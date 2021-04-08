УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5462 відвідувача онлайн
Новини
10 076 30

Комітет ВР з нацбезпеки викликав на засідання керівництво Служби зовнішньої розвідки після затримання на хабарі брата Вовка Зонтова

Комітет ВР з нацбезпеки викликав на засідання керівництво Служби зовнішньої розвідки після затримання на хабарі брата Вовка Зонтова

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки хоче заслухати керівництво Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Про це написала на своїй сторінці у фейсбуку член комітету Мар'яна Безугла (СН), передає Цензор.НЕТ.

"Керівництво СЗРУ викликаємо на Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, 14.04.21", - повідомила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова - затриманого на хабарі для його рідного брата Павла Вовка

Раніше з'ясувалося, що затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов - заступник начальника управління Служби зовнішньої розвідки України. Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.

Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Комітет ВР з нацбезпеки викликав на засідання керівництво Служби зовнішньої розвідки після затримання на хабарі брата Вовка Зонтова 01

Автор: 

ВР (15197) СЗР Служба зовнішньої розвідки (155) зовнішня розвідка (494) Вовк Павло (300) Безугла Мар’яна (315) Зонтов Юрій (27)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Рыжая, небось, хочет спросить: а мне такую ксиву, как у Зонтова, дадите?
показати весь коментар
08.04.2021 11:10 Відповісти
+8
Все руководство СВР после этого нужно разогнать.
показати весь коментар
08.04.2021 11:29 Відповісти
+7
Викликайте на засідання зеленого недоумка.
показати весь коментар
08.04.2021 11:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо за Вовка Зонтов? И кто у него брат?
показати весь коментар
08.04.2021 11:09 Відповісти
Рыжая, небось, хочет спросить: а мне такую ксиву, как у Зонтова, дадите?
показати весь коментар
08.04.2021 11:10 Відповісти
А может ей еще и ключ от конспиративной квартиры дать?
показати весь коментар
08.04.2021 11:24 Відповісти
думаю, ключ у нее уже есть, судя по должности.
Приезжает по первому зову...
показати весь коментар
08.04.2021 11:29 Відповісти
Викликайте на засідання зеленого недоумка.
показати весь коментар
08.04.2021 11:10 Відповісти
Вражаюча терміновість...
"Руководство СВРУ вызываем на Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, 14.04.21", - сообщила она. Источник: https://censor.net/ru/n3258432
показати весь коментар
08.04.2021 11:12 Відповісти
1.Кто его туда пропихнул?

2.Руководство само на работу ходило?
показати весь коментар
08.04.2021 11:16 Відповісти
Вопрос 3: как там Руслан Демченко поживает?
показати весь коментар
08.04.2021 11:20 Відповісти
Ну, это как обычно-пар в свисток. Надо же показать иммитацию деятельности. Вот наверху и порешали-"Нехай Безугла вызовет "на комитет", в газетах пропечатаем". Пончтно, что все происходило с ведома не только главы СВР, но и людей его туда поставивших.
показати весь коментар
08.04.2021 11:21 Відповісти
И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.
показати весь коментар
08.04.2021 11:28 Відповісти
Все руководство СВР после этого нужно разогнать.
показати весь коментар
08.04.2021 11:29 Відповісти
"Страшно,аж жуть!" (с)
показати весь коментар
08.04.2021 11:35 Відповісти
Не розумію, що за підбір кадрів та ще й в найважливішій розвідувальній службі. Та в ГРУ таким - укол і димар. Невже не можна найти патріотів-професіоналів? Не повірю. Почитайте, як працювала така структура в УПА.(В.Шкляр "Троща").
показати весь коментар
08.04.2021 11:41 Відповісти
Идиоты,у вас под носом финкомитетом командует агент лубянки,соберитесь и разберитесь внутри своей рады с крысами.
показати весь коментар
08.04.2021 11:43 Відповісти
Их не вызывать надо, а увольнять всех скопом.
показати весь коментар
08.04.2021 11:47 Відповісти
це та https://censor.net/user/121323, призначення якої брехати, і не тільки в соцмережі FB, а й тут, на форумі
показати весь коментар
08.04.2021 12:04 Відповісти
Комитет выразит озабоченность и на этом всё закончится.. Он там не один такой И все это знают.
показати весь коментар
08.04.2021 12:11 Відповісти
Поймали на взятке не просто разведчика, а целого заместителя начальника СВРУ! Который к тому же не приостановил адвокатскую деятельность (о чем руководству СВРУ было достоверно известно). А теперь сразу вопрос без ответа по вагнеровцам. "Сливали" операцию, в том числе спецслужбисты?
показати весь коментар
08.04.2021 12:14 Відповісти
Воруют и не делятся, не порядок.
показати весь коментар
08.04.2021 12:16 Відповісти
яка солідна у нас голова комісії!давно памперси з неї зняли?
показати весь коментар
08.04.2021 12:22 Відповісти
По-перше, вона не голова, а член комітету. По-друге, саме комітету, а не комісії. Будь ласка, будьте уважні, якщо вже так хочеться залишити коментар.
показати весь коментар
08.04.2021 13:24 Відповісти
Так, Безугла не голова комітету а лише член, але все рівно дуже серйозна жінка.
показати весь коментар
08.04.2021 14:39 Відповісти
Коррупция и предательство (где коррупция, там рядом ходит и предательство) пронизали все эшелоны и подразделения власти. Все,без исключения. Поэтому нужно кардинально чистить эти Авгиевы конюшни...
показати весь коментар
08.04.2021 12:33 Відповісти
Забегали , Зебилы...
показати весь коментар
08.04.2021 12:35 Відповісти
В Украине заходите к любому судье, прокурору, сбушнику и менту высшего ранга и вы найдете так же мешки с деньгами и горы антиквариата...
показати весь коментар
08.04.2021 12:55 Відповісти
Безуглая их порвет!!
показати весь коментар
08.04.2021 13:22 Відповісти
и всем комитетом задали лишь один вопрос - ПОЧЕМУ НЕ ОТЛОМИЛИ НАМ? где доля?
показати весь коментар
08.04.2021 14:27 Відповісти
Помнится, один милейший человек как то выразился по поводу славянской расы...Вернее -не до расы...
показати весь коментар
08.04.2021 14:29 Відповісти
Зонтова нужно удушить в здании ВР.
показати весь коментар
08.04.2021 15:56 Відповісти
А кто это руководство туда назначал?
Не неЛох?
показати весь коментар
08.04.2021 18:15 Відповісти
 
 