У Чернігові через критичний приріст госпіталізованих із COVID-19 посилили карантин: список нових обмежень

Додаткові карантинні обмеження через критичний приріст госпіталізованих із COVID-19 були запроваджені в Чернігові.

Про це повідомляє пресслужба міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"У Чернігові критичний приріст госпіталізованих хворих із COVID-19. Якщо в п'ятницю їх було 323, то зараз - 376. Це найбільше навантаження на медичні заклади за весь час, що місто має справу з цією хворобою", - йдеться в повідомленні.

Як підкреслив чернігівський міський голова Владислав Атрошенко, межею можливостей профільних лікарів є 600 хворих у ковідних відділеннях міських лікарень одночасно. Зараз у цих відділеннях 535 госпітальних місць (з яких під’єднані до медичного кисню 398). Збільшувати ліжкомісця планують саме до 600.

- Усе що далі – вже критична ситуація щодо наявності профільних медичних спеціалістів, технічних можливостей і наявних виробничих можливостей з кисню. Це також на сьогодні в Україні "вузьке" місце: у нас є гроші, у нас є технічна можливість під’єднати кисень до більшої кількості точок, але самого кисню наразі не вистачає. Можливо, найближчим часом ситуація зміниться, - поінформував він.

Міський голова підкреслив, що зараз до стаціонару взагалі не госпіталізуються пацієнти з легким або середнім перебігом ковіду. І подовгу, аж до негативного тесту там вже нікого не тримають. Тобто всі, хто там, – пацієнти у важкому стані.

Він нагадав, що на попередньому засіданні комісії було визначено: якщо місто перетинає межу в 370 госпіталізованих (це межа медичних можливостей при нормальному навантаженні) – буде оголошуватися більш жорсткий карантин. І зараз ця межа перейдена. Хоч це й непопулярні заходи, але для зменшення шляхів передачі інфекції місто вимушене запроваджувати додаткові обмеження.

З 00:00 години 8 квітня 2021 року на території міста Чернігова ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

відвідування закладів культури (театрів, кінотеатрів, музеїв, концертних залів та інших);

проведення релігійних заходів на площі менше 10 квадратних метрів на кожного учасника (міський голова звернувся до представників усіх релігійних конфесій з проханням перенести всі заходи за участю багатьох людей на відкрите повітря);

проведення масових, спортивних, культурних, рекламних заходів;

відвідування басейнів та спортивно–оздоровчих закладів незалежно від форм власності;

знаходження без маски на площі загального користування (вулиці, сквери, парки та інше).

Разом з тим, комісією ухвалено рішення пом’якшити деякі заходи, запроваджені 2 квітня. А саме, скасована заборона відвідування кладовища "Яцево" у вихідні. Рішення прийняте з урахуванням даних про відвідування кладовища цієї неділі: при площі 110 га протягом дня його відвідало 8-9 тисяч чоловік – "це на такій території до скупчень не призводить".

Також переглянута заборона продажу напоїв "з вікна". Як проінформував чернігівський міський голова, запровадження цієї заборони пов’язане з традицією збиратися біля цих закладів компаніями, причому без дотримання дистанції та масок. На забороні наполягли медики. Разом з тим, заборону відмінять при умові забезпечення кав’ярнею дотримання покупцями обмежувальних заходів. Покупців може бути не більше двох біля віконця одночасно, у черзі вони мають дотримуватися соціальної дистанції, бути в масках тощо. А в разі зафіксованого порушення цих обмежень – "точка" закривається без будь-яких подальших розмов.