Загострення на Донбасі може вплинути на курс рубля і вдарити по економіці Росії, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ескалація ситуації на Донбасі здатна вдарити по економіці Росії і вплинути на курс рубля, однак поки макроекономічна ситуація стабільна і передбачувана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"Нагнітання напруженості в безпосередній близькості до наших кордонів - це чинник, який швидше має негативний емоційний вплив на ринок", - сказав Пєсков, відповідаючи про вплив подій на Донбасі на курс рубля.

Однак, за його словами, вплив військової напруженості на економіку країни є звичайною практикою.

"Загалом макроекономічна ситуація абсолютно стабільна, передбачувана", - додав прессекретар Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скільки війська РФ перебуватимуть біля кордонів з Україною, вирішує Путін, - Пєсков