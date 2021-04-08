УКР
Перельотів на 5 млн грн та їжі на 2 млн: оприлюднили, скільки коштує утримання Наглядової ради "Укрзалізниці"

Перельотів на 5 млн грн та їжі на 2 млн: оприлюднили, скільки коштує утримання Наглядової ради

Членам Наглядової ради "Укрзалізниці" не лише виплачують захмарні зарплати, але ще й мільйонні суми на харчування й перельоти.

Про це написав ексдепутат Борислав Береза ​​на своїй сторінці у Facebook.

"В "Укрзалізниці" є окрема стаття витрат - харчування членів Наглядової ради. За два роки за Зеленського (2019-2020) ці голодуючі наїли на 1 860 000 грн. А ще напили. Мабуть, зарплат на їжу не вистачає", - написав Береза.

Крім того, за його словами, за цей же період понад 5,5 млн грн членам Наглядової ради УЗ компенсували за перельоти. "Вони ДУЖЕ. ЛЮБЛЯТЬ. ЛІТАТИ. За той же період вони налітали на 5 086 000 грн. І, як ви здогадуєтеся, пересуваються вони далеко не кукурузниками. Сюди, до речі, не входить оплата послуг VIP-залів. А це ще 513 000 дол. Тому що без VIP-залів їм, мабуть, дуже дискомфортно", - повідомив Береза.

При цьому він нагадав, що компанія "Укрзалізниця" зазнає збитків, а залізнична інфраструктура перебуває у критичному стані, тоді як на утримання членів наглядової ради направляють мільйони.

"Із сумом констатую факт існування двох паралельних реальностей. В одній живуть вгодовані любителі шикарних авіаперельотів з Наглядової ради "Укрзалізниці", в інший - десятки мільйонів звичайних українців, які оплачують весь цей банкет, але пересуваючись убитими поїздами "Укрзалізниці", - підсумував Береза.

Нагадаємо, ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що члени Наглядової ради УЗ отримують величезні гроші за те, що продукують конфлікти і блокують реформу компанії, яка перебуває в критичному стані. Раніше ЗМІ повідомляли, що зарплати членів Наглядової ради завищені і перевищують норму в 30-40 разів. Так, член наглядової ради Адомас Аудіцкас задекларував щомісячний дохід у сумі 412,5 тисяч гривень (лютий 2020 року), а Сергій Лещенко та Олег Журавльов - 332 тисячі гривень (лютий 2021 року). Їхня зарплата, згідно з постановою Кабміну, не може перевищувати 22 середні оклади працівників галузі. Але середньомісячна зарплата працівника УЗ становила 12,5 тисячі гривень в січні 2020 року і 11,3 тисячі гривень у січні 2021 року. Тобто у випадку з Аудіцкасом перевищення становить 33 рази, у випадку з Лещенком і Журавльовим - 29,3 раза.

