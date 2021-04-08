УКР
Факти віроломного вбивства українських воїнів під час Іловайської трагедії та оборони ДАПу передано в МКС, - Офіс Генпрокурора

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов підписав і направив в офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) інформаційне повідомлення про порушення міжнародного гуманітарного права з боку представників РФ і підконтрольних їм незаконних збройних формувань на Донеччині в 2014-2015 роках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Прокурори Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора зібрали факти та докази, що підтверджують віроломне вбивство та поранення українських військових під час подій під Іловайськом 29 серпня 2014 року та при обороні Донецького аеропорту 19-21 січня 2015 року. Інформаційне повідомлення підготовлене на основі матеріалів кримінальних проваджень, фото та відео з відкритих джерел, а також зібраних речових доказів", - наголошується в повідомленні.

"Віроломні вбивства та поранення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань України відбувались на тлі гуманітарних домовленостей. Під час забезпечення у районі Іловайська "зеленого коридору" для виходу з оточення українських військовослужбовців, які склали зброю, по ним, а також по автомобілю з символом "Червоного Хреста", було здійснено інтенсивні обстріли. Це призвело до загибелі 366 українських військових, 429 – отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 – потрапили у полон, 24 – зникли безвісти", - йдеться далі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони РФ Картаполову, який планував операцію із захоплення терористами Дебальцевого

"Під час оборони Донецького аеропорту представники окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області – так званий "міністр оборони ДНР", та ЗС країни-окупанта запросили режим "тиші" для евакуації з поля бою тіл загиблих та поранених. Проте перемир’я було використано для прихованого мінування позицій ЗСУ та після його завершення віроломного підриву. Тоді загинуло 25 військовослужбовців, 22 – захоплено у полон, одного полоненого було вбито", - підкреслюють в Офісі Генпрокурора.

Крім цього, зазначається, що віроломне вбивство в умовах збройного конфлікту є воєнним злочином та порушує статтю 37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949, що забороняє "вбивати, завдавати поранення або брати в полон противника, вдаючись до віроломства".

Іловайськ (269) донецький аеропорт (164) Мамедов Гюндуз (102) Міжнародний кримінальний суд (333) Офіс Генпрокурора (3403)
+8
Путлер говорил Меркельше и Олланду ,"безопасный коридор" обеспечат,слов рюсскава "офицера"..Паскуда позорная ...
08.04.2021 12:49 Відповісти
+8
Кацапы наши вечные враги... только усвоив эту аксиому можно развиваться и двигаться вперед.
08.04.2021 12:55 Відповісти
+5
а там, в операції по захопленню Зугресу були задіяні виключно добробати, які підпорядковувались Коломойському і Корбану. Так що не дивно, що 90% наших втрат в Іловайській трагедії - саме з добробатів.
08.04.2021 13:06 Відповісти
Якщо не помиляюсь, то лише "Донбас" казав про біля 200 загиблих бійців. Тому офіційні цифри втрат викликають певні сумніви.
08.04.2021 12:48 Відповісти
а там, в операції по захопленню Зугресу були задіяні виключно добробати, які підпорядковувались Коломойському і Корбану. Так що не дивно, що 90% наших втрат в Іловайській трагедії - саме з добробатів.
08.04.2021 13:06 Відповісти
Генпрокуратура часів юґіка визнала винними лише кацапів. Вони звісно винні, але є нюанси і з нашого боку. Чи вгледять їх тепер? Мабуть ні.......🥴
08.04.2021 13:17 Відповісти
Путлер говорил Меркельше и Олланду ,"безопасный коридор" обеспечат,слов рюсскава "офицера"..Паскуда позорная ...
08.04.2021 12:49 Відповісти
Кацапы наши вечные враги... только усвоив эту аксиому можно развиваться и двигаться вперед.
08.04.2021 12:55 Відповісти
Яка швидкість реакції! Не пройшло і сім років!
08.04.2021 13:07 Відповісти
..спитай в корпорації "РАШЕн",та в "муденка"-генерала поразки!!
08.04.2021 13:34 Відповісти
Спитай у свого бабломойського нахріна він туди своїх наймані батальйони посилав.
08.04.2021 20:37 Відповісти
Нового ничего нет. Все эти приемы широко использовала эта Золотая Орда еще 800 лет назад. Вплоть до забрасывания в осажденные города трупов умерших от чумы.
08.04.2021 13:09 Відповісти
Кафа...
08.04.2021 14:00 Відповісти
 
 