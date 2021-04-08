ОП про санкції РНБО: Це не заміна кримінального процесу. Відбувається повне розслідування дій осіб, до яких вони застосовані

В Офісі Президента України заявили, що застосування санкцій не є заміною кримінального процесу. Санкції - це знешкодження загроз національній безпеці.

Про це повідомили РБК-Україна в пресслужбі ОП, передає Цензор.НЕТ

У пресслужбі Офісу Президента пояснили: застосування санкцій не є заміною кримінального процесу. Санкції використовуються для знешкодження загроз національній безпеці, "наявних тут і зараз", сказали у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центр протидії дезінформації рекомендуватиме РНБО, на кого накладати санкції

"Відповідні рішення ухвалюються відповідно до закону, який набув чинності з 2014 року і застосовувався неодноразово. Повне розслідування всіх обставин відповідних дій тих чи інших осіб, до яких застосовані санкції, необхідно і відбувається", - заявили в ОП.

Зазначимо, на початку квітня Україна запровадила санкції щодо 11 російських компаній. Президент країни Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони. 19 лютого РНБО запровадив санкції проти Медведчука, Козака, Марченко і Лавренюка.