наглядова рада (650) Укрзалізниця (7012) Береза Борислав (154)
Топ коментарі
Перелетов на 5 млн грн и еды на 2 млн: обнародовали, во сколько обходится содержание Набсовета Укрзализныци
08.04.2021 11:04 Відповісти
Вы лучше скажите для начала чем они занимаются! Это же не "совет директоров", а "наблюдательный совет", т.е. толпа наблюдателей, которые нихрена не делают и ни за что не отвечают!!!
08.04.2021 11:01 Відповісти
Куда это они летают? Вагонами УЗ впадлу ездить?
08.04.2021 10:59 Відповісти
Куда это они летают? Вагонами УЗ впадлу ездить?
08.04.2021 10:59 Відповісти
Вы лучше скажите для начала чем они занимаются! Это же не "совет директоров", а "наблюдательный совет", т.е. толпа наблюдателей, которые нихрена не делают и ни за что не отвечают!!!
08.04.2021 11:01 Відповісти
рулят поездами а летают стремно как то а вообще я бы все УЗ и Наблюдателей положил бы головами на рельсы и пустил бы пару товарняков чтобы наверняка а потом сдал бы дорогу на 15 лет в концессии совместное пользование и распределении доходов и убытков совместному Украинско Немецко-швейцарско-Австрийско_ Польско-Словацкому ООО ну привлек бы еще как партнеров управление железной дороги Дании Норвегии и Швеции с Финляндией пора признавать очевидное кадры это воры и коррупционеры и схематозники мы не можем не хотим работать а они могут так всем вопрос.. отдали на 10-15 лет в совместное управление и уверяю вас за 5 лет вышли бы по рентабельности на 2-4% еще 5 лет была бы прибыльность 10-14% и еще 5 лет началось бы большое развитие новых сетей и строительство в Украине европейской разветвлённой сети параллельно русской нынешней а постепенно на 95% европейская забрала бы все пассажирские скоростные пригородные и так далее перевозки а УЗ грузовые там где надо осталось бы 5% пассажирские и пригородные...
08.04.2021 11:10 Відповісти
А де в нас не "вори і корупціонери"? Є хоч що-небудь в країні без них? То, може, давайте вже всю країну роздамо в концесію?
08.04.2021 12:11 Відповісти
Не все так просто! Сдали бы в конфессию только дорогу или и подвижный состав? Или и то и то? А одному концессионеру или разным? А не получится так что сдав дорогу одним, а составы другим, получим, что тот кто управляет дорогой будет выставлять запредельные цены и все это будет отражаться на стоимости проезда?! И вы же в курсе что, часть стоимости проезда, частично покрывается грузовой перевозкой, а сдавая в концессию такого уже не будет!
А сдавать все вместе и дорогу и поезда - это слишком огромный актив, к тому нуждающийся в замене сразу везде - такой актив просто никто не потянет!!!!
08.04.2021 12:15 Відповісти
нет не надо опасаться потому что Европа живет с количества предложений а у нас олигархи жиреют с цены.. это Европа прошла до Депрессии 1931-1935 годов... поймите у них железная дорога транспорт в городе работает не от прибыли.. нет она есть заложена а от СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ например трамвай автобус там будут по городу возить воздух 1 пассажира 100 пассажиров это все не прибыль а оплата труда водителю идет от количества километров а соответственно его выполненных круговых рейсов на маршруте также на поезде перевез состав 2000 людей гарно привез 20 и также гарно машинист кондуктор сортировочная безопасность диспетчерская связь электроснабжение обслуга питание кассы и так далее депо... и регулирование движений получать стабильно неплохую зарплату + страховку /+ соцпакет и медстраховку...
08.04.2021 12:45 Відповісти
Сразу видно, что вы не экономист. Иначе бы знали, что такое постоянные и переменные затраты и почему цена зависит от количества продукции/услуг (в данном случае перевезенных пассажиров). И вашем примере катания 1 пассажира, стоимость проезда 1 пассажира составляла бы: ((СтоимостьТрамвая+ПлановаяСуммарнаяСтоимостьОбслуживанияТрамвая)/СрокЭксплуатацииТрамвая + (СтоимостьПолотна+ПлановаяСуммарнаяСтоимостьОбслуживанияПолотна)/СрокЭксплуатацииПолотна + (СтоимостьЗданий+ПлановаяСуммарнаяСтоимостьОбслуживанияЗданий)/СрокЭксплуатацииЗданий + ЗарплатаВодителя + Страховка + Премия...+ (тоже самое Диспетчера) + АдминистративныеЗатраты (например работа бухгалтери, снабжения,...) + СтоимостьЭлектроенегрии + СтоимостьРасходныхМатериалов (типа тормозных колодок...) + еще куча затрат + прибыль) / КоличествоПроездовВМесяц.
Работать за меньшую стоимость ни один инвестор не будет!!!
Но думаю стоимости одних рельс, бы хватило посчитать стоимость проезда этому 1 пассажиру, чтобы он подумал и решил, что купить машину в разы дешевле!
08.04.2021 13:10 Відповісти
В Европе все делалось постепенно и та же инфраструктура изнашивалась и заменялась постепенно. Здесь же, веря в концессию огромный комплекс, ты сразу получаешь кучу проблем и рисков (с той же безопасностью перевозок, грозящей судовыми исками). Т.е. ты не можешь ремонтировать дорогу кусочками, тебе придется менять полотно, сразу на огромных участках, выкидывая кучу бабла, которое окупится х.з когда!
Для того чтобы концессия сработала, в нашем случае, она должны быть, лет этак на 25-50 и должны быть железобетонные гос гарантии (включая невмешательство в ценообразования, фиксация налогов...)
08.04.2021 13:20 Відповісти
Я об этом на форумах лет 15 талдычу. Но не только укрзализныцю или там шахты в концессию и внешнее управление отдавать надо. А всю страну. Вплоть до государственного почтальйона должны быть немцы шведы американцы, черти лысые но только не мы. Наша ментальность от кацапов уже давно не отличается, поэтому пару десятилетий нужно положить на создание новой точки восстановления украинской совести с помощью западной палки, если хотите. А потом сами , но под тотальным присмотром того же Запада. Может это и поможет съехать с рельсов браццццких мозгов.
08.04.2021 12:30 Відповісти
Там окна вагонов засранные, наблюдательный совет через них наблюдать не сможет...
08.04.2021 11:22 Відповісти
на Мальдивах секретарш выгуливают.
08.04.2021 12:17 Відповісти
головне правільно лізать кому тре, прада ж сєрожуня
08.04.2021 10:59 Відповісти
Сіроже все одно кому лизати, гроші капають кап, кап...
08.04.2021 11:04 Відповісти
незалежність від України Наглядової Ради дорого вартує. Не може згадати,при кому були утворені такі Наглядові Ради?
08.04.2021 11:18 Відповісти
А окна помыть в вагонах некому!!!
08.04.2021 11:01 Відповісти
запад (Дания) нам поможет
08.04.2021 11:40 Відповісти
Сірожа любить попоїсти.
08.04.2021 11:01 Відповісти
та політати
08.04.2021 11:02 Відповісти
а сколько швабр купили ? или опять датские туристы окна вагонов будут мыть ?

