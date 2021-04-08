УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11634 відвідувача онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
3 687 41

Степанов про зв'язок між вакциною AstraZeneca й утворенням тромбів: "Не фантазуймо"

Степанов про зв'язок між вакциною AstraZeneca й утворенням тромбів:

Глава МОЗ Максим Степанов прокоментував чутки про побічні ефекти після щеплення від коронавісу вакциною AstraZeneca.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

За його словами, МОЗ в постійному режимі комунікує з Європейським агентством з лікарських засобів.

"Як тільки будуть офіційні документи, а не коментарі, тоді будемо дивитися на текст висновку, і потім приймати відповідне рішення", - зазначив Степанов.

Міністр нагадав, що "місяць тому, коли бачиш коментарі, багато було паніки в Україні з використання цієї вакцини".

Також читайте: У Бутані за два тижні вакцинували від коронавірусу 62% населення - майже 470 тисяч осіб

"Потім вийшов офіційний документ, в якому було зазначено, що ніякого зв'язку між вакцинацією вакциною Astrazeneca і тромбозами не було виявлено", - сказав глава МОЗ.

На питання, що буде, якщо зараз зв'язок доведуть, Степанов відповів: "Подивімося на документ. Не фантазуймо".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 10 березня 2021 року виявлено 30 фактів тромбоемболії "серед майже 5 млн людей, що пройшли вакцинацію вакциною від COVID-19 компанії AstraZeneca в Європейській економічній зоні".

Пізніше Європейське агентство лікарських засобів повідомило, що щеплення вакциною AstraZeneca не підвищують ризик утворення тромбів.

Регулятор ЄС визнав тромбоз рідкісним побічним ефектом вакцини AstraZeneca.

У той же час, ВООЗ про зв'язок між вакциною AstraZeneca і утворенням тромбів заявила, що вона можлива, але не підтверджена.

Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що існує зв'язок між COVID-вакциною AstraZeneca і тромбами, але причина не ясна.

Автор: 

