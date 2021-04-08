УКР
Новини
Продовжую виконувати обов'язки міністра енергетики, чутки про нарікання з боку ОП і Кабміну - це маніпуляція, - Вітренко

Виконувач обов'язків міністра енергетики України Юрій Вітренко спростовує інформацію про те, що він нібито написав заяву про відставку.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці в мережі Facebook міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"Чутки про нарікання з боку Уряду, Офісу Президента, міжнародних партнерів на роботу Міністерства енергетики під моїм головуванням носять маніпулятивний характер.

У нас вистачає зовнішніх загроз, для ефективної боротьби з якими потрібна командна робота органів державної влади, і на посаді виконувача обов’язків Міністра енергетики я докладаю зусилля саме для цього.

Наразі я продовжую виконувати обов‘язки Міністра енергетики і готуюся до поїздки у складі офіційної української делегації в рамках закордонного візиту Президента України, який заплановано на найближчі дні", - зазначив Вітренко, коментуючи численні запити медіа.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Вітренко написав заяву про звільнення з посади голови Міненерго.

Автор: 

Вітренко Юрій (633) Міненерго (1448)
та да))) а личные вещички ж уже вывез из кабинета )))
какие ж там обязанности...так обходной лист оформить и причитающиеся бабосы проконтролировать (а там жеж, мама дарагая витренчиха))) и выходное пособие и за не испльзованный отпуск и так по-мелочи и насобирается как 2 бюджета годовых какого-то райцентра))))
08.04.2021 09:43 Відповісти
08.04.2021 09:45 Відповісти
Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов. 6 октября 2020/ Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером/ Выделение $4 млн премии Витренко. Последний обещал что деньги будут выплачены ему в течение нескольких лет. Но «Нафтогаз» неожиданно принял решение рассчитаться по долгам уже в ближайшее время. Инициатором выступил Ермак. / Глисты Коломойского добровольно из Украины не вылазят.
08.04.2021 09:43 Відповісти
08.04.2021 09:43 Відповісти
Да лучше бы тебя мразь и не было, жаль твою маму вовремя не стерилизовали.
08.04.2021 09:36 Відповісти
08.04.2021 09:36 Відповісти
Как же ненавижу эти наглые самодовольно-румяные рожи!
08.04.2021 09:37 Відповісти
08.04.2021 09:37 Відповісти
Исполнять они мастики. Одни исполнители, не власть, а скоморохи.
Превратили страну в нищее шапито, с грязным куполом и оборванными стенами.
08.04.2021 09:39 Відповісти
08.04.2021 09:39 Відповісти
Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов. 6 октября 2020/ Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером/ Выделение $4 млн премии Витренко. Последний обещал что деньги будут выплачены ему в течение нескольких лет. Но «Нафтогаз» неожиданно принял решение рассчитаться по долгам уже в ближайшее время. Инициатором выступил Ермак. / Глисты Коломойского добровольно из Украины не вылазят.
08.04.2021 09:43 Відповісти
08.04.2021 09:43 Відповісти
Держится за кресло, хрен оторвёшь...
08.04.2021 09:44 Відповісти
08.04.2021 09:44 Відповісти
Скільки колотилися, щоби Юрчика пропхнути на цю посаду. А Юрчик вужиком прослизнув.
08.04.2021 09:44 Відповісти
08.04.2021 09:44 Відповісти
продолжает исполнять обязанности параллельно шантажируя Украину своей заявой... очень хочет избавиться от приставки врио... в парня болезнь злобы, особенно на Коболева и Нафтогаз... значит он не имеет права занимать высокую посаду министра. Нах!!
08.04.2021 09:45 Відповісти
08.04.2021 09:45 Відповісти
та да))) а личные вещички ж уже вывез из кабинета )))
какие ж там обязанности...так обходной лист оформить и причитающиеся бабосы проконтролировать (а там жеж, мама дарагая витренчиха))) и выходное пособие и за не испльзованный отпуск и так по-мелочи и насобирается как 2 бюджета годовых какого-то райцентра))))
08.04.2021 09:45 Відповісти
08.04.2021 09:45 Відповісти
08.04.2021 09:48 Відповісти
08.04.2021 09:48 Відповісти
"Продолжаю исполнять обязанности министра энергетики, слухи о нареканиях со стороны ОП и Кабмина - это манипуляция, - Витренко" - Продолжаю нарушать закон Украины, и.о. можно быть не более двух месяцев. Ермак честный парень, продал должность и делает вид, что нарушения закона нет.
08.04.2021 09:48 Відповісти
08.04.2021 09:48 Відповісти
Цензор.НЕТ как незабвенная газета "Правда" "не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор" (с), продолжает не только собирать заклятых друзей Юрия Витренко, но и устраивать уроки ненависти против конкретного человека... «Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу!» (с). *************** screenshot сохранен.
08.04.2021 10:38 Відповісти
08.04.2021 10:38 Відповісти
А.Невзоров― Мы видим, что страна разбита на политические племена, которые ненавидят друг друга, когда между людьми не осталось вообще ничего общего, кроме взаимного интереса к скальпам друг друга, и когда гибель или несчастье человека из другого политического племени празднуется как некое чрезвычайно счастливое событие.
Мы это видим, что никогда еще между гражданами страны не было так мало общего. И вот только скальпы, причем скальп ведь вещь такая, я бы сказал, хитренькая. Потому что я помню, как-то у одного из племен, которые были согнаны в Оклахоме, очень было принято, кстати говоря, скальпировать лысых. И такие скальпы очень ценились, потому что можно было с одного человека получить три скальпа.
08.04.2021 12:55 Відповісти
08.04.2021 12:55 Відповісти
 
 