползлись по карманам.
07.04.2021 23:32 Відповісти
Придётся дороги снимать, что на деньги из ковид фонда были построены.
07.04.2021 23:13 Відповісти
Нет, они с нас 3 шкуры ссымут.
07.04.2021 23:21 Відповісти
На Велике крадівництво теж необхідні грощі
07.04.2021 23:14 Відповісти
Денег нет. И не было. Было обыкновенное ссание в глаза зебиллам как и сейчас. Галабаротька на лисапете. А-ха-ха!!
07.04.2021 23:15 Відповісти
Крадуть вже втупу...😡
07.04.2021 23:16 Відповісти
Втупу красть позволяем! Пока огород не охраняется - будуть красты и зайчики, и ховрашкы, и суседка...
08.04.2021 08:22 Відповісти
Потім він заявить, що тому вони і не закупили обіцяний Pfizer але виробники вимагають не розголошувати деталі.
07.04.2021 23:17 Відповісти
Ой фсьо! Нову куртку вже хоче купити, та шо за 630 000 вже не в тренді.

Степанов! Досить хмиздити наші гроші!
07.04.2021 23:18 Відповісти
оооо! это уже теплее! а то зарядил "производители, производители" )))
07.04.2021 23:18 Відповісти
Гроші були витрачені на дороги! ахахах ох і .....
07.04.2021 23:22 Відповісти
не на ДОРОГИ а на ДОРОГИе шмотки
07.04.2021 23:26 Відповісти
или штрафы новые за мопеды или евробляхеров нагнуть ..огого щаб винницкие небарыги показали кто родину не любит
07.04.2021 23:24 Відповісти
Всё никак не нажрётся скАтина...
07.04.2021 23:27 Відповісти
Оно не только о себе думает. Внукам еще не хватает.
07.04.2021 23:33 Відповісти
А зебілам байдуже, аби не Порошенко...
08.04.2021 00:08 Відповісти
сказал бы проще . Минздраву нужно 10 500 курток таких как у него по 620 000 грн.
07.04.2021 23:34 Відповісти
В автодоре у чиновников возьмите. К их рукам прилипло и больше.
Или пусть Зеленский со своих счетов в офшорах снимет, чтобы впредь думал, а не занимался личным популизмом.
07.04.2021 23:36 Відповісти
ЗЕбилва бы молчала на эту тему . Вы вообще в Голобородька БЕЗДОКАЗАКТЕЛЬНО поверили. И в 4000 басксов зарплаты. и в "кінець епохи бідності", и в "хуже нє будєт", и в "чемпионов по борьбе с короновирусом", и в "новый честный парень из нарота"... Рот бы прикрыл, ваша корова вообще не мычала б
08.04.2021 00:09 Відповісти
Який не кмітливий цей Степанов. Штук п'ять вовків нехай зловлять з їх хатами набитими баксами і буде на що вакцину купувати
08.04.2021 00:03 Відповісти
ЗЕлений Віслюк впевнений, що основне місце його роботи - "Квартал-95"...
Згідно Декларації, ЗЕлений ублюдок досі отримує зарплату "за основним місцем роботи" - у "95-му кварталі".
За 2020 рік, він отримав 1,6 млн гривень:

Ось де гроші на вакцину , але чомусь ніяка млядь не кричить :,,ЗеКатарський , продай свій Квартал 95 !" 😂
Чотири офіційних офшори ЗеКатарського ублюдка з кількома мільйонами ,
чомусь нікому не муляють !
Бидло ......(((
08.04.2021 00:29 Відповісти
Тварь.
08.04.2021 01:01 Відповісти
хорошо. всё верно.
08.04.2021 03:37 Відповісти
Степанов люди купят пфайзер, модерну джонсон и джонсон по 1000 гривен. Просто завезите. Вначале 1 млн. Доз. Потом езе 1 млн, когда эти продадите. Мне нах не нужно слушать твой бред, про бабло и через сколько лет меня вколят.
08.04.2021 05:31 Відповісти
По этому балаболу тюрьма плачет.
Все они там наверху только говорят...
08.04.2021 06:21 Відповісти
МОЗ необхідні додаткові 6,5 млрд грн для закупівлі вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3315
08.04.2021 07:30 Відповісти
Денег дайте..... А цену и количество вакцин я вам не скажу....
08.04.2021 13:28 Відповісти
 
 