Локдаун в Україні не зміг ефективно запобігти поширенню COVID-19, - звіт Amnesty International

Метою заходів із протидії пандемії COVID-19 у багатьох країнах було протистояння її руйнівному впливу, проте вони також "виявили й іноді загострили існуючу ситуацію зі зловживаннями і нерівністю".

Про це йдеться в щорічному звіті міжнародної правозахисної організації Amnesty International, передає Цензор.НЕТ.

У розділі, присвяченому Україні, вказується, що це, а також недостатнє тестування на виявлення COVID-19, поставило під загрозу і право українців на здоров'я.

"Обмеження у зв'язку з пандемією COVID-19 були введені в березні, але вони не змогли ефективно запобігти поширенню хвороби. Ситуація загострилася через нестачу засобів індивідуального захисту і достатньої кількості тестів, що, своєю чергою, перевантажило систему охорони здоров'я", - сказано в документі.

Зазначається, що "регулярно повідомлялося про звинувачення в тортурах та іншому жорстокому поводженні, зокрема стосовно затриманих осіб у поліції", а "справедливість, істина і відшкодування не були досягнуті для жодної цивільної особи ... - потерпілого від насильницького зникнення, таємного утримання під вартою і тортур, а також іншого жорстокого поводження з боку Служби безпеки України (СБУ) з 2014 по 2016 рік".

Упродовж минулого року, сказано у звіті, тривали дискримінація, утиски, залякування і насильство на адресу активістів, політичних опонентів, журналістів і членів маргіналізованих груп, зокрема ЛГБТ спільноти та ромів. "Домашнє насильство надалі було поширеним, недостатньо задокументованим і часто не отримувало ефективної реакції з боку державних інститутів", - констатують правозахисники.

Конфлікт на сході України в подальшому посилював ці системні недоліки, зазначають дослідники, на території, контрольованій проросійськими силами, продовжилися "утиски всіх, хто висловлює будь-яку форму незгоди, зокрема арешти, допити, тортури", а в Криму тривало як "переслідування за правозахисну роботу й інакомислення, так і обмеження роботи ЗМІ" з боку окупантів.

Amnesty International (100) карантин (18172) COVID-19 (19767) коронавірус (19923) локдаун (339)
+27
У нас дебилы выбирают на должность президента тупую куклу олигарха, а в парламент его таких-же холуев, но жить хотят как при умных. Вот это и есть главная причина.
08.04.2021 00:16 Відповісти
+25
санитар с годовым стажем работает министром здравохранения...вы,блин,другого ждали?
08.04.2021 00:04 Відповісти
+19
Когда власть держит народ за лохов, то получается именно так.

Когда власть держит народ за лохов, то получается именно так.
08.04.2021 00:13 Відповісти
санитар с годовым стажем работает министром здравохранения...вы,блин,другого ждали?
08.04.2021 00:04 Відповісти
я не в курсе...если ты о бутусове,то бред бредовый...
08.04.2021 00:12 Відповісти
У нас дебилы выбирают на должность президента тупую куклу олигарха, а в парламент его таких-же холуев, но жить хотят как при умных. Вот это и есть главная причина.
08.04.2021 00:16 Відповісти
ээ ну и ЧЕМ зеленский отличается от порошенко? точно такой же жулик
08.04.2021 00:37 Відповісти
Вранье. Причем тупое вранье. Цифры при Порошенко и сейчас сравним? Экономику, финансы, цены, тарифы, долги, социалку и прочее. Выбрали себе "только не Порошенко", тож жрите пока не повылазит.
08.04.2021 00:43 Відповісти
Из одного кремлёвского канала два гуся-петя и вова
08.04.2021 00:53 Відповісти
Врешь. Новая-старая песня зебилов. Вместо признать, что сами дебилы и выбрали себе дебила.
08.04.2021 00:57 Відповісти
Врешь тут только ты ботяра **********
08.04.2021 01:28 Відповісти
Точно? А если посмотреть и не врать так тупо?

Локдаун в Україні не зміг ефективно запобігти поширенню COVID-19, - звіт Amnesty International - Цензор.НЕТ 1657
08.04.2021 08:51 Відповісти
Він не "ЗЕбіл"... Він бот лахтинський... Це їм в методичці викладено проводить паралель між "Блазнем" і Порохом...
08.04.2021 04:16 Відповісти
А там це звідки знаєш,на роботі тут троляка жидівська?
08.04.2021 09:19 Відповісти
"Сокіл ясний", та я ж вас спостерігаю ще з 2014-го... Навчився розпізнавать, навіть коли ви "украйоньсько-гугловским язиком" пишете... "Шкандибає" у тебе Гугл-перекладач, не справляється з завданням......
08.04.2021 09:28 Відповісти
Не виправдовуйся троляка,працюй собі,кожному своє
08.04.2021 09:31 Відповісти
А навіщо мені "виправдовуваться? За що? За те, що вказав, що ти строчиш по методичках лахти, та ще й з помилками, при перекладі своїх коментарів, з російської на українську?
08.04.2021 09:35 Відповісти
Лохдаун для лохів.
08.04.2021 00:06 Відповісти
с другой стороны ведь буба нам и ветеренара мог назначить?
так шо дякуйтэ воодушевлённо..
08.04.2021 00:09 Відповісти
Когда люди не знают более 2х правил личной гигиены и защиты от инфекций то получаеться то что получаеться.
08.04.2021 00:09 Відповісти
Когда власть держит народ за лохов, то получается именно так.

