УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11634 відвідувача онлайн
Новини
11 002 132

Понад 42% жителів України, які працюють, живуть у бідності і не можуть забезпечити собі гідне життя

Понад 42% жителів України, які працюють, живуть у бідності і не можуть забезпечити собі гідне життя

За результатами першого півріччя 2020 року в Україні рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати, нижчі за фактичний прожитковий мінімум) серед працюючого населення становить 42,4%

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Верховної Ради за підсумками засідання Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

"За результатами першого півріччя 2020 року рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати, нижчі від фактичного прожиткового мінімуму) серед працюючого населення становить 42,4%. Тобто така частка працюючого населення не могла забезпечити гідне життя собі та своїй родині", - йдеться в повідомленні.

Завідувачка сектору досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Людмила Черенько відзначила, що у 2021 році не очікується покращення ситуації. За її словами, потрібно напрацювати новий комплексний документ, вирішити проблему міжсекторальної взаємодії та враховувати процеси децентралізації.

"Стратегія подолання бідності включає декілька важливих напрямів. Перший – розширення доступу населення до продуктивної зайнятості та зростання доходів. Другий напрям – доступ населення до соціальних послуг і інфраструктури. Третій напрям – мінімізація бідності соціально вразливих верств населення. До них належать діти, підлітки, особи старші 75-ти років, пенсіонери, які не працюють", - зазначила глава Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

На її думку, важливим кроком є монетизація субсидій, збільшення розміру допомоги для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Але актуальним питанням залишаються доступ до медичних послуг сільського населення, забезпечення засобами реабілітації людей з інвалідністю та інші.

Голова Комітету зауважила, що невирішеним залишається питання з прожитковим мінімумом. За її словами, є більше десятка законопроектів, один з них - законопроект щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення (№3515) Комітет розглядатиме наступного тижня.

Заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко наголосив, що Уряд розглядає боротьбу з бідністю як основне завдання.

"Це третій стратегічний документ, який реалізовувався з 2016 року до 2020 року. Стратегія передбачала 80 завдань, кожного року розроблялися відповідні плани заходів на їх виконання. У 2020 році було передбачено 135 заходів, 113 з них виконано, 22 - в процесі виконання", - зазначив Віталій Музиченко.

Народна депутатка Наталія Королевська акцентувала увагу на необхідності підтримки національного виробника та впровадження протекціоністських заходів, підвищення соціальних стандартів. На її думку, без здійснення цих кроків подолати бідність не вдасться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ попереджає про можливий спалах протестів через нерівність у світі, викликану пандемією COVID-19, - Bloomberg

Народний депутат Олександр Качура зазначив, що потрібно знаходити консенсус щодо вибору моделей подолання бідності та спільно з усіма зацікавленими сторонами напрацьовувати необхідні законодавчі ініціативи. Адже від рівня соціальної справедливості та того, як люди себе відчувають, буде залежати розвиток держави.

Також учасники слухань обговорили реалізацію нового Закону "Про соціальні послуги", диспропорції на ринку праці, питання пенсійного забезпечення, адресності соціальної допомоги, соціального захисту дітей, військовослужбовців, дистанційної роботи та інші.

Підсумовуючи слухання, Галина Третьякова зазначила, що соціальна політика і соціальна інфраструктура є складовою національної безпеки, але на це рідко звертають увагу. Тому вирішення соціальних проблем стане запорукою уникнення напруги в суспільстві. На її думку, також важливо зважати на регіональний аспект реалізації Стратегії.

Участь у заході взяли народні депутати, представники центральних органів виконавчої влади, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, сторін соціального діалогу, громадських організацій, наукових установ, засобів масової інформації.

За результатами слухань буде напрацьовано відповідні рекомендації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Кривому Розі пенсіонери порпалися в сміттєвому баку, вибираючи викинуту супермаркетом "прострочку". ВIДЕО

Автор: 

