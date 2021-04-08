Сьогодні внаслідок смертельного поранення в голову загинув 22-річний воїн 36-ї ОБрМП Денис Юшко, - Миколаївська ОДА. ФОТО

Денис Юшко народився 31 травня 1998 року у селі Новобогданівка Миколаївського району.

"8 квітня 2021 року, при виконанні службових обов'язків, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України матрос військової частини А2802 (36 окрема бригада морської піхоти) 31.05.1998 року народження", - сказано в повідомленні.

Зазначається також, що Денис Юшко був уродженцем села Новобогданівка Миколаївського району. 31 травня 2021 року йому б виповнилося 23 роки.

