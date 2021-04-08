УКР
7 432 19

Український воїн загинув унаслідок ворожого вогню на Донбасі. Від початку доби найманці РФ вже 5 разів зривали "тишу", застосовуючи 122-мм артилерію та міномети, - штаб ОС

Станом на 7:00 ранку 8 квітня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, з яких 4 по позиціях українських захисників і 1 обстріл цивільної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, неподалік населених пунктів Піски і Водяне, що на Приазов'ї, ворог відкривав вогонь з артилерійської установки 122-мм калібру, мінометів 82-мм калібру та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранень, несумісних із життям.

Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в районі населеного пункту Водяне противник здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.

"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - зазначили в штабі.

Також читайте: Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

+37
Царство небесне полеглим захисникам України.
Ганьба головнокомандувачу.
08.04.2021 08:39 Відповісти
+22
Вічна пам'ять загиблим в війні з москалями.
Найшвидшого одужання пораненим!
Горіть у пеклі москалі !!!
08.04.2021 08:55 Відповісти
+15
я не помню такого "перемирия" с 2015 года..., это позор и предательство - называть ежедневные убийства наших военных перемирием и режимом тишины...
08.04.2021 08:56 Відповісти
Царство небесне полеглим захисникам України.
Ганьба головнокомандувачу.
08.04.2021 08:39 Відповісти
Вечная и светлая память погибшему......Пусть покоится с миром....
Родн
08.04.2021 08:52 Відповісти
Родным и близким искренние соболезнования.
08.04.2021 08:53 Відповісти
Так 5 или 7 раз?
08.04.2021 08:54 Відповісти
Вічна пам'ять загиблим в війні з москалями.
Найшвидшого одужання пораненим!
Горіть у пеклі москалі !!!
08.04.2021 08:55 Відповісти
я не помню такого "перемирия" с 2015 года..., это позор и предательство - называть ежедневные убийства наших военных перемирием и режимом тишины...
08.04.2021 08:56 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1380018694747721729 1 ч
"1 апреля украинская военная разведка сообщила, что Россия готовится ввести регулярные подразделения вооруженных сил РФ на территорию, которую сейчас контролируют боевики НВФ "ДНР" и "ЛНР". "В связи с этой первоапрельской шуткой нашей "военной разведки" публикуем для ее сведения. Подразделения ВС РФ на территории Украины.

Подразделения ВС РФ на территории Украины.
На данный момент подтверждено нахождение на территории Украины личного состава, вооружения и техники следующих подразделений ВС РФ.
32-й инженерно-сапёрный полк ( в/ч 23094, Краснодарский край, РФ)
19-я ОМБр (п. Спутник, г. Владикавказ)
154-й отдельная радиотехническая БрОН ГРУ ГШ РФ.(радиосвязь специального назначения, радиоразведка)
5-й отбр ( отдельная танковая бригада, в\ч 46108 место постоянной дислокации ст. Дивизионная (Улан-Удэ, Бурятия)
268-й гв. артиллерийская бригаде Западного ВО, место постоянной дислокации н.п.Пушкин, РФ.
45-й отдельная гв. бригада специального назначения ( место постоянной дислокации - Кубинка, Московская область, РФ) командир - подполковник Юрий Курсин.
в\ч 35690 Центр специального назначения ФСБ РФ, известен под названием «Спутник. Место основной дислокации н\п Балашиха, Московская область). Снайперские группы
656-о отдельный инженерно-сапёрный батальона 76 ДШД (Псков, РФ)
54-й центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091). Снайперские группы. Группы не стандартной комплектации из 5 человек, два из которых - снайперы. Связь обеспечивается вне общей системы связи по каналам подразделений 154-й отдельной радиотехнической БрОН ГРУ ГШ РФ.находящихся в Луганске.
25-й отдельный полк специального назначения, (Ставрополь).
В/ч 05525 Дислокация: 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Артема, д. 2.
7-я отдельная танковая бригада из состава 90-й танковой дивизии (в/ч 86274). Место дислокации Свердловская, Челябинская области РФ
120-й гв. артиллерийской бригады ЦВО,ВС РФ с подразделением беспилотной разведки (в/ч 59361 ) Юрга, Кемеровская область
137-й отряда СпН БПДСС Каспийской флотилии (Дагестан, РФ) ( прим. был выведен в полном составе апреле 2020 и возвращен в июне 2020)
382-й отдельный батальон морской пехоты ВС РФ Место постоянной дислокации н\п Темрюк Краснодарский край, РФ) Количество л\с около 60 человек (в/ч 45765 )
205-й отдельной мотострелковой бригады. (в/ч 74814) место постоянной дислокации - Буденовск, Ставропольского края, РФ/ Общая численностью около 800 человек (2-й и 3-й мотострелковый батальон и реактивно артиллерийский дивизион). Переброс шел в три этапа, по жд и автотранспортом. Предположительное место применения - Авдеевка. Л\с в основном из жителей Ставропольского края. До нынешнего времени на территории Украины не фиксировался.
08.04.2021 09:36 Відповісти
Ото нет войны,убивают каждый день ,шмаркля,хватит нюхать ,выходи,скажи людям ,что ты думаешь ,если думаешь ?
показати весь коментар
08.04.2021 09:46 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
08.04.2021 10:04 Відповісти
10 погибших за неполные 8 дней ,будте прокляты зебилы с вашим главным зебилом
08.04.2021 10:16 Відповісти
Може досить такого ,, перемир'я", де кожного дня гинуть наші бійці, а пора повернути розвідку на передову , наших снайперів і знищувати москальню в сірій зоні і не давати ім можливості кроку ступити !
Зекатарського не хвилюють наші втрати , тому що воно безмозгле , занюхане чмо !

Світла пам'ять Герою 😪😪😪

Світла пам'ять Герою 😪😪😪
08.04.2021 10:23 Відповісти
Знаете, что в этом самое омерзительное, это когда каждый день гибнут наши лучшие люди, а эти ******-депутаты грызут друг другу глотки за портфели. Селфятся со своими губами и львами, просто с жиру бесятся, декларируют миллиардные состояния, а высшее руководство спецслужб и судьи носится со взятками, в сотни тысяч долларов. И все это происходит под шутливое улюлюкание населения. О бездействии власти, я вообще молчу. Ужас!
08.04.2021 11:23 Відповісти
Так выглядит настоящий шлимазл!!!Український воїн загинув унаслідок ворожого вогню на Донбасі. Від початку доби найманці РФ вже 5 разів зривали "тишу", застосовуючи 122-мм артилерію та міномети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8228
08.04.2021 11:47 Відповісти
новое устойчивое перемирие от люси? по солдатам стреляют как в тире, а зеленые все чего-то ждут
08.04.2021 12:33 Відповісти
Царство Небесне..., вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
08.04.2021 13:03 Відповісти
 
 