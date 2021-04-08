Мабуть, уже час надати Україні ПДЧ в НАТО, - глава МЗС Латвії Рінкевич
Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство України в Латвії.
"Ми уважно спостерігаємо, як Росія стягує війська до кордонів України. Наразі достеменно не зрозуміло, що це: демонстрація сили чи реальна агресія. Але є всі підстави для занепокоєння... Україна вже протягом 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану Дій для Членства. Мабуть, вже таки час надати цей План Україні. Це буде як мінімум сигналом від нас (ред.- НАТО), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Едгар Рінкевич.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні план дій щодо членства (ПДЧ) в альянсі, після реалізації якого країна могла б стати членом організації.
Чи згідно нинішніх "демократичних" правил, така "дрібниця" вже не обов'язкова?
- А как это «по-настоящему», позвольте осведомиться?
- Ну, желаю, чтобы все…(с)
1. НАТО - це ******* військові стандарти: військовослужбовці користуватимуться найновішою технікою та військовим обладнанням. Кондиціонер у танку чи бронемашині - вимога НАТО
2. НАТО - це відсутність «дідівщини» у Збройних Силах
3. ******* і комфортабельне житло для військових - вимога НАТО
4. НАТО - це відмінне високоякісне харчування солдатів у Збройних Силах
5. НАТО - це гарантія нашої безпеки. Агресія, спрямована на одного з членів Альянсу, вважається нападом на всі 29 держав
6. Колективна безпека дешевша, ніж індивідуальна. Громадяни України сплачуватимуть менші податки на утримання вітчизняних Збройних Сил
7. Рішення в НАТО ухвалюються консенсусом, тому ми зможемо блокувати ті пропозиції, які не відповідають інтересам України
8. Членство в НАТО - прямий шлях до членства в ЄС
9. НАТО - це інвестиційна привабливість країни
10. НАТО не вимагає розміщення своїх баз на території України. Після набуття членства в Альянсі українські військові бази стануть базами НАТО
11. Перехід на стандарти НАТО допоможе українській військовій промисловості розширити ринки збуту техніки за рахунок членів Альянсу
12. Пострадянські та постсоціалістичні країни - члени НАТО досі використовують радянські зразки озброєнь і військової техніки, яку продовжують випускати наші Заводи.
