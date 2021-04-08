УКР
Мабуть, уже час надати Україні ПДЧ в НАТО, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Мабуть, уже час надати Україні ПДЧ в НАТО, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство України в Латвії.

"Ми уважно спостерігаємо, як Росія стягує війська до кордонів України. Наразі достеменно не зрозуміло, що це: демонстрація сили чи реальна агресія. Але є всі підстави для занепокоєння... Україна вже протягом 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану Дій для Членства. Мабуть, вже таки час надати цей План Україні. Це буде як мінімум сигналом від нас (ред.- НАТО), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Едгар Рінкевич.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні план дій щодо членства (ПДЧ) в альянсі, після реалізації якого країна могла б стати членом організації.

Також читайте: Україна за рік візьме участь у семи навчаннях НАТО, - Таран

Автор: 

Латвія (1399) НАТО (6730) ПДЧ (102) Рінкевичс Едгарс (182)
+22
Ты прям попал в самую дырочку. Для этого действительно референдум НЕ нужен.
показати весь коментар
08.04.2021 11:39 Відповісти
+21
Курс України закріплено в Конституції. Про який референдум ти говориш?
показати весь коментар
08.04.2021 11:40 Відповісти
+19
На раиси рехверендум проводи, там самый честный и неподкупный
показати весь коментар
08.04.2021 11:40 Відповісти
А що вже був референдум з цього питання?
Чи згідно нинішніх "демократичних" правил, така "дрібниця" вже не обов'язкова?
показати весь коментар
08.04.2021 11:37 Відповісти
Ты прям попал в самую дырочку. Для этого действительно референдум НЕ нужен.
показати весь коментар
08.04.2021 11:39 Відповісти
- Вот всё у вас, как на параде. Салфетку - туда, галстук - сюда. Да «извините», да «пожалуйста-мерси». А так, чтобы по-настоящему - это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме.
- А как это «по-настоящему», позвольте осведомиться?
- Ну, желаю, чтобы все…(с)
показати весь коментар
08.04.2021 12:28 Відповісти
Типа, "за кацапов не чокаясь"?
показати весь коментар
08.04.2021 12:30 Відповісти
Курс України закріплено в Конституції. Про який референдум ти говориш?
показати весь коментар
08.04.2021 11:40 Відповісти
На раиси рехверендум проводи, там самый честный и неподкупный
показати весь коментар
08.04.2021 11:40 Відповісти
*** вам, а не "рехверендум". Вы уже "президента" выбирали, хватит.
показати весь коментар
08.04.2021 11:40 Відповісти
Я навіть знаю як би ти проголосував.
показати весь коментар
08.04.2021 11:41 Відповісти
********* мой тебе в жопу тварь)))
показати весь коментар
08.04.2021 11:42 Відповісти
на бутылку присядь, мразь кацапская
показати весь коментар
08.04.2021 11:44 Відповісти
Переваги членства в НАТО.

1. НАТО - це ******* військові стандарти: військовослужбовці користуватимуться найновішою технікою та військовим обладнанням. Кондиціонер у танку чи бронемашині - вимога НАТО

2. НАТО - це відсутність «дідівщини» у Збройних Силах

3. ******* і комфортабельне житло для військових - вимога НАТО

4. НАТО - це відмінне високоякісне харчування солдатів у Збройних Силах

5. НАТО - це гарантія нашої безпеки. Агресія, спрямована на одного з членів Альянсу, вважається нападом на всі 29 держав

6. Колективна безпека дешевша, ніж індивідуальна. Громадяни України сплачуватимуть менші податки на утримання вітчизняних Збройних Сил

7. Рішення в НАТО ухвалюються консенсусом, тому ми зможемо блокувати ті пропозиції, які не відповідають інтересам України

8. Членство в НАТО - прямий шлях до членства в ЄС

9. НАТО - це інвестиційна привабливість країни

10. НАТО не вимагає розміщення своїх баз на території України. Після набуття членства в Альянсі українські військові бази стануть базами НАТО

11. Перехід на стандарти НАТО допоможе українській військовій промисловості розширити ринки збуту техніки за рахунок членів Альянсу

