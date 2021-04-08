Директор "Медзакупівель" Жумаділов впевнений, що підписаний Україною договір з Pfizer не зобов'язує до купівлі-продажу вакцин, у МОЗ спростовують

Глава держпідприємства "Медзакупівлі" Арсен Жумаділов стверджує, що підписаний Україною договір з компанією Pfizer на поставку 10 млн доз вакцин проти COVID-19 не зобов'язує до купівлі-продажу. У МОЗ стверджують, що це не так.

Жумаділов каже, що прочитав угоду і виявив, що вона є рамковою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Про що йдеться? Ймовірно, про документ типу Memorandum of understanding чи Term Sheet. У такому випадку це попередні домовленості, у межах яких не виникають зобов'язання. MoU/Term Sheet - це не договір купівлі-продажу/закупівлі. Сторони домовились домовлятися далі, так би мовити", - каже очільник "Медзакупівель".

Він вважає, що ще одним підтвердженням укладення лише попереднього документа є те, що влада не озвучує чіткий графік постачання вакцини.

У коментарі виданню заступник міністр охорони здоров’я Ігор Іващенко запевнив, що угода з Pfizer підписана і в ній погоджені обсяги поставок, їхній графік, зобов'язання України, виробника та кількісні характеристики щодо постачання.

"Фактично мова йде уже про рішення щодо постачання. Все буде залежати від можливостей виробника, але я сподіваюся, що у найближчий місяць вони розпочнуть. … Всі конкретні речі, всі істотні умови договорів визначені. Договір підписаний", - наголошує Іващенко.

Нагадаємо, 6 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна підписала договір з компанією Pfizer про постачання 10 млн доз її вакцини.

МОЗ раніше не вказало, коли саме почнуть поставки. Тільки сказали, що "найближчими місяцями". Водночас протягом 7 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24" уточнив, що вони почнуться в травні-червні цього року. Усі 10 млн доз вакцин планують отримати до кінця 2021 року.

