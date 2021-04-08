УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5462 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
16 309 19

Сьогодні внаслідок смертельного поранення в голову загинув 22-річний воїн 36-ї ОБрМП Денис Юшко, - Миколаївська ОДА. ФОТО

Сьогодні внаслідок смертельного поранення в голову загинув 22-річний воїн 36-ї ОБрМП Денис Юшко, - Миколаївська ОДА. ФОТО

Денис Юшко народився 31 травня 1998 року у селі Новобогданівка Миколаївського району.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"8 квітня 2021 року, при виконанні службових обов'язків, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України матрос військової частини А2802 (36 окрема бригада морської піхоти) 31.05.1998 року народження", - сказано в повідомленні.

Зазначається також, що Денис Юшко був уродженцем села Новобогданівка Миколаївського району. 31 травня 2021 року йому б виповнилося 23 роки.

Також дивіться: Із загиблим у зоні ООС воїном 92-ї ОМБр Віктором Гелебрантом попрощаються 9 квітня на Харківщині. ФОТО

Сьогодні внаслідок смертельного поранення в голову загинув 22-річний воїн 36-ї ОБрМП Денис Юшко, - Миколаївська ОДА 01

Автор: 

Миколаївська область (2357) смерть (6816) військовослужбовці (4902) втрати (4544) Осока Ян (1495) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+41
Светлая память воинам Украины! Придет время, за все кацапня дикая ответите!!
показати весь коментар
08.04.2021 10:54 Відповісти
+25
Сегодня в результате смертельного ранения в голову погиб 22-летний воин 36-й ОБрМП Денис Юшко, - Николаевская ОГА - Цензор.НЕТ 6816
показати весь коментар
08.04.2021 10:55 Відповісти
+18
уже давно пора охотиться за головами путина, патрушева, лаврова, оленевода шойгу, их родственников. не в глаза смотреть, а око за око, глаз за глаз.
показати весь коментар
08.04.2021 11:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Светлая память воинам Украины! Придет время, за все кацапня дикая ответите!!
показати весь коментар
08.04.2021 10:54 Відповісти
Особливо, коли до упоротого вищого військово-політичного керівництва дійде, що пора повертати на лінію зіткнення контр-снайперські і снайперська групи за підтримки аеророзвідки. Інакше ці смерті продовжать наромтати лавиною. Найгірше, що за час відсутності на лінії вогню ці підрозділи втрачають кваліфікацію. Ніякі тренування не замінять бойових умов. Не даремно кацапи своїх тренують, щакидуючи саме на Донбас.
показати весь коментар
08.04.2021 11:42 Відповісти
Сегодня в результате смертельного ранения в голову погиб 22-летний воин 36-й ОБрМП Денис Юшко, - Николаевская ОГА - Цензор.НЕТ 6816
показати весь коментар
08.04.2021 10:55 Відповісти
Сьогодні внаслідок смертельного поранення в голову загинув 22-річний воїн 36-ї ОБрМП Денис Юшко, - Миколаївська ОДА - Цензор.НЕТ 477
показати весь коментар
08.04.2021 11:07 Відповісти
Нужно вводить стан повышенной военной боеготовности по всей Украине.
показати весь коментар
08.04.2021 11:09 Відповісти
уже давно пора охотиться за головами путина, патрушева, лаврова, оленевода шойгу, их родственников. не в глаза смотреть, а око за око, глаз за глаз.
показати весь коментар
08.04.2021 11:10 Відповісти
скільки хлопців двадцяти річних за останні дні, ох((((
показати весь коментар
08.04.2021 11:13 Відповісти
Снайпери різні бувають! Піди докажи, яка різниця?! У Лі Харві не було фронту...
показати весь коментар
08.04.2021 11:26 Відповісти
царство боже нашим воїнам, але основні загиблі в 36 бригаді, шо там таке робиться, чи там командири недолугі, частина з них з Крима вийшло, треба перевірку там зробить
показати весь коментар
08.04.2021 11:50 Відповісти
Царство Небесне...,вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
08.04.2021 13:05 Відповісти
И что толку с ваших вчерашних переговоров в ТКГ?Рашка уже дала вагон поводов чтобы вернуть на позиции артиллерию,снайперов и разведку,а вы дальше играете в перемирие,идиоты зеленые
показати весь коментар
08.04.2021 15:41 Відповісти
суки ватные шобвы все передохли
показати весь коментар
08.04.2021 22:39 Відповісти
 
 