Загострення на Донбасі може вплинути на курс рубля і вдарити по економіці Росії, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ескалація ситуації на Донбасі здатна вдарити по економіці Росії і вплинути на курс рубля, однак поки макроекономічна ситуація стабільна і передбачувана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"Нагнітання напруженості в безпосередній близькості до наших кордонів - це чинник, який швидше має негативний емоційний вплив на ринок", - сказав Пєсков, відповідаючи про вплив подій на Донбасі на курс рубля.

Однак, за його словами, вплив військової напруженості на економіку країни є звичайною практикою.

"Загалом макроекономічна ситуація абсолютно стабільна, передбачувана", - додав прессекретар Путіна.

+29
Новая фишка от кремлядей. Оказывается в том,что кацапы-нищеброды виноваты злые бендеровцы с их постоянными "эскалациями". Теперь можно и войнушку замутить. Быдло лишь похлопает курсу деревянного-150.
показати весь коментар
08.04.2021 09:30 Відповісти
+21
Вже заздалегідь стаду причину знайшли
показати весь коментар
08.04.2021 09:28 Відповісти
+19
зачем нам забивать мозг курсом деревяного?? нам это не интересно.., Но то, что кацапье готовят к мысли, что все беды от "хохлов", это и есть центровой и очень опасный посыл кремлевских орков... Ждем новых враждебных действий мацковского врага. Нужно к этому быть готовым и укрепляться а не заниматься пацификацией.
показати весь коментар
08.04.2021 09:38 Відповісти
https://twitter.com/Vola08444204 самі знаєте хто Плямиsтьій 07 https://twitter.com/Vola08444204 @Vola08444204 https://twitter.com/Vola08444204/status/1379826798624710662 3 ч

Отой балет і словоблудіє ***** навколо наших кордонів свідчить, що "шатун" всередині нас не вдається, і плешивий втрачає терпець.
показати весь коментар
08.04.2021 09:45 Відповісти
Росія щоденно роздуває пропаганду своєї виключності в світі: - ми найкращі, ми миролюбні, тому щоденно й боремося за мир у всьому світі, ми найталановитіші, ми найдобріші, ми найвдаліші у всьому світі, ми найсильніші у всьому...

Але... не треба "гнати тюльку", треба просто продемонструвати ці слова на практиці, показати результати... Для цього росії слід , зробити "зовсіи не багато", а саме:

-Щоб громадяни зі всіх країн світу добивалися, стояли в черзі щоб отримати російське громадянство та поселитися в ній, або хоча б право на відвідування росії, як туристи., чи лікуватися та навчатися...

-Щоб російським транспортом літав (їздив) якщо не весь світ, то хоча б значна його частина...
-Щоб записувалися в чергу на купівлю російських товарів - їжі, побутової та індустріальної техніки, технологій, послуг ...
-Щоб рубль був однією з найсильніших валют світу..
- Або хоча б - щоб на росію не накладали санкцій за її "миролюбність" та "повагу" як до міжнародного права, до інших держав так народів, та й "за глибоку повагу" до людських прав своїх же громадян...

