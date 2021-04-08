Відмовився купувати російську вакцину "Спутник V": у Чехії звільнили вже третього за час пандемії міністра охорони здоров'я

Міністр охорони здоров'я Чехії Ян Блатни звільнений за відмову підтримати зусилля із закупівлі російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Politico.

Його замінить Петр Аренбергер, директор Факультетської лікарні в Празі, який стане вже четвертим міністром охорони здоров'я країни з початку епідемії коронавірусу. Блатни став очільником МОЗ лише в жовтні після того, як його попередник Роман Примула був викритий у порушенні правил ізоляції.

У березні президент Мілош Земан закликав до звільнення Блатни за його відмову використовувати російську вакцину без схвалення Європейського агентства з лікарських засобів, але прем'єр-міністр Андрей Бабіш тоді відхилив цю вимогу.

Чеський президент, відомий близькими до Кремля поглядами, був активним прихильником вакцини Sputnik V, яка не була схвалена EMA або чеським регулятором SÚKL.

За останніми даними, в Чеській Республіці зареєстровано найвищий у світі рівень смертності від COVID-19 на душу населення.

Читайте також: Чехія занепокоєна активністю військ РФ на сході України

На початку березня стало відомо, що правляча коаліція Чехії, прем'єр-міністр Андрій Бабіш і навіть опозиція розкритикували і відкинули вимоги президента Мілоша Земана звільнити міністра охорони здоров'я за незгоду почати використовувати російську вакцину "Спутник V".

Чехія - одна з найбільш постраждалих від пандемії країн ЄС. У країні проживає приблизно 11 мільйонів осіб. Восени минулого року там почалося різке зростання випадків COVID-19. За останніми даними, від початку пандемії в Чехії виявлено понад півтора мільйона випадків коронавірусу. Померли більш ніж 27 тисяч осіб. Рівень смертності в Чехії - один із найвищих у світі. Уряд країни офіційно звернувся до Німеччини, Швейцарії та Польщі з проханням прийняти десятки хворих на коронавірус пацієнтів.

У Європі "Спутник V" самостійно використовують Угорщина і Словаччина. У Словаччині використання російського препарату викликало політичну кризу. Прем'єр країни Ігор Матович пішов у відставку.

Можливість закупівлі "Спутника V" розглядає Австрія. Про це наприкінці березня заявив канцлер Себастьян Курц. Німеччина заявляла про готовність застосовувати російську вакцину після схвалення в ЄС.