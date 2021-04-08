УКР
ТСК щодо "Укрзалізниці" просить прем’єра надати звіти роботи Наглядової ради: її члени не мали права на премії

ТСК щодо

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, що розслідує діяльність "Укрзалізниці", просить Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля надати звіти про роботу членів Наглядової ради компанії та відомості про виплачені їм винагороди, що необхідно для визначення правомірності надання винагород згідно із законодавством.

Про це йдеться в офіційному запиті.

Як зазначено в документі, член Наглядової ради має право на оплату послуг у вигляді річної та додаткової винагород, а також на компенсацію витрат, пов’язаних з виконанням ним своїх функцій. Це передбачено Порядком, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів No668 від 04.07.2017. При цьому максимально допустимий розмір базової місячної винагороди не може перебільшувати для АТ "Укрзалізниця" 22 середньомісячні зарплати за видом економічної діяльності за квартал, що передує.

"Водночас критичний стан "Укрзалізниці" свідчить про невиконання Наглядовою радою своїх функцій повною мірою. Тому виникла необхідність у проведенні аналізу ефективності роботи членів Наглядової ради АТ "Укрзалізниця" та надання оцінки виконання ними умов договору", - підкреслила у своєму листі голова ТСК.

Оскільки Наглядова рада щороку звітує перед Кабміном про результати роботи і на підставі цих звітів формується розміри винагороди, ТСК звернулася до прем’єра з вимогою надати копії усіх звітів Наглядової ради, а також копії актів приймання-передачі послуг, наданих головою та членами Наглядової ради АТ "Укрзалізниця".

"Також просимо надати інформацію про фактичну винагороду голови та кожного члена Наглядової ради за період 2018–2021 рр., помісячно з розбивкою на базову та додаткову, і обґрунтувати її розміри", - зазначено в листі.

Раніше економіст Борис Кушнірук порахував, що зарплати членів Наглядової ради УЗ перевищують норму в 30-40 разів. Так, Сергій Лещенко та Олег Журавльов задекларували по 332 тисячі гривень за лютий 2021 року. При цьому середньомісячна зарплата працівника УЗ за попередній квартал становила 12,5 тисячі гривень в січні 2020 року. Тобто, Лещенко і Журавльовим отримали у 29,3 разів більше норми.

А екснардеп Борислав Береза повідомив, що "Укрзалізниця" витратила понад 5 мільйонів гривень за два роки на авіаперельоти членів Наглядової ради компанії. Ще 2 млн було витрачено за цей час на їхнє харчування.

Эту бородатую бабу леща пора уже в бочке с дерьмом утопить

08.04.2021 12:36
08.04.2021 12:36
"А над бочкою яничар с ятаганом!! В Турции можно ,там тепло!" !!!!)))

08.04.2021 12:38
08.04.2021 12:38
Ви що показились,хто Сірожа не заробив премію ??? Та він так натхненно брехав ,так брехав !!!))))

08.04.2021 12:37
08.04.2021 12:37
08.04.2021 12:36
08.04.2021 12:36
08.04.2021 12:38
08.04.2021 12:38
на цьому теплоході неодноразово організовували заходи для членів Наглядової ради УЗ, кожен з яких обійшовся бюджету в суму майже 700 тис грн. Зокрема, перший виїзний захід на теплоході було проведено в серпні 2018 року.
"Перша відбулася відразу після призначення Наглядової ради - ще в серпні 2018-го (нагадаю, що Наглядову раду УЗ було створено в червні того ж року). І в честь цього вирішили не розмінюватися на дрібниці. "Укрзалізницею" тоді було витрачено: на дизельне паливо - 14 000 грн., на кейтеринг (тобто їжу) - 200 000 грн., на алкоголь - 400 000 грн., на сигари - 40 000 грн", - повідомив Береза.
За інформацією Берези, подібних заходів було не менше трьох тільки у 2019 році. Він також зазначив, що на фуршеті на теплоході учасників пригощали елітним алкоголем, вартістю в десятки тисяч за пляшку. "Хто з вас мав задоволення пити віскі Glenfiddich 44 YO 1 964 Cask Streng Hart Brothers ціною 64 410 грн за пляшку? Може, хоча б Craigellachie 46 YO 1 970 60th Anniversary LMDW Gordon & MacPhail? Адже він набагато дешевший - "всього" 43 335 грн за пляшку. Якщо поки не пили, то хоча б порадійте за керівництво "Укрзалізниці" - у них була така можливість. Багаторазово. І звичайно ж, за рахунок бюджету", - написав Береза.