12. Пострадянські та постсоціалістичні країни - члени НАТО досі використовують радянські зразки озброєнь і військової техніки, яку продовжують випускати наші Заводи.
показати весь коментар
08.04.2021 12:28 Відповісти
как насчет ***********,узкоглазый ?
показати весь коментар
08.04.2021 14:17 Відповісти
Як би ***** не бикувало, то ви б і не почесались.
показати весь коментар
08.04.2021 11:40 Відповісти
Ситі і ні нащо не здатні політично Німеччина і Франція не допустять цього. Їм краще нівщо не вмішуватись а всі проблеми дозволити вирішувати злочинними методами Путіну, при цьому для годиться обурюватися, але посилати Путіну пивко або гордитися про себе його дружбою
показати весь коментар
08.04.2021 11:41 Відповісти
По этой причине и существует проект "Междуморье".
показати весь коментар
08.04.2021 11:47 Відповісти
на уровне разговоров((
показати весь коментар
08.04.2021 12:35 Відповісти
Мабуть, уже час надати Україні ПДЧ в НАТО, - глава МЗС Латвії Ринкевич - Цензор.НЕТ 1744
показати весь коментар
08.04.2021 12:36 Відповісти
это слово остается лишь словом ещё с 19-го века
показати весь коментар
08.04.2021 12:41 Відповісти
Конкретно это довольно молодое, так что...
показати весь коментар
08.04.2021 12:42 Відповісти
Пожалуй, уже пора предоставить Украине ПДЧ в НАТО, - глава МИД Латвии Ринкевич - Цензор.НЕТ 6169
показати весь коментар
08.04.2021 11:43 Відповісти
Зашліть до нас комісію, яка би контролювала процес вступу в НАТО, щоб зеленський не зміг нам нашкодити.
показати весь коментар
08.04.2021 11:47 Відповісти
Надежнее было бы его усыпить как хомячка
показати весь коментар
08.04.2021 11:49 Відповісти
Слишком много хлопот. Перекинуть его через забор к кацапам - это для него будет намного хуже, т.к. исчезнет к нему интерес со стороны его хозяев и ему придётся жить "на одну зарплату"... кацапскую зарплату...
показати весь коментар
08.04.2021 11:54 Відповісти
За будь яких умов, йому не варто дражнити москалів, бо інакше не пустять до Ростова.
показати весь коментар
08.04.2021 15:00 Відповісти
Доведеться чекати. Якщо, не утне аж таку дурню, що інший майдан дасть під зад копняка.
показати весь коментар
08.04.2021 15:01 Відповісти
Верное решение...Германию треба наклонять,она всеми фибрами против предоставления ПДЧ Украине
показати весь коментар
08.04.2021 11:52 Відповісти
Это уже простая формальность.Украина уже в НАТО... Крысы мавзолейные,хрюкните Крым наш,Нам КРЫШ...
показати весь коментар
08.04.2021 11:52 Відповісти
НАТО в Кожну ХАТУ
показати весь коментар
08.04.2021 11:54 Відповісти
Во время Второй мировой весь мир без всяких ПДЧ воевал против нацистов. Не пора ли и сейчас рашистам по зубам дать всеми цивилизованными странами
показати весь коментар
08.04.2021 12:00 Відповісти
ПДЧ в НАТО - ok, а вот полноценными членами рановато ещё, минимум 2-3 голосовании в ВР по разуму и тогда на собеседование.
показати весь коментар
08.04.2021 12:02 Відповісти
А вы думаете почему такая истерика на Мавзолейных пропагандонских телеканалах ************ и Соловьевщины? От бессилия и злобы,злы на всех президентов Украины начиная от Кравчука и заканчивая Зеленским... и Верховну Раду впридачу
показати весь коментар
08.04.2021 12:02 Відповісти
тут напомню вам то писалось и раньше - поверьте, странам Балтии тоже ставили палки и прямым текстом сказали и именно немецкии канцлер - вы никогда не станите членами НАТО, где тот Генрих и где страны Балтии - так что просто работать над реформами.

хорошая статья и умно разсказывает о пути который стоит проити.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2018/06/4/7082481/
показати весь коментар
08.04.2021 12:23 Відповісти
Владимир Путин - это враг украинского государства. Не верьте никаким его словам. Наши союзники - это НАТО и Европейский Союз. Наше стремление - это вступление и в ЕС, и в НАТО. Наше будущее - это Европа, и мы к советскому прошлому не вернемся.
показати весь коментар
08.04.2021 12:27 Відповісти
Знакомый поляк говорил что их когда то практически внаглую ввели в НАТО и ЕС. Теперь они молятся на ту наглость.
показати весь коментар
08.04.2021 12:46 Відповісти
Яка розумна людина. Дякую.
показати весь коментар
08.04.2021 14:53 Відповісти
 
 