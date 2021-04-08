В Україні зафіксували 816 випадків побічних реакцій після вакцинації препаратом Covishield, 99% - несерйозні, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

У період з 24 лютого по 4 квітня МОЗ отримало 816 повідомлень про несприятливі події при вакцинації проти коронавірусу препаратом Covishield. Всього в Україні введено вже майже 300 тисяч доз вакцини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті Державного експертного центру МОЗ України в Facebook.

Зазначається, що 99% повідомлень про побічні ефекти були несерйозними. У 94% випадків несприятливі прояви були передбаченими. Тобто, відповідали наявній інформації в інструкції для медичного застосування.

Найчастіше вакциновані скаржилися на загальні розлади і розлади в місці введення (66,8%):

підвищення температури;

стомлюваність;

астенія;

лихоманка;

озноб;

грипоподібний стан;

почервоніння і біль;

ущільнення;

набряк руки;

інфільтрація;

оніміння в місці введення.

Досить поширеними є розлади з боку опорно-рухового апарату (11,8%) і невралгічні розлади (11,7): головний біль; сонливість або безсоння; тремор верхніх кінцівок; парестезії; запаморочення; втрата орієнтації, втрата свідомості.

Найчастіше на побічні ефекти скаржаться пацієнти віком 31-45 років. Найчастіше вони спостерігаються у жінок (приблизно 68%).

Нагадаємо, 24 лютого в Україні почалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.