ВООЗ про зв'язок між вакциною AstraZeneca й утворенням тромбів: Ймовірний, але не підтверджений

Причинно-наслідковий зв'язок між вакциною AstraZeneca-Oxford і утворенням тромбів імовірний, однак не підтверджений. Таку заяву зробила консультативна група з безпеки вакцин Всесвітньої організації охорони здоров'я. Раніше регулятор лікарських засобів Євросоюзу підтвердив, що такий зв'язок є.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель", про це пише Reuters.

Незалежні експерти оглянули глобальні дані щодо побічного ефекту від вакцинації та зазначили, потрібні спеціалізовані дослідження, щоб повністю зрозуміти можливий зв’язок тромбозу з вакцинацією та ймовірні фактори ризику.

"Важливо зазначити, що, незважаючи на занепокоєність, дане явище дуже рідкісне, з невеликою кількістю випадків серед майже 200 млн людей в усьому світі, що отримали вакцину від коронавірусу AstraZeneca", — йдеться в повідомленні консультативної групи ВООЗ.

При цьому регулятор медичних засобів Швеції заявив, що переваги вакцини AstraZeneca-Oxford значно перевищують можливі ризики побічних ефектів, передає Reuters.

У березні Швеція стала однією з низки країн Європи, що призупинили використання вакцини AstraZeneca-Oxford через повідомлення про тромбоз у щеплених, однак пізніше відновила її для осіб, старших за 65 років. Зокрема Німеччина відновила щеплення цією розробкою для людей від 60 років.

"Ми стоїмо на позиції, що вигоди переважають над ризиками", — заявили в шведському Агентстві з медичних продуктів.

У цей час, як передає Reuters, комітет з вакцинації Великої Британії заявив, що тим, хто отримав першу дозу розробки AstraZeneca-Oxford, слід згідно з графіком отримати й другу, незалежно від обмежень, поширених на молодих людей.

У Європейському агентстві з лікарських засобів заявили, що вакцина від коронавірусу виробництва AstraZeneca-Oxford може викликати незвичайні тромби з низьким вмістом тромбоцитів у мозку або в черевній порожнині, переважно у жінок. Однак ці випадки дуже рідкісні, і користь вакцини переважає над ризиками.

На початку березня понад 20 країн світу призупинили використання вакцини AstraZeneca через імовірне виникнення тромбів після щеплення. Проте доказів прямого звʼязку з вакциною не було — розробники казали, що вона безпечна. Після перевірки ВООЗ та Європейський медичний регулятор заявили, що препарат безпечний і не повʼязаний із тромбозом. Зрештою з 18 березня країни почали повертатися до використання вакцини AstraZeneca. Уже вісім країн Євросоюзу відновили щеплення вакциною AstraZeneca. Решта поки вагаються.

В Україні за весь час вакцинації від коронавірусу зафіксували 816 випадків побічних ефектів. Це менше ніж 1%, повʼязаних із інʼєкціями розробкою AstraZeneca-Oxford. Це менше ніж 1% вакцинованих. Щодо ефектів у лімфатичній системі або крові, то їх зафіксували лише у 0,15%.