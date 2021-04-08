Від початку року на виплати компенсацій за зруйноване на Донбасі житло спрямовано понад 20 млн гривень, - Мінреінтеграції

Протягом січня-березня 2021 року комісіями, створеними при Донецькій та Луганській ОДА, ухвалено рішення про виплати грошової компенсації за зруйноване житло на загальну суму 20,285 млн гривень.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, зокрема, йдеться про надання компенсації 76 постраждалим, які є власниками 72 об'єктів житлового фонду.

"У планах роботи Міністерства на цей рік забезпечити компенсацію за зруйноване житло понад 300 родинам. Кошти в бюджеті передбачені", - повідомила заступниця міністра з питань реінтеграції ТОТ Інна Драганчук.

За її словами, за попередньою інвентаризацією зруйнованих об’єктів проведеною Луганською та Донецькою ОДА: у Луганській області компенсації потребують близько 375 родин, у Донецькій області - 318 сімей.

Після отримання узагальненого списку постраждалих, Мінреінтеграції здійснить розподіл бюджетних коштів до регіонального органу соціального захисту населення Донецької області, який протягом п’яти робочих днів з моменту надходження коштів на рахунок, виплатить їх постраждалим.

"Важливо, що мова йде не про заміну житла, а про компенсацію за сам факт втрати житла. Це ні в якому разі не виключає подальші дії по доказах та відшкодуванню Російською Федерацією фактичного збитку за втрату житла - Мінреінтеграції вже розробило законопроєкт "Про державну політику перехідного періоду", який переданий на експертизу до центральних органів виконавчої влади, науковців, фахівців - усього понад 160 респондентів", - йдеться в повідомленні.