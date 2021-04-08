УКР
Новини Агресія Росії проти України
Дезінформація - серйозний виклик сучасності. Важливо доносити позицію України і правдиві дані, - Єрмак

Дезінформація - серйозний виклик сучасності. Важливо доносити позицію України і правдиві дані, - Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів розмову у форматі відеоконференції з радником прем'єр-міністра Великої Британії з питань міжнародних справ Девідом Кверрі.

Спілкування відбулося в межах робочої наради українських та британських дипломатів, яку координував керівник Офісу Глави держави, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Андрій Єрмак і Девід Кверрі відзначили плідну та важливу розмову, що відбулася 5 квітня між Президентом України Володимиром Зеленським і Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, під час якої очільник британського уряду наголосив на підтримці України та висловив серйозне занепокоєння загостренням ситуації на Донбасі.

Співрозмовники також обговорили можливості щодо більш активного залучення механізмів ОБСЄ для врегулювання ситуації, яка складається на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США занепокоєні російською "кампанією з дезінформації" щодо подій на сході України, - Білий дім

Британська сторона наголосила на важливості донесення правдивої інформації щодо ситуації на сході України. У зв’язку з цим Андрій Єрмак нагадав, що 6 квітня було презентовано створений в Україні Центр протидії дезінформації та представлено його керівника.

"Дезінформація – це дійсно серйозний виклик сучасності. Для нас дуже важливо доносити позицію України та правдиву інформацію", – зазначив керівник Офісу Президента.

дезінформація (351) Єрмак Андрій (1418) ЦПД (174)
+15
Кому ж, как не тебе, Козырь, знать про дезинформацию все?!
08.04.2021 08:52 Відповісти
+14
Так вы же сами в своём ОП+********** и являетесь дезинформаторами/манипуляторами.....
08.04.2021 08:50 Відповісти
+6
Комірник ОПи Козирь всюди поруч з недоумком. В Катарі спецом сидів закинувши ногу на ногу і показуючи арабам підошву? Знав що це означає для них.
08.04.2021 08:54 Відповісти
08.04.2021 08:50 Відповісти
достатньо запустити відповідні программи по ТБ де б розказували як єрмак груддю закривав Україну від московських загарбників, як єрмаку вдалося влачноруч викрити злочинців які хотіл завезти в Україну московських террористів-вагнерців, і контрольним - де єрмак називає Україну - актрисою німецьких порнофільмів або шльондрою - і 73-відсотковий нарід прийме його до себе як рідного
08.04.2021 11:24 Відповісти
08.04.2021 08:52 Відповісти
08.04.2021 08:54 Відповісти
я знаю що це для нас означає- шалений потік інвестицій!
08.04.2021 08:57 Відповісти
Дезінформація - серйозний виклик сучасності. Важливо доносити позицію України і правдиві дані, - Єрмак - Цензор.НЕТ 363
08.04.2021 09:19 Відповісти
То знатний правборуб, який ніколи не бреше, зійшов таким пафосом? Цікаво, що там з братом, якого затлумив Порошенко? Це ж правда, нє?
08.04.2021 08:55 Відповісти
Агент фсб-борець з дезінформацією...

