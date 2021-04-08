УКР
У Бутані за два тижні вакцинували від коронавірусу 62% населення - майже 470 тисяч осіб

У Бутані 469 664 людини отримали першу дозу вакцини проти COVID-19 - це 62% населення країни.

Кампанія з вакцинації в Бутані почалася 27 березня. Метою було вакцинувати 533 тисячі дорослих, не включаючи вагітних жінок, молодих матерів, людей з певними захворюваннями і серйозно хворих, за тиждень. Однак згодом термін був продовжений на кілька тижнів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Речниця міністерства охорони здоров'я повідомила AFP, що тепер співробітники охорони здоров'я зосередили свою увагу на вакцинації людей старше 70 років, а також жителів з обмеженими можливостями.

Зараз у країні зареєстровано 896 випадків зараження COVID-19 і одна смерть.

Як наголошується, в Бутані прищеплюють вакциною AstraZeneca-Oxford, яку подарувала Індія.

Згідно з трекером NYT, Бутан перебуває на 2 місці в світі за відсотком громадян, які отримали першу дозу вакцини проти коронавіруу - між Сейшелами і Ізраїлем.

Нагадаємо, в Україні вакцинація проти коронавірусу стартувала 24 лютого. Станом на ранок 8 квітня в Україні вакцинували 334 578 осіб.

+13
Бо в них немає Зеленського !
08.04.2021 09:01 Відповісти
+8
Зеля торжествуя показывает число полностью вакцинированных украинцев! Зебобы, вы гордитесь своим выбором?

