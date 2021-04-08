Продовжую виконувати обов'язки міністра енергетики, чутки про нарікання з боку ОП і Кабміну - це маніпуляція, - Вітренко

Виконувач обов'язків міністра енергетики України Юрій Вітренко спростовує інформацію про те, що він нібито написав заяву про відставку.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці в мережі Facebook міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"Чутки про нарікання з боку Уряду, Офісу Президента, міжнародних партнерів на роботу Міністерства енергетики під моїм головуванням носять маніпулятивний характер.

У нас вистачає зовнішніх загроз, для ефективної боротьби з якими потрібна командна робота органів державної влади, і на посаді виконувача обов’язків Міністра енергетики я докладаю зусилля саме для цього.

Наразі я продовжую виконувати обов‘язки Міністра енергетики і готуюся до поїздки у складі офіційної української делегації в рамках закордонного візиту Президента України, який заплановано на найближчі дні", - зазначив Вітренко, коментуючи численні запити медіа.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Вітренко написав заяву про звільнення з посади голови Міненерго.