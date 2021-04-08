Висилка російських дипломатів і санкції проти оточення Путіна - США готують відповідь на ворожі дії з боку РФ, - Bloomberg
США готують відповідь на ворожі дії з боку РФ. Адміністрація президента Джо Байдена розглядає можливість висилки російських дипломатів з країни і введення нових санкцій.
Про це виданню Bloomberg заявили американські чиновники, які побажали залишитися неназваними, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За їхньою інформацією, адміністрація Білого дому завершила вивчення правопорушень з боку Росії, включаючи втручання у вибори та кібератаку на урядові установи через програму Solar Winds.
Згідно з даними джерел, серед потенційних відповідних заходів розглядаються санкції проти окремих осіб і організацій в РФ, а також висилка російських співробітників розвідки, які, за версією Вашингтона, можуть перебувати у США під дипломатичним прикриттям.
Як заявив один зі співрозмовників агентства, відповідні кроки американської сторони будуть, ймовірно, містити санкції, в тому числі санкції щодо людей, близьких до президента Росії Володимиру Путіну, а також проти органів, які пов'язані з втручанням у вибори.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Може час їй валізи пакувати ?
Ядерну зброю проти штатів не використають, а от нам може дістатись.
Бажано, щоб нічого не вилітало.
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem Пухнастий українобот
@UaArtem
·https://twitter.com/UaArtem/status/1379889555487227916 10 ч
В Дружківці Колесніков роздає свої цукерки, вироблені на його ж фабриці Конті у Курській області РФ-ії! Цікаво, що відчувають люди, які ці цукерки з його рук беруть.? Якби це була фабрика Пороха, про це б показали по всім каналам. А тут фабрика регіонала сепаратиста. Всі мовчать.