Від початку року на виплати компенсацій за зруйноване на Донбасі житло спрямовано понад 20 млн гривень, - Мінреінтеграції

Протягом січня-березня 2021 року комісіями, створеними при Донецькій та Луганській ОДА, ухвалено рішення про виплати грошової компенсації за зруйноване житло на загальну суму 20,285 млн гривень.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, зокрема, йдеться про надання компенсації 76 постраждалим, які є власниками 72 об'єктів житлового фонду.

"У планах роботи Міністерства на цей рік забезпечити компенсацію за зруйноване житло понад 300 родинам. Кошти в бюджеті передбачені", - повідомила заступниця міністра з питань реінтеграції ТОТ Інна Драганчук.

За її словами, за попередньою інвентаризацією зруйнованих об’єктів проведеною Луганською та Донецькою ОДА: у Луганській області компенсації потребують близько 375 родин, у Донецькій області - 318 сімей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще 23 звільнені бранці ОРДЛО отримають по 100 тис. грн, - заступник глави Мінреінтеграції Яременко

Після отримання узагальненого списку постраждалих, Мінреінтеграції здійснить розподіл бюджетних коштів до регіонального органу соціального захисту населення Донецької області, який протягом п’яти робочих днів з моменту надходження коштів на рахунок, виплатить їх постраждалим.

"Важливо, що мова йде не про заміну житла, а про компенсацію за сам факт втрати житла. Це ні в якому разі не виключає подальші дії по доказах та відшкодуванню Російською Федерацією фактичного збитку за втрату житла - Мінреінтеграції вже розробило законопроєкт "Про державну політику перехідного періоду", який переданий на експертизу до центральних органів виконавчої влади, науковців, фахівців - усього понад 160 респондентів", - йдеться в повідомленні.

житло (1119) компенсації (713) Донецька область (9424) Міністерство реінтеграції (500) Луганська область (4927)
хм..это гонорар пришел за реХфирендум кормильцам !?
показати весь коментар
08.04.2021 02:56 Відповісти
месячная зарплата кобелева, стыдно до слез
показати весь коментар
08.04.2021 07:03 Відповісти
А что "компенсирует ТА Сторона"? Почему Мы не можем получить достойное государственное мед.обслуживание и образование,( а оплачиваем это со своего кармана), а за нас счёт будут восстанавливать разбитый Донбасс? Зеленский, посмотри еше раз в глаза Ху#лу, может ты там увидишь его желание отстроить то, что
по его приказу было разрушено российским "ополчэнцами"?
показати весь коментар
08.04.2021 10:13 Відповісти
 
 