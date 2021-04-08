Комітет ВР з нацбезпеки викликав на засідання керівництво Служби зовнішньої розвідки після затримання на хабарі брата Вовка Зонтова
Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки хоче заслухати керівництво Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ).
Про це написала на своїй сторінці у фейсбуку член комітету Мар'яна Безугла (СН), передає Цензор.НЕТ.
"Керівництво СЗРУ викликаємо на Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, 14.04.21", - повідомила вона.
Раніше з'ясувалося, що затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов - заступник начальника управління Служби зовнішньої розвідки України. Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.
Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.
7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.
