У Кабміні планують розробити застосунок, що дає змогу нардепам голосувати в смартфоні, - Федоров
У Кабміні планують розробити систему, яка дозволить міністрам і нардепам голосувати за допомогою мобільного додатку, не перебуваючи при цьому в сесійній залі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "КП в Украине" заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"У мене є завдання від президента - зробити голосування і в Кабінеті Міністрів, і у Верховній Раді за допомогою спеціального додатку і за електронним підписом", - розповів глава Мінцифри.
За словами Федорова, нардепи повинні будуть проходити ідентифікацію особистості, в тому числі і за допомогою FaceID.
Топ коментарі
+14 Гарик Неинженер #483733
показати весь коментар08.04.2021 10:57 Відповісти Посилання
+9 Mykola Vovk
показати весь коментар08.04.2021 10:57 Відповісти Посилання
+8 Solomon #418722
показати весь коментар08.04.2021 10:58 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Источник: https://censor.net/ru/n3258427
Де ще в світі є такий хитрозроблений през?
Тогда с "переговоров" на пляжах Катара можно будет вообще не возвращаться!
заживемс...
Обкатывают варианты
Власть украдет столько бюллетеней, сколько ей надо.
Как на 87-м округе организовали победу Вирастюку
Подробное описание аферы
https://mignews.com.ua/politics/24651418.html
Инициатива глупая и даже вредная. Я понимаю, удобно управлять страной не вставая из постели. Но всему есть разумный предел.