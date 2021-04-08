13 132 73
Загострення на Донбасі може вплинути на курс рубля і вдарити по економіці Росії, - Пєсков
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ескалація ситуації на Донбасі здатна вдарити по економіці Росії і вплинути на курс рубля, однак поки макроекономічна ситуація стабільна і передбачувана.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
"Нагнітання напруженості в безпосередній близькості до наших кордонів - це чинник, який швидше має негативний емоційний вплив на ринок", - сказав Пєсков, відповідаючи про вплив подій на Донбасі на курс рубля.
Однак, за його словами, вплив військової напруженості на економіку країни є звичайною практикою.
"Загалом макроекономічна ситуація абсолютно стабільна, передбачувана", - додав прессекретар Путіна.
Отой балет і словоблудіє ***** навколо наших кордонів свідчить, що "шатун" всередині нас не вдається, і плешивий втрачає терпець.
Але... не треба "гнати тюльку", треба просто продемонструвати ці слова на практиці, показати результати... Для цього росії слід , зробити "зовсіи не багато", а саме:
-Щоб громадяни зі всіх країн світу добивалися, стояли в черзі щоб отримати російське громадянство та поселитися в ній, або хоча б право на відвідування росії, як туристи., чи лікуватися та навчатися...
-Щоб російським транспортом літав (їздив) якщо не весь світ, то хоча б значна його частина...
-Щоб записувалися в чергу на купівлю російських товарів - їжі, побутової та індустріальної техніки, технологій, послуг ...
-Щоб рубль був однією з найсильніших валют світу..
- Або хоча б - щоб на росію не накладали санкцій за її "миролюбність" та "повагу" як до міжнародного права, до інших держав так народів, та й "за глибоку повагу" до людських прав своїх же громадян...
-І окреме, але грунтовне:, - щоб більшість світу бажали та намагалися спілкуватися російською мовою, а не англійською... Або ще потужніше -щоб бажали спілкуватися російською, а не національними мовами своєї країни .... !!! ХЕ-Хе...
як ці істоти спроможні все далі і далі занурюватися в бетонну стіну лайна?..
18:08 https://echo.msk.ru/news/2818102-echo.html Рубль активно дешевеет к доллару и евро
Американская валюта торговалась на Московской бирже на уровне почти 78 рублей, европейская - выше 92,5...
Когда Расия начинает волать, что агрессия ей самой не выгодна....
...да какая там паБЕДА над Германией,завалили советскими трупами Гитлера и радуемся неизвестно чему...