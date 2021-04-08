Байден знайде спільну мову із Зеленським. Він, на відміну від Трампа, глибоко чуйна людина, - екскоординатор санкційної політики Держдепу Фрід

Президент США Джо Байден зможе знайти спільну мову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявив колишній координатор санкційної політики Держдепартаменту США Деніел Фрід в інтерв'ю виданню "Гордон", інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Байден знаменитий своєю порядністю і теплотою. Він глибоко чуйна людина, на відміну від Трампа. Я сподіваюся, що вони знайдуть спільну мову на особистому рівні, це завжди допомагає", - зазначив він.

При цьому експерти по Україні в команді Байдена є професіоналами високого рівня, констатував Фрід.

"Старша посадова особа, яка знає Україну глибоко і досить близько, це, звичайно ж, Джордж Кент, помічник заступника держсекретаря США. Він добре відомий з часів дипломатичної служби в Києві. Він знає неймовірно багато і насправді розуміє, відчуває і дуже піклується про Україну. Він добре працював за Трампа, незважаючи на складні умови. Він в курсі всього і залишається працювати в уряді, тому що має довіру людей Байдена", - підкреслив Фрід.