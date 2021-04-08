Локдаун в Україні не зміг ефективно запобігти поширенню COVID-19, - звіт Amnesty International
Метою заходів із протидії пандемії COVID-19 у багатьох країнах було протистояння її руйнівному впливу, проте вони також "виявили й іноді загострили існуючу ситуацію зі зловживаннями і нерівністю".
Про це йдеться в щорічному звіті міжнародної правозахисної організації Amnesty International, передає Цензор.НЕТ.
У розділі, присвяченому Україні, вказується, що це, а також недостатнє тестування на виявлення COVID-19, поставило під загрозу і право українців на здоров'я.
"Обмеження у зв'язку з пандемією COVID-19 були введені в березні, але вони не змогли ефективно запобігти поширенню хвороби. Ситуація загострилася через нестачу засобів індивідуального захисту і достатньої кількості тестів, що, своєю чергою, перевантажило систему охорони здоров'я", - сказано в документі.
Зазначається, що "регулярно повідомлялося про звинувачення в тортурах та іншому жорстокому поводженні, зокрема стосовно затриманих осіб у поліції", а "справедливість, істина і відшкодування не були досягнуті для жодної цивільної особи ... - потерпілого від насильницького зникнення, таємного утримання під вартою і тортур, а також іншого жорстокого поводження з боку Служби безпеки України (СБУ) з 2014 по 2016 рік".
Упродовж минулого року, сказано у звіті, тривали дискримінація, утиски, залякування і насильство на адресу активістів, політичних опонентів, журналістів і членів маргіналізованих груп, зокрема ЛГБТ спільноти та ромів. "Домашнє насильство надалі було поширеним, недостатньо задокументованим і часто не отримувало ефективної реакції з боку державних інститутів", - констатують правозахисники.
Конфлікт на сході України в подальшому посилював ці системні недоліки, зазначають дослідники, на території, контрольованій проросійськими силами, продовжилися "утиски всіх, хто висловлює будь-яку форму незгоди, зокрема арешти, допити, тортури", а в Криму тривало як "переслідування за правозахисну роботу й інакомислення, так і обмеження роботи ЗМІ" з боку окупантів.
так шо дякуйтэ воодушевлённо..
42 000 000, з них дорослого населення 34 000 000, з якого вакцинували вже 1,4 %
Может, Степанова голым по улице погонять, и в перьях вывалять ? Может, поможет.
и вообще в ЧЁМ он выражался этот "локдаун"? не увидел никакой разницы......
толпами ходили по улицам и в помещениях
95% кашляющих на улице - без масок
видел несколько кашляющих водителей автобусов
А де зміг ?
В Германии поговаривают о третем Lockdown (уже и «имя» придумали - Brücken-Lockdown)=>«цель» - перекрыть время между вакцинированными и не вакцинированными......
Но есть земли, которые категорически против очередного Lockdown=>каждый раз правительство говорит «еще чуть-чуть и, ура, мы победили».....☹️Люди просто устали от всего этого хаоса.....
Там така логіка: якщо НЕ ввели убогі недокарантини, то "все погано і ми всі помремо від вірусу" (Україна), а якщо ввели недокарантини, то "все погано, бо обмеження пересування і свободи зібрань, і ми тепер всі як зеки" (Швейцарія). До сраки такий звіт - там обісрали абсолютно кожну країну світу....
В інфекційному відділенні лікарні:
- Лікарю, а мене до апарату штучної вентиляції легень, підключать?
- Навіщо? Ви ж на Водохрещу і Паску у храм московський ходили, сповідувались, говіли… Вам Бог допоможе… ..
Одним "лохдауном" за відсутності ефективного лікування, тестування та вакцинації, вирішити всі проблеми?!
Ловили хайп на короновирусной теме для раскрутки своих каналов,хотя по сути вводили людей в заблуждение о якобы своей болезни.
Такое ощущение, что отчет написано о Сомали или Конго.