08.04.2021 09:11 Відповісти
+6
Бутан - слаборазвитое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE аграрное государствоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD#cite_note-11 [11] . С 1971 года и по состоянию на 2018 год Бутан входит в число https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B наименее развитых стран мира https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD#cite_note-12 [12] . Основу экономики Бутана составляют лесное и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE сельское хозяйство , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC туризм , продажа почтовых марок. - из Википедии. Ну вот как у ЗЕбилов так получается? Предлагаю учредить Нобелевскую премию в области рукожопства и некомпетентности. Степашка каждый бы год побеждал
08.04.2021 09:13 Відповісти
Та куди їм до нас!
08.04.2021 09:00 Відповісти
Бо в них немає Зеленського !
08.04.2021 09:01 Відповісти
Бо в них і 1 млн. населення немає.
08.04.2021 09:11 Відповісти
Мабуть і лікарів в Бутані дещо менше, ніж в Україні?
08.04.2021 09:21 Відповісти
08.04.2021 09:27 Відповісти
Щось Ви невпопад відповідаєте. Лікарів в Бутані дещо менше, ніж в Україні, чи не так?
08.04.2021 09:34 Відповісти
там вряд ли есть вообще хоть один доктор. ну по крайней мере из местных. вакцинацию у них проводила и проводит миссия ООН. т.е. врачи-волонтеры из США, Канады, Японии ну и т.д.
08.04.2021 10:21 Відповісти
09.04.2021 18:55 Відповісти
бо їм подарували вакцину і стільки, скільки треба. таку кількість Степанов розтягнув на 1,5 місяці, бо мало доз.
08.04.2021 09:58 Відповісти
Нам би теж подарували...але тоді стєпанову не вистачило б на нову курточку.
Він хоче купляти з накруткою для себе любімаго.
08.04.2021 10:23 Відповісти
Навряд чи він отримує усю комісію і не віддає більшу частину.
Занадто відверта схема. Навіть Зеленський має зметикувати, що там до чого.
08.04.2021 15:11 Відповісти
Так там хлопці ніхрена ж не заробили!
08.04.2021 09:01 Відповісти
где то заплакал Степанов
08.04.2021 09:02 Відповісти
Чё ему плакать? Бутанский министр честно провакцинировал своих граждан. Идиёт. А вот наш Степанов создал прокладку, заработал денежку (смешно, если Индия нам тоже подарила вакцину) и вообще молодец, трудится не покладая рук, обещая и хваля себя любимого. А в перспективе у него ещё много-много дел и возможностей заработать на вакцине (смертях) и покупка себе всех возможных благ. А нарид неблагодарный всё грозится непревзойдённого деятеля от медицины Степанова вздёрнуть на гилляке. Как так можно?
08.04.2021 09:24 Відповісти
А в Бутане есть пропан?
08.04.2021 09:09 Відповісти
Только зимой. Для более легкого зажигания.
08.04.2021 09:17 Відповісти
Або пан - або пропан.
08.04.2021 09:51 Відповісти
Там населения 760 тысяч.
В 4 раза меньше, чем в Киеве.
08.04.2021 09:10 Відповісти
У Бутані 469 664 людини вакцинували за два тижні
У нас вакцинація триває більше місяця
Поточна статистика по вакцинації на 7.04.2021
в УкраїніНаселення 41 555 тис.
Кількість вакци­нованих 334 5760, 81 %
Повністю вакци­новано 2
Всього вакцинацій 334 578
08.04.2021 09:16 Відповісти
бо нічим колоть. як тільки з"явиться велика кількість вакцини, піде усе теж швидко. у новин базове є те,що вони вакцинували робоче населення, що є бьш логічним, бо воо більш мобільніше і контактне. а Українці злизали европу - пердунів у першу чергу, бо вони добре голосують за правлячу партію.
08.04.2021 10:01 Відповісти
Как нечем колоть? В конце февраля прибыло с Индии 500.000 доз, с Китая в конце марта 200.000 доз, а вакцинировали до сегодня 334578. Получается что есть чем колоть более 350.000 доз.
08.04.2021 10:34 Відповісти
ти спочатку інфу собери, а не лише цифри місячної давності, узкомоглий. Китайську ще НЕ колять. вона на фазі тестування, 10.04 закінчується тестування. а Зенеки мало, ту кількість нормальні країни виколюють за два тижні максимум, у в Україні вже 1,5 місяці колять, розтягують, бо нічим поповнити. і китайської не 200, а 215.
08.04.2021 12:00 Відповісти
Тебе чего так пердак подорвало чучело? Ты пишешь что вакцины нет, а она есть. Я надеюсь ты не до такой степени тупой, что не сможешь от 500000 отнять 334578. Дело не в том что вакцины нет, а в том что пунктов вакцинации катастрофически мало. И поэтому даже тот мизер который есть в стране зеленые барыги-бездари выколоть не могут.
08.04.2021 13:43 Відповісти
тупий це ти, вакцина є для замилювання очей - тіпа шось робимо. а для справжнього розгону - вакцини немає. Пунктів достатньо, на вихідних нічого не колять, тоді коли в інших країнах усі 7 днів не падають показники, а в Україні на вихідних подекуди нічого не колять.
08.04.2021 13:51 Відповісти
Ох и дурне, ти же само написало, що нічим колоть. А я тілки вказав що є чим, а ти чучело мене "узкомоглим" обізвало.
08.04.2021 14:03 Відповісти
так, якби було чим, то цих 500 тис вже давно б не було. і питання чи буде чим по другому колу колоть, теж актуальне, бо в Індії жопа збільшується, тому Степанов корме обіцянками - поставки березень-травень, травень-червень. Бутан виколов таку саму кількість поставленої вакцини за 2 тижні.
08.04.2021 14:10 Відповісти
а дурне все ж ти, вірніше, однобоке.
08.04.2021 14:12 Відповісти
Ох і тупе, щось надумало, намішало в купу, то нема в нього вакцини, то є но мало, то якби було о не було. Не знаю скільки боке ти, алє що дурне то точно.
08.04.2021 14:31 Відповісти
что ты все население считаешь?!
В Бутане люди на яках ездят и в горах живут, собрать их в кучу ох как непросто, к тому же, нужно открыть необходимое количество пунктов вакцинации, одновременно по всей стране.
Все дело во власти, в организаторах. У них нет кретинов, про которых ты помалкиваешь, юродствуя про Пороха.
И еще: как думаешь, у их министра есть купленная во время вакцинации куртка за 20 тысяч евро, как у нашего?
08.04.2021 10:49 Відповісти
Зеля торжествуя показывает число полностью вакцинированных украинцев! Зебобы, вы гордитесь своим выбором?

08.04.2021 09:11 Відповісти
це не українське досягнення. двох тьоток першою дозою вакцинували не в Україні. просто час другої дози підійшов. для України це одна доза.
08.04.2021 10:03 Відповісти
Бутан - слаборазвитое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE аграрное государствоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD#cite_note-11 [11] . С 1971 года и по состоянию на 2018 год Бутан входит в число https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B наименее развитых стран мира https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD#cite_note-12 [12] . Основу экономики Бутана составляют лесное и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE сельское хозяйство , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC туризм , продажа почтовых марок. - из Википедии. Ну вот как у ЗЕбилов так получается? Предлагаю учредить Нобелевскую премию в области рукожопства и некомпетентности. Степашка каждый бы год побеждал
08.04.2021 09:13 Відповісти
А курток скільки купили? Так отож.
08.04.2021 09:20 Відповісти
"Горняки" люди гор одним словом. Бутан и есть Бутан со своей столицей Тхимпху. ( население города 100 тыс).. Восточная буддистская ментальность . Сказал король надо и "народ как один" Население 763 тысячи, вакцинировались 470 тыс. остальных просто не нашли по Гималаям ( поиски продолжаются).
08.04.2021 09:20 Відповісти
В Киеве только в районе Троещины столько живёт.
08.04.2021 09:38 Відповісти
И скольких из ни вакцинировали?
08.04.2021 09:43 Відповісти
А они хотят?
08.04.2021 09:44 Відповісти
Вполне возможно, что часть из них или даже все, и налоги платить не хотят. И что теперь?
08.04.2021 10:45 Відповісти
А это тут каким боком?
08.04.2021 12:38 Відповісти
Подумай.
08.04.2021 12:47 Відповісти
Заставить хочешь? Ну удачи. 😆
08.04.2021 12:55 Відповісти
Я просто дал совет. Не хочешь думать - не думай. Удачи.
08.04.2021 12:57 Відповісти
Дыши глубже, аналогичный тупой совет.
08.04.2021 13:01 Відповісти
Не пыжся так. Я и раньше видел, что ты не думаешь, лишний раз это подтверждать не надо.
08.04.2021 13:08 Відповісти
Как ты сейчас подтверждать, трольченок безмозглый?
08.04.2021 14:12 Відповісти
Что, тяжело тебе справиться с временами глаголов с отключенным мозгом?
08.04.2021 14:28 Відповісти
Подумать не советую, тебе нечем.
08.04.2021 15:35 Відповісти
Ты это со словарем писал? Или попросил кого?
08.04.2021 15:48 Відповісти
із суботи по київській області стоїть нуль вакцинованих, лише за вчора перші дані. зато по Києву велика цифра. https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
08.04.2021 10:06 Відповісти
Слыш, урод, тебя явно "вакцинировали" спутником зеленожопые в мозжечок. Хорош тут звездеть, убогий.
08.04.2021 10:27 Відповісти
яка частина мого речення тобі попала у твое узкоє ниднє полушаріє і викликала твій комент, який ніяк не відноситься до мого?
08.04.2021 11:52 Відповісти
Не сочиняй. В Белой Церкви, например,вакцинированы сотни медработников, одна из них даже умерла от короны после вакцинации
08.04.2021 11:42 Відповісти
ти із тих, хто смотрю в книгу виду фігу? у мене що написано "зовсім не вакциновано"? повторюю для особливо обдарованого узкочелюстного: за 4 дня по даним не вакциновано жодної людини. у тебе руки з жопи лінк наданий нажать чи ти такий узькомозглий, що там нічого не окучуєш?
08.04.2021 11:55 Відповісти
Чуєш, пОциент, може, це ти, випавши з вікна психлікарні, переплутав твою дупу з твоїм брудним ротом? Ну тоді санітари тобі швидко допоможуть, виховуючи тебе гумовим знаряддям. Щоб ти з натхненням та вдячністю обсмокчував санітарськи бахіли) Ти зрозумів, поциент підкацапський)
08.04.2021 21:41 Відповісти
яке ти убоге мозгом. відповідь як у рогульської малолітки.
09.04.2021 00:17 Відповісти
Тобі що наказали санітари робити, пОциент підкацапський? На пляшці підстрибувати та санітарські бахіли натхненно обсмокчувати. А ти з повним ротом ще щось варнякаєш?)))
09.04.2021 10:19 Відповісти
хаха, ти то санітар, хахаха. ти скоріш за все сам пОциєнт, бо дуже тупий и інфантильний.
09.04.2021 10:26 Відповісти
Чого заволав, пОциент, з-під диспансерного ліжка? Відв'язався? То зараз санітар тобі допоможе, виховає гумовою палицею, потім пропоєш подяку медпрацівників за його виховну роботу))
09.04.2021 10:34 Відповісти
а тебе вже виховав у нижню півкулю, що ти такий тупомозглий.
09.04.2021 10:57 Відповісти
Ти, пОциент, не хвилюйся так та не стукай головою по підлозі) Санітарські лікувальні заходи тобі тільки на користь.)
09.04.2021 11:08 Відповісти
Бутан обладает крупными гидроэнергетическими ресурсами, а также значительными запасами полезных ископаемых - железной руды, меди, свинца, цинка, угля, мрамора и др.

Где есть какие-либо ресурсы в достаточном объеме, там и ковидла, и вакцинация, пусть даже трижды нищая страна. У нас, кстати, не только мелкий бизнес убивают, но и сельских жителей, а их детей оставляют неучами, бо у нас самый ценный, бесценный, ресурс - земля.
08.04.2021 09:39 Відповісти
Передовая страна по вакцинации - Израиль. Там очень мало неучей-антиваксеров, а природных ресурсов там довольно мало.
08.04.2021 09:47 Відповісти
Што ви гаварити??? Хто тебе з-під ліжка випустив. Хоч би почитав шось про Ізраіль.
08.04.2021 09:51 Відповісти
там просто насрали на анти-ваксерів і укололи їх.
08.04.2021 10:07 Відповісти
Зато там евреи-ортодоксы массово забрасывали камнями вакцинаторов и полицию, и был создан даже "управление внутреннего фронта"
08.04.2021 11:46 Відповісти
Дебилы,голосующие за идиотов вряд-ли являются ценным ресурсом
08.04.2021 10:33 Відповісти
жестко, но резонно...
08.04.2021 10:57 Відповісти
В Польше президент поляк, во Франции француз, в Молдове молдованка, в Грузии грузин, в Израиле еврей, в Бутане король и премьер тибетцы, президенты думают о СВОЕМ народе, потому что они являются ЧАСТЬЮ этого народа, вакцинации идут полным ходом, напрямую через госструктуры. В Украине президент еврей и мы на последнем месте по темпам вакцинации в Европе, на одном из самых низких в мире. Мне кажется или прослеживается какая-то закономерность?
08.04.2021 10:41 Відповісти
хоть и в общем согласен, но справедливости ради стоит отметить, что Пол Пот был камбоджийцем, президент Центральноафриканской республики, евший своих граждан, тоже был местным, и т.д.
А в Европе ситуация другая, потому, что так решили ЛЮДИ.
Наши люди решили иначе, и вместо Вальцмана выбрали настоящего еврея.
Только и всего.
08.04.2021 10:56 Відповісти
В Европе навыбирали коммуняк-социалистов, так шо большинство везде постаралось, не - обос..алось.
08.04.2021 13:20 Відповісти
Ваши примеры, это не правило, это исключение. Кстати вам еще не надоело вторить роспропаганде про вальцмана? К Пороху у меня сотни претензий, но если объективно, зачем питаться российским фейковым дерьмом и распространять его?
08.04.2021 13:52 Відповісти
вместо Вальцмана выбрали настоящего еврея.

М-да, видимо, иносказание в моих словах до вас не достучалось...
Вы серьезно думаете, что есть еще кто-то, кто не в курсе, откуда у истории про вальцмана ноги растут?
08.04.2021 13:59 Відповісти
Бутан и Непал в орбите интересов Индии, их экономики почти полностью на торговле с индусами завязаны. У их валют даже своего курса нет - обе привязаны к индийской рупии. Непал еще можно назвать большим, там под 30 млн людей, а Бутан как город Запорожье всего.

Да и потом, о чем речь, они же получили "г....о", "шмурдяк", "зелье из Ганга"... и скоро все отправятся в мир иной. Такой сценарий по мнению многих местных экспертов.
08.04.2021 12:26 Відповісти
99,9% тех "экспертов" мечтают завезти в Украину воду из Клязьмы или чего-то похожего.
08.04.2021 13:47 Відповісти
секундочку, ведь индийская вакцина - это ж "гівно", и "шмурдяк".
по "потужным" методичкам такой подарок и вакцинация - это зрада. или не зрада?
08.04.2021 22:10 Відповісти
 
 