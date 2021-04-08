Угоду з МВФ потрібно підписати до кінця липня: необхідний запас міцності, щоб пройти у вересні пік виплат за держборгом, - ОП

Тривають технічні консультації з Міжнародним валютним фондом про підписання попередньої угоди щодо продовження програми співпраці з Фондом.

Про це повідомив радник Президента України з питань економіки Олег Устенко в ефірі 24 каналу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Staff level agreement – це така угода, яка попередньо підписується між усіма сторонами, у нашому випадку – між державою Україна та МВФ. Тобто це попереднє порозуміння щодо того, яким чином буде побудована програма (співпраці з МВФ. – Ред.). Так, ми очікуємо на підписання цього попереднього узгодження – staff level agreement, про що говорив міністр фінансів", – сказав він.

Олег Устенко зазначив, що перемовини з МВФ відбуваються за декількома напрямками. Зокрема, Міністерство фінансів обговорює з Фондом підготовку державного бюджету на наступний рік, зменшення бюджетного дефіциту та боргового навантаження в наступні роки.

На рівні Національного банку України тривають технічні консультації з МВФ щодо монетарної політики, інституційного посилення центробанку, зокрема підвищення незалежності НБУ. Олег Устенко нагадав, що Президент Володимир Зеленський, коли представляв Кирила Шевченка як очільника НБУ влітку минулого року, наголошував на важливості забезпечення незалежності цієї інституції.

"Національний банк уже вийшов з ініціативою – обговорюється законопроект, згідно з яким ті, хто перебувають у Раді Нацбанку, тобто займаються спостереженням за діяльністю НБУ, не будуть мати права ставати в керівництві Національного банку у певний період, щоб не мати конфлікту інтересів", – розповів він.

"Додатково йде обговорення з Міністерством енергетики питань, які стосуються нашої енергетичної незалежності, розвитку енергетичного ринку – мається на увазі і добування газу, і виробництво енергоресурсів", – повідомив радник Президента.

Ще одне питання, яке, за словами Олега Устенка, обговорюється між Україною та МВФ, стосується реформування судової системи та забезпечення діяльності антикорупційної архітектури.

"Це більш ніж важливо з точки зору економічного зростання в країні", – зазначив він.

Радник Глави держави повідомив, що у поточному році є два періоди пікового навантаження на держбюджет через необхідність виплат за державним боргом: у березні, який уже успішно пройдено, та у вересні, який ще попереду. Тому бажано, щоб угода з МВФ була підписана до кінця липня.

"Треба сформувати додатковий запас міцності, щоб нормально пройти і вересень. Тому важливо, щоб ми змогли до цього часу сказати, що ця подушка вже сформована", – зауважив він.

Олег Устенко додав, що без підписання staff level agreement з МВФ Україні буде дуже дорого залучати фінансування на міжнародному ринку капіталу.

Щодо прогнозу МВФ стосовно зростання ВВП України на 4%, то, за словами радника Президента, це менше, ніж закладено у державному бюджеті на 2021 рік.

"У держбюджеті закладено 4,2-4,3% реального зростання. А Президент Зеленський говорить про необхідність виходу на зростання від 5% на рік. Тому що саме таке зростання дає можливість ефективно боротися з бідністю", – пояснив він.

Олег Устенко зауважив, що збільшення ВВП України у 2021 році можливе завдяки підвищенню внутрішнього споживання домогосподарств через збільшення мінімальної та середньої зарплати. Кредитний ресурс стане доступнішим, зокрема завдяки програмі доступного кредитування "5-7-9%", іпотечному кредитуванню та зменшенню облікової ставки НБУ. Крім того, позитивний ефект для економіки дадуть інвестиції, додаткові витрати державного бюджету та покращення світової кон’юнктури.

"Тому 4% – це базовий прогноз. Але ми очікуємо, що це зростання (ВВП у 2021 році. – Ред.) буде більшим", – зазначив радник Глави держави.