-І окреме, але грунтовне:, - щоб більшість світу бажали та намагалися спілкуватися російською мовою, а не англійською... Або ще потужніше -щоб бажали спілкуватися російською, а не національними мовами своєї країни .... !!! ХЕ-Хе...
показати весь коментар
08.04.2021 10:09 Відповісти
этот таракан каждым высером поддерживает уровень идиотизма в шайтанате... представляете что в башке у кацапских баранов стойлового содержания .. издевается над единственной извилиной рядового представителя этого стада... да уж...если в коробку положить алмаз она будет называться шкатулкой .. а если огрызок ... мусорником
показати весь коментар
08.04.2021 09:53 Відповісти
Не, сто тыщ мильенов, тупое лаптеногое, за таджиками смотри и китайский учи, скоро пригодится
показати весь коментар
08.04.2021 10:09 Відповісти
Только что было 3,5 уже 4, это при закрытых границах, брехливое лаптеногое
показати весь коментар
08.04.2021 13:42 Відповісти
Свинорусы это жители московских е..еней не имеющих ни совести ни ума ни чести,ну в общем твои соплеменники
показати весь коментар
08.04.2021 13:22 Відповісти
Ну это просто исключение из правил
показати весь коментар
08.04.2021 14:33 Відповісти
Это ты
показати весь коментар
08.04.2021 13:42 Відповісти
Безграмотное лаптеногое. Сразу видно мордва, русский не родной, рАвняться
показати весь коментар
08.04.2021 14:50 Відповісти
Так ты и сейчас пасёшь, или тебя пасут
показати весь коментар
08.04.2021 14:51 Відповісти
Согласно официальным данным всего заробитчан 3,2 млн из них работают в ЕС 2.7 млн 500тыс в США Британии Японии и до странам в том числе и Московии. Ну и какого хера ты вреш? Ты думаешь что украинцы не умеют пользоваться интернетом?
показати весь коментар
08.04.2021 11:50 Відповісти
Семён я тебе официальные данные а ты мне сказки хер знает кого про хер знает что. Я работаю не официально как для нашей страны получаю очень не плохие деньги меня никто не ищет и так в стране многие но не 7 млн и тем более не 3.5 млн на московских болотах.
показати весь коментар
08.04.2021 13:19 Відповісти
Ты путаеш Москву их остальную Россию,я объездил ее от амурской области и Хабаровска до Рязани и Калуги,так что не надо мне в уши лить пропаганду твоей страны.
показати весь коментар
08.04.2021 14:35 Відповісти
И чё ? Пусть и сидят у черта на куличках. Россияне валят оттуда а вы хохлы малоросов а не украинцы едете туда потому как здесь себе место не нашли. Я Хабаровском крае пробыл 3 года и такой нищеты как там я здесь не видел и да там тоже есть украинцы,я встретил продавщицу из моего города. И как это доказывает что там 3.5 млн заробитчан? Если человек туда переехал и там живёт это уже не заробитчанин а местный житель. И ещё Магадан это такая жопа ни еды нормальной ни климата ни врачей это просто жопа.
показати весь коментар
08.04.2021 15:57 Відповісти
Ну почему ты так уверен ? Это чисто ваша кацапская черта пытается быть выше чем ты есть,ел я всякую рыбу и икру и черную и красную и что? Лучше от этого на Магадане не станет.
показати весь коментар
08.04.2021 20:06 Відповісти
Ну про бутылки это ваша кацапская фишка на ней сидеть а потом из нее пить
показати весь коментар
09.04.2021 12:47 Відповісти
пол казны потратили на переброску воинских частей из сибири а теперь поголовье нечем кормить, ну ничё ***** сказало за доллар больше деревянных будут давать и это правильно, потом фантики можно использовать как обои.
показати весь коментар
08.04.2021 10:50 Відповісти
Значит нужно обострять!
показати весь коментар
08.04.2021 09:31 Відповісти
*******, дна немає!
як ці істоти спроможні все далі і далі занурюватися в бетонну стіну лайна?..
показати весь коментар
08.04.2021 09:34 Відповісти
если тамошние весёлые вдовы перестанут становиться миллионершами, это уничтожит обороноспособность параши. а ещё, бабы могут попросту ещё и отказаться рожать от ашотов )
показати весь коментар
08.04.2021 09:36 Відповісти
хитро закрутил))) хто по-проще мыслит и не поймет глазом пробежав по строчкам)))))
показати весь коментар
08.04.2021 09:41 Відповісти
))
показати весь коментар
08.04.2021 09:44 Відповісти
зачем нам забивать мозг курсом деревяного?? нам это не интересно.., Но то, что кацапье готовят к мысли, что все беды от "хохлов", это и есть центровой и очень опасный посыл кремлевских орков... Ждем новых враждебных действий мацковского врага. Нужно к этому быть готовым и укрепляться а не заниматься пацификацией.
показати весь коментар
08.04.2021 09:38 Відповісти
так не обостряйте, лядь !!!!
показати весь коментар
08.04.2021 09:39 Відповісти
