Перельотів на 5 млн грн та їжі на 2 млн: оприлюднили, скільки коштує утримання Наглядової ради "Укрзалізниці"
Членам Наглядової ради "Укрзалізниці" не лише виплачують захмарні зарплати, але ще й мільйонні суми на харчування й перельоти.
Про це написав ексдепутат Борислав Береза на своїй сторінці у Facebook.
"В "Укрзалізниці" є окрема стаття витрат - харчування членів Наглядової ради. За два роки за Зеленського (2019-2020) ці голодуючі наїли на 1 860 000 грн. А ще напили. Мабуть, зарплат на їжу не вистачає", - написав Береза.
Крім того, за його словами, за цей же період понад 5,5 млн грн членам Наглядової ради УЗ компенсували за перельоти. "Вони ДУЖЕ. ЛЮБЛЯТЬ. ЛІТАТИ. За той же період вони налітали на 5 086 000 грн. І, як ви здогадуєтеся, пересуваються вони далеко не кукурузниками. Сюди, до речі, не входить оплата послуг VIP-залів. А це ще 513 000 дол. Тому що без VIP-залів їм, мабуть, дуже дискомфортно", - повідомив Береза.
При цьому він нагадав, що компанія "Укрзалізниця" зазнає збитків, а залізнична інфраструктура перебуває у критичному стані, тоді як на утримання членів наглядової ради направляють мільйони.
"Із сумом констатую факт існування двох паралельних реальностей. В одній живуть вгодовані любителі шикарних авіаперельотів з Наглядової ради "Укрзалізниці", в інший - десятки мільйонів звичайних українців, які оплачують весь цей банкет, але пересуваючись убитими поїздами "Укрзалізниці", - підсумував Береза.
Нагадаємо, ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що члени Наглядової ради УЗ отримують величезні гроші за те, що продукують конфлікти і блокують реформу компанії, яка перебуває в критичному стані. Раніше ЗМІ повідомляли, що зарплати членів Наглядової ради завищені і перевищують норму в 30-40 разів. Так, член наглядової ради Адомас Аудіцкас задекларував щомісячний дохід у сумі 412,5 тисяч гривень (лютий 2020 року), а Сергій Лещенко та Олег Журавльов - 332 тисячі гривень (лютий 2021 року). Їхня зарплата, згідно з постановою Кабміну, не може перевищувати 22 середні оклади працівників галузі. Але середньомісячна зарплата працівника УЗ становила 12,5 тисячі гривень в січні 2020 року і 11,3 тисячі гривень у січні 2021 року. Тобто у випадку з Аудіцкасом перевищення становить 33 рази, у випадку з Лещенком і Журавльовим - 29,3 раза.
А сдавать все вместе и дорогу и поезда - это слишком огромный актив, к тому нуждающийся в замене сразу везде - такой актив просто никто не потянет!!!!
Работать за меньшую стоимость ни один инвестор не будет!!!
Но думаю стоимости одних рельс, бы хватило посчитать стоимость проезда этому 1 пассажиру, чтобы он подумал и решил, что купить машину в разы дешевле!
Для того чтобы концессия сработала, в нашем случае, она должны быть, лет этак на 25-50 и должны быть железобетонные гос гарантии (включая невмешательство в ценообразования, фиксация налогов...)
Грязь оказалась "древней и устойчивой": датчанин купил швабру и самостоятельно помыл окно поезда "Укрзализныци". ФОТОрепортаж
за потраченные на этих дармоедов бабки можно мыть она всего подвижного состава лет 10
Да, боты Ахметова, да и не только его?
Комітет виборців України провів аналіз декларацій народних депутатів України за 2020 рік. За даними КВУ 97 народних депутатів фракції «Слуга Народу» та членів їх сімей придбали в минулому році авто, квартиру або землю.
Сукупно депутати «Слуги Народу» придбали в 2020 році 74 автомобіля. Найчастіше депутати купували автомобілі марки Toyota, Mercedes та BMW. Загальна вартість авто склала 63 млн. грн. «Купівельна активність депутатів «Слуги Народу» є вищою, ніж в депутатів інших фракцій ВР. До прикладу, в 2020 році нові автомобілі придбали лише 5 депутатів ВО «Батьківщина», і по 3 депутати «Голосу» та «Європейської солідарності», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.
Також народні депутати «Слуги Народу» придбали в минулому році 20 квартир (загальна вартість 16 млн. грн.), 5 житлових будинків та 67 земельних ділянок. Дружина народного депутата Дмитра Гуріна придбала дві земельні ділянки і дачний будинок в Росії.
http://www.cvu.org.ua/nodes/view/type:news/slug:maizhe-100-sluh-narodu-kupyly-mynuloho-roku-avto-kvartyru-abo-zemliu депутати пофамільно тут
Як там декомунізація?
Но мяукнуть что-то надо
До речі, нижча ланка отримує копійки і шантаж про звільнення.
И набсоветы нужны, чтобы устраивать туда вот таких борцов с коррупцией. Опять все логично. А больше ни для чего эти набсоветы не нужны. Проверено.
