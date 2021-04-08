Дезінформація - серйозний виклик сучасності. Важливо доносити позицію України і правдиві дані, - Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів розмову у форматі відеоконференції з радником прем'єр-міністра Великої Британії з питань міжнародних справ Девідом Кверрі.

Спілкування відбулося в межах робочої наради українських та британських дипломатів, яку координував керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак і Девід Кверрі відзначили плідну та важливу розмову, що відбулася 5 квітня між Президентом України Володимиром Зеленським і Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, під час якої очільник британського уряду наголосив на підтримці України та висловив серйозне занепокоєння загостренням ситуації на Донбасі.

Співрозмовники також обговорили можливості щодо більш активного залучення механізмів ОБСЄ для врегулювання ситуації, яка складається на Донбасі.

Британська сторона наголосила на важливості донесення правдивої інформації щодо ситуації на сході України. У зв’язку з цим Андрій Єрмак нагадав, що 6 квітня було презентовано створений в Україні Центр протидії дезінформації та представлено його керівника.

"Дезінформація – це дійсно серйозний виклик сучасності. Для нас дуже важливо доносити позицію України та правдиву інформацію", – зазначив керівник Офісу Президента.