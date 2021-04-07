УКР
Транзит російського газу територією України створює подушку безпеки у військовому плані, - Коболєв

Транзит російського газу територією України створює подушку безпеки у військовому плані, - Коболєв

Транзит російського газу через територію України є "подушкою безпеки" у військовому плані. Росія не може розпочати повномасштабну війну з Україною, оскільки це вдарить по виручці "Газпрому"

Про це заявив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми вважаємо, що транзит російського газу по території України створює для нас, як для країни, певну подушку безпеки у військовому плані. Тобто повноцінна або масштабна військова операція проти України для російської сторони в даний момент є просто дуже дорогим задоволенням", - сказав Коболєв.

Він зазначив, що військова операція вплине на обсяги транзиту, відповідно, вдарить по виручці "Газпрому".

"Переведення транзиту російського газу з території України на інші газопроводи або на інші маршрути означає, що ця подушка просто зникне. А, відповідно, це кардинально підвищує наші ризики, в першу чергу у військовому плані", - вважає Коболєв.

Глава Нафтогазу додав, що економічні та фінансові ризики в даній ситуації для України є другорядними.

росія (67347) Коболєв Андрій (823) транзит газу (1014)
Топ коментарі
+20
А якщо ще й віддати свої територійї - 100% гарантія ненападу. Ну не атакуватиме ж расія сама себе
показати весь коментар
07.04.2021 23:35 Відповісти
+11
Уже не создаёт. При любом шухере немцы достроят трубу за пару недель.
показати весь коментар
07.04.2021 23:35 Відповісти
+8
То есть не будет рос газа - не будет Украины! Я правильно понял этого товарища?!
показати весь коментар
07.04.2021 23:39 Відповісти
А якщо ще й віддати свої територійї - 100% гарантія ненападу. Ну не атакуватиме ж расія сама себе
показати весь коментар
07.04.2021 23:35 Відповісти
Сильный ход
показати весь коментар
07.04.2021 23:37 Відповісти
это уже полноценный хитрый план!
показати весь коментар
07.04.2021 23:55 Відповісти
на самом деле оккупанту ПРИДЁТСЯ провести массовый террор.. чтобы запугать население и подавить сопротивление
учитывая насколько некоторые украинцы не хотят быть рабами Москвы - это ориентировочно пытки миллионов и расстрел пары миллионов украинцев
так что после оккупации как раз будет война
показати весь коментар
08.04.2021 00:29 Відповісти
Ну і де ж кацапам набрати стільки катів якщо ударна група військ всього 340 000 які в 42 мільйонній країні будуть знищені досить швидко. Зайти не проблема! Здуру можуть і зайти. Але треба їсти, пити, спати, воювати, отримувати військове спорядження і доставляти його за сотні і тисячі кілометрів. Ми ж не крихітна Чечня відрізана від світу. Як Ви собі уявляєте "розстріл пари мільйонів українців"? Тому будь які спроби кацапів приречені ще до їх початку а наслідки знищать і режим і сам ********* як федерацію. Єдине що можна порадити окупантам то це наостанок "ухи поїсти"...
показати весь коментар
08.04.2021 02:25 Відповісти
Кацапи 71% продуктів харчування імпортують і не здатні прогодувати власне населення. Те чим кацапи харчуються за межами 4 міст-вітрин (москва, пітер, новосибірськ і владивосток) у нас навіть свині гидують жерти... Навіть в радянському блатному фолькльорі це відображено: "Украіна моя кухня - здєсь я єм, отдихаю я в Прибалтікє - в гостінной, перед сном я каждий раз єзжу мится на Кавказ ну а спать ложусь в сибирские періни"... Виникає правда питання де дім у кацапа, але то таке... Те що кацапи реально мають у себе дивітся тут https://www.youtube.com/watch?v=QD0QE9Dl8bU
