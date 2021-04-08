УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11755 відвідувачів онлайн
Новини
4 540 33

Радуцький про медреформу: Це тільки наші головні лікарі кричать, що неправильно пораховані тарифи і мало грошей, а інвесторів влаштовує вартість пакету від НСЗУ

Радуцький про медреформу: Це тільки наші головні лікарі кричать, що неправильно пораховані тарифи і мало грошей, а інвесторів влаштовує вартість пакету від НСЗУ

Не всі в Україні підтримують медреформу - є люди, яким хочеться старого життя.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив агентству "Інтерфакс-Україна" в інтерв'ю, передає Цензор.НЕТ.

"Невдоволення змінами часто викликано неготовністю прийняти нові прозорі правила. Є люди, яким хочеться старого життя. Наприклад, я щодня спілкуюся з головними лікарями, з керівниками клінік, - серед них багато тих, хто не хоче змінюватися", - сказав він.

Нардеп навів приклад з керівником одного з онкологічних диспансерів.

Читайте також: Обов'язкове медстрахування має з'явитися в Україні в 2023 році, але законопроєкту ще немає, а модель не визначена, - "слуга народу" Радуцький

"До них в клініку приїхав іноземний інвестор, який готовий купити для клініки лінійний прискорювач і укласти договір про концесію. Але керівник клініки відмовляється:"Ми краще будемо лікувати кобальтовою гарматою, але зате це буде наше обладнання, а не інвестора". І його не бентежить, що кобальтова гармата несе дуже багато ускладнень. У нього одне пояснення: я повинен бути господарем. Коли у головлікаря з'явиться розуміння, що його основне завдання - лікувати пацієнта, а не бути господарем обладнання, тоді щось зміниться в охороні здоров'я", - пояснив Радуцький.

Він вважає, що інвестори українській медицині потрібні в зв'язку з тим, що на неї необхідно виділяти 8-9% ВВП, а законом передбачено 5%.

"Якщо є можливість перевести ці витрати на інвестора, то потрібно такі шанси реалізовувати. До речі, це тільки наші головні лікарі кричать, що неправильно пораховані тарифи і мало грошей, а інвесторів влаштовує вартість пакету від НСЗУ (Національна служба здоров'я України. - Ред.)", - підкреслив Радуцький.

Автор: 

