МОЗ необхідні додаткові 6,5 млрд грн для закупівлі вакцин проти COVID-19, - Степанов

Міністерству охорони здоров'я необхідні додаткові кошти для закупівлі вакцин проти коронавірусу.

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Коли формували бюджет на 2021 рік, ми пропонували виділити на це 15,1 млрд грн, із них отримали 4 млрд і чітко визначили, що за необхідності відразу буде знайдено відповідні кошти для закупівлі додаткових доз вакцин. За нашими підрахунками ця потреба становить приблизно 6,5 млрд гривень", - заявив Степанов.

За словами міністра, Україна вже забезпечена на рівні договорів 32 мільйонами доз вакцини від COVID-19.

