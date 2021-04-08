РФ підриває ситуацію: представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Великої Британії під час віртуальної зустрічі обговорили ситуацію навколо України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Пентагон.

"Лідери підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України, а також висловили стурбованість зростанням російської військової активності в регіоні", - йдеться в повідомленні.

У ньому також говориться, що "дестабілізуючі дії Росії підривають деескалацію напруженості, досягнуту завдяки угоді за посередництва ОБСЄ від 27 липня 2020 року".

Учасники зустрічі "підтвердили свою прихильність забезпеченню підготовки та підтримки Збройних сил України для нарощування її потенціалу, спрямованого на збереження територіальної цілісності країни і подальшого прогресу в напрямку оперативної сумісності з НАТО", зазначив Пентагон.

З боку США у зустрічі взяла участь виконувачка обов'язків заступника міністра оборони з політичних питань Аманда Дорі.

