РФ підриває ситуацію: представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Великої Британії під час віртуальної зустрічі обговорили ситуацію навколо України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Пентагон.

"Лідери підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України, а також висловили стурбованість зростанням російської військової активності в регіоні", - йдеться в повідомленні.

У ньому також говориться, що "дестабілізуючі дії Росії підривають деескалацію напруженості, досягнуту завдяки угоді за посередництва ОБСЄ від 27 липня 2020 року".

Учасники зустрічі "підтвердили свою прихильність забезпеченню підготовки та підтримки Збройних сил України для нарощування її потенціалу, спрямованого на збереження територіальної цілісності країни і подальшого прогресу в напрямку оперативної сумісності з НАТО", зазначив Пентагон.

З боку США у зустрічі взяла участь виконувачка обов'язків заступника міністра оборони з політичних питань Аманда Дорі.

Кацапы реально думают,что они победили гитлера.Им так в голову вложили.Эта недонация вообще жить не умеет.
08.04.2021 07:20 Відповісти
В этом сообщении сразу видно, кто наши настоящие друзья и союзники.
А что тас жирные свиньи из германии и Франции? все кукарекают об обеспокоенности?
08.04.2021 07:21 Відповісти
Кацапские учебники упускают деталь, что Советский Союз был в союзе с Гитлером и вместе скоординировано нападали.
08.04.2021 07:29 Відповісти
08.04.2021 07:20 Відповісти
08.04.2021 07:29 Відповісти
Та они и не воевали никогда между собой.
08.04.2021 07:30 Відповісти
Всё верно. Он сам застрелился.
08.04.2021 07:30 Відповісти
Не факт.Другая версия говорит,что он скрылся.
08.04.2021 07:32 Відповісти
Какой вариант тебя больше обрадует?
08.04.2021 07:33 Відповісти
Мне пофиг.
08.04.2021 07:35 Відповісти
А мне не пофиг.
08.04.2021 07:39 Відповісти
Так ты кацап.
08.04.2021 07:40 Відповісти
Почему?
Потому, что ненавижу нацизм и фашизм?
08.04.2021 07:42 Відповісти
Потому что любишь коммунизм, что равносильно нацизму.
показати весь коментар
Не приписывай мне свои тупорылые домыслы.
коммунизм - утопия, а то, что называли коммунизмом - зло.
Будь здоров, тупорылый.
08.04.2021 08:38 Відповісти
А вариант такой, смерть твоего любимого *****, долгая и мучительная
показати весь коментар
Тогда возникает вопрос - от кого сбежал гитлер?
От американцев или от своих союзников коммунистов?
08.04.2021 07:37 Відповісти
От ответственности.
08.04.2021 07:39 Відповісти
А ФБР знало, где он "прятался"?
Это ж в рассекреченных документах есть.
И никакой ответственности.
08.04.2021 07:43 Відповісти
08.04.2021 07:21 Відповісти
Они не только кукарекать умеют , у них обеспокоенности хорошо получаются.
08.04.2021 07:23 Відповісти
Ну чего,Франция и Германия высказали озабоченость а последние,чтоб лучше озабочиваться хотят у нашего врага закупить Спутник и выставить россию спасителем Европы,кстати cnn также писала вчера как козырь россии,мол они ее ругают бранят,санкции, а она благородная спасает вакциной умирающую Европу "Германия собирается начать двусторонние переговоры с Россией о получении вакцины против коронавируса "Спутник V".
Источник: Reuters
Детали: Европейская комиссия сообщила министрам здравоохранения стран-членов ЕС в среду, что Брюссель не планирует вступать в переговоры с Россией по предварительному контракту на "Спутник V", как это было с другими поставщиками вакцин.
08.04.2021 08:55 Відповісти
Меркель і Макроша на подсосі у Кремля. Французи німці їх керівники продажні!!! Вони тільки кічатся демократичними принципами, справедливістю, дотриманням міжнародних стандартів а самі потурають агресору порушнику цих принципів. "Завдяки" Меркель Україна не в НАТО І НЕ В ЄС, ВОНА ЗАВЖДИ ВИКОНУВАЛА ТАЄМНІ ДОМОВЛЕНОСТІ З ВАЛОДЄЙ.
08.04.2021 10:16 Відповісти
