У Кабміні планують розробити застосунок, що дає змогу нардепам голосувати в смартфоні, - Федоров

У Кабміні планують розробити систему, яка дозволить міністрам і нардепам голосувати за допомогою мобільного додатку, не перебуваючи при цьому в сесійній залі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "КП в Украине" заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У мене є завдання від президента - зробити голосування і в Кабінеті Міністрів, і у Верховній Раді за допомогою спеціального додатку і за електронним підписом", - розповів глава Мінцифри.

За словами Федорова, нардепи повинні будуть проходити ідентифікацію особистості, в тому числі і за допомогою FaceID.

