За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 14 313 осіб, загалом - 334 578, - Степанов

334 576 осіб в Україні отримали по одній дозі COVID-вакцини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 2 людини.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"14 313 людей щеплено проти COVID-19 за добу 7 квітня 2021 року в Україні. 334 578 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 334 576 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи", - розповів міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ про зв'язок між вакциною AstraZeneca й утворенням тромбів: Ймовірний, але не підтверджений

За даними міністра, щеплення проводилися 134 мобільними бригадами з імунізації та 692 пунктами вакцинації.

"Станом на 7 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 425 946 осіб", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (1890), Дніпропетровській (1530) і Львівській (910) областях, найменше - у Херсонській (100), Чернігівській (110) і Черкаській (160) областях.

вакцина (4419) карантин (18172) статистика (2255) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Завешили вакцинацию 2 человека. Шах вам і мат!За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 14 313 человек, всего - 334 578, - Степанов - Цензор.НЕТ 1672
показати весь коментар
08.04.2021 08:29 Відповісти
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 14 313 человек, всего - 334 578, - Степанов - Цензор.НЕТ 814
показати весь коментар
08.04.2021 08:37 Відповісти
Наочний приклад. Зомбоящик погнав 83-річного батька мого кума на вакцинацію. Причому всі переконували його не робити цього, тому він зробив це потайки. На другий день пропав зір, не працює вестибюлярний арарат, на МРТ показало мікроінсульт, не ходить. Коротше, велика радість.
Ширнувся "Зеником", принаймні так сказали в 5-й поліклініці Львова.
Але ні, що ви-що ви! Вакцинація в Україні ще не мала жодного побічного випадку...
показати весь коментар
08.04.2021 08:44 Відповісти
Зеля торжествуя показывает число полностью вакцинированных украинцев! Зебобы, вы гордитесь своим выбором?
За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 14 313 осіб, загалом - 334 578, - Степанов - Цензор.НЕТ 9376
показати весь коментар
08.04.2021 09:06 Відповісти
Вместо роста уже пошло снижение, на пике было 18 тыс.
показати весь коментар
08.04.2021 09:28 Відповісти
На сегодня не вакцинировано даже 1% населения....що , зеля, *зробимо їх разом"?
показати весь коментар
08.04.2021 10:23 Відповісти
 
 