Великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Концентрація російських сил біля кордону з Україною, яку ми спостерігаємо, безпрецедентна з 2015 року.

Про це пише citeam.org (Conflict Intelligence Team) за результатами вивчення руху російської техніки в окупований Крим і до українського кордону, передає Цензор.НЕТ.

"Ми помітили, що місця зйомки відео російських колон і кінцеві пункти ешелонів з технікою, крім Криму, найчастіше перебувають у Воронезькій області. Цей регіон має кордон з Україною, точніше - з північною частиною Луганської області, підконтрольної українським силам. Пильно вивчивши свідчення прибуття військ у Воронезьку область, ми з'ясували, що вони концентруються в польовому таборі на південь від Воронежа (близько 250 кілометрів їзди від кордону з Харківською та підконтрольної Луганською областями України), а також, можливо, на південь від Острогожська (близько 150 кілометрів від кордону). Значна частина спостережуваної нами техніки належить до Центрального військового округу - до Воронежа вона подолала сотні і тисячі кілометрів", - наголошується в статті.

"Вивчаючи перекидання частин ЦВО залізницею до кордону, ми та інші дослідники встановили, що вони розвантажуються на станціях Масловка та Трисвятська у районі Воронежа. Станція Трисвятська розташована у порівняно малолюдній місцевості, а Маслівка - практично в межах міста Воронежа. Тому в районі останньої зняли і виклали відразу кілька відео. Найбільш яскравий приклад - тікток, знятий жителем Воронежа, на якому видно військові танковози, що перевозять важку вогнеметну систему ТОС і бойові машини піхоти, а також стоянка техніки безпосередньо біля станції Масловка. На держномерах тягачів видно коди 50 (Західний військовий округ, до якого належить Воронеж), а також 87 і 76 (колишній Сибірський і колишній Приволзько-Уральський військові округи відповідно, нині входять в Центральний військовий округ). За допомогою Google Streetview ми підтвердили, що відео дійсно знято в районі станції Масловка - автовози прямують в південному напрямку", - зазначають автори розслідування.









"Відео зі станції Трисвятська нам не траплялися, але нам і колегам вдалося виявити відразу кілька відео та фотографій, які зняті неподалік від цієї станції. Тікток зі схожою колоною БМП на танкових транспортерах був знятий на північний захід від Трисвятської, колона прямує в село Нова Усмань. у самій Новій Усмані теж знімали відео и фото зі схожими колонами (останнє фото, на якому видно танк Т-72Б3, знято в районі пам'ятника воєводі Борису Собакіну, встановленого в Новій Усмані в 2019 році) ", - йдеться в статті.

"На ще одному відео в TikTok видно колону реактивних систем залпового вогню "Ураган" з кодами 76 на держномерах (Центральний військовий округ). Цілком ймовірно, це техніка 120-ї артилерійської бригади з Юрги Кемеровської області, яка, як ми з'ясували, прямувала на станцію Трисвятська. Саме відео знято на трасі Р193, колона рухається у напрямку Воронежа. Варто відзначити, що відео "ураганів" з самого Воронежа ми не зустрічали, що дивно для такої великої колони. Поясненням може служити скарга в паблік Нової Усмані у ВК ще від 1 квітня, де говориться, що колони військової техніки їдуть через селище міського типу Відрадне, розташоване на південь від Р193, не доїжджаючи Воронежа", - додають автори.

"Виконавши пошук за ключовими словами у ВК, ми виявили пости місцевої жительки, в яких присутні відео і фотографії військового табору, в тому числі техніки, наметів (одна з яких, судячи з червоного хреста, являє собою польовий госпіталь) і польової кухні. У описі говориться, що відео знято в Берізці "під Масловкою". Відео, на якому видно танковози з технікою (і кодом Центрального військового округу на держномер), дійсно знято на південь від Масловки в районі садового товариства "Берізка" - трали їдуть з північного сходу ( з боку Масловки) і повертають на південь", - йдеться в статті.





"Нам не вдалося однозначно геолокувати фотографії та відео самого табору, проте ми припускаємо, що він розташований на північній частині військового полігону "Погоново" на південь від СНТ "Берізка". Можливо, туди направляється техніка не тільки зі станції Масловка, а й зі станції Трисвятська через Нову Усмань і Відрадне. Інформація про військових на полігоні "Погоново" з'явилась в одному з місцевих ЗМІ ще в кінці березня. У коментарях до матеріалу місцевий житель скаржиться на поведінку військових, які розташувалися "в полі поруч з житловими будинками", "валили ліс бронетранспортерами та вантажівками" і виставили "вартових зі зброєю", - акцентують автори.













"Табір під Масловкою розташований приблизно в 250 кілометрах по дорозі від кордону з Україною - в 2014 і 2015 роках, під час активних дій російських регулярних частин на Донбасі, їхні табори розташовувалися куди ближче до кордону. Однак є свідчення і того, що російська техніка дислокується і південніше - в районі міста Острогожськ Воронезької області. На ще одному тіктоці, який опублікував користувач з Острогожська, видно колону військових вантажівок і бронеавтомобілів "Тигр" з номерами ЦВО. За кадром чути, що колона швидше за все тільки що розвантажилася з "поїздів". Нам вдалося геолокувати відео перехрестям в 800 м від станції Острогожська: колона вивертає (це видно ближче до кінця відео) з Вокзальної вулиці, що веде від станції, на шосе 20Н-47-19 і прямує за ним на південь", - пишуть автори.

У розмові з CIT аналітик Том Баллок повідомив, що бронеавтомобілі "Тигр" без тактичних знаків вказують або на одну з бригад спецназу ГРУ, або на розвідувальний підрозділ, наприклад, розвідбат мотострілкової бригади. В даний час нам не відомий пункт призначення цієї колони, але видається логічним, щоб розвідники або спецназівці висунулися ближче до кордону, ніж основні сили (Острогожськ розташований приблизно в 100 кілометрах по дорозі від Масловки в напрямку кордону).

"Концентрація російських сил у Воронезькій області викликає побоювання в першу чергу тому, що її неможливо пояснити не тільки навчаннями, але навіть приготуваннями до українського наступу, яке продовжують прогнозувати в "республіках" Донбасу. Як ми вже відзначали в нашому огляді для The Insider, Воронезька область межує не з "ЛНР" або "ДНР", а з підконтрольною Україні територією. Неможливо уявити, щоб українські війська почали наступ через російський кордон, а для введення військ на Донбас для підтримки сепаратистських формувань логічніше було б розміщувати їх в Ростовській області. Тому очевидно, що диспозиція російських сил як мінімум у Воронезькій області має скоріше наступальний, ніж оборонний характер. Однак навіть у цьому випадку не можна однозначно стверджувати про неминуче вторгнення російських військ на підконтрольну Україні територію. Якщо метою Кремля дійсно є тиск на Київ і Вашингтон, то цілком логічно було б розташувати війська досить загрозливим чином - наприклад, через кордон від Харкова і підконтрольної Луганщини", - резюмується в статті.

Пізніше автори додали, що наші колеги з Bellingcat і команди відеорозслідувань New York Times отримали в розпорядження супутникові знімки табору на полігоні "Погоново" на південь від Воронежа. Дослідник Bellingcat Ерік Толер опублікував порівняння знімків Planet, де видно, що намети з'явилися на полігоні в кінці березня - на початку квітня. Крістіан Тріберт з NYT виклав знімки у високій роздільній здатності, на яких видно сотні одиниць військової техніки.

"Супутникові знімки підтверджують, що на південь від Воронежа дійсно з'явився великий табір російських військових", - констатують автори.













Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.