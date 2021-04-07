Транзит російського газу територією України створює подушку безпеки у військовому плані, - Коболєв
Транзит російського газу через територію України є "подушкою безпеки" у військовому плані. Росія не може розпочати повномасштабну війну з Україною, оскільки це вдарить по виручці "Газпрому"
Про це заявив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми вважаємо, що транзит російського газу по території України створює для нас, як для країни, певну подушку безпеки у військовому плані. Тобто повноцінна або масштабна військова операція проти України для російської сторони в даний момент є просто дуже дорогим задоволенням", - сказав Коболєв.
Він зазначив, що військова операція вплине на обсяги транзиту, відповідно, вдарить по виручці "Газпрому".
"Переведення транзиту російського газу з території України на інші газопроводи або на інші маршрути означає, що ця подушка просто зникне. А, відповідно, це кардинально підвищує наші ризики, в першу чергу у військовому плані", - вважає Коболєв.
Глава Нафтогазу додав, що економічні та фінансові ризики в даній ситуації для України є другорядними.
учитывая насколько некоторые украинцы не хотят быть рабами Москвы - это ориентировочно пытки миллионов и расстрел пары миллионов украинцев
так что после оккупации как раз будет война
Отсюда и миллиарды в ненужные потоки.https://censor.net/ru/n3258365
ЧТО лично ты ему сделаешь
он и дальше будет грабить всех нас
ОПЗЖ у власти тоже тактическая цель
власть Московской империи держится на вопросе: хотите как у хохлов?
т.е. ДОСТАТОЧНО делать украинцев нищими. и москва может сколько угодно грабить колонии! достаточно чтобы зарплаты хоть чуть-чуть были выше чем в Украине
т.е. чем хуже жизнь украинцев.. тем больше могут украсть власть придержащие
россияне НЕ спрашивают: а ПОЧЕМУ это у поляков зарплаты в разы выше? они думают только об Украине
ну и ослабленая Украина - лёгкая жертва оккупации
убивая украинцев Москва наглядно показывает жителям Смоленской обл что будет. если они попытаются освободиться от московской оккупации
Главная цель частично обозначилась в Крыму - присоединить к ********* еще пару миллионов славянских рабов. Разбавить китайоз с кавказцами и продлить, гальванизировать полудохлый труп СССР.
не ну есть лично у путина закидоны ментальные... но это его личные дела
а 99,999% остальных которые и есть государство - они только комфорт и деньги хотят.
думаю очевидно. что как только в Украине зарплаты станут 2000 дол в мес - Московская империя развалится сразу. - потому Москва всегда гадила украинцам и НИКОГДА не отстанет
и автозак здесь не причём
есть и чеченцы и сотни других
и менты тоже. например у рядовых росгвардейцев зарплата 500-800 дол!!! а если у украинских полицейских будет 3000 - то КАК путину удержаться?
оце подушка
без опасности
https://censor.net/ru/user/456768 прекрасно знает что этого не произойдёт
А повномаштабна війна Росії геть не потрібна. Їй потрібен був Крим - вона його і отримала. Потрібен би був Донбас - вона його забрала б ще в 2014 році.
Сказал бы уже честно: "да, три лярда в год получаем за транзит, отбираем оттуда себе газ под видом словацкого" - не вижу ничего в этом страшного.
Вони ударять , і по тобі баранові і по чому угодно,а потім відстроять за місяць.