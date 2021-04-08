УКР
Новини Агресія Росії проти України
8 357 8

До Києва екстрено вирушає глава МЗС Польщі Рау у зв'язку з "загрозою миру на кордонах України"

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау здійснить терміновий візит до Києва через виникнення загрози миру на кордонах України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністерство закордонних справ Польщі в Twitter.

"Сьогодні, 8 квітня, Збігнєв Рау здійснить екстрений візит до Києва у зв'язку із загрозою миру на кордонах України", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Польщі.

Нагадаємо, раніше в МЗС України повідомили, що міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау відвідає Україну з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ підриває ситуацію: представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу

"Міністри проведуть переговори з усього спектру питань стратегічного партнерства України і Польщі обговорять подальшу взаємодію в політичній та культурній сферах, сфері безпеки, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій", - повідомили в МЗС України.

Зазначається також, що керівники зовнішньополітичних відомств приділять увагу загострення ситуації з безпекою на сході України і в тимчасово окупованому Криму, обговорять нарощування російських військ біля кордонів України, а також зростання інтенсивності російської пропаганди.

Автор: 

армія рф (18535) Польща (8770) Рау Збіґнев (105)
В Катар надо лететь! Там ставка главнокомандующего.
показати весь коментар
08.04.2021 11:24 Відповісти
Если всё так серьезно и хотят кремляди войны, сейчас быстро восстанавливаем ядерный паритет, Рада принимает закон о приравнивании "грязной" бомбы к традиционному ядерному оружию, " какая разница" чем людей уничтожать и принимаем закон о применении "грязной" бомбы при нападении. Быстро снаряжаем носители ядерными припасами и пускай только ***** сунется. Результат отсутствие сотен тысяч жертв от возможного вторжения и войны с непонятным концом. Всё Мир. ***** обосранное идёт лесом.
показати весь коментар
08.04.2021 11:27 Відповісти
Господаря мабуть дали команду "голос". От і буде дзявуліти.............
показати весь коментар
08.04.2021 11:30 Відповісти
А это уже сигнал и для Украины и для России.
показати весь коментар
08.04.2021 11:30 Відповісти
Треба в росіян забирати все майно в Європі і світі включаючи труби Північного потоку... Щось продати, щось на метал переплавити...
показати весь коментар
08.04.2021 11:32 Відповісти
І як він відверне цю загрозу, цікаво...
показати весь коментар
08.04.2021 11:54 Відповісти
 
 