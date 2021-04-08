УКР
В Україні зафіксували 816 випадків побічних реакцій після вакцинації препаратом Covishield, 99% - несерйозні, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

У період з 24 лютого по 4 квітня МОЗ отримало 816 повідомлень про несприятливі події при вакцинації проти коронавірусу препаратом Covishield. Всього в Україні введено вже майже 300 тисяч доз вакцини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті Державного експертного центру МОЗ України в Facebook.

Зазначається, що 99% повідомлень про побічні ефекти були несерйозними. У 94% випадків несприятливі прояви були передбаченими. Тобто, відповідали наявній інформації в інструкції для медичного застосування.

Найчастіше вакциновані скаржилися на загальні розлади і розлади в місці введення (66,8%):

  • підвищення температури;
  • стомлюваність;
  • астенія;
  • лихоманка;
  • озноб;
  • грипоподібний стан;
  • почервоніння і біль;
  • ущільнення;
  • набряк руки;
  • інфільтрація;
  • оніміння в місці введення.

Досить поширеними є розлади з боку опорно-рухового апарату (11,8%) і невралгічні розлади (11,7): головний біль; сонливість або безсоння; тремор верхніх кінцівок; парестезії; запаморочення; втрата орієнтації, втрата свідомості.

Найчастіше на побічні ефекти скаржаться пацієнти віком 31-45 років. Найчастіше вони спостерігаються у жінок (приблизно 68%).

Нагадаємо, 24 лютого в Україні почалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

Ключевое слово здесь "зафиксировали".
08.04.2021 12:54 Відповісти
Та да, это как с тестами и количеством заболевших. Веры вам нет
Эти зеленые популисты изгавняли все, в особенности державни институты власти.
08.04.2021 13:00 Відповісти
вакцинированный тоже есть заразный некоторое время.
08.04.2021 13:03 Відповісти
Да, но только он одной запчастью вируса заражает, да, умник?
08.04.2021 13:30 Відповісти
Индусская вакцина, которой вакцинируют украинцев, представляет собой вирус ОРВИ, в который внедрен фрагмент РНК ковида. Естественно после вакцинации будут симптомы ОРВИ.
08.04.2021 13:09 Відповісти
РНК там и близко нет.
08.04.2021 13:31 Відповісти
потому, что гамно колют
08.04.2021 13:22 Відповісти
В Україні зафіксували 816 випадків побічних реакцій після вакцинації препаратом Covishield, 99% - несерйозні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1802
08.04.2021 13:36 Відповісти
"несерьезные" для ВАС ! А пациента кто то спрашивал, что ОН думает об этом !?
08.04.2021 14:10 Відповісти
 
 