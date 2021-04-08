Джекпот Mega Millions США $ 201 млн може бути зірваний цієї п'ятниці. У вас теж є шанс його виграти! (реклама)

Джекпот американської лотереї Mega Millions зростає з січня цього року, коли головний приз лотереї був виграний в останній раз. Сьогодні на кону лотереї $ 201 мільйон, і цей приз може бути зірваний вже в цю п'ятницю.

Дізнайтеся, як взяти участь у тиражі з офіційними білетами із України.

ОСНОВНІ МОМЕНТИ

• Джекпот Мега Мільйонів досяг $ 201 млн, це понад 5,5 мільярда гривень. Найближчий тираж пройде в п'ятницю, 9 квітня.

• Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!

"Коли ми доходимо до таких розмірів [призу], можливо, що люди, які зазвичай не звертають уваги на лотереї також опиняються в курсі того, що відбувається", - прокоментував різко збільшений в останні тижні попит на білети прессекретар лотереї Мічигану Джейк Харріс.

Як грати в Mega Millions?

Мега Мільйони проводяться у форматі 5/70 + 1/25. Це означає, що для того, щоб виграти головний приз лотереї потрібно вгадати 5 чисел від 1 до 70 плюс один додатковий номер ("Mega Ball") від 1 до 26. Крім джекпоту лотерея також розігрує 8 другорядних призів.

Переможець лотереї отримає неймовірний джекпот, який, на даний момент, становить $ 201 млн, але це не єдиний спосіб стати мільйонером з Mega Millions. Так, виграш другого призу принесе вам хоча б $ 1 млн. У останньому тиражі це вдалося зробити 1 з учасників. Ще 19 білетів виграли по 10,000 доларів, вгадавши 4 основні номери й один додатковий. Троє з них потроїли свій виграш за допомогою опції "Megaplier", яку ви можете додати за невелику доплату.

Як брати участь у Мега Мільйони з України?

Як відомо, білети Mega Millions продаються тільки в США. Тим не менш, ви можете брати участь у лотереї і з України, купивши офіційні білети онлайн. Зробити це вам допоможе сайт theLotter.com. Заснований в 2002 році сервіс пропонує білети на найбільші тиражі світу.

Прессекретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює: "Місцеві агенти theLotter в США куплять білети від вашого імені. За правилами Мега Мільйонів, ви не зобов'язані бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь в лотереї". Так що вам нема про що турбуватися, гра по інтернету абсолютно законна, і онлайн-учасник має такі ж шанси і права на призи, як і місцеві гравці. Додамо, що сайт не бере комісійних з виграшів. Його послуги оплачуються лише одного разу - в момент замовлення білетів (їх ціна на сайті трохи вище, ніж в офіційних точках продажу).

Щоб купити білети Mega Millions через theLotter, вам треба:

1. Створити обліковий запис

2. Вибрати Мега Мільйони зі списку, що містить приблизно 50 лотерей

3. Заповнити номери (ви можете грати зі своїми номерами, або з випадковими числами)

4. Додати до білета мультиплікатор "Megaplier" (за бажанням)

5. Оплатити замовлення

Ваш шанс стати першим переможцем Мега Мільйонів на theLotter

Досі жодному гравцю на сайті не вдавалося зірвати джекпот популярної американської лотереї, але це не означає, що клієнти TheLotter.com не вигравали приголомшливі призи. Восени 2017 року Наталія з України виграла другий приз в $ 1 млн. Кількома роками раніше другий приз, який на той момент становив $ 250 тисяч, вдалося виграти іспанцеві Б.Г. Ну а рекордний виграш на сайті належить громадянці Панами А.Д., яка зірвала джекпот Лото Флориди в липні 2017. Її виграш склав 30 мільйонів доларів США.

Хочете стати першим переможцем Mega Millions на сайті? Не гайте часу! Джекпот може бути зірваний вже цієї п'ятниці. Купуйте білети сьогодні, і нехай вам пощастить!

Новина публікується на правах реклами