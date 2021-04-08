За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 14 313 осіб, загалом - 334 578, - Степанов

334 576 осіб в Україні отримали по одній дозі COVID-вакцини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 2 людини.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"14 313 людей щеплено проти COVID-19 за добу 7 квітня 2021 року в Україні. 334 578 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 334 576 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи", - розповів міністр.

За даними міністра, щеплення проводилися 134 мобільними бригадами з імунізації та 692 пунктами вакцинації.

"Станом на 7 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 425 946 осіб", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (1890), Дніпропетровській (1530) і Львівській (910) областях, найменше - у Херсонській (100), Чернігівській (110) і Черкаській (160) областях.