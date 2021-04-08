Україна посіла перше місце в Європі за новими випадками захворювання на COVID-19 і третє - за смертями, - Worldometers. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 8 квітня у світі зареєстрували 652 085 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 12 971 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 133 698 363 випадки інфікування, з них 652 085 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 901 130 осіб, з них 12 971 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 107,8 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Франція та Росія.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 7-ум позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 1, за летальними випадками - 7-му і 3-тю позицію відповідно.



