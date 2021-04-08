Україна посіла перше місце в Європі за новими випадками захворювання на COVID-19 і третє - за смертями, - Worldometers. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 8 квітня у світі зареєстрували 652 085 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 12 971 особа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 133 698 363 випадки інфікування, з них 652 085 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 901 130 осіб, з них 12 971 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 107,8 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Франція та Росія.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 7-ум позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 1, за летальними випадками - 7-му і 3-тю позицію відповідно.
Сподіваюсь що цих недоумків, степашкуз ляшкою звільнять нарешті................ і притягнуть до кримінальної відповідальності!
наприклад Мусій.
апропо..
коли конкурс на державного секретаря у Міністерстві охорони здоров'я виграла Наталя Шолойко, відразу ж проти цього призначення виступила Уляна Супрун, звинувативши новопризначену у причетності до корупційних схем і конфлікті інтересів.
ІА Дивись.info вирішила розібратися, хто ж така Наталя Шолойко і чому керівник міністерства виступила з такою гострою критикою, адже обидві жінки, скажемо так, пройшли Майдан. І Супрун, і Шолойко допомагали у медичній службі Майдану: перша - надавала допомогу пораненим, друга - була координатором фармацевтичної служби.
Дивись.info - https://dyvys.info/2016/12/10/farmatsevtychna-mafiya-abo-chomu-moz/
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d .
Хотя, признаться , они не намного лучше.
Шоб ты поскорее вместе с ЗЕ на кладбище с таким иммунитетом попал.
А принципе твоя убогая жизнь и так уже является наказанием.
у спробі набуття "колективного імунітету".....
70 відсотків провакцинованого населення.(ІЗРАЇЛЬ,СКОРО ВЕЛИКОБРИТАНІЯ)-ЦЕ ЗОВСІМ ІНШЕ..