Сьогодні внаслідок смертельного поранення в голову загинув 22-річний воїн 36-ї ОБрМП Денис Юшко, - Миколаївська ОДА. ФОТО
Денис Юшко народився 31 травня 1998 року у селі Новобогданівка Миколаївського району.
Про це повідомила пресслужба Миколаївської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
"8 квітня 2021 року, при виконанні службових обов'язків, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України матрос військової частини А2802 (36 окрема бригада морської піхоти) 31.05.1998 року народження", - сказано в повідомленні.
Зазначається також, що Денис Юшко був уродженцем села Новобогданівка Миколаївського району. 31 травня 2021 року йому б виповнилося 23 роки.
