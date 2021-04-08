До Києва екстрено вирушає глава МЗС Польщі Рау у зв'язку з "загрозою миру на кордонах України"

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау здійснить терміновий візит до Києва через виникнення загрози миру на кордонах України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністерство закордонних справ Польщі в Twitter.

"Сьогодні, 8 квітня, Збігнєв Рау здійснить екстрений візит до Києва у зв'язку із загрозою миру на кордонах України", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Польщі.

Нагадаємо, раніше в МЗС України повідомили, що міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау відвідає Україну з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Міністри проведуть переговори з усього спектру питань стратегічного партнерства України і Польщі обговорять подальшу взаємодію в політичній та культурній сферах, сфері безпеки, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій", - повідомили в МЗС України.

Зазначається також, що керівники зовнішньополітичних відомств приділять увагу загострення ситуації з безпекою на сході України і в тимчасово окупованому Криму, обговорять нарощування російських військ біля кордонів України, а також зростання інтенсивності російської пропаганди.