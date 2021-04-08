УКР
Україна посіла перше місце в Європі за новими випадками захворювання на COVID-19 і третє - за смертями, - Worldometers. ІНФОГРАФІКА

Україна посіла перше місце в Європі за новими випадками захворювання на COVID-19 і третє - за смертями, - Worldometers. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 8 квітня у світі зареєстрували 652 085 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 12 971 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 133 698 363 випадки інфікування, з них 652 085 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 901 130 осіб, з них 12 971 за минулу добу.

Україна посіла перше місце в Європі за новими випадками захворювання на COVID-19 і третє - за смертями, - Worldometers 01

Побороли хворобу і вилікувалися 107,8 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щеплення китайською вакциною Sinovac почнуть робити після 10 квітня, - Степанов

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Франція та Росія.

Україна посіла перше місце в Європі за новими випадками захворювання на COVID-19 і третє - за смертями, - Worldometers 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 7-ум позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 1, за летальними випадками - 7-му і 3-тю позицію відповідно.

Україна посіла перше місце в Європі за новими випадками захворювання на COVID-19 і третє - за смертями, - Worldometers 03
Україна посіла перше місце в Європі за новими випадками захворювання на COVID-19 і третє - за смертями, - Worldometers 04

Топ коментарі
Украина заняла первое место в Европе по новым случаям заболевания COVID-19 и третье место по смертям, - Worldometers - Цензор.НЕТ 7272
08.04.2021 07:56 Відповісти
Коли в якості керівника держави вибирають клоуна, країна перетворюється у цирковий балаган...
08.04.2021 07:58 Відповісти
Зеленский, Степанов и СН за один год своим асфальтом убили людей больше, чем армия РФ за 7 лет убила людей на Донбассе.
08.04.2021 08:15 Відповісти
зато жидов берегут, вон в израиле уже все провакционированы и ковида практически нет
08.04.2021 07:47 Відповісти
Доктора наук сняли ,санитара поставили. Вот и результат- куртка за 700 тыс.
08.04.2021 08:13 Відповісти
Доктора Смерть Супрун очікує свій,народний процес за знищення вузькоспеціалізованої медицини...
Україна посіла перше місце в Європі за новими випадками захворювання на COVID-19 і третє - за смертями, - Worldometers - Цензор.НЕТ 892
08.04.2021 09:27 Відповісти
Добрими справами прославитись не можемо......
Сподіваюсь що цих недоумків, степашкуз ляшкою звільнять нарешті................ і притягнуть до кримінальної відповідальності!
08.04.2021 07:47 Відповісти
можливо так і буде...але кого ставити? Богатирьову? чи Супрун?
08.04.2021 07:51 Відповісти
То ж ;Смицький; Він хоче Геннадія Онищенко.
08.04.2021 08:00 Відповісти
Подивіться, як кацапи поряд з нами мєлко смотряться.
08.04.2021 08:06 Відповісти
Я б поставив головного лікаря якої-небудь успішної лікарні.
08.04.2021 08:46 Відповісти
НА НИВІ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ ПРАЦЮЄ БАГАТО НАРОДУ..
наприклад Мусій.
апропо..

коли конкурс на державного секретаря у Міністерстві охорони здоров'я виграла Наталя Шолойко, відразу ж проти цього призначення виступила Уляна Супрун, звинувативши новопризначену у причетності до корупційних схем і конфлікті інтересів.
ІА Дивись.info вирішила розібратися, хто ж така Наталя Шолойко і чому керівник міністерства виступила з такою гострою критикою, адже обидві жінки, скажемо так, пройшли Майдан. І Супрун, і Шолойко допомагали у медичній службі Майдану: перша - надавала допомогу пораненим, друга - була координатором фармацевтичної служби.

