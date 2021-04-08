УКР
За добу в Києві від COVID-19 померли 48 людей, одужали - 717, виявили 1 848 нових випадків, - Кличко

До лікарень столиці госпіталізували 189 хворих COVID-19, 358 осіб госпіталізовано з підозрою на коронавірус і з пневмоніями.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за добу в Києві виявили 1848 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (всього з початку пандемії 172 403).

Серед захворілих 1094 жінки віком від 18 до 96 років, 744 чоловіки віком від 18 до 88 років, 25 дівчаток від 1 до 17 років і 23 хлопчики від 7 місяців до 16 років

Крім того, за добу зафіксували 48 летальних випадків від вірусу (всього 3749).

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 464 людини, зафіксовано 19 419 нових випадків зараження, 10 032 особи - одужали

Також за минулу добу госпіталізували 189 хворих на коронавірус, також 358 осіб госпіталізували з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

717 людей побороли коронавірус (всього видужали 109 499).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (323), Дарницькому (318) і Голосіївському (253).

карантин (18172) Київ (20051) Кличко Віталій (3554) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
