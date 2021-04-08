У Бутані за два тижні вакцинували від коронавірусу 62% населення - майже 470 тисяч осіб

У Бутані 469 664 людини отримали першу дозу вакцини проти COVID-19 - це 62% населення країни.

Кампанія з вакцинації в Бутані почалася 27 березня. Метою було вакцинувати 533 тисячі дорослих, не включаючи вагітних жінок, молодих матерів, людей з певними захворюваннями і серйозно хворих, за тиждень. Однак згодом термін був продовжений на кілька тижнів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Речниця міністерства охорони здоров'я повідомила AFP, що тепер співробітники охорони здоров'я зосередили свою увагу на вакцинації людей старше 70 років, а також жителів з обмеженими можливостями.

Зараз у країні зареєстровано 896 випадків зараження COVID-19 і одна смерть.

Як наголошується, в Бутані прищеплюють вакциною AstraZeneca-Oxford, яку подарувала Індія.

Також читайте: За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 14 313 осіб, загалом - 334 578, - Степанов

Згідно з трекером NYT, Бутан перебуває на 2 місці в світі за відсотком громадян, які отримали першу дозу вакцини проти коронавіруу - між Сейшелами і Ізраїлем.

Нагадаємо, в Україні вакцинація проти коронавірусу стартувала 24 лютого. Станом на ранок 8 квітня в Україні вакцинували 334 578 осіб.