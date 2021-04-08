УКР
Відмовився купувати російську вакцину "Спутник V": у Чехії звільнили вже третього за час пандемії міністра охорони здоров'я

Відмовився купувати російську вакцину

Міністр охорони здоров'я Чехії Ян Блатни звільнений за відмову підтримати зусилля із закупівлі російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Politico.

Його замінить Петр Аренбергер, директор Факультетської лікарні в Празі, який стане вже четвертим міністром охорони здоров'я країни з початку епідемії коронавірусу. Блатни став очільником МОЗ лише в жовтні після того, як його попередник Роман Примула був викритий у порушенні правил ізоляції.

У березні президент Мілош Земан закликав до звільнення Блатни за його відмову використовувати російську вакцину без схвалення Європейського агентства з лікарських засобів, але прем'єр-міністр Андрей Бабіш тоді відхилив цю вимогу.

Чеський президент, відомий близькими до Кремля поглядами, був активним прихильником вакцини Sputnik V, яка не була схвалена EMA або чеським регулятором SÚKL.

За останніми даними, в Чеській Республіці зареєстровано найвищий у світі рівень смертності від COVID-19 на душу населення.

Читайте також: Чехія занепокоєна активністю військ РФ на сході України

На початку березня стало відомо, що правляча коаліція Чехії, прем'єр-міністр Андрій Бабіш і навіть опозиція розкритикували і відкинули вимоги президента Мілоша Земана звільнити міністра охорони здоров'я за незгоду почати використовувати російську вакцину "Спутник V".

Чехія - одна з найбільш постраждалих від пандемії країн ЄС. У країні проживає приблизно 11 мільйонів осіб. Восени минулого року там почалося різке зростання випадків COVID-19. За останніми даними, від початку пандемії в Чехії виявлено понад півтора мільйона випадків коронавірусу. Померли більш ніж 27 тисяч осіб. Рівень смертності в Чехії - один із найвищих у світі. Уряд країни офіційно звернувся до Німеччини, Швейцарії та Польщі з проханням прийняти десятки хворих на коронавірус пацієнтів.

У Європі "Спутник V" самостійно використовують Угорщина і Словаччина. У Словаччині використання російського препарату викликало політичну кризу. Прем'єр країни Ігор Матович пішов у відставку.

Можливість закупівлі "Спутника V" розглядає Австрія. Про це наприкінці березня заявив канцлер Себастьян Курц. Німеччина заявляла про готовність застосовувати російську вакцину після схвалення в ЄС.

вакцина (4419) росія (67347) Чехія (1699)
Топ коментарі
+15
Надеюсь Земан первым вакцинируется российской "вакциной"...
показати весь коментар
08.04.2021 10:00 Відповісти
+7
Ага. А в Доминике Корону успешно лечат средством от глистов для крупного рогатого скота.
показати весь коментар
08.04.2021 10:04 Відповісти
+6
кацапский "спутник Х" подтвержденной пользы еще не принес, зато нанес вреда репутации стран и людей уже будь здоров сколько.
показати весь коментар
08.04.2021 10:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Степашка ржет?
показати весь коментар
08.04.2021 09:58 Відповісти
Надеюсь Земан первым вакцинируется российской "вакциной"...
показати весь коментар
08.04.2021 10:00 Відповісти
Он уже давно укушен "узким миром".
показати весь коментар
08.04.2021 10:13 Відповісти
Бавария подпишет предварительное соглашение о закупке вакцины Спутник

https://www.politico.eu/article/bavaria-russia-sputnik-coronavirus-vaccine/
показати весь коментар
08.04.2021 10:01 Відповісти
Ага. А в Доминике Корону успешно лечат средством от глистов для крупного рогатого скота.
показати весь коментар
08.04.2021 10:04 Відповісти
Баварцам расскажи это
показати весь коментар
08.04.2021 10:04 Відповісти
Доминиканцам расскажи. Таких "сенсаций" на инфопомойках по кацрублю ведро.
показати весь коментар
08.04.2021 10:06 Відповісти
Стоит дальше заголовка читать хоть иногда.

Если Sputnik будет одобрен в Европе...



А он никогда не будет одобрен в Европе. Если уж ЕС с Астразенекой в лужу сел, то про Спутник и говорить нечего.
показати весь коментар
08.04.2021 10:09 Відповісти
кацапский "спутник Х" подтвержденной пользы еще не принес, зато нанес вреда репутации стран и людей уже будь здоров сколько.
показати весь коментар
08.04.2021 10:04 Відповісти
Да Чехия уже давно субъект *********! Как вообще допустили такое в Евросоюзе не понятно.
показати весь коментар
08.04.2021 10:06 Відповісти
Так Німеччина й Франція такі ж.
показати весь коментар
08.04.2021 10:33 Відповісти
К счастью нет. Часто в медиа цитируют придурка земана, но надо понимать, что политику государства в Чехии ведёт правительство, а то ведёт проевропейский курс и поддерживает Украину.
показати весь коментар
08.04.2021 11:55 Відповісти
К несчастью, да. Придурка земана настойчиво избирает умный чешский нарид(с)
показати весь коментар
08.04.2021 14:32 Відповісти
Люди турбуються про життя і здоров' громадян, а не якісь там політичні амбіції!
показати весь коментар
08.04.2021 10:06 Відповісти
😂🌷🌷
показати весь коментар
08.04.2021 10:10 Відповісти
И поэтому закупают непроверенный шмурдяк, не прошедший даже минимальных испытаний у врага?
показати весь коментар
08.04.2021 10:11 Відповісти
ну кому ***** враг, а кому, земану например, и друг.
показати весь коментар
08.04.2021 10:34 Відповісти
от чего первая жена умерла?
-Грибков поела.
А вторая ?
-Грибков поела
А третья?
-Не захотела грибки есть
показати весь коментар
08.04.2021 10:09 Відповісти
Старый п-рдун Земан ( президент Чехии) "лютует", ведь так хочется угодить Путинило.
показати весь коментар
08.04.2021 10:11 Відповісти
Чем отличается рюсский мир на Дамбассе и мавзолейного фашизма в Белоруси?
показати весь коментар
08.04.2021 10:18 Відповісти
Если немного погуглить, то на первой же странице видно, что на https://www.politico.eu/article/czech-republic-health-minister-jan-blatny-fired-sputnik-coronavirus-vaccine/ Politico постоянно ссылаются инфопомойки РФ