показати весь коментар
08.04.2021 03:46 Відповісти
А чому тоді Україна заборонила додатково ввіз зернових і олії з Росії? Дожилися, що вже з Росії почали ввозити зернові і олію? Не треба недооцінювати ворога. Умови ведення бізнесу в Росії кращі, ніж в Україні. Погугліть, які продовольчі товари експортує Росія.
показати весь коментар
08.04.2021 10:57 Відповісти
Пшениця у кацапів 100% кормова (мяких сортів), а цього добра нам самим дівати нікуди. Стосовно олії то кацапська не відповідає стандартам і засмічена хімією. То який сенс свою якісну продавати за кордон а населення труїти кацапською? Корупція в ********** в рази вища за нашу і "кращі умови ведення бізнесу" існують лише для чиновників, феесбешників та членів їх родин. Подивіться що вони витворяють в Криму "за законом"...
показати весь коментар
08.04.2021 16:23 Відповісти
Они хотят, чтобы в сфере обслуживания диалог начинался не на украинском и чтобы были разблокированы три канала Медведчука. Вот из-за чего весь сыр бор.
показати весь коментар
08.04.2021 10:59 Відповісти
не учли вы один фактор: в восточных регионах много поддержки кацапов... в Запорожской обл. до 40%, Одесская и Харьковская - 50%+... путлеру не нужна вся Украина, ему достаточно индустриальную часть отрезать, ну и плюс присоединить Крым к терр части... вот и все!
показати весь коментар
08.04.2021 10:19 Відповісти
***** вже нічого запропонувати. Кацапи нічого ********* не виробляють і паразитують з труби. Кримчани спосусились на халявні нафтогроші і тепер лікті кусають... Сьогодні навіть прокацаплені бачать реальну різницю між життям в Україні і холуйством в **********. Щось я не бачу масового повернення кацапів на їх "процвітаючу" історичну батьківщину. Майже всі з них мають родичів в федерації, але свідомо роблять вибір на користь України.
показати весь коментар
08.04.2021 16:38 Відповісти
Зачем кацапам кормить оккупированное население, наоборот устроить голодомор и просить помощи у запада. И запад будет слать продукты, но только жрать их будут вертухаи держащие оцепление вокруг украинских городов.Всё уже было, запад ничему не научился, а мы ?
показати весь коментар
08.04.2021 05:11 Відповісти
Якщо не придбав зброю і не готовий вбивати кацапське падло то ти нічому не навчився...
показати весь коментар
08.04.2021 05:58 Відповісти
Коболев -- ИДИОТ !!! Из за погони за деньгами логика отсутствует
показати весь коментар
08.04.2021 03:05 Відповісти
Уже не создаёт. При любом шухере немцы достроят трубу за пару недель.
показати весь коментар
07.04.2021 23:35 Відповісти
наконец то это озвучено
показати весь коментар
07.04.2021 23:37 Відповісти
От этой трубы надо было давно избавится. Еще в 2014 году. И прекратить любые связи с Макшанией.
показати весь коментар
07.04.2021 23:37 Відповісти
Транзит російського газу територією України створює подушку безпеки у військовому плані, - Коболєв - Цензор.НЕТ 3731
показати весь коментар
07.04.2021 23:59 Відповісти
Когда в 2014-м , как только кацапы полезли в Крым, умные люди говорили что нужно взрывать этот магистральный газопровод !!! И тогда бы ЕС выражало не озабоченность - а делали реальные шаги чтобы остановить куйла !!! И так бы остановили а не Минском... А теперь все - СП 2 практически готов....
показати весь коментар
08.04.2021 01:01 Відповісти
