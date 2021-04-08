Радуцький про медреформу: Це тільки наші головні лікарі кричать, що неправильно пораховані тарифи і мало грошей, а інвесторів влаштовує вартість пакету від НСЗУ

Не всі в Україні підтримують медреформу - є люди, яким хочеться старого життя.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив агентству "Інтерфакс-Україна" в інтерв'ю, передає Цензор.НЕТ.

"Невдоволення змінами часто викликано неготовністю прийняти нові прозорі правила. Є люди, яким хочеться старого життя. Наприклад, я щодня спілкуюся з головними лікарями, з керівниками клінік, - серед них багато тих, хто не хоче змінюватися", - сказав він.

Нардеп навів приклад з керівником одного з онкологічних диспансерів.

"До них в клініку приїхав іноземний інвестор, який готовий купити для клініки лінійний прискорювач і укласти договір про концесію. Але керівник клініки відмовляється:"Ми краще будемо лікувати кобальтовою гарматою, але зате це буде наше обладнання, а не інвестора". І його не бентежить, що кобальтова гармата несе дуже багато ускладнень. У нього одне пояснення: я повинен бути господарем. Коли у головлікаря з'явиться розуміння, що його основне завдання - лікувати пацієнта, а не бути господарем обладнання, тоді щось зміниться в охороні здоров'я", - пояснив Радуцький.

Він вважає, що інвестори українській медицині потрібні в зв'язку з тим, що на неї необхідно виділяти 8-9% ВВП, а законом передбачено 5%.

"Якщо є можливість перевести ці витрати на інвестора, то потрібно такі шанси реалізовувати. До речі, це тільки наші головні лікарі кричать, що неправильно пораховані тарифи і мало грошей, а інвесторів влаштовує вартість пакету від НСЗУ (Національна служба здоров'я України. - Ред.)", - підкреслив Радуцький.