вакцина (4419) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19767) AstraZeneca (140)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Во всех странах пишут об образовании тромбов из за вакцины AstraZeneka , а у Степанова все отлично.
показати весь коментар
08.04.2021 09:13 Відповісти
+8
******* в куртке за 23 000 $, тебе не верят даже любители голабородька
показати весь коментар
08.04.2021 10:12 Відповісти
+6
Тромбы то мелочи...главное что бы пальтишко хорошо сидело...
показати весь коментар
08.04.2021 09:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Во всех странах пишут об образовании тромбов из за вакцины AstraZeneka , а у Степанова все отлично.
показати весь коментар
08.04.2021 09:13 Відповісти
Не звертайте уваги на Мтєпанова. Виробники вакцин не звертають - і Ви не звертайте. І взагалі Степанов саме у цьому випадку займається самонавіюванням - переконує сам себе.
показати весь коментар
08.04.2021 09:36 Відповісти
у самого степашки нету тромбов - это вы не поняли
показати весь коментар
08.04.2021 09:45 Відповісти
******* в куртке за 23 000 $, тебе не верят даже любители голабородька
показати весь коментар
08.04.2021 10:12 Відповісти
Давайте не фантазировать.- А говорить друг другу комплименты.
показати весь коментар
08.04.2021 09:14 Відповісти
....пожелать здоровья!!!?)
показати весь коментар
08.04.2021 10:20 Відповісти
Давайте восклицать, друг другом восхищаться,Высокопарных слов не надо опасаться.
Давайте говорить друг другу комплименты -Ведь это все любви счастливые моменты.-Б.Окуджава/ Степанов этих слов, конечно же, не заслуживает.
показати весь коментар
08.04.2021 11:04 Відповісти
Как говорится: хорошим людям - хорошие доски
показати весь коментар
08.04.2021 11:30 Відповісти
И вообще Далай лама сказал степанову,что это не страшно. Все на вакцинацию!)
показати весь коментар
08.04.2021 09:14 Відповісти
Правильно. Нічого слухати Стєпанова. Краще вже реагувати на заяви міжнародних організацій.
показати весь коментар
08.04.2021 09:15 Відповісти
Весь мир интенсивно вакцинируется, а Украина на перекуре, всё в режиме - через месяц, через два начнем переговоры про закупку и почему сей умник не в отставке? Люди мрут, первое место по заражениям, а оно бред какой то несет.
показати весь коментар
08.04.2021 09:16 Відповісти
В тюряге с конфискацией, но там 😈🤡🤢🎪 все в доле 💵💶
показати весь коментар
08.04.2021 10:14 Відповісти
вся проблема в том что врачи сами отказываются вакцинироваться.
показати весь коментар
08.04.2021 10:50 Відповісти
Тромбы то мелочи...главное что бы пальтишко хорошо сидело...
показати весь коментар
08.04.2021 09:17 Відповісти
Главное, чтобы костюмчик сидел... (с)
Степанов про зв'язок між вакциною AstraZeneca й утворенням тромбів: "Не фантазуймо" - Цензор.НЕТ 3612
показати весь коментар
08.04.2021 09:44 Відповісти
....деревянный макинтош тоже был бы к лицу!!)
показати весь коментар
08.04.2021 10:22 Відповісти
Скоро этот мудень заявит что от всех болезней будут лечить подорожником и не его закупку выделять пару лярдов. Так шо готовься элехторат, лист подорожника на лоб и у Эуропу поедешь, эпоха бедности скоро закончится, всех посадим.
показати весь коментар
08.04.2021 09:18 Відповісти
США признали, Европа признала, что есть проблема! А этому лишь бы вколоть людям всякую дрянь, а потом говорить что не было доказано. План выполняет по вакцинации, ему все равно что дальше будет. Зато куртку купил за 650 тыс. грн, из грязи в князи это называется. До каких пор у нас в стране будут эти нищие идиоты в министрах ходить?
показати весь коментар
08.04.2021 09:20 Відповісти
Тут дело не в этом. Фраза "Лишь бы вколоть" при том смехотворном объеме который он закупил выглядит просто смешно! Дело в том, что если признать проблему, то придется рассказывать, что ты сделал для ее решения...а сделал он - НИХРЕНА! Кроме того продолжая настаивать на ее безопасности, когда ее вред очевиден, он сам плодит армию "антивакцинаторов", что дает ему потом возможность рассказывать, что вакцинация срывается именно благодаря им, а не потому что вакцина тупо нет!
показати весь коментар
08.04.2021 09:43 Відповісти
Там такие деньги замешаны в фармацевтике что "документы" никт опредоставлять не будет. Кто в здравом уме и без совести будет рубить сук на котором сидит?
показати весь коментар
08.04.2021 09:21 Відповісти
Степанов брехлива тварина і віри йому нема.Бреше на кожному кроці.
показати весь коментар
08.04.2021 09:27 Відповісти
Степанов о связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов: "Давайте не фантазировать"

------------------------------------------------------------------------------------------
Степанов врет и не краснеет. И это министр!
Читаем:
Причинно-следственная связь между вакциной AstraZeneca-Oxford и образованием тромбов вероятна, однако не подтверждена. Такое заявление сделала консультативная группа по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ранее регулятор лекарственных средств Евросоюза подтвердил, что такая связь есть

https://censor.net/ru/news/3258379/voz_o_svyazi_mejdu_vaktsinoyi_astrazeneca_i_obrazovaniem_trombov_veroyatna_no_ne_podtverjdena


Источник: https://censor.net/ru/n3258379
показати весь коментар
08.04.2021 09:31 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1380043025640996869 11 мин