"Украина вполне оправданно инициировала этот механизм, учитывая перемещение российских войск, и в своих действиях она имеет полную поддержку Германии и Франции. Мы сожалеем, что ответ России на поднятые Украиной вопросы не удовлетворил потребность в информации. Россия не ответила", - отмечается в заявлении. https://censor.net/ru/n3258939
11.04.2021 09:17 Відповісти
Пусть Ослу побольше кокса передадут , что бы этот мудак по быстрее сдох от передоза.
показати весь коментар
РФ подрывает ситуацию: представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала - Цензор.НЕТ 2756
08.04.2021 07:28 Відповісти
США,Канада,Польша,Литва и Великобритания "образумили киевские власти" как и рассчитывала бешенная коняка лавров. Бггг.
08.04.2021 07:29 Відповісти
Военный потенциал Кравчуку передайте, он будет отстреливаться.
08.04.2021 07:30 Відповісти
В основном пердаком.
08.04.2021 11:30 Відповісти
в мытищах старпер (61) 9 часов отстреливался, пока "шмелем" не засмолили..
08.04.2021 11:45 Відповісти
Прочитал про "обеспокоенность" и сразу успокоился.
08.04.2021 07:32 Відповісти
Справедливости ради,они нам реально помогают.Трудно сказатиь,что было бы с Украиной при таких президентах.
08.04.2021 07:34 Відповісти
трудно сказать, стали бы они помогать, если бы в 14-м был "дурачёк какой-то".
08.04.2021 07:38 Відповісти
Если бы да кабы...
Это всё бла-бла-бла.
08.04.2021 07:40 Відповісти
...кароче понимается так - потенциалом военным поможем, ну , а так -"украинцы , вперёд на амбразуру!!!!"... выслеживается их мысль - а мы будем посмотреть , если шо , мы не при делах!!!)
08.04.2021 10:32 Відповісти
А вот ***** твоё нет
08.04.2021 07:58 Відповісти
есть три типа реагирования:
обеспокоенность
озабоченность
решительное осуждение
=========
решительное осуждение будет тогда, когда войска РФ в Киеве поднимут аквафреш
08.04.2021 11:41 Відповісти
Блефовать так блефовать.
08.04.2021 07:37 Відповісти
Прекрасный миропорядок установился под уХйла.
Германии и России нужен Северный поток - первой для того, в том числе, чтобы дать второму потом плевать на безопасность газовой трубы через Украину и взять саму Украину захватническим методом фюрера первой .
В Совбезе ООН все хотелки Рашистской империи удовлетворяются ее правом вето.
В НАТО- все желания стран, помогающих Украине, ветирует та же подружка рашистов Германия.
На фоне того, если даже Путин и не пойдет войной, а вот так ею будет стращать Европу и весь мир , минские договоренности, судьба Донбаса - это маленькие соринки в глазах мировых держав-лидеров, беспомощно , смзторящих на несчастную беспомощную Украину.
Так что уХйло снова всех переиграло.
08.04.2021 07:43 Відповісти
Перемир'я кацапами було використано(як це і завжди буває) для підготовки до наступу.Отже ви вже цією своєю мантрою нам "допомогли".Якщо так тяжко вам було спрогнозувати ці наслідки під час війни(які вивчають на першому курсі в історії війн),то виникає великий сумнів або в якості такої допомоги,або в щирості,і не вселяє надію в її спроможність та дієвість.
08.04.2021 07:47 Відповісти
А як 7 РОКІВ!!! могутні країни дивляться спокійно , як ввозять рашисти буки для розстрілу міжнародного лайнеру, вивозять буки, а потім ура! вже лайнери не літають над цим пеклом- нехай Росія спокійно ввозить зброю на Донбас й розпалює й далі це пекло у центрі Європи .
08.04.2021 07:54 Відповісти
"Могутність" Німеччини, особливо в військовій сфері, трохи менше могутності України. І, путька переграє всіх лише тоді, коли Україна перестане інтегруватися в Європу і повернеться під кацапське зовнішнє управління. Чого поки що зовсім не спостерігається.
08.04.2021 09:46 Відповісти
Ну, нарешті, українською, бо ніби в рашу потрапив.
08.04.2021 09:39 Відповісти
Ну ***** сопливое уже с ума сходит
08.04.2021 08:00 Відповісти
