Марсохід Perseverance почав передавати NASA дані про клімат на Червоній планеті, - звіт

Фото: nasa.gov

Інженери NASA підготували перший звіт про погоду в марсіанському кратері Езеро, в якому розташовується апарат Perseverance.

Як приклад різких змін сайт NASA зазначає, що протягом лише пів години температура поблизу ровера впала з -20 градусів за Цельсієм до -25, передає Цензор.НЕТ.

Датчик радіації і пилу показав, що в Езеро чистіша атмосфера, ніж у кратері Гейла за 3700 км від нього, відповідно до звітів станції моніторингу довкілля на борту марсохода Curiosity. Датчики тиску показали, що тиск на Марсі становить 718 Паскалей.

Марсохід Perseverance оснащений спеціальною системою, яка збиратиме дані про температуру, швидкість нагріву поверхні, циклічність пилових штормів, вітрів, хмар, а також інтенсивність радіаційного випромінювання, що досягає поверхні планети.

Також читайте: Марсохід NASA висадив на поверхню апарат, який має здійснити перший в історії політ над планетою

Завдяки потужним телескопам та іншим апаратам на орбіті Марса, вчені мають певні дані про клімат на планеті. Зокрема, відомо, що один марсіанський рік триває два земні роки, а на поверхні Червоної планети бувають пилові бурі.

Але нова детальна інформація має допомогти дослідникам краще планувати подальші місії для вивчення і навіть підпорядкування четвертої планети Сонячної системи.

Головне завдання апарату - пошук ознак життя на мікробному рівні, яке могло колись існувати на Марсі. Для цього Perseverance вивчає геологію і залишки на поверхні, що свідчать про те, що на планеті міг колись бути придатний для живих організмів клімат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Марсохід Perseverance здійснив першу поїздку поверхнею Червоної планети. ФОТО