Березовець:
"Пошли баны. Удалили персональный аккаунт Процишина и забанили на 3 дня Владимира Омеляна.
Вчера начал работать Центр противодействия дезинформации в офисе президента. Видимо, так совпало..."
08.04.2021 08:56 Відповісти
Дезинформация/ Пионтковский назвал Ермака "агентом Кремля" и рассекретил псевдоним / Главу Офиса президента обвинили в срыве спецоперации СБУ по задержанию «вагнеровцев», воевавших на Донбассе .
08.04.2021 08:58 Відповісти
Это он об своем "убиенном" брате на Донбассе?
08.04.2021 08:58 Відповісти
Брешет же, падлюка
08.04.2021 08:59 Відповісти
дЕрмак, начни с себя, расскажи как назначал Татарова, как сливал спецоперацию по вагнеровцам...
08.04.2021 09:00 Відповісти
Коли завхоз намагається керувати державою, то ні в туалеті не убрано, і в державі безлад. Брехня на брехні.та хаос в управлінні. А в цей час і красти хорошо і здача всіх інтересів держави.
08.04.2021 09:02 Відповісти
Эту скотину уже давно нужно было гнать сраной метлой, вместе с Татаровым.
08.04.2021 09:03 Відповісти
И это говорит тот который рассказывал про "убитого брата"...
08.04.2021 09:03 Відповісти
"Дезинформация - серьезный вызов современности. Важно доносить позицию Украины и правдивые данные, - Ермак"
Ермак и правда-вещи не совместимые. Брехали,брешуть і будуть брехати....шкода,що цілих два роки ще терпіти цих недолугих 3.14..в.
08.04.2021 09:05 Відповісти
Вы на дезинформации вон каких вершин достигли.....Теперь можете сажать, можете не сажать...Прокурор то свой...
08.04.2021 09:10 Відповісти
Пчелы против меда? Те кто пришли к власти на вранье, теперь выступают против вранья?))) Как там "убитый брат"?)
08.04.2021 09:11 Відповісти
Да ну! Серьезно?! А кто может сказать на чем была построена предвыборная компания нынешнего недопрезидента? На дезинформации или на дичи для лохов?!
08.04.2021 09:12 Відповісти
З вибором ЗЕ все зрозуміло,чому ЗЕ,а не хтось інший. Як би замість ПАПа був хтось інший-ЗЕ не обрали б....
08.04.2021 09:30 Відповісти
Ход Вашей мысли утерян.
08.04.2021 09:33 Відповісти
В нас "скандальі" не працюють нажаль((( навіть після підтвердження зрадників по вагнергейту ніяких наслідків для них не буде окрім плям лайна.
Майже кожен деп вр від зєшобльі замазаний лайном або купається в ньому щодня, але наслідків нуль(((
Продовжуємо жер ти...
08.04.2021 09:23 Відповісти
Дезінформація - серйозний виклик сучасності. Важливо доносити позицію України і правдиві дані, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9427
08.04.2021 09:23 Відповісти
не эта ли особь донесла правдивую информацию о вагнеровцах фсб параши???
08.04.2021 09:41 Відповісти
какая ж гнусно-отвратительная рожа... Так и хочется асфальт нёй почистить...
08.04.2021 09:42 Відповісти
"Для нас очень важно доносить позицию Украины и правдивую информацию", - отметил руководитель Офиса Президента. " Источник: https://censor.net/ru/n3258387
ну давай, ермак, расскажи правдивую информацию о режиме тишины, который соблюдается в ваших головах
08.04.2021 09:50 Відповісти
Правдивые данные про Украину:
- президент ЗЕ холуй Коломойского;
- глава НБУ холуй Коломойского;
- глава прокуратуры Венедиктова холуй ЗЕ;
- глава СБУ Баканов контрабандист и отмывальщик денег ЗЕ;
- глава МОЗ Степанов мошенник и коррупционер;
- Ермак пособник врага и коррупционер;
- ОП Зеленского рассадник коррупции и агентуры РФ;
- "борьба" с Медвечуком делается только в интересах Коломойского и Ахметова.

Доносите. Бо может еще не все в ЕС и США в курсе.
08.04.2021 09:58 Відповісти
Я думаю Госдепе прекрасно понимают с кем имеют дело и там папочки на многих наших представителей гилиты заведены
08.04.2021 10:34 Відповісти
После разговора Байдена и зеленой сопли открываем пресс-релизы из США и Украины. И что мы там видим? 70% высера зеленой медельвошки - фейк. Поэтому борьба с дезинформацией должна начаться с посадки зеленского-дерьмака-татарова
08.04.2021 10:36 Відповісти
"Віце- президент" дерьмак- фейк. В Україні не існує такої посади.
Друга людина після президента, голова ВР.
08.04.2021 10:39 Відповісти
Как-то они разделили позицию Украины и правдивые данные.
08.04.2021 12:03 Відповісти
Невже в США і Європі його слова ще сприймають на віру? Достатньо навіть не те, що фейка про брата, а і дипломатичного прийому в Катарі, де "видно пана по холявам(підошвам)".
08.04.2021 12:23 Відповісти
Дезінформація - серйозний виклик сучасності. Важливо доносити позицію України і правдиві дані, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3826
08.04.2021 13:16 Відповісти
 
 