россияне-стадо духовных **********,империя зла должна подохнуть
показати весь коментар
08.04.2021 09:43 Відповісти
Не может , а уже повлияло
18:08 https://echo.msk.ru/news/2818102-echo.html Рубль активно дешевеет к доллару и евро
Американская валюта торговалась на Московской бирже на уровне почти 78 рублей, европейская - выше 92,5...
показати весь коментар
08.04.2021 09:43 Відповісти
Загострення на Донбасі може вплинути на курс рубля і вдарити по економіці Росії, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5983
показати весь коментар
08.04.2021 09:55 Відповісти
Читая новости от писькова можно даже подумать,что ,,всесильная Украина,, гоняет составы кацапского металлолома по кацапии у границ Украины. И что значит,,может повлиять,,? ДОЛЖНО ПОВЛИЯТЬ! КАКЦАПЫ ДОЛЖНЫ ОПЛАЧИВАТЬ СВОИ НЕДОИМПЕРСКИЕ ПОНТЫ НИЩЕНСТВОМ СВОИХ ДЕТЕЙ.
показати весь коментар
08.04.2021 09:43 Відповісти
что - дауnбас для кацапии , єто чємодаn бэз ручэк....
показати весь коментар
08.04.2021 09:53 Відповісти
Письков, все у вас будет, и высокий курс деревянного, и хреновая туча гробов в вашу недоимперию!!
показати весь коментар
08.04.2021 09:55 Відповісти
дятел... а обостряет кто ???
показати весь коментар
08.04.2021 10:04 Відповісти
А вот это - пугает конкретно!
Когда Расия начинает волать, что агрессия ей самой не выгодна....
показати весь коментар
08.04.2021 10:06 Відповісти
Это плохо влияет на экономику но мы все равно гоним железки к границе с Украиной.Мыши плакали, кололись но все равно продолжали жрать кактус
показати весь коментар
08.04.2021 10:23 Відповісти
Это хорошо что Письков уже заранее ляпнул про обвал рубля. Сейчас все казламордые, у кого есть деньги, побегут в обменники, чем снова же повысят курс доллара и евро
показати весь коментар
08.04.2021 10:18 Відповісти
Агента КГБ Познера выгнали с позором из Грузии,и это повлияло на курс ******...
показати весь коментар
08.04.2021 10:25 Відповісти
На Дамбасс пригнали 600 танков кремлевского Вермахта...,а знаете сколько стоит в год обслуживание 1 танка в боеспособном состоянии? вы не поверите...200 000 долларов...
показати весь коментар
08.04.2021 10:30 Відповісти
поверь, цена из пальца, если танк на хранение, то 5 лет ненадо дозоправлять, только дозорядка акумуляторов и замена силикагельных мешков - вот всё. Но это если в боксе под полиетелиновым чехлом.
показати весь коментар
08.04.2021 11:17 Відповісти
"Эскалация ситуации на Донбассе способна ударить по экономике России и повлиять на курс рубля, однако пока макроэкономическая ситуация стабильна и предсказуема" Кароче гаваря - полная ж....па. Мокшанские дегенераты, сами создали и продолжают с маниакальным упорством усугублять этот кризис, и тут же рассказуют шо это ударит по экономике. Ударит. И еще как
показати весь коментар
08.04.2021 10:34 Відповісти
Когда то писатель-фронтовик Виктор Астафьев сказал сакраментальную фразу...
...да какая там паБЕДА над Германией,завалили советскими трупами Гитлера и радуемся неизвестно чему...
показати весь коментар
08.04.2021 10:43 Відповісти
это правда, отдельно для немецких пулемётчиков была программа лечения психических расстройств, их лечили отдельно в психбольницах. Очень часто пулемётное гнездо замолкало из-за того что пулемётчик сходил с ума.
показати весь коментар
08.04.2021 10:55 Відповісти
Уже ударило и это только начало.
показати весь коментар
08.04.2021 11:11 Відповісти
ясный пень, то есть в своей тупости и руко-опости можно винить Донбас и Крым в добавку.
показати весь коментар
08.04.2021 11:13 Відповісти
кремляди-КГБшники смогут удержать власть на рассии только создав в ней вторую северную корею. именно этого они идобиваются. полная международная изоляция, и внутренний военно-полицейский режим
показати весь коментар
08.04.2021 11:14 Відповісти
Чтоб тебя ****, у..бало кувалдой по твоей лживой, циничной роже, да до полного дробления костей, мразь кацапская.
показати весь коментар
08.04.2021 11:27 Відповісти
Раша заявляет что передвижение её войск по территории рф это их дело Почему их так волнует передвижение ВСУ по территории Украины. кремле*ляди нашли то что потеряли - страх . Это хорошо.
показати весь коментар
08.04.2021 12:24 Відповісти
как бы уже влияет. с 01.04 деревянный ипанулся на 2%. радуйтесь усы, ибо как говорил твой "вождь" - теперь за каждый пиндосовский доллар вы будете получать больше деревянных
показати весь коментар
08.04.2021 12:50 Відповісти
Прекрасно. За доллар можно будет получить больше рублей.
показати весь коментар
08.04.2021 13:44 Відповісти
 
 