Когда власть держит народ за лохов, то получается именно так.
08.04.2021 00:13 Відповісти
Почикайте ми ще не все показали. в Бразилії на сьогодні вмирає 4тис людей в день і там вакціновано 6.5% населення. в Україні при міністрі Степанові, який ні дня не працював лікарем, вакціновано 0.4% і то мабуть на бумазі. ну ви зрозуміли що нас чекає?
08.04.2021 00:15 Відповісти
звідки цифра у 0,4%? Міфін рахує по усому населенню, коли вакцинують лише доросле.
42 000 000, з них дорослого населення 34 000 000, з якого вакцинували вже 1,4 %
08.04.2021 10:28 Відповісти
багато цікавої статистики тут. інфа звідси www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution
08.04.2021 11:37 Відповісти
там не зрозуміло звідки вони узяли цифру 320 267, загальна кількість уколів на учора була 320 265, без урахування тих, що отримали другу дозу 320 263. вони не доганяють, куди двох вакцинованих повністю притулить.
08.04.2021 12:37 Відповісти
0,4 % це від 80 млн населння, це населння Німеччини, а не України. ****** дані!!!
08.04.2021 12:53 Відповісти
И что же теперь делать ? Метро закрывали, пелёнки на лице носили, Зелю со слезами на глазах в Буковель провожали, а Провидению всё мало.
Может, Степанова голым по улице погонять, и в перьях вывалять ? Может, поможет.
08.04.2021 00:25 Відповісти
"Локдаун в Украине" - это вообще о ЧЁМ? я не заметил чтобы у нас в городе во время этих "локдаунов" уменьшился поток машин на улице
и вообще в ЧЁМ он выражался этот "локдаун"? не увидел никакой разницы......
толпами ходили по улицам и в помещениях
95% кашляющих на улице - без масок
видел несколько кашляющих водителей автобусов
08.04.2021 00:33 Відповісти
дурачку стіпашкє дадуть за це прємію, ілі матпомощь?
08.04.2021 00:34 Відповісти
А Зебилы никак не угомонятся !! Выучили одно слово "локдаун"(видать нашли в слове родной им слог - ДАУН), так вот борцуны с вирусняком говорю еще раз - Локдауном эпидемию не побороть, он нужен чтобы остановить на немного вспышку вируса чтобы могли все службы (больницы и т.д.) подготовится и не был аншлаг в реанимациях от которого рухнет вся система .. При борьбе с вирусом нужен очень большой КОМПЛЕКС мер !!! .. но вы дятлы этого так и не поняли...
08.04.2021 00:34 Відповісти
Це не локдаун, це цирк. І користь такого цирку відповідна. Головне, щоб ніхто не вийшов під адміністрацію президента бастувати, а те що люди мруть тисячами-- їм на це начхати.
08.04.2021 00:53 Відповісти
Американский военный спутник зондирования Земли NROL-76 (USA-276) вновь зафиксировал на территории Китая шесть очагов специфического загрязнения свидетельствующие об уничтожении большого количества биологических отходов. Подобное фиксировалось на территории Китая в феврале 2020 года в районе н\п Huangpi (пригород Уханя). (с)
08.04.2021 00:55 Відповісти
Наш лохдаун таки ні на що не здатен, то є правда...
08.04.2021 01:01 Відповісти
Да какой же это локдаун? Ввели бы такой локдаун как в Израиле с комендантским часом и выходом из дома по пропускам тогда было бы эффективно. А это одно мучение.
08.04.2021 01:07 Відповісти
Во Франции комендантский час с 18.00, в Италии с 22.00, в Голандии был с 21.00 сейчас с 22.00 и что? И ничего, количество инфицированных не уменьшается, один день меньше, другой больше.
08.04.2021 01:17 Відповісти
А где, в какой стране смог предотвратить? Во Франции и Италии живут целую осень и зиму от локдауна до локдауна, строгого локдауна и не помагает, наступает весна, сезон грипа проходит и уменьшится действие короны-ковида. Живу в Нидерландах, тоже самое, от октября локдаун, магазины, рестораны, кафе, бары закрыты, школы среднее тоже. А количество "инфицированных" не уменьшается, в процетном отношении даже больше чем в Украине, каждый день около 7 тысяч а в Нидерландах живет 17 миллионов. Под конец апреля ситуация стабилизируется, говорят здешние вирусологи.
08.04.2021 01:12 Відповісти
Вже можна говорити про те, що в окремих місцях України виник повний колапс медицини. Мало того, що лікарням вже нікуди приймати нових хворих, а й там, де їх прийняли - медицина не справляється і тому людей гине все більше. Ситуація з ковід має всі ознаки катастрофи. (с)
08.04.2021 01:24 Відповісти
Рекорд смертності сьогодні вже поставлено - 481 випадок. Стільки у нас не гинуло ще ніколи і це вже майже вдвічі перевищує пік осінньої хвилі. За добу ми зараз втрачаємо батальйон особового складу, якщо це перевести в військову термінологію. Але що у нас там в топі, Катар?(с)
08.04.2021 01:44 Відповісти
Зе - публіка настільки впевнено почувається, що ніякі рекордні показники провалу у боротьбі з Ковідом не викликають у них асоціацій ні з відставкою, ні з арештом, ні з величезним терміном відсидки, який вже безумовно вгадується в цій ситуації. Простіше кажучи, їм начхати. (с)
08.04.2021 02:11 Відповісти
Програма вакцинації - провалена. Заходи щодо забезпечення ковідних відділень потрібною кількістю медперсоналу - провалені. Тобто, провалено все, що стосується цього напрямку діяльності влади. І судячи з того, всі заходи, зазначені вище, навіть не запущені в роботу. (с)
08.04.2021 02:13 Відповісти
Такої кричущої рукожопості у боротьбі з Ковідом, яку демонструє наша влада, треба ще пошукати і тому - прямо порівнювати ось таку тупоголову бездіяльність тут просто нема з чим.(с)
08.04.2021 02:14 Відповісти
07.04.21 23:58 Локдаун в Украине не смог эффективно предотвратить распространение COVID-19, - отчет Amnesty International

