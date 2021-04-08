ТСК щодо "Укрзалізниці" просить прем’єра надати звіти роботи Наглядової ради: її члени не мали права на премії

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, що розслідує діяльність "Укрзалізниці", просить Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля надати звіти про роботу членів Наглядової ради компанії та відомості про виплачені їм винагороди, що необхідно для визначення правомірності надання винагород згідно із законодавством.

Про це йдеться в офіційному запиті.

Як зазначено в документі, член Наглядової ради має право на оплату послуг у вигляді річної та додаткової винагород, а також на компенсацію витрат, пов’язаних з виконанням ним своїх функцій. Це передбачено Порядком, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів No668 від 04.07.2017. При цьому максимально допустимий розмір базової місячної винагороди не може перебільшувати для АТ "Укрзалізниця" 22 середньомісячні зарплати за видом економічної діяльності за квартал, що передує.

"Водночас критичний стан "Укрзалізниці" свідчить про невиконання Наглядовою радою своїх функцій повною мірою. Тому виникла необхідність у проведенні аналізу ефективності роботи членів Наглядової ради АТ "Укрзалізниця" та надання оцінки виконання ними умов договору", - підкреслила у своєму листі голова ТСК.

Оскільки Наглядова рада щороку звітує перед Кабміном про результати роботи і на підставі цих звітів формується розміри винагороди, ТСК звернулася до прем’єра з вимогою надати копії усіх звітів Наглядової ради, а також копії актів приймання-передачі послуг, наданих головою та членами Наглядової ради АТ "Укрзалізниця".

"Також просимо надати інформацію про фактичну винагороду голови та кожного члена Наглядової ради за період 2018–2021 рр., помісячно з розбивкою на базову та додаткову, і обґрунтувати її розміри", - зазначено в листі.

Раніше економіст Борис Кушнірук порахував, що зарплати членів Наглядової ради УЗ перевищують норму в 30-40 разів. Так, Сергій Лещенко та Олег Журавльов задекларували по 332 тисячі гривень за лютий 2021 року. При цьому середньомісячна зарплата працівника УЗ за попередній квартал становила 12,5 тисячі гривень в січні 2020 року. Тобто, Лещенко і Журавльовим отримали у 29,3 разів більше норми.

А екснардеп Борислав Береза повідомив, що "Укрзалізниця" витратила понад 5 мільйонів гривень за два роки на авіаперельоти членів Наглядової ради компанії. Ще 2 млн було витрачено за цей час на їхнє харчування.