За добу в Києві від COVID-19 померли 48 людей, одужали - 717, виявили 1 848 нових випадків, - Кличко
До лікарень столиці госпіталізували 189 хворих COVID-19, 358 осіб госпіталізовано з підозрою на коронавірус і з пневмоніями.
Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Так, за добу в Києві виявили 1848 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (всього з початку пандемії 172 403).
Серед захворілих 1094 жінки віком від 18 до 96 років, 744 чоловіки віком від 18 до 88 років, 25 дівчаток від 1 до 17 років і 23 хлопчики від 7 місяців до 16 років
Крім того, за добу зафіксували 48 летальних випадків від вірусу (всього 3749).
Також за минулу добу госпіталізували 189 хворих на коронавірус, також 358 осіб госпіталізували з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
717 людей побороли коронавірус (всього видужали 109 499).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (323), Дарницькому (318) і Голосіївському (253).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль