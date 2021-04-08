В Україні за добу від COVID-19 померли 464 людини, зафіксовано 19 419 нових випадків зараження, 10 032 особи - одужали
19 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 8 квітня 2021 року.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"19 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 08 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 766 дітей та 480 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 5092 особи;
летальних випадків – 464;
одужало – 10 032 особи;
здійснено тестувань за добу – 128 440 (зокрема методом ПЛР – 57 996, методом ІФА – 23 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 797).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 803 998 осіб;
одужало – 1 383 883 особи;
летальних випадків – 35 962;
проведено ПЛР-тестувань – 8 514 631.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) та областях", - розповів Степанов.
2. Не поспеваете за новостями о ковиде....
Головний ЯнеЛох теж причетний до катастрофи з епідемією, він зібрав навколо себе бариг, що готові красти в цілодобовому режимі, що і засвідчили Декларації моносброда
15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 7 апреля 2021 года.
19 419 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 8 апреля 2021 года.
Сегодня - больше, чем вчера
А завтра - больше чем сегодня!
За последние три месяца на людей в возрасте 30−59 лет приходилось около 27% смертей от COVID-19 в Бразилии, что на 7% больше, чем в первый период пандемии (до декабря 2020 года), сообщает AFP со ссылкой на официальную статистику бразильского Минздрава.
Часть ответственности за нынешнюю катастрофу в Бразилии несут и на власти страны, прежде всего - ее президент Жаир Болсонару. С самого начала пандемии он остается одним из главных мировых «ковид-диссидентов», преуменьшает угрозу коронавируса (хотя сам переболел COVID-19) и выступает категорически против серьезных санитарных ограничений в стране, считая их бесполезными и слишком вредными для экономики.
Баннер в Рио-де-Жанейро, обвиняющий Болсонару
В Турции зафиксировано 54 740 новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Притом, что в Турции в 2 раза больше населения.
В Польше суточный прирост заражений коронавирусом второй раз за неделю превысил 35 000 случаев и установил новый максимум. Притом что в Польше примерно такое же количество населения как в Украине.
Еще не вечер(с) ....
А вакцинировано-то менее 1 %. и много быстрее не будет.
В Бутане(!) 469 664 человека получили первую дозу вакцины против COVID-19 за 2 недели - это 62% населения страны.
"Не надо сравнивать"(с) ? ага...
У поляків рекорд не лише за кількістю нових хворих, але й за кількістю померлих - 954 людини. Самі вони це пояснюють тим, що медичні установи затримували дані на свята. Але навіть якщо справа не в затримці, то невже ми маємо рівнятися на найгірші приклади?
Тому маємо, що маємо.