Зачем взрывать, нужен был президент с волей перекрыть кран. Вместо этого, пока москали убивали наших солдат в Донбассе, супер дипломат вёл переговоры. Остановили персональные или "точечные" санкции Путина ? А краник то был под рукой, но не хотелось огорчать фрау Меркель
показати весь коментар
08.04.2021 05:21 Відповісти
а как бы он тогда конфеты свои в РФ продавал???
показати весь коментар
08.04.2021 10:21 Відповісти
То есть не будет рос газа - не будет Украины! Я правильно понял этого товарища?!
показати весь коментар
07.04.2021 23:39 Відповісти
Все верно. Кацапов чуть сдерживает транзит по территории Украины.
Отсюда и миллиарды в ненужные потоки.https://censor.net/ru/n3258365
показати весь коментар
07.04.2021 23:58 Відповісти
этот коболь хоть знает что кацапы уже убили 15 тысяч Украинцев ?
показати весь коментар
07.04.2021 23:48 Відповісти
лучше тебя знает... НУ И ЧТО
ЧТО лично ты ему сделаешь
он и дальше будет грабить всех нас
показати весь коментар
08.04.2021 00:27 Відповісти
это гыниально,блеать...я-то думаю,вот нахера вы подарили третий в мире ядерный потенциал?трубадуры от сохи,блин.
показати весь коментар
07.04.2021 23:50 Відповісти
с трубой была подстава, бо кацапы тада сказали мудрым презам, что не нападут, бо их труба идёт по Украине, токо отдайте ЯО
показати весь коментар
07.04.2021 23:54 Відповісти
так отож...англосаксы нам должны...большой бада-бум должен быть в арсенале...
показати весь коментар
07.04.2021 23:59 Відповісти
Хотів би спитати у цього дурника як транзит газу зупинив машанів в 2014 році, коли вони захоплювали Крим?
показати весь коментар
07.04.2021 23:52 Відповісти
В Криму проходила транзитна труба?
показати весь коментар
07.04.2021 23:59 Відповісти
Ага...Я поняв. Там де не лежить труба - там захоплять. А де лежить там не захоплять. Дивлюсь мапу. Подивись і ти.
показати весь коментар
08.04.2021 00:04 Відповісти
Подивись. Вони тому й діяли проксями. І в Криму і Донбасі..
показати весь коментар
08.04.2021 00:08 Відповісти
точніше жирову подушку у олігархів ця труба создає.
показати весь коментар
08.04.2021 00:00 Відповісти
Україна не купує газ у кацапів з 2015 року. Лише заробляє на транспортуванні.
показати весь коментар
08.04.2021 00:16 Відповісти
...ля, граждане "несогласные с Коболевым" могут привести хоть одну иную причину нахера кацапам вкладывать десятки миллиардов в обходные пути вокруг Украины?
показати весь коментар
08.04.2021 00:04 Відповісти
Как вариант - 2 лярда в год за транзит отдавать Украине не хочется.
показати весь коментар
08.04.2021 00:07 Відповісти
новая труба окупится лет за пятьдесят. Економика там вообще ни при чем.
показати весь коментар
08.04.2021 00:10 Відповісти
Ключевое слово не "отдавать", а "Украине". Окупится не окупится - это их не колышет, лишь бы нам хуже было.
показати весь коментар
08.04.2021 00:11 Відповісти
И какой конечный пункт єтого "лишь бы Украине хуже было"?
показати весь коментар
08.04.2021 00:14 Відповісти
ОПЗЖ у власти.
показати весь коментар
08.04.2021 00:16 Відповісти
Я говорю про конечный пункт, цель всего єтого?
ОПЗЖ у власти тоже тактическая цель
показати весь коментар
08.04.2021 00:19 Відповісти
Так далеко я не заглядываю. Думаю, посадив марионеток в Киеве, ***** был бы доволен. На большее ему вряд ли хватит лет жизни.
показати весь коментар
08.04.2021 00:22 Відповісти
на Крым хватило.
показати весь коментар
08.04.2021 00:26 Відповісти
И какой конечный пункт єтого "лишь бы Украине хуже было"? - это и есть конечный пункт

