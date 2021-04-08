Радуцький про медреформу: Це тільки наші головні лікарі кричать, що неправильно пораховані тарифи і мало грошей, а інвесторів влаштовує вартість пакету від НСЗУ
Не всі в Україні підтримують медреформу - є люди, яким хочеться старого життя.
Про це голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив агентству "Інтерфакс-Україна" в інтерв'ю, передає Цензор.НЕТ.
"Невдоволення змінами часто викликано неготовністю прийняти нові прозорі правила. Є люди, яким хочеться старого життя. Наприклад, я щодня спілкуюся з головними лікарями, з керівниками клінік, - серед них багато тих, хто не хоче змінюватися", - сказав він.
Нардеп навів приклад з керівником одного з онкологічних диспансерів.
"До них в клініку приїхав іноземний інвестор, який готовий купити для клініки лінійний прискорювач і укласти договір про концесію. Але керівник клініки відмовляється:"Ми краще будемо лікувати кобальтовою гарматою, але зате це буде наше обладнання, а не інвестора". І його не бентежить, що кобальтова гармата несе дуже багато ускладнень. У нього одне пояснення: я повинен бути господарем. Коли у головлікаря з'явиться розуміння, що його основне завдання - лікувати пацієнта, а не бути господарем обладнання, тоді щось зміниться в охороні здоров'я", - пояснив Радуцький.
Він вважає, що інвестори українській медицині потрібні в зв'язку з тим, що на неї необхідно виділяти 8-9% ВВП, а законом передбачено 5%.
"Якщо є можливість перевести ці витрати на інвестора, то потрібно такі шанси реалізовувати. До речі, це тільки наші головні лікарі кричать, що неправильно пораховані тарифи і мало грошей, а інвесторів влаштовує вартість пакету від НСЗУ (Національна служба здоров'я України. - Ред.)", - підкреслив Радуцький.
Гроші йдуть по кишенях.
Та завдяки ср.чу, який влаштував якийсь тупорилий дятел зі "слуг", "мудрий" нарід так і не отримав дихальні апарати.
Скількох не вдялося врятувати, через цього пліснявого утирка?
государствоглав.врачи занимаются бизнесом на ресурсах им дарованным, частник - всегда враг
Головне вчасно потім звалити із України !
С каких пор государственные больницы у нас стали частными прибыльным организациями?
Реформа плохая, а что делает Степанов ещё хуже.
Коммерческая медицина это оплата не только врачу в карман, это оплата за КОЙКУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, за постановку капельницы, за КАЖДУЮ ПРОЦЕДУРУ!!!!
После инсультов, хронических болезней, переломов итд восстановление долгое и никто себе не сможет у нас позволить комплексного лечения!!!!
В бедных городах никто себе не сможет оплачивать страховку, её по факту только на аспирин хватает, если зп маленькая, соответственно больницы будут закрывать, а конечные места сокращать.
Страховая медицина очень плохое решение при инфекционных болезнях, эпидемия и тубике что и показал коллапс в ЕС!!!
А СЕМЕЙНИК ЭТО РАЗНОСЧИК БОЛЕЗНЕЙ, ОСОБЕННО, В ЭПИДЕМИЮ!!!!!
ТЕПЕРЬ ДИАБЕТИКАМ И БОЛЬНЫМ СЕРДЦЕМ ПРОСТО НЕ ЗАПИСАТЬСЯ К ВРАЧУ МИНУЯ СЕМЕЙНОГО, А ТАМ КОВИДНЫЕ, ТУБЕРКУЛЕЩНИКИ БОЛЬНЫЕ КРАСНУХОЙ!!!!
Те кто за страховую медицину, те кто за супрун просто не понимают о чем пишут.
Когда мы продали гос больницы напомните мне? С каких пор они теперь коммерческие организации?