УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11755 відвідувачів онлайн
Новини
1 340 2

Трьом російським морякам, які незаконно відвідували окупований Крим, на 3 роки заборонений в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба

Трьом російським морякам, які незаконно відвідували окупований Крим, на 3 роки заборонений в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба

Держприкордонслужба продовжує виявляти та притягати до відповідальності осіб, незаконно відвідували тимчасово окуповані території України.

Зокрема вчора, 7 квітня, в пункті пропуску "Миколаївський морський торговельний порт" під час оформлення судна з Туреччини наряд відділу "Миколаїв" виявив трьох громадян РФ, які у вересні 2020 року незаконно відвідували окупований РФ Крим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

"За порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та виїзду з неї прикордонники відмовили іноземцям у пропуску та заборонили їм в'їзд в Україну на 3 роки", - наголошується в повідомленні.

Також читайте: Представництво президента в АРК вимагає заборонити в'їзд російському коміку Абрамову, який відвідував окупований півострів

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6351) заборона (1470) Крим (14222) моряки (927) Миколаїв (1849) порт (2084) росія (67347)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обращение Игоря Макара к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

https://www.youtube.com/watch?v=kGhfjzZEiWM
показати весь коментар
08.04.2021 09:53 Відповісти
Моряки, они не ездят, даже не плавают. Они ходят.
показати весь коментар
08.04.2021 10:54 Відповісти
 
 