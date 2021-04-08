УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11424 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
3 501 29

ООН закликає не завдавати ударів по інфраструктурі Донбасу: Понад 1,1 млн жителів по обидва боки лінії зіткнення були без води

ООН закликає не завдавати ударів по інфраструктурі Донбасу: Понад 1,1 млн жителів по обидва боки лінії зіткнення були без води

ООН закликає утриматися від завдання ударів по критично важливій інфраструктурі водопостачання Донбасу. У вівторок у результаті обстрілу без води залишилися понад 1,1 мільйона жителів 50 прилеглих населених пунктів по обидва боки лінії зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це в середу заявив прессекретар ООН Стефан Дюжаррік.

За словами Дюжарріка, ООН відомо про те, що у вівторок у результаті обстрілу було пошкоджено лінію електропостачання біля головної водонасосної станції південного Донбасу. У результаті без подачі води залишилися понад 1,1 мільйона жителів п'ятдесяти прилеглих населених пунктів по обидва боки лінії зіткнення.

"Хоча сьогодні ремонтні бригади змогли швидко полагодити пошкоджені лінії електропередач, ми повторюємо заклик до всіх учасників не завдавати ударів по критично важливій інфраструктурі водопостачання на сході України", - заявив Дюжаррік.

Він нагадав журналістам про те, що цього року ООН та її партнерам - гуманітарним організаціям - потрібно витратити 168 мільйонів доларів, щоб допомогти найбіднішим двом мільйонам із 3,4 мільйона жителів Східної України. Поки ООН отримала лише 5,5% від цієї суми, сказав Дюжаррік, який також закликав учасників конфлікту надавати повний доступ у зазначені райони співробітникам гуманітарних місій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відновлено водопостачання населених пунктів Донеччини після аварії через обстріл, - "Вода Донбасу"

Автор: 

