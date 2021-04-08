УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5543 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 945 3

У Чернігові через критичний приріст госпіталізованих із COVID-19 посилили карантин: список нових обмежень

У Чернігові через критичний приріст госпіталізованих із COVID-19 посилили карантин: список нових обмежень

Додаткові карантинні обмеження через критичний приріст госпіталізованих із COVID-19 були запроваджені в Чернігові.

Про це повідомляє пресслужба міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"У Чернігові критичний приріст госпіталізованих хворих із COVID-19. Якщо в п'ятницю їх було 323, то зараз - 376. Це найбільше навантаження на медичні заклади за весь час, що місто має справу з цією хворобою", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині посилюють карантин: список нових обмежень

Як підкреслив чернігівський міський голова Владислав Атрошенко, межею можливостей профільних лікарів є 600 хворих у ковідних відділеннях міських лікарень одночасно. Зараз у цих відділеннях 535 госпітальних місць (з яких під’єднані до медичного кисню 398). Збільшувати ліжкомісця планують саме до 600.

- Усе що далі – вже критична ситуація щодо наявності профільних медичних спеціалістів, технічних можливостей і наявних виробничих можливостей з кисню. Це також на сьогодні в Україні "вузьке" місце: у нас є гроші, у нас є технічна можливість під’єднати кисень до більшої кількості точок, але самого кисню наразі не вистачає. Можливо, найближчим часом ситуація зміниться, - поінформував він.

Міський голова підкреслив, що зараз до стаціонару взагалі не госпіталізуються пацієнти з легким або середнім перебігом ковіду. І подовгу, аж до негативного тесту там вже нікого не тримають. Тобто всі, хто там, – пацієнти у важкому стані.

Він нагадав, що на попередньому засіданні комісії було визначено: якщо місто перетинає межу в 370 госпіталізованих (це межа медичних можливостей при нормальному навантаженні) – буде оголошуватися більш жорсткий карантин. І зараз ця межа перейдена. Хоч це й непопулярні заходи, але для зменшення шляхів передачі інфекції місто вимушене запроваджувати додаткові обмеження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернігові посилюють карантин - з 5 квітня закривають школи, вхід у громадський транспорт за спецперепустками

З 00:00 години 8 квітня 2021 року на території міста Чернігова ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

  • відвідування закладів культури (театрів, кінотеатрів, музеїв, концертних залів та інших);
  • проведення релігійних заходів на площі менше 10 квадратних метрів на кожного учасника (міський голова звернувся до представників усіх релігійних конфесій з проханням перенести всі заходи за участю багатьох людей на відкрите повітря);
  • проведення масових, спортивних, культурних, рекламних заходів;
  • відвідування басейнів та спортивно–оздоровчих закладів незалежно від форм власності;
  • знаходження без маски на площі загального користування (вулиці, сквери, парки та інше).

Разом з тим, комісією ухвалено рішення пом’якшити деякі заходи, запроваджені 2 квітня. А саме, скасована заборона відвідування кладовища "Яцево" у вихідні. Рішення прийняте з урахуванням даних про відвідування кладовища цієї неділі: при площі 110 га протягом дня його відвідало 8-9 тисяч чоловік – "це на такій території до скупчень не призводить".

Також переглянута заборона продажу напоїв "з вікна". Як проінформував чернігівський міський голова, запровадження цієї заборони пов’язане з традицією збиратися біля цих закладів компаніями, причому без дотримання дистанції та масок. На забороні наполягли медики. Разом з тим, заборону відмінять при умові забезпечення кав’ярнею дотримання покупцями обмежувальних заходів. Покупців може бути не більше двох біля віконця одночасно, у черзі вони мають дотримуватися соціальної дистанції, бути в масках тощо. А в разі зафіксованого порушення цих обмежень – "точка" закривається без будь-яких подальших розмов.

Автор: 

карантин (18172) Чернігів (809) Атрошенко Владислав (92) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А откройте новую больницу - вон какое дорогое капище на фото.
кстати, а может.... оно недавно "работало"? вирус уже быстрее инкубирует, так шо заразив 5 бабушек, поп тем самым заразил 25 их членов. семей, дома у них то.
поражаюсь с беснующихся - оно пойдет на шабаш бо "бохспасет", а потом хороня внука зарыдает - Зачтохоспади....
показати весь коментар
08.04.2021 12:43 Відповісти
проведение религиозных мероприятий на площади менее 10 квадратных метров на каждого участника (городской голова обратился к представителям всех религиозных конфессий с просьбой перенести все мероприятия с участием людей на открытый воздух) Источник: https://censor.net/ru/n3258460\\\\\\\\\\\\

Ха! ну собственно. осталось еще покормить стадо "плотью и кровью" их кумира, который кстати, в обличье "иисуса" осла то все таки украл = кто-то мож*д лишился средства к вождению повозки, а Вод. права - выбросил в унитаз
показати весь коментар
08.04.2021 12:46 Відповісти
Місто Мена, Чернігівська обл. Працівники освіти в ІРЦ і далі ходять на роботу ... Будуть зростати зараження? Чому влада їх не переводить на дистанційне?
Чому такситсти їздять по чернігову і тій же Мені без масок?
показати весь коментар
08.04.2021 13:31 Відповісти
 
 