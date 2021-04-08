УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11424 відвідувача онлайн
Новини
1 320 20

Угоду з МВФ потрібно підписати до кінця липня: необхідний запас міцності, щоб пройти у вересні пік виплат за держборгом, - ОП

Угоду з МВФ потрібно підписати до кінця липня: необхідний запас міцності, щоб пройти у вересні пік виплат за держборгом, - ОП

Тривають технічні консультації з Міжнародним валютним фондом про підписання попередньої угоди щодо продовження програми співпраці з Фондом.

Про це повідомив радник Президента України з питань економіки Олег Устенко в ефірі 24 каналу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Staff level agreement – це така угода, яка попередньо підписується між усіма сторонами, у нашому випадку – між державою Україна та МВФ. Тобто це попереднє порозуміння щодо того, яким чином буде побудована програма (співпраці з МВФ. – Ред.). Так, ми очікуємо на підписання цього попереднього узгодження – staff level agreement, про що говорив міністр фінансів", – сказав він.

Олег Устенко зазначив, що перемовини з МВФ відбуваються за декількома напрямками. Зокрема, Міністерство фінансів обговорює з Фондом підготовку державного бюджету на наступний рік, зменшення бюджетного дефіциту та боргового навантаження в наступні роки.

На рівні Національного банку України тривають технічні консультації з МВФ щодо монетарної політики, інституційного посилення центробанку, зокрема підвищення незалежності НБУ. Олег Устенко нагадав, що Президент Володимир Зеленський, коли представляв Кирила Шевченка як очільника НБУ влітку минулого року, наголошував на важливості забезпечення незалежності цієї інституції.

Також читайте: Україна хоче отримати від МВФ додатково понад $2,7 млрд, - глава НБУ Шевченко

"Національний банк уже вийшов з ініціативою – обговорюється законопроект, згідно з яким ті, хто перебувають у Раді Нацбанку, тобто займаються спостереженням за діяльністю НБУ, не будуть мати права ставати в керівництві Національного банку у певний період, щоб не мати конфлікту інтересів", – розповів він.

"Додатково йде обговорення з Міністерством енергетики питань, які стосуються нашої енергетичної незалежності, розвитку енергетичного ринку – мається на увазі і добування газу, і виробництво енергоресурсів", – повідомив радник Президента.

Ще одне питання, яке, за словами Олега Устенка, обговорюється між Україною та МВФ, стосується реформування судової системи та забезпечення діяльності антикорупційної архітектури.

"Це більш ніж важливо з точки зору економічного зростання в країні", – зазначив він.

Радник Глави держави повідомив, що у поточному році є два періоди пікового навантаження на держбюджет через необхідність виплат за державним боргом: у березні, який уже успішно пройдено, та у вересні, який ще попереду. Тому бажано, щоб угода з МВФ була підписана до кінця липня.

"Треба сформувати додатковий запас міцності, щоб нормально пройти і вересень. Тому важливо, щоб ми змогли до цього часу сказати, що ця подушка вже сформована", – зауважив він.

Олег Устенко додав, що без підписання staff level agreement з МВФ Україні буде дуже дорого залучати фінансування на міжнародному ринку капіталу.

Також читайте: Україна може розраховувати на два транші МВФ, - глава НБУ Шевченко

Щодо прогнозу МВФ стосовно зростання ВВП України на 4%, то, за словами радника Президента, це менше, ніж закладено у державному бюджеті на 2021 рік.

"У держбюджеті закладено 4,2-4,3% реального зростання. А Президент Зеленський говорить про необхідність виходу на зростання від 5% на рік. Тому що саме таке зростання дає можливість ефективно боротися з бідністю", – пояснив він.

Олег Устенко зауважив, що збільшення ВВП України у 2021 році можливе завдяки підвищенню внутрішнього споживання домогосподарств через збільшення мінімальної та середньої зарплати. Кредитний ресурс стане доступнішим, зокрема завдяки програмі доступного кредитування "5-7-9%", іпотечному кредитуванню та зменшенню облікової ставки НБУ. Крім того, позитивний ефект для економіки дадуть інвестиції, додаткові витрати державного бюджету та покращення світової кон’юнктури.

"Тому 4% – це базовий прогноз. Але ми очікуємо, що це зростання (ВВП у 2021 році. – Ред.) буде більшим", – зазначив радник Глави держави.