Грязь оказалась "древней и устойчивой": датчанин купил швабру и самостоятельно помыл окно поезда "Укрзализныци". ФОТОрепортаж
08.04.2021 11:02 Відповісти
Это ты дебил чурбанский типа так остришь?
08.04.2021 11:10 Відповісти
Перелетов на 5 млн грн и еды на 2 млн: обнародовали, во сколько обходится содержание Набсовета Укрзализныци
08.04.2021 11:04 Відповісти
А кто придумал эти набсоветы,потрох?
08.04.2021 11:09 Відповісти
Я так понимаю,что при Порошенко они голодали и ездили за свой счет или ублюдку Березе,который просрал выборы на Троещине больше сказать нечего.
08.04.2021 11:10 Відповісти
І знову Порошенко тобі в штани насрав?
08.04.2021 11:31 Відповісти
Ну кто бы сомневался. Ахметовская консерва за кукарекала.
08.04.2021 11:10 Відповісти
датчанин купил швабру и самостоятельно помыл окно поезда "Укрзализныци"

за потраченные на этих дармоедов бабки можно мыть она всего подвижного состава лет 10
08.04.2021 11:11 Відповісти
Я не зрозумів, а до чого тут їжа на 2 мільйони? Отримують с**ки мільйонні зарплати ще й їжу за свій кошт придбати не можуть?
08.04.2021 11:14 Відповісти
Нихрена себе Лещенко там жрет, вот это я понимаю аппетит
08.04.2021 11:15 Відповісти
лангусты они такие вкусные, да и шмурдяк не ниже хэнэси, бодягу пить там не принято, а отборные ***** то вообще отдельная статья расходов.
08.04.2021 12:20 Відповісти
А то, что олигарх ахметов чуть не бесплатно пользуется ж.д.вагонами для перевозки руды, почему-то никто не замечает. Все напали на Лещенко, как будто это он последовательно годами оббирал нашу страну, и это именно он, Лещенко, купил себе квартиру в Швейцарии за несколько миллионов франков.
Да, боты Ахметова, да и не только его?
показати весь коментар
08.04.2021 11:20 Відповісти
А вовка з його братом, западло заставити мити вагони! Тварі припіздлені!
показати весь коментар
08.04.2021 11:21 Відповісти
Сегодня цензор прям две статьи про жд написал. С чего бы это?
показати весь коментар
08.04.2021 11:23 Відповісти
ЗАШКВАР !!!! ЦЕ - УЗАКОНЕНА КОРУПЦІЯ !! Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , наприклад 10-15 кратною мінімальною зарплатою , або прожиткового мінімуму!!

08.04.2021 11:25 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26536030.html Майже 100 "слуг народу" купили минулого року авто, квартиру або землю

Перельотів на 5 млн грн та їжі на 2 млн: оприлюднили, скільки коштує утримання Наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 3932

Комітет виборців України провів аналіз декларацій народних депутатів України за 2020 рік. За даними КВУ 97 народних депутатів фракції «Слуга Народу» та членів їх сімей придбали в минулому році авто, квартиру або землю.