бідність (143) ВР (15197) Третьякова Галина (111)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
Мастер спорта по борьбе с эпохой бедности ответил с Катарского пляжа:
"Я вам ничего не должен!"
показати весь коментар
08.04.2021 08:24 Відповісти
+17
Ганьба! Зелена ганьба! Олигархия опустила Украину до дна. Хлеб на 30% дороже чем в ЕС. Скоро будут по карточкам выдавать продукты и землю все за бесценок отдадут олигархам, если Зеленский и дальше будет членом по роялю стучать. И он ничего никому не должен, особенно дуракам, которые за него голосовали. Выбрали - наслаждайтесь.И что интересно, то это тот факт , что эти дураки будут всегда активно лазить на голосование и отдавать свой голос за утилизаторов себя.Дураков история не учит, на своих ошибках они не учатся, им хоть лоб расшиби, а они наступают на грабли в сотый раз. Не понимают, что за олигархов голосовать нельзя, что это смерть.
показати весь коментар
08.04.2021 08:30 Відповісти
+13
Вся надежда только на твиты Мендель в фейсбуке и видосики загорелого ЗЕ из Катара.
показати весь коментар
08.04.2021 08:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Сейчас, да. Но вы указали 7 лет.
"Простое население" имело субсидию, платило за комунуслуги всего 15% их стоимости.
Сейчас в эпоху конца бедности от Зели их заставили платить уже 20%.
Цены на продукты тоже взлетели.
Взлетели долги населения за комунуслуги и невыплаты по зарплате.
Ставить знак равенства между прошлой властью и нынешними, настоящими мародерами, может только крайне необъективный человек.

ГДЕ цифры по кредитам, взятым Тимошенко и Азаровым?
показати весь коментар
08.04.2021 09:29 Відповісти
Справедливости ради добавлю, не "платило за комунуслуги всего 15% их стоимости.Сейчас в эпоху конца бедности от Зели их заставили платить уже 20%.", а субсидия раньше назначалась когда плата за комуслуги составляла более 15% совокупного дохода семьи и, соответственно , 20% сегодня. То есть таким образом урезали количество получателей субсидий, что привело еще к большему обнищанию населения.
показати весь коментар
08.04.2021 11:02 Відповісти
73 % чуваков Украины послушали Ольгу ********* и сказали : все кто угодно,только не Порошенко с Турчиновым...,надо уважать выбор мудрого нариду..
показати весь коментар
08.04.2021 09:05 Відповісти
Пєцік КАЗЬОЛ як і Зєля, а ти прахобот, що продався за соєву щЄкаладку.
показати весь коментар
08.04.2021 09:07 Відповісти
Думаєш всі продажні. так як і ти?
показати весь коментар
08.04.2021 20:57 Відповісти
https://twitter.com/hawthornhealin1
https://twitter.com/hawthornhealin1 @hawthornhealin1

Для тех кто из воюющей страны дважды в год летал в Египет и рассказывал что мы еще никогда не жили так плохо как при Сивом и хуже точно быть не может, в аду заготовлено специальное место.
показати весь коментар
08.04.2021 09:08 Відповісти
Трудно доказать Шариковскому Быдлу,что оно быдло... Понад 42% жителів України, які працюють, живуть у бідності і не можуть забезпечити собі гідне життя - Цензор.НЕТ 4254
показати весь коментар
08.04.2021 09:10 Відповісти
По таким городам как Киев этого не скажешь. С каждым годом дорогих машин становится все больше, строятся новые дома (а значит квартиры в них покупают явно не бедные люди), в торговых центрах толпы людей шопингом занимаются, регулярно рейсы в теплые края летают из Борисполя. В общем, жизнь удалась...
показати весь коментар
08.04.2021 09:30 Відповісти
какой-то глупый метод анализа уровня состоятельности людей - "посмотрите вокруг, сколько новых дорогих машин" по статистике многих стран 3-го мира 10% населения - это богатые люди. Т.е. 10% от 5-миллионного Киева - это 500 ТЫС.(!!!) человек, которые многое себе могут позволить. Вот эти 500 тыс. Вы и видите вокруг и это много - это просто нехилый город размером с Запорожье богатых людей. Такие же примеры с 10%-й статистикой можно привести и по другим городам Украины. Чтобы увидеть бедность, полагаю, нужно в трамваях-троллейбусах покататься и по окраинам пройтись - тогда всё станет понятно...
показати весь коментар
08.04.2021 11:58 Відповісти
Понад 42% жителів України, які працюють, живуть у бідності і не можуть забезпечити собі гідне життя - Цензор.НЕТ 5442
показати весь коментар
08.04.2021 09:31 Відповісти
А ще на "накопичувальну" пенсію змусять віддавати частину зарплати, та ще в якісь приватні фонди типу "роги та копита", які для свого переміщення закуплять "гелендвагенів", а для збільшення коштів в солідарну систему встановлять собі зарплату з багатьма нулями, і відкинуть ті самі "копита" разом з накопичувальними коштами.
показати весь коментар
08.04.2021 09:35 Відповісти
Хех, добре було при Петі - дешева комуналка , пенсії росли, долар не піднімався )
показати весь коментар
08.04.2021 09:49 Відповісти
Их количество уменьшается с каждым днем, в данные период наиболее интенсивно , дополнительно на 500 человек в день. ( да простите меня за " черный юмор")
показати весь коментар
08.04.2021 09:49 Відповісти
зато у нас самые богатые чиновники..., во всем можно найти свои положительные стороны...
показати весь коментар
08.04.2021 10:00 Відповісти
а в то же время Руководители НКРЭКУ выписали себе премии по 250 тыс. грн
показати весь коментар
08.04.2021 10:08 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3258366/rukovoditeli_nkreku_vypisali_sebe_premii_po_250_tys_grn
показати весь коментар
08.04.2021 10:08 Відповісти
зеленый моносброд вывозит самолётами кэш в оманско-катарские офшоры, а лохам, которые любят приколы, денег на жратву не хватает. Самое смешное, что лошары до сих пор не видят связь между их выбором в 2019-м и их состоянием кошелька в 2021-м
показати весь коментар
08.04.2021 10:32 Відповісти
А чему удивляться! Быдло выбирает клоунов/ублюдков во власть, те воруют вагонными нормами и вывозят в Оман и Катар, а потом быдло удивляется, что живет как скот. На следующих выборах победит алкаш Гриша, когда его достанут со свалки, причешут и дадут опохмелиться! "Это наш парень!" - возликует быдло и изберёт в ***********, а его дружбанов-бомжей в РАДУ. Коммунисты были, белые были, голубые были, воры-бандиты были, ***** и их сутенёры в РАДЕ прописались... настала очередь бомжей! Бомжи и клоуны - залог процветания Украины!!!
показати весь коментар
08.04.2021 10:41 Відповісти
Более 42% работающих жителей Украины получают зарплату в конвертах а официально -минималку, и поэтому ОФИЦИАЛЬНО очень бедны!

