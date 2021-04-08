Понад 42% жителів України, які працюють, живуть у бідності і не можуть забезпечити собі гідне життя

За результатами першого півріччя 2020 року в Україні рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати, нижчі за фактичний прожитковий мінімум) серед працюючого населення становить 42,4%

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Верховної Ради за підсумками засідання Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

"За результатами першого півріччя 2020 року рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати, нижчі від фактичного прожиткового мінімуму) серед працюючого населення становить 42,4%. Тобто така частка працюючого населення не могла забезпечити гідне життя собі та своїй родині", - йдеться в повідомленні.

Завідувачка сектору досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Людмила Черенько відзначила, що у 2021 році не очікується покращення ситуації. За її словами, потрібно напрацювати новий комплексний документ, вирішити проблему міжсекторальної взаємодії та враховувати процеси децентралізації.

"Стратегія подолання бідності включає декілька важливих напрямів. Перший – розширення доступу населення до продуктивної зайнятості та зростання доходів. Другий напрям – доступ населення до соціальних послуг і інфраструктури. Третій напрям – мінімізація бідності соціально вразливих верств населення. До них належать діти, підлітки, особи старші 75-ти років, пенсіонери, які не працюють", - зазначила глава Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

На її думку, важливим кроком є монетизація субсидій, збільшення розміру допомоги для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Але актуальним питанням залишаються доступ до медичних послуг сільського населення, забезпечення засобами реабілітації людей з інвалідністю та інші.

Голова Комітету зауважила, що невирішеним залишається питання з прожитковим мінімумом. За її словами, є більше десятка законопроектів, один з них - законопроект щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення (№3515) Комітет розглядатиме наступного тижня.

Заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко наголосив, що Уряд розглядає боротьбу з бідністю як основне завдання.

"Це третій стратегічний документ, який реалізовувався з 2016 року до 2020 року. Стратегія передбачала 80 завдань, кожного року розроблялися відповідні плани заходів на їх виконання. У 2020 році було передбачено 135 заходів, 113 з них виконано, 22 - в процесі виконання", - зазначив Віталій Музиченко.

Народна депутатка Наталія Королевська акцентувала увагу на необхідності підтримки національного виробника та впровадження протекціоністських заходів, підвищення соціальних стандартів. На її думку, без здійснення цих кроків подолати бідність не вдасться.

Народний депутат Олександр Качура зазначив, що потрібно знаходити консенсус щодо вибору моделей подолання бідності та спільно з усіма зацікавленими сторонами напрацьовувати необхідні законодавчі ініціативи. Адже від рівня соціальної справедливості та того, як люди себе відчувають, буде залежати розвиток держави.

Також учасники слухань обговорили реалізацію нового Закону "Про соціальні послуги", диспропорції на ринку праці, питання пенсійного забезпечення, адресності соціальної допомоги, соціального захисту дітей, військовослужбовців, дистанційної роботи та інші.

Підсумовуючи слухання, Галина Третьякова зазначила, що соціальна політика і соціальна інфраструктура є складовою національної безпеки, але на це рідко звертають увагу. Тому вирішення соціальних проблем стане запорукою уникнення напруги в суспільстві. На її думку, також важливо зважати на регіональний аспект реалізації Стратегії.

Участь у заході взяли народні депутати, представники центральних органів виконавчої влади, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, сторін соціального діалогу, громадських організацій, наукових установ, засобів масової інформації.

За результатами слухань буде напрацьовано відповідні рекомендації.

