Степанов про зв'язок між вакциною AstraZeneca й утворенням тромбів: "Не фантазуймо"

Глава МОЗ Максим Степанов прокоментував чутки про побічні ефекти після щеплення від коронавісу вакциною AstraZeneca.

За його словами, МОЗ в постійному режимі комунікує з Європейським агентством з лікарських засобів.

"Як тільки будуть офіційні документи, а не коментарі, тоді будемо дивитися на текст висновку, і потім приймати відповідне рішення", - зазначив Степанов.

Міністр нагадав, що "місяць тому, коли бачиш коментарі, багато було паніки в Україні з використання цієї вакцини".

"Потім вийшов офіційний документ, в якому було зазначено, що ніякого зв'язку між вакцинацією вакциною Astrazeneca і тромбозами не було виявлено", - сказав глава МОЗ.

На питання, що буде, якщо зараз зв'язок доведуть, Степанов відповів: "Подивімося на документ. Не фантазуймо".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 10 березня 2021 року виявлено 30 фактів тромбоемболії "серед майже 5 млн людей, що пройшли вакцинацію вакциною від COVID-19 компанії AstraZeneca в Європейській економічній зоні".

Пізніше Європейське агентство лікарських засобів повідомило, що щеплення вакциною AstraZeneca не підвищують ризик утворення тромбів.

Регулятор ЄС визнав тромбоз рідкісним побічним ефектом вакцини AstraZeneca.

У той же час, ВООЗ про зв'язок між вакциною AstraZeneca і утворенням тромбів заявила, що вона можлива, але не підтверджена.

Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що існує зв'язок між COVID-вакциною AstraZeneca і тромбами, але причина не ясна.