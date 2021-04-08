УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11755 відвідувачів онлайн
Новини
1 340 16

ОП про санкції РНБО: Це не заміна кримінального процесу. Відбувається повне розслідування дій осіб, до яких вони застосовані

ОП про санкції РНБО: Це не заміна кримінального процесу. Відбувається повне розслідування дій осіб, до яких вони застосовані

В Офісі Президента України заявили, що застосування санкцій не є заміною кримінального процесу. Санкції - це знешкодження загроз національній безпеці.

Про це повідомили РБК-Україна в пресслужбі ОП, передає Цензор.НЕТ

У пресслужбі Офісу Президента пояснили: застосування санкцій не є заміною кримінального процесу. Санкції використовуються для знешкодження загроз національній безпеці, "наявних тут і зараз", сказали у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центр протидії дезінформації рекомендуватиме РНБО, на кого накладати санкції

"Відповідні рішення ухвалюються відповідно до закону, який набув чинності з 2014 року і застосовувався неодноразово. Повне розслідування всіх обставин відповідних дій тих чи інших осіб, до яких застосовані санкції, необхідно і відбувається", - заявили в ОП.

Зазначимо, на початку квітня Україна запровадила санкції щодо 11 російських компаній. Президент країни Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони. 19 лютого РНБО запровадив санкції проти Медведчука, Козака, Марченко і Лавренюка.

Автор: 

санкції (12594) РНБО (2326) Офіс Президента (2053)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
ходят слухи, что 10.04 - 11.04 вхоже визита Зеленского в Турцию, состоится закладка первого корвета для Украины..
показати весь коментар
08.04.2021 10:17 Відповісти
+2
Ходят слухи тут и там, а беззубьіе старухи их разносят по умам.
показати весь коментар
08.04.2021 10:19 Відповісти
+2
Шо и Баканова расследуют?
показати весь коментар
08.04.2021 10:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ходят слухи, что 10.04 - 11.04 вхоже визита Зеленского в Турцию, состоится закладка первого корвета для Украины..
показати весь коментар
08.04.2021 10:17 Відповісти
Ходят слухи тут и там, а беззубьіе старухи их разносят по умам.
показати весь коментар
08.04.2021 10:19 Відповісти
Це ти маєш на увазі Мар"яну Безуглу?
показати весь коментар
08.04.2021 10:22 Відповісти
Ту тріщотку хрен зупиниш. Всіх перегавкає.
показати весь коментар
08.04.2021 10:24 Відповісти
Як це нелох відважився скористатись законом папірєдніков?
показати весь коментар
08.04.2021 10:17 Відповісти
и сколько будет длится расследование ??? пока подследственные не умрут от старости ???
показати весь коментар
08.04.2021 10:18 Відповісти
Время покажет.
Продолжайте.
Усугубляйте свою "правоту".
показати весь коментар
08.04.2021 10:18 Відповісти
Кроме смеха пока это ничего не вызывает.
показати весь коментар
08.04.2021 10:19 Відповісти
Санкции должны применяться к лицам к которым украинская фемида не может дотянутся не граждане Украины или находятся за границей, а так только через суд. Иначе у нас какая то ахинея - одним росчерком пера можно отжимать, что хотим у неугодных и только тогда суд который может длится бесконечно. Имитация борьбы и ручное управление.
показати весь коментар
08.04.2021 10:20 Відповісти
Шо и Баканова расследуют?
показати весь коментар
08.04.2021 10:21 Відповісти
Серьезно?так поделитесь своими доками про мертвечука с венедиктовой,зелёные брехуны,а то у неё их нет почему то...
показати весь коментар
08.04.2021 10:22 Відповісти
А почему труба мертвечука плавно переходит к...Бене?какие удобные санкции...да,зесрань?)
показати весь коментар
08.04.2021 10:24 Відповісти
Розслідування без офіційної підозри - це переслідування, як не назви: санкції, перевірки чи іншим словом.
показати весь коментар
08.04.2021 10:26 Відповісти
У зільоних все інакше. Новиє ж літса і все по новому.
показати весь коментар
08.04.2021 10:32 Відповісти
АБСОЛЮТНО ВЕРНО--ВАШИ САНКЦИИ, ЭТО ОБЫКНОВЕННЫЙ ЛОХОТРОН.
показати весь коментар
08.04.2021 11:14 Відповісти
Поставили телегу впереди паровоза и говорят что так и должно быть.. Сначала СБУ должна была открыть уголовное производство. Только потом, по материалам расследования возможны санкции. Хотя, в законе нет нигде применение санкций против граждан Украины. Все эти санкции можно отменить в любом суде.
показати весь коментар
08.04.2021 12:20 Відповісти
 
 