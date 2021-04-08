Український воїн загинув унаслідок ворожого вогню на Донбасі. Від початку доби найманці РФ вже 5 разів зривали "тишу", застосовуючи 122-мм артилерію та міномети, - штаб ОС
Станом на 7:00 ранку 8 квітня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, з яких 4 по позиціях українських захисників і 1 обстріл цивільної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, неподалік населених пунктів Піски і Водяне, що на Приазов'ї, ворог відкривав вогонь з артилерійської установки 122-мм калібру, мінометів 82-мм калібру та стрілецької зброї.
"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранень, несумісних із життям.
Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що в районі населеного пункту Водяне противник здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.
"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - зазначили в штабі.
"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.
"1 апреля украинская военная разведка сообщила, что Россия готовится ввести регулярные подразделения вооруженных сил РФ на территорию, которую сейчас контролируют боевики НВФ "ДНР" и "ЛНР". "В связи с этой первоапрельской шуткой нашей "военной разведки" публикуем для ее сведения. Подразделения ВС РФ на территории Украины.
Подразделения ВС РФ на территории Украины.
На данный момент подтверждено нахождение на территории Украины личного состава, вооружения и техники следующих подразделений ВС РФ.
32-й инженерно-сапёрный полк ( в/ч 23094, Краснодарский край, РФ)
19-я ОМБр (п. Спутник, г. Владикавказ)
154-й отдельная радиотехническая БрОН ГРУ ГШ РФ.(радиосвязь специального назначения, радиоразведка)
5-й отбр ( отдельная танковая бригада, в\ч 46108 место постоянной дислокации ст. Дивизионная (Улан-Удэ, Бурятия)
268-й гв. артиллерийская бригаде Западного ВО, место постоянной дислокации н.п.Пушкин, РФ.
45-й отдельная гв. бригада специального назначения ( место постоянной дислокации - Кубинка, Московская область, РФ) командир - подполковник Юрий Курсин.
в\ч 35690 Центр специального назначения ФСБ РФ, известен под названием «Спутник. Место основной дислокации н\п Балашиха, Московская область). Снайперские группы
656-о отдельный инженерно-сапёрный батальона 76 ДШД (Псков, РФ)
54-й центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091). Снайперские группы. Группы не стандартной комплектации из 5 человек, два из которых - снайперы. Связь обеспечивается вне общей системы связи по каналам подразделений 154-й отдельной радиотехнической БрОН ГРУ ГШ РФ.находящихся в Луганске.
25-й отдельный полк специального назначения, (Ставрополь).
В/ч 05525 Дислокация: 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Артема, д. 2.
7-я отдельная танковая бригада из состава 90-й танковой дивизии (в/ч 86274). Место дислокации Свердловская, Челябинская области РФ
120-й гв. артиллерийской бригады ЦВО,ВС РФ с подразделением беспилотной разведки (в/ч 59361 ) Юрга, Кемеровская область
137-й отряда СпН БПДСС Каспийской флотилии (Дагестан, РФ) ( прим. был выведен в полном составе апреле 2020 и возвращен в июне 2020)
382-й отдельный батальон морской пехоты ВС РФ Место постоянной дислокации н\п Темрюк Краснодарский край, РФ) Количество л\с около 60 человек (в/ч 45765 )
205-й отдельной мотострелковой бригады. (в/ч 74814) место постоянной дислокации - Буденовск, Ставропольского края, РФ/ Общая численностью около 800 человек (2-й и 3-й мотострелковый батальон и реактивно артиллерийский дивизион). Переброс шел в три этапа, по жд и автотранспортом. Предположительное место применения - Авдеевка. Л\с в основном из жителей Ставропольского края. До нынешнего времени на территории Украины не фиксировался.