Дивись.info - https://dyvys.info/2016/12/10/farmatsevtychna-mafiya-abo-chomu-moz/
08.04.2021 09:39 Відповісти
жиды понад усе
08.04.2021 07:48 Відповісти
Благодаря нам.Без нас их бы не было.
08.04.2021 07:50 Відповісти
Ну хоч десь ми на першому місці. Не дарма ж у нас чемпіони боротьби з ковідом.
08.04.2021 07:50 Відповісти
Кривбас, як і Донбас порожняк не гонить. Сказав Вальдемар, що вони чемпіони і не пройшло і пару місяців, як ними стали. Залишилося ще підтягнути 3 місце по смертях. Але вони стараються, все для цього вже є, залишилося тільки передавати правду.
08.04.2021 09:45 Відповісти
Эту проблему с ковидом ЗЕ решит свалив в Оман и Катар.
08.04.2021 07:53 Відповісти
Украина заняла первое место в Европе по новым случаям заболевания COVID-19 и третье место по смертям, - Worldometers - Цензор.НЕТ 6411
08.04.2021 07:53 Відповісти
Я все таки предпочел бы официальные данные
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d .
Хотя, признаться , они не намного лучше.
08.04.2021 07:55 Відповісти
Украина заняла первое место в Европе по новым случаям заболевания COVID-19 и третье место по смертям, - Worldometers - Цензор.НЕТ 7272
08.04.2021 07:56 Відповісти
Можу закластись, ні один зебуїн не зрозуміє написаного...
08.04.2021 08:46 Відповісти
Коли в якості керівника держави вибирають клоуна, країна перетворюється у цирковий балаган...
08.04.2021 07:58 Відповісти
А особливо коли той клоун призначає міністром ОЗ шахрая, який до медицини не має жодного відношення.
08.04.2021 09:03 Відповісти
Зато ни у кого из министров здравоохранения Европы нет курточки за 600 косарей. Шах и мат вам,европейцы.
08.04.2021 07:58 Відповісти
як обіцала зелена гундоса мразота ми стали чемпионами....
08.04.2021 07:58 Відповісти
Ну от. Шах і мат, порохоботи! Україна, завдяки президенту Зеленському, вирвалася в лідери!
08.04.2021 07:59 Відповісти
От що значить взяти під особистий контроль!
08.04.2021 08:10 Відповісти
Агагагага! Хахахаааа. Напомните, как там звался идиот, который хвастался своими невероятными кмениями борьбы против вируса?
08.04.2021 08:03 Відповісти
Хорошая новость об увеличении скорости движения на пути к приобретению природного иммунитета в стране.
08.04.2021 08:04 Відповісти
Третье место в Европе по смертям.

Шоб ты поскорее вместе с ЗЕ на кладбище с таким иммунитетом попал.
08.04.2021 08:44 Відповісти
Ну помечтай, 😂
08.04.2021 09:40 Відповісти
Да нечего тут мечтать... ЗЕленым дегенератам естественный отбор не обмануть.

А принципе твоя убогая жизнь и так уже является наказанием.
08.04.2021 09:49 Відповісти
И ещё помечтай.
08.04.2021 12:33 Відповісти
А типа большой секрет, что за тупые голодранцы голосовали за ЗЕ.
08.04.2021 15:53 Відповісти
От зелений виродок...
08.04.2021 08:44 Відповісти
Швеція визнала невдачу.
у спробі набуття "колективного імунітету".....

70 відсотків провакцинованого населення.(ІЗРАЇЛЬ,СКОРО ВЕЛИКОБРИТАНІЯ)-ЦЕ ЗОВСІМ ІНШЕ..
08.04.2021 09:34 Відповісти
Шведы слабаки.
08.04.2021 09:41 Відповісти
Хоть в чём-то зебобики проявили талант!
08.04.2021 08:12 Відповісти
Зеленский, Степанов и СН за один год своим асфальтом убили людей больше, чем армия РФ за 7 лет убила людей на Донбассе.
08.04.2021 08:15 Відповісти
Ми на першому місці! Нарешті хоч якесь досягнення зебуїнської влади!
08.04.2021 08:17 Відповісти
Україна посіла перше місце в Європі за новими випадками захворювання на COVID-19 і третє - за смертями, - Worldometers - Цензор.НЕТ 6445
08.04.2021 08:17 Відповісти
Мітенька - це і твоя провина , ти співучасник !
08.04.2021 09:16 Відповісти
хужє ж та нє будет, хоть паржьом!- от головний меседж Зе виборця
08.04.2021 09:40 Відповісти
Так, а что там мастер спорта зелёный? Молчит
08.04.2021 09:45 Відповісти
да не молчит, обьявлял же на днях про "пэрэмогу" и утер всем критикам нос своей "рамочной угодой" с Pfiser.
08.04.2021 11:13 Відповісти
А в цей час на Чернігівщині у м. Мена педагогів ІРЦ і далі женуть на роботу... Хороша боротьба з короновірусом....
08.04.2021 11:11 Відповісти
Шо за зрада блЕать.!? Польша например сегодня выдала 27+ тысячь!
08.04.2021 17:45 Відповісти
 
 