власть Московской империи держится на вопросе: хотите как у хохлов?
т.е. ДОСТАТОЧНО делать украинцев нищими. и москва может сколько угодно грабить колонии! достаточно чтобы зарплаты хоть чуть-чуть были выше чем в Украине
т.е. чем хуже жизнь украинцев.. тем больше могут украсть власть придержащие
россияне НЕ спрашивают: а ПОЧЕМУ это у поляков зарплаты в разы выше? они думают только об Украине
ну и ослабленая Украина - лёгкая жертва оккупации
убивая украинцев Москва наглядно показывает жителям Смоленской обл что будет. если они попытаются освободиться от московской оккупации
показати весь коментар
08.04.2021 00:26 Відповісти
Не думаю что удержание кацапов в стойле главная цель *****. Они и так по свистку запрыгивают в автозаки.
Главная цель частично обозначилась в Крыму - присоединить к ********* еще пару миллионов славянских рабов. Разбавить китайоз с кавказцами и продлить, гальванизировать полудохлый труп СССР.
показати весь коментар
08.04.2021 00:34 Відповісти
я писал про грабёж колоний..... в сущности это и ЕСТЬ ТО ради чего всё делается!
не ну есть лично у путина закидоны ментальные... но это его личные дела
а 99,999% остальных которые и есть государство - они только комфорт и деньги хотят.
думаю очевидно. что как только в Украине зарплаты станут 2000 дол в мес - Московская империя развалится сразу. - потому Москва всегда гадила украинцам и НИКОГДА не отстанет
и автозак здесь не причём
есть и чеченцы и сотни других
и менты тоже. например у рядовых росгвардейцев зарплата 500-800 дол!!! а если у украинских полицейских будет 3000 - то КАК путину удержаться?
показати весь коментар
08.04.2021 00:42 Відповісти
так все я стою вже з кувалдою на цеї трубі. Короче. Звоніть Пескову, шо як шо будуть шастати там на кордоні хлопці з заклєяними номерами я починаю гупати по трубі під песню Металікі "по ком дзвонять колокола". С Благовещенієм!
показати весь коментар
08.04.2021 00:08 Відповісти
Чтобы,что не говорил,а "труба "таки сдерживала кацев от нападения...Но боюсь,что это в прошлом,и "звиздореза" нам не избежать...
показати весь коментар
08.04.2021 00:09 Відповісти
коболев получає 1,5 млн . грн в день
оце подушка
без опасности
показати весь коментар
08.04.2021 00:10 Відповісти
халва халва халва халва халва халва халва халва халва халва
https://censor.net/ru/user/456768 прекрасно знает что этого не произойдёт
показати весь коментар
08.04.2021 00:22 Відповісти
глава нафтогага теж двбйб.
показати весь коментар
08.04.2021 00:16 Відповісти
А как такому важный пост доверили? Значит большинство населения такие же...
показати весь коментар
08.04.2021 00:40 Відповісти
за 30 лет украинцы купили российских товаров на 1 трлн дол - это валюта. и это больше чем весь военный бюджет РФ!!!! т.е. украинцы полностью оплатили ВСЕ все военные расходв Кремля + прокачали газа на прим ещё 1 трлн дол.
показати весь коментар
08.04.2021 00:21 Відповісти
млять. какая подушка?! вот буквально щаз с рос.сайта, на котором заявляют, шо надо ипануть по гтс Украины.
показати весь коментар
08.04.2021 00:23 Відповісти
чем поставить Европу перед фактом необходимости достроить летом и запустить на осень СП-2 (Коболев не думает далеко)
показати весь коментар
08.04.2021 02:18 Відповісти
Как-раз думают за Кобалева, глядя на это тупое рыло, можно подумать, что это мегатоп управленец с миллионными зарплатами? Его задача подсадить Украину на покупку сжиженного газа в Штатах, для этого его и поставил Вашингтонский обком. С Западной Европой у них справиться на получается. Результат? Украина опять будет в ж*** крайней. Сценарий - Будапештський меморандум 2.
показати весь коментар
08.04.2021 11:15 Відповісти
Почему никто не говорит - мы хотим деньги оккупанта. Все время сказки какие-то сочиняют. Хотя все понимают в чем дело.
показати весь коментар
