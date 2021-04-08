УКР
Директор "Медзакупівель" Жумаділов впевнений, що підписаний Україною договір з Pfizer не зобов'язує до купівлі-продажу вакцин, у МОЗ спростовують

Директор

Глава держпідприємства "Медзакупівлі" Арсен Жумаділов стверджує, що підписаний Україною договір з компанією Pfizer на поставку 10 млн доз вакцин проти COVID-19 не зобов'язує до купівлі-продажу. У МОЗ стверджують, що це не так.

Жумаділов каже, що прочитав угоду і виявив, що вона є рамковою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Про що йдеться? Ймовірно, про документ типу Memorandum of understanding чи Term Sheet. У такому випадку це попередні домовленості, у межах яких не виникають зобов'язання. MoU/Term Sheet - це не договір купівлі-продажу/закупівлі. Сторони домовились домовлятися далі, так би мовити", - каже очільник "Медзакупівель".

Він вважає, що ще одним підтвердженням укладення лише попереднього документа є те, що влада не озвучує чіткий графік постачання вакцини.

Також читайте: МОЗ необхідні додаткові 6,5 млрд грн для закупівлі вакцин проти COVID-19, - Степанов

У коментарі виданню заступник міністр охорони здоров’я Ігор Іващенко запевнив, що угода з Pfizer підписана і в ній погоджені обсяги поставок, їхній графік, зобов'язання України, виробника та кількісні характеристики щодо постачання.

"Фактично мова йде уже про рішення щодо постачання. Все буде залежати від можливостей виробника, але я сподіваюся, що у найближчий місяць вони розпочнуть. … Всі конкретні речі, всі істотні умови договорів визначені. Договір підписаний", - наголошує Іващенко.

Нагадаємо, 6 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна підписала договір з компанією Pfizer про постачання 10 млн доз її вакцини.

МОЗ раніше не вказало, коли саме почнуть поставки. Тільки сказали, що "найближчими місяцями". Водночас протягом 7 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24" уточнив, що вони почнуться в травні-червні цього року. Усі 10 млн доз вакцин планують отримати до кінця 2021 року.

Також читайте: Після вакцинації проти COVID-19 в Україні зафіксовано 816 випадків побічних реакцій, - МОЗ

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5420) COVID-19 (19767) коронавірус (19923) Жумаділов Арсен (56) Pfizer (202)
Наш любимый тип договора. Типа Будапештского меморандума.
Подписанный Украиной договор с Pfizer не обязывает к купле-продаже вакцин, - директор "Медзакупок" Жумадилов - Цензор.НЕТ 7033
Так главное не результат, главное -- это шоу. Главное видосик сбацать тупым лохам.
там даже в отмазке от степанова - зашквар:
"Фактически речь идет уже о решении по поставкам. Все будет зависеть от возможностей производителя, но я надеюсь, что в ближайший месяц они начнут…"

что ж это за "договор" - если ничего не определенно и все "зависит от возможностей"..))
И нет четко прописанных сроков, а лишь "надеюсь что начнут поставлять".. когда-нибудь))
Это как в очереди. Все нормальные люди подошли, спросили кто крайний и за чем стоят и почем, заняли и ждут, а Степанов просто рядом прогуливается усиленно делая вид что он в очереди.
Відкрив новину що і Зєі Стєпанов використанікондони?
Это было сразу понятно, еще до выборов.
теперь все будут ждать пфайзер! а дождуться ли? и почему не специльній госорган так и не решает вопросі поставок медикаментов?
Не наш а любимый, а Зеленского! Будапештский то конечно самый известный, но столько меморандумом сколько уже наклепали при Зеле, не было ни при одном президенте
зебанат в очередной раз нагло наврал
т.е. это не договор а так попистеть.. пиар и пена ... та мы знали... спасибо и НАХ с "пляжа" !!!
Ай-да степашка! Везде ******!...
коли прєпісдєнт ідіот, стєпашка не може не бути ідіотом.
Степанову місце в книзі Гінеса. чувак закінчив медин в1998р а в 1999р вже був зам ген директора Нафтогаз Україна, де закінчив 3х річну інтернатуру по гінекології. талант
Вот Степанов-то как раз не идиот. Просто у него нет цели обеспечить вакцинами всех украинцев, а себя он обеспечит в любом случае.
Идиот тот, кого мудрый нарид избрал себе зачем-то в президенты. Его любой проходимец может запросто надуть,он же ни в чем не разбирается, да и мышление у него поверхностное, в связи с чем он и не понимает, что его надувают .
а інакше й бути не могло. 10млн доз це 200 млн доларів по дешевці, а скоріш за все 230 млн. це 6.3 млрд гривень. хтось чув щось про ці гроші? далі, це тільки одна доза, а за нею необхідна ще одна в 3 місячний період, що є ще 6.3 млрд гривень...
Руськиий мір швидкого реагування.
Але вистачило тільки на чотири хвилини
Вот кто бы сомневался...
***********************. главное пасаны симитировали бурную деятельность, возможно даже метнулись за государственный кошт в командировку. ну и следующий шаг - не исключено, что протестировали pfizer на себе любимых.
Сидеть в погребе, это единственный способ борьбы с COVID-19 в Украине.
Это и идиотам понятно. Хотя нет, идиоты верят в светлое будущее под руководством клована.
Все як завжди...
Если брать показатели смертности на 100 тысяч то мы в первых рядах. За три месяца 185 тысяч. На 37 млн. Населения получается 500 человек. Напишите где хуже в мире. Где 70 тысяч врачей ушло в разгар пандемии. Где меньше всего тестов и вакцинации.
ек можуть поділити гроші. ТО хто стане власником ??? угадайте з двох раз
быдло четыре года орало про "доктора смерть" и наконец то быдло его получило в 2020 году
Так же орали про вымышленного Вальцмана, и таки избрали Президентом еврея...
Та брешуть зелені як собаки
но на шо они надеются? куда бежать будут? к Овощу шоле? плюс - все православные и уже се намотали тыщу сроков "гореть вечно")
Исконно украинская фамилия у чиновника: Жумаддилов...
Рамкова угода - документ, який визначає домовленість сторін про те, як буде відбуватися співпраця. Згодом ці домовленості мають (ймовірно, з деякими змінами) втілюватися у конкретних договорах (контрактах). Умови рамкової угоди не є остаточними і деталізованими.
Что вы хотите когда зеленые юристы не понимают чем отличается рамочный договор от договора купли/продажи. Да какая ж разница верно
""Фактически речь идет уже о решении по поставкам. Все будет зависеть от возможностей производителя..."


Фактически речь идёт о том, что когда Пфайзер выполнит все уже заключённые контракты, тогда что-то продаст Украине, не?
У Зелених покидьків таке поняття як мораль, просто відсутнє. Дякую вам 73%.