охорона здоров’я (294) медицина (2161) Нацслужба здоров’я (36) НСЗУ (316) Радуцький Михайло (285) медреформа (129)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Уляни немає - реформа буксує...
Гроші йдуть по кишенях.
показати весь коментар
08.04.2021 09:57 Відповісти
+15
получается, шо Супрун, все делала правильно - а подлец клоун все врал - не удивлён ,НО ЕМУ НАДО БЫЛО ОБМАНУТЬ 73% НАСЕЛЕНИЯ - шоб победить на выборах
показати весь коментар
08.04.2021 09:58 Відповісти
+11
Радуцкий о медреформе: Это только наши главврачи кричат, что неправильно посчитаны тарифы и мало денег, а инвесторов устраивает стоимость пакета от НСЗУ - Цензор.НЕТ 2783
показати весь коментар
08.04.2021 10:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да неужели? И это зеленые воры называют реформой? А вы сами попробуйте лечиться на ваши деньги. А мы посмотрим на этот цирк.
показати весь коментар
08.04.2021 09:56 Відповісти
Радуцкий о медреформе: Это только наши главврачи кричат, что неправильно посчитаны тарифы и мало денег, а инвесторов устраивает стоимость пакета от НСЗУ - Цензор.НЕТ 2783
показати весь коментар
08.04.2021 10:10 Відповісти
Радуцкий о медреформе: Это только наши главврачи кричат, что неправильно посчитаны тарифы и мало денег, а инвесторов устраивает стоимость пакета от НСЗУ - Цензор.НЕТ 7216
показати весь коментар
08.04.2021 10:11 Відповісти
этот вверху--- тот еще сказочный идиот....
показати весь коментар
08.04.2021 10:59 Відповісти
реформа была остановлена в апреле 2019, не успев перейти даже на второй этап. Всё что успели сделать - семейную медицину, реформировать первичную диагностику и прием.
показати весь коментар
08.04.2021 11:39 Відповісти
примерно как с нацполицией и Экой Згуладзе, кстати.
показати весь коментар
08.04.2021 11:40 Відповісти
Уляни немає - реформа буксує...
Гроші йдуть по кишенях.
показати весь коментар
08.04.2021 09:57 Відповісти
Радуцкий о медреформе: Это только наши главврачи кричат, что неправильно посчитаны тарифы и мало денег, а инвесторов устраивает стоимость пакета от НСЗУ - Цензор.НЕТ 9831
показати весь коментар
08.04.2021 10:12 Відповісти
Радуцький про медреформу: Це тільки наші головні лікарі кричать, що неправильно пораховані тарифи і мало грошей, а інвесторів влаштовує вартість пакету від НСЗУ - Цензор.НЕТ 588
показати весь коментар
08.04.2021 10:50 Відповісти
получается, шо Супрун, все делала правильно - а подлец клоун все врал - не удивлён ,НО ЕМУ НАДО БЫЛО ОБМАНУТЬ 73% НАСЕЛЕНИЯ - шоб победить на выборах
показати весь коментар
08.04.2021 09:58 Відповісти
Впевнений, Супрун на цей час провакцинувала б половину українців пфайзером ніяких би проблем з вакциною не було б. і зберегла б тисячі ураїнських життів... але кому про це говорити? 73 % пожрателям и поржателям? їх тупизна цього не здатна розуміти.
показати весь коментар
08.04.2021 10:40 Відповісти
Згадайте, як Супрун, звернулась до Маска за допомогою для України, вже не будучи міністром.
Та завдяки ср.чу, який влаштував якийсь тупорилий дятел зі "слуг", "мудрий" нарід так і не отримав дихальні апарати.
Скількох не вдялося врятувати, через цього пліснявого утирка?
показати весь коментар
08.04.2021 11:01 Відповісти
сколько эта падла naварила na продажe масок из гос рeзeрва во врeмя шуxeра....- и xэр посадят...
показати весь коментар
08.04.2021 09:58 Відповісти
главрвачии смотрят на реформу через призму собственных карманов... качество лечения пациентов их мало интересует, сами пациенты для них - дойные коровы... потому инвесторов они не подпускают на пушечный выстрел. все хотят загрести сами, но без качества лечения.
показати весь коментар
08.04.2021 10:05 Відповісти
главврачи онко, это вообще серьезная богатыревская мафия
показати весь коментар
08.04.2021 11:36 Відповісти
Ясный пень. Главврач берет деньги за работу своего оборудования. Зачем ему чужое новое оборудование если его старое не плохо его кормит? Медицина - это бизнес, как и религия.
показати весь коментар
08.04.2021 10:16 Відповісти
он пол года назад рассказывал о том, что цена должна отличаться от цен частных клиник на 20-30 процентов (доход владельца таким он обрисовал). но тут денег слуги на медицину в пандемию не нашли и риторика поменялась.
показати весь коментар
08.04.2021 10:18 Відповісти
Читаєш публікацію в Інтернеті чи дивишся телерепортажі і дивуєшся, чому насправді відбувається не так. COVID переносить в паралельну реальність: в лікарню в своєму місті в так звану "опорну" лікарню з двостороннім запаленням легенів під кисневий апарат без телефонного права не приймають, лікарство приходиться купувати за рецептами написаними на маленькому листочку, ніде не зареєстрованому. Вартість лікарства зросла до 20,0 тис грн, а все лікування до 50,0 тис грн. Тому кошти на лікування збирають всім селом.
показати весь коментар
08.04.2021 10:21 Відповісти
Оно так в любой отрасли. Пока государство глав.врачи занимаются бизнесом на ресурсах им дарованным, частник - всегда враг
показати весь коментар
08.04.2021 10:23 Відповісти
Это совок, который до сих пор невычищен...
показати весь коментар
08.04.2021 11:35 Відповісти
Совок - прежде всего гос.собственность на средства производства. А в медицине народ хочет видеть именно это. Увы
показати весь коментар
08.04.2021 11:45 Відповісти
Читаєш публікацію в Інтернеті чи дивишся телерепортажі і дивуєшся, чому насправді відбувається не так. COVID переносить в паралельну реальність: в лікарню в своєму місті в так звану "опорну" лікарню з двостороннім запаленням легенів під кисневий апарат без телефонного права не приймають, лікарство приходиться купувати за рецептами написаними на маленькому листочку, ніде не зареєстрованому. Вартість лікарства зросла до 20,0 тис грн, а все лікування до 50,0 тис грн. Тому кошти на лікування збирають всім селом.
показати весь коментар
08.04.2021 10:23 Відповісти
В который раз убеждаюсь, что все эти визги журналшлюх по поводу "доктора смерть" - были чистой воды выдумками пропагандонов для одурачивания лохов 73%. Уляна Супрун все делала правильно, выстраивала из руин медицину без взяток и коррупции с доступными услугами, вот поэтому ее и ненавидела вся эта коррупционная мед мафия богатыревско-радуцких-степашкиных, которые все эти годы сидели без грязного кэша заработанного на крови украинцев.
показати весь коментар
08.04.2021 10:28 Відповісти
половина этих визгов, если не больше, изначально шла от пригожинских кремлеботов
показати весь коментар
08.04.2021 11:27 Відповісти
Брехня чистої води, якщо радіонуклідні дослідження будуть оцінюватися так, як пораховано досі, то скоро всі відділення радіонуклідної діагностики здохнуть.
показати весь коментар
08.04.2021 10:37 Відповісти
"К ним в клинику приехал иностранный инвестор, который готов купить для клиники линейный ускоритель и заключить договор о концессии. Крадуцкие привезут Вам за деньги госбюджета китайские линейные ускорители ,создав иностранные инвестиционные фирмы прокладки,и украинские врачи должны будут для таких крадуцких зарабатывать монету а сами сосать лапу
показати весь коментар
08.04.2021 11:02 Відповісти
Ну а какого хрена вы сделали своей дибильной реформой из главрачей хозяев больниц? Они и раньше борзые были , а сейчас вообще страх потеряли! К медколлективу как к рабам относятся!
показати весь коментар
08.04.2021 11:12 Відповісти
они ими всегда и были. реформа была нацелена это изменить, поэтому, реформу при новой власти по-быстренькому свернули при наступлении власти коломойского
показати весь коментар
08.04.2021 11:30 Відповісти
Крадуцький і зебанда крадуть по- новому , а на людей їм на@рати !
Головне вчасно потім звалити із України !
показати весь коментар
08.04.2021 11:12 Відповісти
Теперь главрачи решают сколько платить себе , а сколько медколлективу - это ж бред коррупционный!
показати весь коментар
08.04.2021 11:15 Відповісти
теперь? Всегда и решали. "Деньги идут за пациентом" это была идея Ульяны, которую зебилы успешно свернули.
показати весь коментар
08.04.2021 11:31 Відповісти
Договор концессии все это ж не бесплатно, а как клиника сможет это окупить и какую цену за услуги выставить, чтобы отдать? А чем клиника будет расплачиваться если не отдаст долг?