Степанов о связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов: "Давайте не фантазировать" Давайте Решении частично или полностью остановить вакцинацию препаратом сообщили власти Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Австрии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Словении,Франции, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, , Португалии, Румынии, и Эстонии. Причиной стало возникновение у привившихся тромбоза
показати весь коментар
08.04.2021 09:33 Відповісти
"Как только будут официальные документы, а не комментарии, тогда будем смотреть на текст заключения, и потом принимать соответствующее решение", - отметил Степанов." - https://novyny.online.ua/v-es-ofitsiyno-viznali-pobichni-efekti-vaktsini-astrazeneca_n831678/ Представництво Європейського агентства лікарських засобів виступило з офіційною заявою про наявність рідкісних побічних ефектів в антикоронавірусної вакцини AstraZeneca. - Степанов, верни куртяк обратно.
показати весь коментар
08.04.2021 09:35 Відповісти
Він Ляшку обіцяв віддати доносити.
показати весь коментар
08.04.2021 09:55 Відповісти
- Стєпанов, ти рано чи пізно помреш
- Ой, давайтє нє фантазіровать.
показати весь коментар
08.04.2021 09:37 Відповісти
У степанова все не так как у ВОЗ и у других стран, странно, что при этом нет своей вакцины) А если серьезно, то он просто тупой и ему пофиг на людей.
показати весь коментар
08.04.2021 09:45 Відповісти
а чего еще можно ожидать от санитара. оно ж тупое, как сибирский валенок Степанов про зв'язок між вакциною AstraZeneca й утворенням тромбів: "Не фантазуймо" - Цензор.НЕТ 5690
показати весь коментар
08.04.2021 09:51 Відповісти
ну и еще на тему "фантазий" от европейского медагенства https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood
показати весь коментар
08.04.2021 10:00 Відповісти
давайтє стіпанову дамо пзди.
показати весь коментар
08.04.2021 09:59 Відповісти
да, фантазировать не будем...но коли ее себе сам.
показати весь коментар
08.04.2021 10:16 Відповісти
Цензор, требую вообще не размещать словесный бред степанова, который он каждый день выдаёт на гора. Этот человек брехло и трепло. Кроме того, "рекомендации" и "настановы" этого профана и коррупционера, могут представлять реальную опасность для жизни граждан.
показати весь коментар
08.04.2021 10:32 Відповісти
Один случай на миллион?
Вакцину - в печку!
показати весь коментар
08.04.2021 10:36 Відповісти
Шо интересно шо вот такие скептики, подстрекатели, троли сами себе и своим близким категорически не хотят вкалывать эту бодягу...Только не говори чучелло шо ты уже привился -- не поверю.
показати весь коментар
08.04.2021 13:20 Відповісти
Можешь, мучучело, посмотреть лично:

https://censor.net/ru/user/137888

Ну что же, друзья мои....
Похоже, колесо судьбы свершило свой оборот, и завтра уколят меня обезьяней бацыллой...
Может быть, Лариса Ивановна ещё успеет поиграть сребристой шерстью на моей мощной спине...
Ну, а в случае чего - не поминайте лихом!
https://censor.net/ru/comments/locate/2944135/01921684-0df9-7240-8df0-8956********

https://censor.net/ru/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste/sortby/tree/order/asc/page/301#comments
показати весь коментар
08.04.2021 13:35 Відповісти
Зебуины, как вам "доктор Смерть" ?
показати весь коментар
08.04.2021 10:55 Відповісти
Як ми бачили з попередньої статті викладеною на сайті - "Причинно-следственная связь между вакциной AstraZeneca-Oxford и образованием тромбов вероятна, однако не подтверждена. Такое заявление сделала консультативная группа по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения. Ранее регулятор лекарственных средств Евросоюза подтвердил, что такая связь есть"...
Ну і хто це "міністр" після цього? Хоча... якби пеерсічний українець нагрівся на цій вакцині так, щоби курточку за 600 к купувати, він би теж нічого не бачив і не чув...
Що так Зелені казали, Соєвий барига на війні наживається? Ню, ню...
показати весь коментар
08.04.2021 11:02 Відповісти
Медицинская мафия во всём мире одна из самых сильных и влиятельных это давно известно, потому что там бабло крутица сопоставимое с торговлей наркотой. А уж как фарм компании лобируют свои интересы, и далеко не всегда честными методами - легенды ходят...Знаем ваши официальные документы..
показати весь коментар
08.04.2021 13:17 Відповісти
Совершенно проворовавшееся мерзкое ничтожество этот Степанов. Именно такое дерьмо и ставят зелебобики на откатные схемы.
показати весь коментар
08.04.2021 13:41 Відповісти
А ви уважно подивіться. Проти нього наші лікарі не бунтують, як проти Супрун
Влаштовує ця су.ка усіх...
показати весь коментар
08.04.2021 15:47 Відповісти
Міняли міністрів, міняли, поки не прийшов барига-мародер. Нарешті знайшли зелені такого, як їм треба!
показати весь коментар
08.04.2021 15:48 Відповісти
 
 