Сукупно депутати «Слуги Народу» придбали в 2020 році 74 автомобіля. Найчастіше депутати купували автомобілі марки Toyota, Mercedes та BMW. Загальна вартість авто склала 63 млн. грн. «Купівельна активність депутатів «Слуги Народу» є вищою, ніж в депутатів інших фракцій ВР. До прикладу, в 2020 році нові автомобілі придбали лише 5 депутатів ВО «Батьківщина», і по 3 депутати «Голосу» та «Європейської солідарності», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Також народні депутати «Слуги Народу» придбали в минулому році 20 квартир (загальна вартість 16 млн. грн.), 5 житлових будинків та 67 земельних ділянок. Дружина народного депутата Дмитра Гуріна придбала дві земельні ділянки і дачний будинок в Росії.

http://www.cvu.org.ua/nodes/view/type:news/slug:maizhe-100-sluh-narodu-kupyly-mynuloho-roku-avto-kvartyru-abo-zemliu депутати пофамільно тут
08.04.2021 11:25 Відповісти
Они на летчиков тренируются? Хорошее питание и регулярные полеты....
08.04.2021 11:30 Відповісти
Кто же сумеет прищемить Леща?
08.04.2021 11:32 Відповісти
Руки почь от Членов! Это вам не хухры-мухры, а заслуженные члены, не какие там нибудь! А член Серлещ-вааще должен питаца по отдельной ведомости.
08.04.2021 11:33 Відповісти
Ось чому більшість українців не живуть а виживають на свої мізерні зарплати... Через таких покидьків як ці чиновники...
08.04.2021 11:35 Відповісти
https://censor.net/ru/photo_news/3258421/gryaz_okazalas_drevneyi_i_ustoyichivoyi_datchanin_kupil_shvabru_i_samostoyatelno_pomyl_okno_poezda_ukrzaliznytsi
08.04.2021 11:56 Відповісти
Цікаво, що в цьому випадку щось не видно "активістів" і "патріотів" з протестами. Загалом, як і в інших ЕКОНОМІЧНИХ питаннях...
08.04.2021 12:04 Відповісти
Зебілам не здається дивним, що космічні зарплати отримають ЛИШЕ на державних роботах? Всі як один "талановиті". При цьому досвіду роботи в міжнародних фірмах в них нема. Можливо пора притримати "апетити" трутнів? 7 млн це ну дуже дорого. Можливо пора весь цей збрід виганяти з державних робіт? той же рижик коболев отримав сотні мільйонів премії. Талант. При цьому купили труби в ТРИ рази дорожче. Це як?, Куди? Може пора його в сізо, нехай поверне різницію, відсидить років 7-10, ну а потім до мамки може рисачити через океан. Подельник в нього тоже цікавий - камуняцький вітренка.
Як там декомунізація?
08.04.2021 12:21 Відповісти
Такая практика высоких зарплат была установлена задолго до прихода к власти Зеленского. И тебе, порохоботу, это, конечно, известно.
Но мяукнуть что-то надо
08.04.2021 18:24 Відповісти
Це ж до якого маразма потрібно дойти, що розплодити таку кількість дармоїдів, казнокрадів, мородерів. Що ці наблюдатєтєлі наспостерігали, коли пасажири самі купують швабри і миють вікна в засраних вагонах.
08.04.2021 12:25 Відповісти
Серлещ зажрался
08.04.2021 12:45 Відповісти
Ось тому у нас все роздовбане і брудне.
До речі, нижча ланка отримує копійки і шантаж про звільнення.
08.04.2021 12:46 Відповісти
Такие как Лещенко пудрят мозги идиотам, которые за них потом голосуют, только с одной целью - хорошо устроиться. Устроился. Все логично. Чему теперь удивляться.
И набсоветы нужны, чтобы устраивать туда вот таких борцов с коррупцией. Опять все логично. А больше ни для чего эти набсоветы не нужны. Проверено.
08.04.2021 13:08 Відповісти
Ціла наглядова рада на іжу тратить всього в 20 разів більшe, ніж типовий мeшканeць Украіни. Нe вражає.
08.04.2021 13:27 Відповісти
Вот аппетиты у летунов!
08.04.2021 16:01 Відповісти
Иностранец не выдержал грязи украинских поездов и сам помыл вагон
"Укрзализныця" заставила иностранца драять поезд
Украинские поезда настолько грязные, что даже у иностранцев уже не выдерживают нервы.

Перельотів на 5 млн грн та їжі на 2 млн: оприлюднили, скільки коштує утримання Наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 8165



Например, житель Дании, который путешествовал в поезде направления «Киев - Измаил», не выдержал, и сам помыл вагон. Об этом он написал на своей страничке в "Фейсбук".Мужчину настолько разозлило отсутствие сервиса, комфорта и элементарной чистоты в поезде, что он начал протирать окна влажными салфетками. Однако это не помогло, так как, по его словам, «грязь древняя и сильно въелась», и он на одной из остановок купил швабру, чтобы вымыть окно тщательнее.
08.04.2021 16:42 Відповісти
 
 