Продовжую виконувати обов'язки міністра енергетики, чутки про нарікання з боку ОП і Кабміну - це маніпуляція, - Вітренко
Виконувач обов'язків міністра енергетики України Юрій Вітренко спростовує інформацію про те, що він нібито написав заяву про відставку.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці в мережі Facebook міністерства, інформує Цензор.НЕТ.
"Чутки про нарікання з боку Уряду, Офісу Президента, міжнародних партнерів на роботу Міністерства енергетики під моїм головуванням носять маніпулятивний характер.
У нас вистачає зовнішніх загроз, для ефективної боротьби з якими потрібна командна робота органів державної влади, і на посаді виконувача обов’язків Міністра енергетики я докладаю зусилля саме для цього.
Наразі я продовжую виконувати обов‘язки Міністра енергетики і готуюся до поїздки у складі офіційної української делегації в рамках закордонного візиту Президента України, який заплановано на найближчі дні", - зазначив Вітренко, коментуючи численні запити медіа.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Вітренко написав заяву про звільнення з посади голови Міненерго.
