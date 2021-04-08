УКР
Новини
Висилка російських дипломатів і санкції проти оточення Путіна - США готують відповідь на ворожі дії з боку РФ, - Bloomberg

США готують відповідь на ворожі дії з боку РФ. Адміністрація президента Джо Байдена розглядає можливість висилки російських дипломатів з країни і введення нових санкцій.

Про це виданню Bloomberg заявили американські чиновники, які побажали залишитися неназваними, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За їхньою інформацією, адміністрація Білого дому завершила вивчення правопорушень з боку Росії, включаючи втручання у вибори та кібератаку на урядові установи через програму Solar Winds.

Згідно з даними джерел, серед потенційних відповідних заходів розглядаються санкції проти окремих осіб і організацій в РФ, а також висилка російських співробітників розвідки, які, за версією Вашингтона, можуть перебувати у США під дипломатичним прикриттям.

Як заявив один зі співрозмовників агентства, відповідні кроки американської сторони будуть, ймовірно, містити санкції, в тому числі санкції щодо людей, близьких до президента Росії Володимиру Путіну, а також проти органів, які пов'язані з втручанням у вибори.

Також читайте: Деякі європейські лідери були скептично налаштовані щодо санкцій проти РФ, - дипломат Фрід

Автор: 

Байден Джо (2898) росія (67347) санкції (12594) США (24136) дипломати (572)
Топ коментарі
+24
Доча Лаврухі ще у штатах проживає ?
Може час їй валізи пакувати ?
08.04.2021 09:04 Відповісти
+18
Высылка российских дипломатов и санкции против окружения Путина - США готовят ответ на враждебность со стороны РФ, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6080
08.04.2021 09:18 Відповісти
+10
Пришла пора намотать на роги козломордых
Высылка российских дипломатов и санкции против окружения Путина - США готовят ответ на враждебность со стороны РФ, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6906
08.04.2021 09:17 Відповісти
Доча Лаврухі ще у штатах проживає ?
Може час їй валізи пакувати ?
08.04.2021 09:04 Відповісти
...і родной єзіг нарешті вивчити, а то па-русскі оно плохо знаєт
08.04.2021 09:07 Відповісти
Высылка российских дипломатов и санкции против окружения Путина - США готовят ответ на враждебность со стороны РФ, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6080
08.04.2021 09:18 Відповісти
Вона як і батько рідного і не знали, прості яничари, бо їх рідний вірменський.
показати весь коментар
08.04.2021 10:53 Відповісти
А от "діток" потрібно тримать там якнайдовше - поки кремлівські гроші лежать в американських банках, а "кремлівські дітки" знаходяться у США, "ядрьоний удар па Вашингтону" ніхто наносить і не подумає, скільки-б кацапи не мріяли....
08.04.2021 09:15 Відповісти
Гроші - лише в цифрах. Фінансова система США гарант капіталу.
Ядерну зброю проти штатів не використають, а от нам може дістатись.
08.04.2021 09:29 Відповісти
А Ви впевнені, що навіть якщо використають, то ті ракети вилетять із шахт? Мені чомусь здається, що полдовина відмовиться вилітати, а ще половина полетить в іншу сторону, ато в сторону місяця.
08.04.2021 10:55 Відповісти
Я не впевнена. Але краще не розраховувати на росіску рукожопість.
Бажано, щоб нічого не вилітало.
08.04.2021 11:04 Відповісти
лучше коленом на шею...)
08.04.2021 09:16 Відповісти
Лошадь нюхнёт "дорожку",машка накатит стакан-и как толкнут грозную речь в ответ. Трпещи США))
08.04.2021 09:05 Відповісти
Высылка российских дипломатов и санкции против окружения Путина - США готовят ответ на враждебность со стороны РФ, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1178
08.04.2021 09:15 Відповісти
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem Пухнастий українобот

@UaArtem

·https://twitter.com/UaArtem/status/1379889555487227916 10 ч

В Дружківці Колесніков роздає свої цукерки, вироблені на його ж фабриці Конті у Курській області РФ-ії! Цікаво, що відчувають люди, які ці цукерки з його рук беруть.? Якби це була фабрика Пороха, про це б показали по всім каналам. А тут фабрика регіонала сепаратиста. Всі мовчать.
Высылка российских дипломатов и санкции против окружения Путина - США готовят ответ на враждебность со стороны РФ, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1928
08.04.2021 09:17 Відповісти
Пришла пора намотать на роги козломордых
Высылка российских дипломатов и санкции против окружения Путина - США готовят ответ на враждебность со стороны РФ, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6906
08.04.2021 09:17 Відповісти
Это должны делать все страны,кто поддерживают Украину. А то все кричат о поддержке,а в итоге борется одна США,а остальные останутся " белыми и пушистыми". Со всех стран надо высылать кацапьё.
08.04.2021 09:27 Відповісти
Всех лапотников- в запаребрик...
08.04.2021 09:28 Відповісти
от так їх дядя джо!
08.04.2021 09:44 Відповісти
когда уже санкции против *****, не против его шестерок и подельников? по моему уже давно пора.
08.04.2021 10:18 Відповісти
В США ватников навалом...."раша тудей" самый популярный канал на Брайтон Бич...а они тут санкции...санкции...поздно, их только выжигать оттуда надо, что навряд ли амеры будут делать...они же бабки везут, а за бабки они на всё согласны)))
08.04.2021 10:19 Відповісти
Висилка російських дипломатів і санкції проти оточення Путіна - США готують відповідь на ворожі дії з боку РФ, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 2939
08.04.2021 10:44 Відповісти
Не скрепно как то. Колорадского флажка в жопе не хватает.
08.04.2021 16:35 Відповісти
Флажок уже внутрях...
08.04.2021 18:25 Відповісти
Про санкции против Северного потока уже ни слова. Санкции против окружения Путина уже при Обаме вводили и толку?
08.04.2021 10:45 Відповісти
по цьому потіку гівна Штати вже збираються вводити спецпредставника по його руйнації
08.04.2021 11:47 Відповісти
Новости ЦН промотай вниз на 3см., там тебе будет и про санкции по потоку...
08.04.2021 12:02 Відповісти
God bless America!
08.04.2021 12:46 Відповісти
 
 