В Україні зафіксували 816 випадків побічних реакцій після вакцинації препаратом Covishield, 99% - несерйозні, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
У період з 24 лютого по 4 квітня МОЗ отримало 816 повідомлень про несприятливі події при вакцинації проти коронавірусу препаратом Covishield. Всього в Україні введено вже майже 300 тисяч доз вакцини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті Державного експертного центру МОЗ України в Facebook.
Зазначається, що 99% повідомлень про побічні ефекти були несерйозними. У 94% випадків несприятливі прояви були передбаченими. Тобто, відповідали наявній інформації в інструкції для медичного застосування.
Найчастіше вакциновані скаржилися на загальні розлади і розлади в місці введення (66,8%):
- підвищення температури;
- стомлюваність;
- астенія;
- лихоманка;
- озноб;
- грипоподібний стан;
- почервоніння і біль;
- ущільнення;
- набряк руки;
- інфільтрація;
- оніміння в місці введення.
Досить поширеними є розлади з боку опорно-рухового апарату (11,8%) і невралгічні розлади (11,7): головний біль; сонливість або безсоння; тремор верхніх кінцівок; парестезії; запаморочення; втрата орієнтації, втрата свідомості.
Найчастіше на побічні ефекти скаржаться пацієнти віком 31-45 років. Найчастіше вони спостерігаються у жінок (приблизно 68%).
Нагадаємо, 24 лютого в Україні почалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.
Эти зеленые популисты изгавняли все, в особенности державни институты власти.