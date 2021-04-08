Дезінформація - серйозний виклик сучасності. Важливо доносити позицію України і правдиві дані, - Єрмак
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів розмову у форматі відеоконференції з радником прем'єр-міністра Великої Британії з питань міжнародних справ Девідом Кверрі.
Спілкування відбулося в межах робочої наради українських та британських дипломатів, яку координував керівник Офісу Глави держави, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Андрій Єрмак і Девід Кверрі відзначили плідну та важливу розмову, що відбулася 5 квітня між Президентом України Володимиром Зеленським і Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, під час якої очільник британського уряду наголосив на підтримці України та висловив серйозне занепокоєння загостренням ситуації на Донбасі.
Співрозмовники також обговорили можливості щодо більш активного залучення механізмів ОБСЄ для врегулювання ситуації, яка складається на Донбасі.
Британська сторона наголосила на важливості донесення правдивої інформації щодо ситуації на сході України. У зв’язку з цим Андрій Єрмак нагадав, що 6 квітня було презентовано створений в Україні Центр протидії дезінформації та представлено його керівника.
"Дезінформація – це дійсно серйозний виклик сучасності. Для нас дуже важливо доносити позицію України та правдиву інформацію", – зазначив керівник Офісу Президента.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Березовець:
"Пошли баны. Удалили персональный аккаунт Процишина и забанили на 3 дня Владимира Омеляна.
Вчера начал работать Центр противодействия дезинформации в офисе президента. Видимо, так совпало..."
Ермак и правда-вещи не совместимые. Брехали,брешуть і будуть брехати....шкода,що цілих два роки ще терпіти цих недолугих 3.14..в.
Майже кожен деп вр від зєшобльі замазаний лайном або купається в ньому щодня, але наслідків нуль(((
Продовжуємо жер ти...
ну давай, ермак, расскажи правдивую информацию о режиме тишины, который соблюдается в ваших головах
- президент ЗЕ холуй Коломойского;
- глава НБУ холуй Коломойского;
- глава прокуратуры Венедиктова холуй ЗЕ;
- глава СБУ Баканов контрабандист и отмывальщик денег ЗЕ;
- глава МОЗ Степанов мошенник и коррупционер;
- Ермак пособник врага и коррупционер;
- ОП Зеленского рассадник коррупции и агентуры РФ;
- "борьба" с Медвечуком делается только в интересах Коломойского и Ахметова.
Доносите. Бо может еще не все в ЕС и США в курсе.
Друга людина після президента, голова ВР.