Мабуть, уже час надати Україні ПДЧ в НАТО, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство України в Латвії.

"Ми уважно спостерігаємо, як Росія стягує війська до кордонів України. Наразі достеменно не зрозуміло, що це: демонстрація сили чи реальна агресія. Але є всі підстави для занепокоєння... Україна вже протягом 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану Дій для Членства. Мабуть, вже таки час надати цей План Україні. Це буде як мінімум сигналом від нас (ред.- НАТО), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Едгар Рінкевич.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні план дій щодо членства (ПДЧ) в альянсі, після реалізації якого країна могла б стати членом організації.