08.04.2021 14:53
08.04.2021 14:53
- Этот ничего не делал, только жрал, да еще, с вашего позволения, делал то, что рифмуется со словом жрал.(с)

08.04.2021 12:36
08.04.2021 12:36
Ну почему ничего?! Это ж "наблюдательный совет", вот и наблюдали, а наблюдать с самолета понятное дело что виднее, да и не на пустой же желудок

08.04.2021 12:53
08.04.2021 12:53
Ви що показились,хто Сірожа не заробив премію ??? Та він так натхненно брехав ,так брехав !!!))))

08.04.2021 12:37
08.04.2021 12:37
Валять цей нацсовєт. За сьогодні третя новина про залізницю. Мені особисто - хвіолетово, але джинса пре.

08.04.2021 12:40
08.04.2021 12:40
джинса це коли Укрзалізниця платить непотрібу 300.000 в місяць за вилизування задниці дерьмаку.

08.04.2021 13:00
08.04.2021 13:00
Ну не за часів нелохА започаткувалась традиція платити чиновництву безбашенні зарплати.

08.04.2021 13:03
08.04.2021 13:03
Не "чиновникам" а провладним блогерам за рахунок держпідприємств.
Відчуваєш різницю?
08.04.2021 13:06
Можливо. А топчиновникі бідують?
08.04.2021 13:13
2 ляма на харчі !!! О сцуки жеруть ,як не в себе !!!)))

08.04.2021 12:40
08.04.2021 12:40
08.04.2021 12:45
Интересно было б почитать Акт принятия работ. За какую такую о#еренную работу товарищ Серьоженька Лещенко получает 300 косарей

08.04.2021 12:47
08.04.2021 12:47
Так от же ж було трохи раніше https://censor.net/ua/photo_news/3258421/****************************************************************************************************** там якраз про "виконані роботи" у занедбаному потязі, ну і про "акт" миття вікон данцем теж.

08.04.2021 13:08
08.04.2021 13:08
Теперь у Сирожы заберут квартиру?
08.04.2021 12:49
Не воевал, в АТО не был, расеюшку любит - за что ж его так обижать

08.04.2021 13:02
08.04.2021 13:02
А если член наблюдательного совета задействовал дополнительный глаз?

08.04.2021 13:13
08.04.2021 13:13
08.04.2021 13:14
Треба ще по курсу до бакса звірятись, 12 "до Порошенко", 29 (і то впало з 32) "при Порошенко". Оце дійсно смішно, крізь сльози.

08.04.2021 14:01
08.04.2021 14:01
Скорее права на существование они не имели. Попытки узаконить коррупцию.

08.04.2021 13:33
08.04.2021 13:33
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5996977593661630 кто из вас имел удовольствие пить виски Glenfiddich 44 YO 1964 Cask Streng Hart Brothers ценой 64 410 грн. за бутылку? Может хотя бы Craigellachie 46 YO 1970 60th Anniversary LMDW Gordon&MacPhail? Он ведь гораздо дешевле - «всего» 43 335 грн. за бутылку. Если пили, то делитесь впечатлениями в комментариях. Если пока не пили, то хотя бы порадуйтесь за руководство «Укразализныцей» - у них была такая возможность. Многократно. И конечно же за счёт бюджета.

08.04.2021 13:37
08.04.2021 13:37
Лещенко-пассивный передаст- шо б ты сдох сволочь продажная! вместе со своей масковскай "женой" под прикрытием! падлы !

08.04.2021 15:01
08.04.2021 15:01
Маленьке місто Верхньодніпровськ, Дніпропетровської області. Директор спецшколи-інтернату для дітей з особливими потребами Романчук Володимир Павлович систематично, порушуючи купу нормативно-правових актів , щомісяця нараховує сам собі премії та надбавки(щомісячна сума премій та надбавок виходить до 15тис.грн.). Департамент освіти і науки, місцева поліція та прокуратура не бачать порушень, а простіше - покривають директора -порушника! Документи та відповіді звернень маю на руках. Це корупція на місцевому рівні! Що казати про верхи!

08.04.2021 15:53
08.04.2021 15:53
ЗАШКВАР !!!! ЦЕ - УЗАКОНЕНА КОРУПЦІЯ !! Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , наприклад 10-15 кратною мінімальною зарплатою , або прожиткового мінімуму!!

08.04.2021 16:25
08.04.2021 16:25
 
 