Перельотів на 5 млн грн та їжі на 2 млн: оприлюднили, скільки коштує утримання Наглядової ради "Укрзалізниці"

Членам Наглядової ради "Укрзалізниці" не лише виплачують захмарні зарплати, але ще й мільйонні суми на харчування й перельоти.

Про це написав ексдепутат Борислав Береза ​​на своїй сторінці у Facebook.

"В "Укрзалізниці" є окрема стаття витрат - харчування членів Наглядової ради. За два роки за Зеленського (2019-2020) ці голодуючі наїли на 1 860 000 грн. А ще напили. Мабуть, зарплат на їжу не вистачає", - написав Береза.

Крім того, за його словами, за цей же період понад 5,5 млн грн членам Наглядової ради УЗ компенсували за перельоти. "Вони ДУЖЕ. ЛЮБЛЯТЬ. ЛІТАТИ. За той же період вони налітали на 5 086 000 грн. І, як ви здогадуєтеся, пересуваються вони далеко не кукурузниками. Сюди, до речі, не входить оплата послуг VIP-залів. А це ще 513 000 дол. Тому що без VIP-залів їм, мабуть, дуже дискомфортно", - повідомив Береза.

При цьому він нагадав, що компанія "Укрзалізниця" зазнає збитків, а залізнична інфраструктура перебуває у критичному стані, тоді як на утримання членів наглядової ради направляють мільйони.

"Із сумом констатую факт існування двох паралельних реальностей. В одній живуть вгодовані любителі шикарних авіаперельотів з Наглядової ради "Укрзалізниці", в інший - десятки мільйонів звичайних українців, які оплачують весь цей банкет, але пересуваючись убитими поїздами "Укрзалізниці", - підсумував Береза.

Нагадаємо, ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що члени Наглядової ради УЗ отримують величезні гроші за те, що продукують конфлікти і блокують реформу компанії, яка перебуває в критичному стані. Раніше ЗМІ повідомляли, що зарплати членів Наглядової ради завищені і перевищують норму в 30-40 разів. Так, член наглядової ради Адомас Аудіцкас задекларував щомісячний дохід у сумі 412,5 тисяч гривень (лютий 2020 року), а Сергій Лещенко та Олег Журавльов - 332 тисячі гривень (лютий 2021 року). Їхня зарплата, згідно з постановою Кабміну, не може перевищувати 22 середні оклади працівників галузі. Але середньомісячна зарплата працівника УЗ становила 12,5 тисячі гривень в січні 2020 року і 11,3 тисячі гривень у січні 2021 року. Тобто у випадку з Аудіцкасом перевищення становить 33 рази, у випадку з Лещенком і Журавльовим - 29,3 раза.