ПС: среднестатистический украинец тратит в два раза больше, чем зарабатывает.
показати весь коментар
08.04.2021 10:43 Відповісти
Будь яка тема щодо рівня бідності, життя чи заробітків, є апріорі недоцільною. Додайте до цих 42% мільйони заробітчан, які присилають родинам мільярди Євро і про статистику, як основу для подібних досліджень можно забути.
Допоки не буде наведено лад із ухиленням від сплати податків на усіх рівнях, ми точних даних не матимемо.
показати весь коментар
08.04.2021 10:59 Відповісти
причем масса дс, что тратит среднестатистический украинец в два раза больше своей зп, не дотягивает до среднестатистического прожиточного минимума по странам третьего мира и уж лучше не сравнивать ее с тем, во сколько раз больше своих зп среднестатистические госдеятели воруют официально у среднестатистических украинцев.
показати весь коментар
08.04.2021 12:08 Відповісти
Вибачаюся! А який процент серед депутатів за межею бідності?
показати весь коментар
08.04.2021 10:44 Відповісти
Зубынароду заговаривают.Ибо лечить или вставлять -разориться можно.
показати весь коментар
08.04.2021 10:58 Відповісти
Саме так, працюючи все життя, більшість українців не в змозі купити своє власне житло та купувати собі якісну їжу... Дехто буквально сидить на хлібі і воді і ще ходить на роботу.
показати весь коментар
08.04.2021 11:06 Відповісти
Що ви брешете на Бубочку? У нас "епоха бідності" закінчилася ще у квітні 2019!
показати весь коментар
08.04.2021 11:42 Відповісти
И так будет, и ничего не изменится, пока эти 42% бегают голосовать за кандидатов от олигархов Ахметова, Коломойского, Фирташа и т.д. Не видишь причинно-следсвенных связей между этим, то получай нищету на всю жизнь заслужил. Телевизор в помощь.
показати весь коментар
08.04.2021 16:29 Відповісти
Хуже точно не будет... зато хоть посмеемся...
ну смейтесь теперь
показати весь коментар
08.04.2021 20:59 Відповісти
Понад 42% жителів України, які працюють, живуть у бідності і не можуть забезпечити собі гідне життя - Цензор.НЕТ 9911
показати весь коментар
08.04.2021 22:14 Відповісти
Эта Королевская очень хорошо постаралась, чтобы бедность людей в Украине как можно больше увеличилась! Нет предела цинизму этой рыговоняльной сволочи!
показати весь коментар
08.04.2021 23:36 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 