Транзит російського газу територією України створює подушку безпеки у військовому плані, - Коболєв

Транзит російського газу через територію України є "подушкою безпеки" у військовому плані. Росія не може розпочати повномасштабну війну з Україною, оскільки це вдарить по виручці "Газпрому"

Про це заявив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми вважаємо, що транзит російського газу по території України створює для нас, як для країни, певну подушку безпеки у військовому плані. Тобто повноцінна або масштабна військова операція проти України для російської сторони в даний момент є просто дуже дорогим задоволенням", - сказав Коболєв.

Він зазначив, що військова операція вплине на обсяги транзиту, відповідно, вдарить по виручці "Газпрому".

"Переведення транзиту російського газу з території України на інші газопроводи або на інші маршрути означає, що ця подушка просто зникне. А, відповідно, це кардинально підвищує наші ризики, в першу чергу у військовому плані", - вважає Коболєв.

Глава Нафтогазу додав, що економічні та фінансові ризики в даній ситуації для України є другорядними.