https://ria.ru/ https://ria.ru
https://www.google.com/search?q=Politico+%D1%87%D0%B5%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81&rlz=1C1GCEA_enUA912UA915&oq=Politico+%D1%87%D0%B5%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81&aqs=chrome..69i57.5705j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enUA912UA915&sxsrf=ALeKk02GxbHPdhcr2ePBsCycM_-ENdyqCA:1617866003214&q=related:https://ria.ru/+Politico+%D1%87%D0%B5%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81&sa=X&ved=2ahUKEwj2janDjO7vAhXpiIsKHQl4AzgQHzAIegQIDBAG
https://www.kommersant.ru/
https://www.kommersant.ru
https://www.google.com/search?q=Politico+%D1%87%D0%B5%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81&rlz=1C1GCEA_enUA912UA915&oq=Politico+%D1%87%D0%B5%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81&aqs=chrome..69i57.5705j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:f7IMIxNTnZYJ:https://www.kommersant.ru/+&cd=6&hl=uk&ct=clnk&gl=ua https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=ru&u=https://www.kommersant.ru/&prev=search&pto=aue https://regnum.ru/news/3161713.html
https://regnum.ru https://www.fontanka.ru/2020/10/06/69494489/
https://www.fontanka.ru
https://www.fontanka.ru/2020/10/06/69494489/ https://inosmi.ru/politic/20210312/249314350.html
https://inosmi.ru/politic/20210312/249314350.html https://inosmi.ru
https://rossaprimavera.ru/news/1fef48d8
https://rossaprimavera.ru/news/1fef48d8 https://rossaprimavera.ru
https://tass.ru/ekonomika/11086151
https://tass.ru/ekonomika/11086151 https://tass.ru
https://www.gazeta.ru/tags/person/donald_tramp.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/donald_tramp.shtml https://www.gazeta.ru
https://www.gazeta.ru/tags/person/donald_tramp.shtml и пр.
И вот нафига постить в новостях кацапские вбросы?
Больше чем уверен, что увольнение министра в Чехии никак не связано со Спутником.

https://ria.ru/
https://www.fontanka.ru/2020/10/06/69494489/
https://inosmi.ru/politic/20210312/249314350.html
https://rossaprimavera.ru/news/1fef48d8
https://tass.ru/ekonomika/11086151
https://www.gazeta.ru/tags/person/donald_tramp.shtml





показати весь коментар
08.04.2021 10:19 Відповісти
Фуформицин Путлера это вам не Полоний и Новичок
показати весь коментар
08.04.2021 10:20 Відповісти
Вывели новый ,особый вид гриппа и назвали КороновиRUS а маски и прочая пурга то уже вторично...,чисто бизнес,ничего личного...
показати весь коментар
08.04.2021 10:23 Відповісти
Надеюсь репоеды посдыхают от своей вакцины
показати весь коментар
08.04.2021 10:24 Відповісти
"в Чехии уволили уже третьего за время пандемии министра здравоохранения" - а херург Степанов курточки по 620000 покупает и ему даже не стыдно.
показати весь коментар
08.04.2021 10:26 Відповісти
Ежики плакали, кололись, но продолжали лезть на кактус...
показати весь коментар
08.04.2021 10:29 Відповісти
Чехи хочуть пожити в "руськом мірє"? Швидко забувся 68 рік.
показати весь коментар
08.04.2021 10:36 Відповісти
Шо за высер? Украинцы воюют, потому что правительство так хочет? Да ты ,,умный" пацан, омериканец с Сызрани.
показати весь коментар
08.04.2021 11:17 Відповісти
Надеюсь ты им тоже уколешься.
показати весь коментар
08.04.2021 11:18 Відповісти
Это Земан мутит. Его открыто называют русским агентом. Хорошо что он уже не будет презом, уже чахлый и маразматичный. Но ведь выбрал ,,мудрий нарид", в основном всякие лохи вне Праги.
показати весь коментар
08.04.2021 11:10 Відповісти
Новый министр, бывший агент Статни безопасности, аналог кгб. Ну и знающие люди говорят, что знатный гандон, Земана кадр.
показати весь коментар
08.04.2021 11:13 Відповісти
В Словакии увольняют за то что покупают, в Чехии за то что не покупают.
показати весь коментар
08.04.2021 11:27 Відповісти
 
 