Новини
1 226 34

У Кабміні планують розробити застосунок, що дає змогу нардепам голосувати в смартфоні, - Федоров

У Кабміні планують розробити систему, яка дозволить міністрам і нардепам голосувати за допомогою мобільного додатку, не перебуваючи при цьому в сесійній залі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "КП в Украине" заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У мене є завдання від президента - зробити голосування і в Кабінеті Міністрів, і у Верховній Раді за допомогою спеціального додатку і за електронним підписом", - розповів глава Мінцифри.

За словами Федорова, нардепи повинні будуть проходити ідентифікацію особистості, в тому числі і за допомогою FaceID.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна стала першою державою у світі, де цифровий паспорт прирівняно до звичайного, - Федоров

ВР (15197) Кабмін (14324) Федоров Михайло (926) диджиталізація (286)
Топ коментарі
+14
Тогда эти ватаны вообще перестанут* ходить на работу*...
показати весь коментар
08.04.2021 10:57 Відповісти
+9
Нах тогда на сенсорную кнопку тратились? И что говорят Законы о голосовании за пределами Рады?
показати весь коментар
08.04.2021 10:57 Відповісти
+8
Пусть тогда зарплату получают по факсу.
показати весь коментар
08.04.2021 10:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Час,коли не засідає Верховна Зрада - це велика радість для українців. Нічого корисного для народу вони все рівно не приймуть. А от шкоди завдати не зможуть.
показати весь коментар
08.04.2021 11:14 Відповісти
Они будут лежать на пляжах Канарских островов и кнопкодавством средним пальцем заниматься
показати весь коментар
08.04.2021 11:49 Відповісти
ну они на карту и получают
показати весь коментар
08.04.2021 11:16 Відповісти
Факс не совсем карта...
показати весь коментар
08.04.2021 11:22 Відповісти
ты предлагаешь фотки купюр им высылать , идея
показати весь коментар
08.04.2021 11:37 Відповісти
І хабарі теж...
показати весь коментар
08.04.2021 11:43 Відповісти
Ось ******* Коля Тіщенко зі шмарами в сауні, Яременко без табу, а Ків з Жиріновським у Лівадії, а наче і не придерешс - голосують же...
показати весь коментар
08.04.2021 10:58 Відповісти
Де ще в світі є такий хитрозроблений през?
показати весь коментар
08.04.2021 11:00 Відповісти
Бляха муха - а как же сенсорная кнопка с собой будут возить или она в раде будет съемная. Едешь в тропики - отвинтил и в чемодан.
показати весь коментар
08.04.2021 11:00 Відповісти
в дибилов смартфон головного мозга... наверное вакцина от ковида(которой нет и не видно на горизонте) дала не тот эффект...
показати весь коментар
08.04.2021 11:03 Відповісти
Гыыыыы!
Тогда с "переговоров" на пляжах Катара можно будет вообще не возвращаться!
показати весь коментар
08.04.2021 11:04 Відповісти
Теперь, в случае чего, можно будет слинять из страны и голосовать откуда угодно. Мастер класс от зебилов.
показати весь коментар
08.04.2021 11:06 Відповісти
А может нам создать приложение Зе-президент и пусть Владимир Зеленский едет в Катар в отпуск годика на три
показати весь коментар
08.04.2021 11:07 Відповісти
наконец то!
показати весь коментар
08.04.2021 11:12 Відповісти
Робіть відразу, щоб слуги урода голосували натисканням цюцюрки на клавіші піаніно. А корабельні сосни будуть гососувати відразу за двох.
показати весь коментар
08.04.2021 11:18 Відповісти
А можно разработать приложение, чтобы загнать физически в смартфон всех зеленых во главе с Нелохом и потом снести это приложение, без возможности восстановления? Я даже согласна на то, чтобы они иногда всплывали на экране.
показати весь коментар
08.04.2021 11:22 Відповісти
Половина телефонов нардепов будет лежать у Ахметова, другая у Коломойского)))
заживемс...
показати весь коментар
08.04.2021 11:22 Відповісти
+++
показати весь коментар
08.04.2021 11:54 Відповісти
Это чтобы никто не видел кто кнопкодавством занимается: любовница, внук, теща либо он в алкогольном состоянии
показати весь коментар
08.04.2021 11:46 Відповісти
А я тобі це дозволяв?
показати весь коментар
08.04.2021 11:51 Відповісти
Їм це дозволили 73 какаяразніца. Вони не проти платити "слугам" бабло за голосуванняна на пляжі в Сен- Тропе, посьорбуючи з келиху прохолодне, ігристе "вдова Кліко".
показати весь коментар
08.04.2021 12:38 Відповісти
Идет подготовка к выборам ЗЄ на второй срок.
Обкатывают варианты

Власть украдет столько бюллетеней, сколько ей надо.
Как на 87-м округе организовали победу Вирастюку
Подробное описание аферы
https://mignews.com.ua/politics/24651418.html
показати весь коментар
08.04.2021 11:52 Відповісти
ну то есть, вопросы кто за кого проголосовал отпадут сами собой. Я уж не говорю что можно все голосование свести к нажатию одной кнопки вместо 226.... И эта кнопка может быть в ОП или, например, сразу в фсб....
показати весь коментар
08.04.2021 12:03 Відповісти
Очередной бред от власти Нардепов выбирали не только для голосования. Их выбирали для разрабатывания законов., работы в комитетах... Новую лазейку создают для тех кто имел народ Украины ввиду. Теперь половина не будет ходить на пленарные заседания.. Будут решать только свои делишки... Когда уже закончится это шапито...
показати весь коментар
08.04.2021 12:15 Відповісти
Охренеть какая наглость... Тогда пусть все украинцы работают по смарфону
показати весь коментар
08.04.2021 12:47 Відповісти
А там і вибори в смартфоні . Через додаток "Дія" . Епоха невігластва і дикунства потроху закінчується . Ура Ура !!!
показати весь коментар
08.04.2021 13:27 Відповісти
Пиз_дец стране! Деградируем все быстрее.
показати весь коментар
08.04.2021 14:30 Відповісти
Теперь кнопкодавство будет в одних руках со множеством телефонов !!!
показати весь коментар
08.04.2021 15:30 Відповісти
А давайте разработаем систему, что бы из смартфона могли голосовать ВСЕ граждане!
показати весь коментар
08.04.2021 15:53 Відповісти
А как проконтролировать, что это он голосует, а не кто то другой?!
Инициатива глупая и даже вредная. Я понимаю, удобно управлять страной не вставая из постели. Но всему есть разумный предел.
показати весь коментар
08.04.2021 16:20 Відповісти
Правильно) нужно все цифровать, так еще проще будет взломать и подтасовать все.
показати весь коментар
08.04.2021 17:22 Відповісти
 
 