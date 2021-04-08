ТСК щодо "Укрзалізниці" просить прем’єра надати звіти роботи Наглядової ради: її члени не мали права на премії
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, що розслідує діяльність "Укрзалізниці", просить Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля надати звіти про роботу членів Наглядової ради компанії та відомості про виплачені їм винагороди, що необхідно для визначення правомірності надання винагород згідно із законодавством.
Про це йдеться в офіційному запиті.
Як зазначено в документі, член Наглядової ради має право на оплату послуг у вигляді річної та додаткової винагород, а також на компенсацію витрат, пов’язаних з виконанням ним своїх функцій. Це передбачено Порядком, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів No668 від 04.07.2017. При цьому максимально допустимий розмір базової місячної винагороди не може перебільшувати для АТ "Укрзалізниця" 22 середньомісячні зарплати за видом економічної діяльності за квартал, що передує.
"Водночас критичний стан "Укрзалізниці" свідчить про невиконання Наглядовою радою своїх функцій повною мірою. Тому виникла необхідність у проведенні аналізу ефективності роботи членів Наглядової ради АТ "Укрзалізниця" та надання оцінки виконання ними умов договору", - підкреслила у своєму листі голова ТСК.
Оскільки Наглядова рада щороку звітує перед Кабміном про результати роботи і на підставі цих звітів формується розміри винагороди, ТСК звернулася до прем’єра з вимогою надати копії усіх звітів Наглядової ради, а також копії актів приймання-передачі послуг, наданих головою та членами Наглядової ради АТ "Укрзалізниця".
"Також просимо надати інформацію про фактичну винагороду голови та кожного члена Наглядової ради за період 2018–2021 рр., помісячно з розбивкою на базову та додаткову, і обґрунтувати її розміри", - зазначено в листі.
Раніше економіст Борис Кушнірук порахував, що зарплати членів Наглядової ради УЗ перевищують норму в 30-40 разів. Так, Сергій Лещенко та Олег Журавльов задекларували по 332 тисячі гривень за лютий 2021 року. При цьому середньомісячна зарплата працівника УЗ за попередній квартал становила 12,5 тисячі гривень в січні 2020 року. Тобто, Лещенко і Журавльовим отримали у 29,3 разів більше норми.
А екснардеп Борислав Береза повідомив, що "Укрзалізниця" витратила понад 5 мільйонів гривень за два роки на авіаперельоти членів Наглядової ради компанії. Ще 2 млн було витрачено за цей час на їхнє харчування.
"Перша відбулася відразу після призначення Наглядової ради - ще в серпні 2018-го (нагадаю, що Наглядову раду УЗ було створено в червні того ж року). І в честь цього вирішили не розмінюватися на дрібниці. "Укрзалізницею" тоді було витрачено: на дизельне паливо - 14 000 грн., на кейтеринг (тобто їжу) - 200 000 грн., на алкоголь - 400 000 грн., на сигари - 40 000 грн", - повідомив Береза.
За інформацією Берези, подібних заходів було не менше трьох тільки у 2019 році. Він також зазначив, що на фуршеті на теплоході учасників пригощали елітним алкоголем, вартістю в десятки тисяч за пляшку. "Хто з вас мав задоволення пити віскі Glenfiddich 44 YO 1 964 Cask Streng Hart Brothers ціною 64 410 грн за пляшку? Може, хоча б Craigellachie 46 YO 1 970 60th Anniversary LMDW Gordon & MacPhail? Адже він набагато дешевший - "всього" 43 335 грн за пляшку. Якщо поки не пили, то хоча б порадійте за керівництво "Укрзалізниці" - у них була така можливість. Багаторазово. І звичайно ж, за рахунок бюджету", - написав Береза.
