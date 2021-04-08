ООН закликає не завдавати ударів по інфраструктурі Донбасу: Понад 1,1 млн жителів по обидва боки лінії зіткнення були без води

ООН закликає утриматися від завдання ударів по критично важливій інфраструктурі водопостачання Донбасу. У вівторок у результаті обстрілу без води залишилися понад 1,1 мільйона жителів 50 прилеглих населених пунктів по обидва боки лінії зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це в середу заявив прессекретар ООН Стефан Дюжаррік.

За словами Дюжарріка, ООН відомо про те, що у вівторок у результаті обстрілу було пошкоджено лінію електропостачання біля головної водонасосної станції південного Донбасу. У результаті без подачі води залишилися понад 1,1 мільйона жителів п'ятдесяти прилеглих населених пунктів по обидва боки лінії зіткнення.

"Хоча сьогодні ремонтні бригади змогли швидко полагодити пошкоджені лінії електропередач, ми повторюємо заклик до всіх учасників не завдавати ударів по критично важливій інфраструктурі водопостачання на сході України", - заявив Дюжаррік.

Він нагадав журналістам про те, що цього року ООН та її партнерам - гуманітарним організаціям - потрібно витратити 168 мільйонів доларів, щоб допомогти найбіднішим двом мільйонам із 3,4 мільйона жителів Східної України. Поки ООН отримала лише 5,5% від цієї суми, сказав Дюжаррік, який також закликав учасників конфлікту надавати повний доступ у зазначені райони співробітникам гуманітарних місій.