ООН (3421) Донбас (22364) водопостачання (845) Дюжаррік Стефан (21)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Достаточно, чтобы московия убралась из Украины. Не помню, что бы до 14 года были аварии из-за обстрелов.
показати весь коментар
08.04.2021 07:39 Відповісти
+4
ООН призывает... кому-то хочется смеяться?
показати весь коментар
08.04.2021 07:47 Відповісти
+4
"повторяем призыв ко всем участникам" - російські терористи в Україні та українська Армія в Україні мають для ООН однаковий статус - учяснікі???
показати весь коментар
08.04.2021 08:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пора вже припиняти це безглузддя на Донбасі, а не роздмухувати його!
показати весь коментар
08.04.2021 07:38 Відповісти
О, у ;Андрія Смицького; новий нік!
А хто роздмухує, Андрію?
показати весь коментар
08.04.2021 07:39 Відповісти
У Андрія роздмухується пожежа в дупі.
показати весь коментар
08.04.2021 07:54 Відповісти
Достаточно, чтобы московия убралась из Украины. Не помню, что бы до 14 года были аварии из-за обстрелов.
показати весь коментар
08.04.2021 07:39 Відповісти
До лампочки.
показати весь коментар
08.04.2021 07:46 Відповісти
Известный журналист и блогер из Донбасса Денис Казанский вчера вбросил в Ютьюб видео захвата Донецкого казначейства боевиками Паши Губарева и прочих баранов,сегодня по прошествии 7 лет после тех мартовских событий 2014 года кроме ржача ничего не вызывает
показати весь коментар
08.04.2021 07:46 Відповісти
ООН призывает... кому-то хочется смеяться?
показати весь коментар
08.04.2021 07:47 Відповісти
ООН закликає не завдавати ударів по інфраструктурі Донбасу: Понад 1,1 млн жителів по обидва боки лінії зіткнення були без води - Цензор.НЕТ 2854 письмо Виктора Индюковича к мавзолейному фюерукоторое зачитал в СовБезе ООН Виктор Чуркин,от 1 марта 2014 года,типа Путлер введи...
показати весь коментар
08.04.2021 07:52 Відповісти
умные они аж противно...кацапстан тоже призывает, а сами (в своё время) разнесли Грозный на куски и теперь лучшие друзья с чеченами....
показати весь коментар
08.04.2021 07:56 Відповісти
Тут выяснился маленький нюанс от 20 февраля 2014 года.Виктор Индюкович не удирал из Украины.Его силой вывез спецназ РАБссии из подразделения "К",типа "*********".Значит крысы Путлера тогда были в Киеве,и не только в форме украинского Беркута на Майдане...
А Путлера я за язык не тянул...сам спалился Хмырь КГБшный...
показати весь коментар
08.04.2021 08:01 Відповісти
Ага, но сначала силой спаковали все награбленное в камазы....Сама хоть верите в этот бред?! Спецназ конечно был, но был по его же требованию и никто его не насиловал. Об этом говорит и маршрут его передвижения, через Крым, который уже тогда фактически контролировался Рашкой
показати весь коментар
08.04.2021 09:14 Відповісти
Нищим в ООН пилить нечего. 😂
показати весь коментар
08.04.2021 08:07 Відповісти
Джо Байден ясно выразился,Путлер не убийца,а братан Гитлера и тушонки Рузвельта для Мавзолейного быдла не будет,ножек Буша и подавно... Танцуй Европаи плачь РАБссия...
показати весь коментар
08.04.2021 08:13 Відповісти
Неделю назад из серой зоны откуда Янелох отвел войска, под Зайцево, снайперы рф застрелили нашего воина. Ответку давать запрещено т к снайперы стреляли из водонасосной станции. Покупаем лояльность оон и обсе в обмен накровь наших защитников. Сомнительную лояльность, ее циничную видимость. Спасибо ЗЕ за "перемирие" в котором гибнет больше чем во время "ползучего наступления 2016-2019!
показати весь коментар
08.04.2021 08:14 Відповісти
"повторяем призыв ко всем участникам" - російські терористи в Україні та українська Армія в Україні мають для ООН однаковий статус - учяснікі???
показати весь коментар
08.04.2021 08:21 Відповісти
В Криму московіти і без всякого роздмкхування пустелю створили.
показати весь коментар
08.04.2021 08:23 Відповісти
Пусть ООН побеспокоится ...как Луганское ЛЭО Грироришина... наносит удары по Лисичанску, отключая эл.энергию городу за долги предприятий который продал Янукович катсабам,которые их порезали на металлолом(ДонСода,РТИ и др ) и были таковые..а долги ..почему то повесили на город
показати весь коментар
08.04.2021 08:28 Відповісти
більше всього мене бісить коли наші ремонтують розбиту насосну станцію, яка качає(качала) воду в Луганськ ????
показати весь коментар
08.04.2021 08:33 Відповісти
Где там миллион жителей нашли, разбежались почти все
показати весь коментар
08.04.2021 08:34 Відповісти
А кого те ООН "призиває"? Якщо орків, то це ж маріонетки. Якщо кацапів, то "їх там нема". А наш Голобородько оголосив перемир*я і відвів війська.
показати весь коментар
08.04.2021 08:41 Відповісти
КОГО именно это сраное ООН призывает?
показати весь коментар
08.04.2021 08:56 Відповісти
Того, кто отбивной работает. Знаете таких?
показати весь коментар
08.04.2021 09:58 Відповісти
"мы будем гнать впереди мальчиков, девочек, водонапорные станции - и пусть попробуют стрелять!" (*****, 2014г.)
показати весь коментар
08.04.2021 09:05 Відповісти
https://twitter.com/S_vivat
https://twitter.com/S_vivat

Selvestor Vivat

@S_vivat


Бригада Путина прячется в машине скорой помощи в 5 м от границы ЕС. Московиты отрабатывают тактику засад и нападений маскируясь под скорую помощь и международные гуманитарные организации: "красный крест", ОБСЕ, "миротворцы" ООН и т.п.
ООН закликає не завдавати ударів по інфраструктурі Донбасу: Понад 1,1 млн жителів по обидва боки лінії зіткнення були без води - Цензор.НЕТ 3436
показати весь коментар
08.04.2021 09:42 Відповісти
Будемо мати на увазі...
показати весь коментар
08.04.2021 10:50 Відповісти
А не пора ли снимать обезьян с довольствия и замыкать водоснабжение на контролируемую территорию?
показати весь коментар
08.04.2021 09:56 Відповісти
Надеюсь ООН, призвала "все стороны" конфликта.
показати весь коментар
08.04.2021 11:07 Відповісти
фрау риббентроп забыли призвать
показати весь коментар
08.04.2021 11:55 Відповісти
СНБО, а как там дела с бомбоубежищами?!
Вы же за безопасность отвечаете! 8й год войны, зп конская исправно капает, а дел ноль.
Бомбоубежища запущены и нерабочие, проект Теробороны в мечтах украинцев.
Зачем нам этот бесполезный орган нужен с кучей тунеядцев?!
показати весь коментар
08.04.2021 16:41 Відповісти
 
 