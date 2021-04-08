В Україні за добу від COVID-19 померли 464 людини, зафіксовано 19 419 нових випадків зараження, 10 032 особи - одужали

19 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 8 квітня 2021 року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"19 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 08 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 766 дітей та 480 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 5092 особи;

летальних випадків – 464;

одужало – 10 032 особи;

здійснено тестувань за добу – 128 440 (зокрема методом ПЛР – 57 996, методом ІФА – 23 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 797).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 803 998 осіб;

одужало – 1 383 883 особи;

летальних випадків – 35 962;

проведено ПЛР-тестувань – 8 514 631.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) та областях", - розповів Степанов.











