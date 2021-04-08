РФ підриває ситуацію: представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Великої Британії під час віртуальної зустрічі обговорили ситуацію навколо України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Пентагон.
"Лідери підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України, а також висловили стурбованість зростанням російської військової активності в регіоні", - йдеться в повідомленні.
У ньому також говориться, що "дестабілізуючі дії Росії підривають деескалацію напруженості, досягнуту завдяки угоді за посередництва ОБСЄ від 27 липня 2020 року".
Учасники зустрічі "підтвердили свою прихильність забезпеченню підготовки та підтримки Збройних сил України для нарощування її потенціалу, спрямованого на збереження територіальної цілісності країни і подальшого прогресу в напрямку оперативної сумісності з НАТО", зазначив Пентагон.
З боку США у зустрічі взяла участь виконувачка обов'язків заступника міністра оборони з політичних питань Аманда Дорі.
Потому, что ненавижу нацизм и фашизм?
коммунизм - утопия, а то, что называли коммунизмом - зло.
Будь здоров, тупорылый.
От американцев или от своих союзников коммунистов?
Это ж в рассекреченных документах есть.
И никакой ответственности.
А что тас жирные свиньи из германии и Франции? все кукарекают об обеспокоенности?
Это всё бла-бла-бла.
обеспокоенность
озабоченность
решительное осуждение
=========
решительное осуждение будет тогда, когда войска РФ в Киеве поднимут аквафреш
Германии и России нужен Северный поток - первой для того, в том числе, чтобы дать второму потом плевать на безопасность газовой трубы через Украину и взять саму Украину захватническим методом фюрера первой .
В Совбезе ООН все хотелки Рашистской империи удовлетворяются ее правом вето.
В НАТО- все желания стран, помогающих Украине, ветирует та же подружка рашистов Германия.
На фоне того, если даже Путин и не пойдет войной, а вот так ею будет стращать Европу и весь мир , минские договоренности, судьба Донбаса - это маленькие соринки в глазах мировых держав-лидеров, беспомощно , смзторящих на несчастную беспомощную Украину.
Так что уХйло снова всех переиграло.
Так виглядає, що у тій війні мала би перемогти Німеччина - німці (тим більше нац.-соціалісти!) не допустили би такого бардака у світі.
Скрутні часи проявляють, які держави є друзями України і підтримують нашу боротьбу.