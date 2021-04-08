Трьом російським морякам, які незаконно відвідували окупований Крим, на 3 роки заборонений в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба
Держприкордонслужба продовжує виявляти та притягати до відповідальності осіб, незаконно відвідували тимчасово окуповані території України.
Зокрема вчора, 7 квітня, в пункті пропуску "Миколаївський морський торговельний порт" під час оформлення судна з Туреччини наряд відділу "Миколаїв" виявив трьох громадян РФ, які у вересні 2020 року незаконно відвідували окупований РФ Крим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.
"За порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та виїзду з неї прикордонники відмовили іноземцям у пропуску та заборонили їм в'їзд в Україну на 3 роки", - наголошується в повідомленні.