А де зміг ?
08.04.2021 01:31 Відповісти
А була така мета?
08.04.2021 06:29 Відповісти
Вот это правильный вопрос.....
В Германии поговаривают о третем Lockdown (уже и «имя» придумали - Brücken-Lockdown)=>«цель» - перекрыть время между вакцинированными и не вакцинированными......
Но есть земли, которые категорически против очередного Lockdown=>каждый раз правительство говорит «еще чуть-чуть и, ура, мы победили».....☹️Люди просто устали от всего этого хаоса.....
08.04.2021 08:27 Відповісти
ой, ещё одни эпидемиологи выискались.
08.04.2021 03:41 Відповісти
якщо почитати той "звіт", то можна дахом поїхати - якась суцільна чорна кримінальна хроніка, пропаганда, лицемірство і подвійні стандарти!

Там така логіка: якщо НЕ ввели убогі недокарантини, то "все погано і ми всі помремо від вірусу" (Україна), а якщо ввели недокарантини, то "все погано, бо обмеження пересування і свободи зібрань, і ми тепер всі як зеки" (Швейцарія). До сраки такий звіт - там обісрали абсолютно кожну країну світу....
08.04.2021 04:06 Відповісти
Проблема більше не в "локдаунах" і їх суворості... Проблема в людях, що плюють на заходи безпеки. Маска лише рот закриває, чи й, взагалі, на підборідді, руки не миються, люди без крайньої необхідності збиваються в купи - "корпоративчики", "шашлички", і тому подібне..
В інфекційному відділенні лікарні:
- Лікарю, а мене до апарату штучної вентиляції легень, підключать?
- Навіщо? Ви ж на Водохрещу і Паску у храм московський ходили, сповідувались, говіли… Вам Бог допоможе… ..
08.04.2021 04:27 Відповісти
А як ви хотіли?!
Одним "лохдауном" за відсутності ефективного лікування, тестування та вакцинації, вирішити всі проблеми?!
08.04.2021 05:56 Відповісти
Хаха, дурнуваті блогери масово хворіли навесні і писали про свої нелідські страждання, а наразі, мабуть, лікті гризуть, бо писати разом, шо хворіють вдруге чи вп'яте якось неправдоподібно. Вони думали, шо весняні карантини - це одноразова акція??
08.04.2021 06:37 Відповісти
Хаха, дурнуваті блогери масово хворіли навесні і писали про свої нелідські страждання,

Ловили хайп на короновирусной теме для раскрутки своих каналов,хотя по сути вводили людей в заблуждение о якобы своей болезни.
08.04.2021 16:20 Відповісти
А він був тут той локдаун ?? Не було в Украіні жодного локдауна , була імітація
08.04.2021 06:47 Відповісти
Может Amnesty International куплена ******?
Такое ощущение, что отчет написано о Сомали или Конго.
08.04.2021 08:49 Відповісти
 
 