Двом лікарям у Запоріжжі повідомили про підозру через смерть 9-місячного малюка, - прокуратура

За фактом неналежного виконання професійних обов'язків, внаслідок чого померла дитина - повідомлено про підозру двом лікарям у Запоріжжі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя повідомлено про підозру двом лікарям одного з медичних закладів м. Запоріжжя за фактом неналежного виконання своїх професійних обов’язків, унаслідок чого померла дитина (ч. 2 ст. 140 КК України).

За даними слідства, у квітні 2018 року дев’ятимісячного малюка каретою швидкої медичної допомоги було доставлено до медичного закладу.

Внаслідок невчасного та неправильного поставлення лікарями діагнозу хлопчик через добу помер у приміщенні лікарні.

Слідство триває, його здійснює слідче відділення Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.