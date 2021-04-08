Наша версія, що дитина на окупованому Донбасі загинула від вибухового пристрою, який знайшла у дворі, - Арестович

Українська сторона виконує домовленості, жодні наші БПЛА не літають на непідконтрольних територіях. А навіть якщо б літали і щось скидали, то точно не вибрали б ціллю дитину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

"За нашою версією, дитина загинула від вибухового пристрою, який знайшла у дворі. Це свідчить про те, що російська сторона мало того, що окупувала нашу землю, вона там розкидує небезпечні вибухові пристрої, штатні або нештатні, через які гинуть громадяни України, в тому числі 5-річна дитина", - заявив Арестович.

Також спікер делегації в ТКГ додав: "Як констатувала моніторингова місія ОБСЄ, дитина загинула від множинних осколкових поранень. Що їх спричинило - поки не констатували".

Раніше повідомлялося, що Російські ЗМІ поширюють фейк, що в результаті дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО.

Українська делегація в ТКГ заявила, що ЗСУ не причетні до загибелі дитини в окупованому н.п. Олександрівське.