С каких пор государственные больницы у нас стали частными прибыльным организациями?

Реформа плохая, а что делает Степанов ещё хуже.

Коммерческая медицина это оплата не только врачу в карман, это оплата за КОЙКУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, за постановку капельницы, за КАЖДУЮ ПРОЦЕДУРУ!!!!

После инсультов, хронических болезней, переломов итд восстановление долгое и никто себе не сможет у нас позволить комплексного лечения!!!!

В бедных городах никто себе не сможет оплачивать страховку, её по факту только на аспирин хватает, если зп маленькая, соответственно больницы будут закрывать, а конечные места сокращать.

Страховая медицина очень плохое решение при инфекционных болезнях, эпидемия и тубике что и показал коллапс в ЕС!!!

А СЕМЕЙНИК ЭТО РАЗНОСЧИК БОЛЕЗНЕЙ, ОСОБЕННО, В ЭПИДЕМИЮ!!!!!

ТЕПЕРЬ ДИАБЕТИКАМ И БОЛЬНЫМ СЕРДЦЕМ ПРОСТО НЕ ЗАПИСАТЬСЯ К ВРАЧУ МИНУЯ СЕМЕЙНОГО, А ТАМ КОВИДНЫЕ, ТУБЕРКУЛЕЩНИКИ БОЛЬНЫЕ КРАСНУХОЙ!!!!

Те кто за страховую медицину, те кто за супрун просто не понимают о чем пишут.
показати весь коментар
08.04.2021 13:22 Відповісти
Хорошей медицины в бедной стране за деньги не получится больницы будут только закрывать, а больные умирать как в Африке, начинается все с экономики, а делать тотально платную медицину в бедной стране преступление.

Когда мы продали гос больницы напомните мне? С каких пор они теперь коммерческие организации?
показати весь коментар
08.04.2021 13:26 Відповісти
 
 