Локдаун в Україні не зміг ефективно запобігти поширенню COVID-19, - звіт Amnesty International

Метою заходів із протидії пандемії COVID-19 у багатьох країнах було протистояння її руйнівному впливу, проте вони також "виявили й іноді загострили існуючу ситуацію зі зловживаннями і нерівністю".

Про це йдеться в щорічному звіті міжнародної правозахисної організації Amnesty International, передає Цензор.НЕТ.

У розділі, присвяченому Україні, вказується, що це, а також недостатнє тестування на виявлення COVID-19, поставило під загрозу і право українців на здоров'я.

"Обмеження у зв'язку з пандемією COVID-19 були введені в березні, але вони не змогли ефективно запобігти поширенню хвороби. Ситуація загострилася через нестачу засобів індивідуального захисту і достатньої кількості тестів, що, своєю чергою, перевантажило систему охорони здоров'я", - сказано в документі.

Зазначається, що "регулярно повідомлялося про звинувачення в тортурах та іншому жорстокому поводженні, зокрема стосовно затриманих осіб у поліції", а "справедливість, істина і відшкодування не були досягнуті для жодної цивільної особи ... - потерпілого від насильницького зникнення, таємного утримання під вартою і тортур, а також іншого жорстокого поводження з боку Служби безпеки України (СБУ) з 2014 по 2016 рік".

Упродовж минулого року, сказано у звіті, тривали дискримінація, утиски, залякування і насильство на адресу активістів, політичних опонентів, журналістів і членів маргіналізованих груп, зокрема ЛГБТ спільноти та ромів. "Домашнє насильство надалі було поширеним, недостатньо задокументованим і часто не отримувало ефективної реакції з боку державних інститутів", - констатують правозахисники.

Конфлікт на сході України в подальшому посилював ці системні недоліки, зазначають дослідники, на території, контрольованій проросійськими силами, продовжилися "утиски всіх, хто висловлює будь-яку форму незгоди, зокрема арешти, допити, тортури", а в Криму тривало як "переслідування за правозахисну роботу й інакомислення, так і обмеження роботи ЗМІ" з боку окупантів.