08.04.2021 00:25 Відповісти
"Транзит російського газу територією України створює..." більше грошей для кацапні, які вони потратять на війну з Україною в тому числі. Весь москальський (абсолютно весь!!!) транзит територією України має бути зупинений!!
показати весь коментар
08.04.2021 01:04 Відповісти
вот так таємниця типу ніхто не знає !! всі і так знають коли добудують ПП2 тоді все почнеться
показати весь коментар
08.04.2021 01:41 Відповісти
Говорити про будь які гарантії "ненападу" ********** після 2014 року це визнати себе розумово неповносправним. Немає і бути не може ніяких гарантій від проявів кацапської дурості. Самі кацапи звідси не підуть. Їх потрібно вбивати і вдобрювати ними землю.
показати весь коментар
08.04.2021 02:31 Відповісти
В РФ уже падают ценные бумаги и начала рости валюта.
показати весь коментар
08.04.2021 03:29 Відповісти
транзит резко сократился, тревожно.
показати весь коментар
08.04.2021 03:38 Відповісти
Але разом з тим є ризик, що господарі в будь-який час можуть дати команду припинити цей транзит. І "ахтивісти" тут же її виконають. Тому Германія робить все щоб ПП-2 було добудовано.
А повномаштабна війна Росії геть не потрібна. Їй потрібен був Крим - вона його і отримала. Потрібен би був Донбас - вона його забрала б ще в 2014 році.
показати весь коментар
08.04.2021 04:54 Відповісти
Взагалі займатись транзитом газу ворожої країни - це як підвозити сусіда на роботу після того як він згвалтував твою жінку
показати весь коментар
08.04.2021 05:43 Відповісти
только потому, что зейло до сих пор не убрал с должности эту падлу вороватую коболева - уже за это его стоит не только не уважать, но и презирать...
показати весь коментар
08.04.2021 06:26 Відповісти
Бред. Видя, как наш друг Германия лоббирует строительство СП-2, в случае агрессии, наоборот, у них появятся аргументы против противников этого газопровода. И, вангую, что, недополучив объемы газа, "принципиальная" Европа станет намного сговорчивей в вопросе строительства газопровода в обход Украины.
Сказал бы уже честно: "да, три лярда в год получаем за транзит, отбираем оттуда себе газ под видом словацкого" - не вижу ничего в этом страшного.
показати весь коментар
08.04.2021 06:37 Відповісти
Які все таки тупі ***** наші міністри, а може навмисно це роблять.
Вони ударять , і по тобі баранові і по чому угодно,а потім відстроять за місяць.
показати весь коментар
08.04.2021 09:20 Відповісти
Український ракетний комплекс «Вільха» отримав експортні контракти https://uprom.info/news/vpk/***********-raketnyj-kompleks-vilha-otrymav-eksportni-kontrakty/
показати весь коментар
08.04.2021 10:05 Відповісти
А какой диаметр этой газовой трубы? Ну тянется она с востока на запад, есть ответвления. Но она же не накрывает всю Украину. Ну вдарят в стороне, в чем проблема? Вы же все равно будете сцыкливо продолжать качать газ и делать вид, что ничего не происходит, пока где-то будут бомбить другие районы, "чтобы не подвести европейских партнеров". Так что тут путину опасаться нечего, когда у нас такие представители во власти. А если и зацепят трубу, то скажут, что это Украинские нацики сделали. Вы будете с доказательствами бегать, типа "они тут есть", а они будут ржать вам в лицо и требовать выполнять минские соглашения.
показати весь коментар
08.04.2021 10:56 Відповісти
А що з програмою 20 млрд. кубів газу до 2020 року? Розпил бабосу на неіснуючих родовищах - Газпром позаздрить. На всю ракетну програму достатньо і Маску на подорож до Марсу підкинути залишиться. Озброена армія наша подушка безпеки, а не теревені мародерів.
показати весь коментар
08.04.2021 11:00 Відповісти
А припинення кацапсього транзиту дуже сильну ударить по кишені коболєва та його мами,яка в штаті Меріленді з хлібу на квас перебивається.
показати весь коментар
08.04.2021 11:47 Відповісти
 
 