Автор: 

ВВП (1398) держборг (1216) МВФ (3097) Офіс Президента (2053) Устенко Олег (70)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Беріть приклад з Галабаротьки. Посилайте МВФ вжопу.
показати весь коментар
08.04.2021 08:05 Відповісти
+5
Держитесь там. А концерт квартала, в теории, должен придать хорошего настроения. Но денег не будет.
показати весь коментар
08.04.2021 08:04 Відповісти
+2
Никаких кредитов люмпенам.
показати весь коментар
08.04.2021 08:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Держитесь там. А концерт квартала, в теории, должен придать хорошего настроения. Но денег не будет.
показати весь коментар
08.04.2021 08:04 Відповісти
Ще втигнуть кондони провести і податкову амністію, і ввести податок на виведений капітал, щоб великі буржуїни взагалі не платили податок на прибуток. А потім впадуть в ноги МВФ і будуть верещати :"Шеф, всьо пропало!!"
показати весь коментар
08.04.2021 08:12 Відповісти
Беріть приклад з Галабаротьки. Посилайте МВФ вжопу.
показати весь коментар
08.04.2021 08:05 Відповісти
Опіздали вже. МВФ перехватив ініціативу, скориставшись, що Голобородько "впав з велосипеда", виїзжаючи на 40-процентний ріст ВВП.
показати весь коментар
08.04.2021 08:33 Відповісти
Никаких кредитов люмпенам.
показати весь коментар
08.04.2021 08:05 Відповісти
Так що, Зеленський не посилає МВФ "в жопу"?А зебіли так на це надіялися.
показати весь коментар
08.04.2021 08:05 Відповісти
Чуют шо шота подкрадывается незаметно но не могут понять шо. И шо оно несет с собой. И как на это реагировать. Ржать по приколу или поехать в Оман.
показати весь коментар
08.04.2021 08:14 Відповісти
Угоду з МВФ потрібно підписати до кінця липня: необхідний запас міцності, щоб пройти у вересні пік виплат за держборгом, - ОП - Цензор.НЕТ 2098
показати весь коментар
08.04.2021 08:15 Відповісти
шо вы усьо в деньгах считаете, прямо как барыги какие-то
1. зато не порошенко
2. какая разница
3. перестали стрелять
4. послали мвф. ну кто кого там послал неважно а денех нибудет, результат тот же
показати весь коментар
08.04.2021 09:59 Відповісти
Красивая статистика. Жаль, что с жизнью не сходится.
2018:
"В мировом рейтинге уровня жизни, созданным британским аналитическим центром The Legatum Institute Украина опустилась на 112 место, потеряв 5 позиций по сравнению с 2016 годом."
показати весь коментар
08.04.2021 11:01 Відповісти
не бреши, ЗЕбіл.
https://censor.net/ru/user/485989

З сайта ЛігаФінанси за 21.05.2020 В министерстве отмечают, что в течение последних трех лет Украина демонстрировала уверенный выход из кризиса: уровень бедности по абсолютному критерию (расходы ниже фактического прожиточного минимума) снизился с 58,6% в 2016 году до 43,2% в 2018 году.
показати весь коментар
08.04.2021 11:54 Відповісти
Ну раз у нас в министерстве сказали, то да..... Эти всегда только правду говорят.
показати весь коментар
08.04.2021 16:22 Відповісти
Свято наближаєцця
показати весь коментар
08.04.2021 08:27 Відповісти
Повертаємося в 90-ті: мета власника бізнесу - працівник повинен працювати за право на роботу, а не за зп.
показати весь коментар
08.04.2021 08:36 Відповісти
А куда рассосались предыдущие транши, где бабки? Может кто-нибудь ответить? Что построено,открыто, сделано, улучшено, профинансировано???? Нахрена занимать если их никто не видит кроме тех, кто занимает? И нахрена отдавать то, что никто не видел? Этим в оп надо с утра до вечера крутить Голобородько на всех экранах и мониторах, как учебный фильм. Слабо послать МВФ? А почему, стесняюсь спросить? Шо случилось?
показати весь коментар
08.04.2021 08:47 Відповісти
прибарахлились внукам
показати весь коментар
08.04.2021 10:00 Відповісти
Щоб "пройти у вересні пік виплат за держборгом", плануємо хапнути чергового держборгу в травні-червні?
PS Україні потрібні не транші МВФ і, навіть не якийсь суттєвий ріст ВВП. Потрібно припинити розкрадання країни її керівництвом. Про це у світі нашому керівництву (реформи судової системи, боротьба з корупцією...) торочать усі і без кінця. Врешті всі поволеньки починають посилати нах.
показати весь коментар
08.04.2021 09:15 Відповісти
Вы че уроды ?брать долг,чтобы отдать долг,так делают только наркоманы и алкаши.чтобы неработать,результат голая срака!шмаркля,а ты наркоман ?
показати весь коментар
08.04.2021 09:35 Відповісти
Та нафиг МВФ!
Набирём долгов по ОВГЗ под 25% годовых!
показати весь коментар
08.04.2021 10:46 Відповісти
Шото под 25% уже лохи не берут, нада ставить 30%. И такие проценты означают одно ребята это уже не инвестиции, а лотерея.
показати весь коментар
08.04.2021 10:56 Відповісти
 
 