Це нечувано, в безсилій люті так ганебно ображати Володимира Володимировича Путіна, без сумніву найпотужнішого політичного діяча **********. Все прогресивне людство давно переконалося, ґрунтовно усвідомило і міцно засвоїло, що політична потужність Путіна - величина константна, з часом нікуди не зникає, а плавно трансформується в потужний старечий маразм Путіна. Ось у чому криється сакральний зміст беззаперечної тези, що Путін - "потужний старигань"© і, навіть, більше того - "облізле старе пердло"®.
08.04.2021 08:08 Відповісти
А чего вы радуетесь ?война будет у нас.а эти будут наблюдать,дадут оружия,провизии.
08.04.2021 08:04 Відповісти
У вас, за уралом?
08.04.2021 08:26 Відповісти
"дадут оружия, провизии..." от якби ще й стріляли за нас... Вася Ветров -- іди до вітру, москаль.
08.04.2021 09:44 Відповісти
это выгодно не только лишь всем
08.04.2021 08:34 Відповісти
После 1945 года день Победы в СССР регулярно начали отмечать году 1965 году 9 мая.Сегодня у придурков кремля это главный праздник и отмечается с размахом потому что ветеранов практически не осталось и платить повышенные пенсии, предоставлять жилье и прочие льготы некому а быдло мокшанское этому радуется...
08.04.2021 09:00 Відповісти
Роль "ветеранов" в РФерии скоро будут выполнять артисты театра и кино., или те кто родился до июня 1945г. ( потому что ветеранам сейчас должно быть минимум 95-96 лет и больше. Я понимаю что встречаются долгожители ( здоровья им и всех благ), но думаю что их совсем мало осталось ( на несколько лет) при здравоохранении и экологии в бывших республиках СССР.. может где то в Израиле ( из выехавших..) Но все равно это считанные годы. Все остальное как и сейчас больше "постановки" в "ветераны" записывают всех подряд, нужна картинка.
08.04.2021 09:38 Відповісти
Не тільки. У них чим далі від війни, тим пишніша "пабєда" ще й тому, щоб відвернути увагу людства від того, що натворили і до чого довели людство т.з. "пабєдітєлі" (кацапи, янкі, інглізи, жиди). Планета доведена до межі екогогічної катастрофи і стоїть на грані ядерного знищення. Хто до цього призвів? - Люфтваффе Герінга? Танкові клини Гудеріана? СС Гіммлера? Крігсмаріне Деніца? ДОВЕЛИ "ПАБЄДІТЄЛІ" - ЯНКІ, КАЦАПИ, ІНГЛІЗИ, ЖИДИ. І. чим ближче катастрофа - тим пишніші у них паради і "заходи" з приводу "перемоги" над нацистами і тим голосніші і винахідливіші і у геометричній прогресії звинувачення останніх у "звірствах", "расизмі", "холокостах" та ін..
Так виглядає, що у тій війні мала би перемогти Німеччина - німці (тим більше нац.-соціалісти!) не допустили би такого бардака у світі.
08.04.2021 09:39 Відповісти
А дехто мовчки втримався.. так звана основа ЄС
08.04.2021 09:06 Відповісти
Список наиболее верных сторонников независимой Украины. ( в нее можно вторым эшелоном добавить Швецию, Эстонию, Латвию, остальные в "легкой озабоченности" или напрямую содержанты Раши.
08.04.2021 09:31 Відповісти
Лично мне будет в кайф слышать как с Украины в сатанат пойдут тысячи гробов с русофашистской агрессорской падалью а ублюдок соловьев будет вижжать Украинцам «Да что же вы делаете!!!!!!!! Убийцы!!!!!!» Хахахахаха
08.04.2021 09:31 Відповісти
Желаю каждой сифилитичной москворылой свиноматке получить с Украины своего ******** в гробу.
08.04.2021 09:43 Відповісти
Да не в поддержке военного потенциала (эта фраза вообще не имеет смысла), а в поддержке вооруженных сил Украины.
08.04.2021 09:32 Відповісти
В случае прямой агрессии РФ против Украины представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии настолько проявят озабоченность, что даже встанут из мягких кресел и будут ходить взад-вперёд, переживать.
08.04.2021 14:26 Відповісти
"представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии".

Скрутні часи проявляють, які держави є друзями України і підтримують нашу боротьбу.
08.04.2021 15:09 Відповісти
Мы встревожены! Мы обеспокоены! Запад вам поможет! Вы держитесь!
08.04.2021 15:12 Відповісти
 
 