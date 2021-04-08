Український воїн загинув унаслідок ворожого вогню на Донбасі. Від початку доби найманці РФ вже 5 разів зривали "тишу", застосовуючи 122-мм артилерію та міномети, - штаб ОС

Станом на 7:00 ранку 8 квітня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, з яких 4 по позиціях українських захисників і 1 обстріл цивільної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, неподалік населених пунктів Піски і Водяне, що на Приазов'ї, ворог відкривав вогонь з артилерійської установки 122-мм калібру, мінометів 82-мм калібру та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранень, несумісних із життям.

Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в районі населеного пункту Водяне противник здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.

"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - зазначили в штабі.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.