МОЗ необхідні додаткові 6,5 млрд грн для закупівлі вакцин проти COVID-19, - Степанов
Міністерству охорони здоров'я необхідні додаткові кошти для закупівлі вакцин проти коронавірусу.
Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Коли формували бюджет на 2021 рік, ми пропонували виділити на це 15,1 млрд грн, із них отримали 4 млрд і чітко визначили, що за необхідності відразу буде знайдено відповідні кошти для закупівлі додаткових доз вакцин. За нашими підрахунками ця потреба становить приблизно 6,5 млрд гривень", - заявив Степанов.
За словами міністра, Україна вже забезпечена на рівні договорів 32 мільйонами доз вакцини від COVID-19.
+31 Гыг с Вами
07.04.2021 23:06
+21 Andriy
07.04.2021 23:08
+19 чел
07.04.2021 23:11
Степанов! Досить хмиздити наші гроші!
--------------------------------------------------------------------------------------------
В автодоре у чиновников возьмите. К их рукам прилипло и больше.
Или пусть Зеленский со своих счетов в офшорах снимет, чтобы впредь думал, а не занимался личным популизмом.
Згідно Декларації, ЗЕлений ублюдок досі отримує зарплату "за основним місцем роботи" - у "95-му кварталі".
За 2020 рік, він отримав 1,6 млн гривень:
Ось де гроші на вакцину , але чомусь ніяка млядь не кричить :,,ЗеКатарський , продай свій Квартал 95 !" 😂
Чотири офіційних офшори ЗеКатарського ублюдка з кількома мільйонами ,
чомусь нікому не муляють !
Бидло ......(((
Все они там наверху только говорят...