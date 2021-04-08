Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами у важкі часи, - Зеленський

Попри чергове загострення на Донбасі українська сторона має намір зробити все можливе для досягнення миру. Україна потребує миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter написав президент Володимир Зеленський.

"Як Верховний Головнокомандувач я хочу бути з нашими солдатами у важкі часи на Донбасі. Їдемо на місця загострення. Вічна пам'ять 23-річному солдату, якого застрелили минулої ночі. Україна потребує миру і зробить все для цього", - написав президент.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Донбас.

Як зазначили в ОП, Зеленський відвідає передові позиції, де останнім часом систематично порушується режим припинення вогню і де в результаті ворожих обстрілів загинули і були поранені українські захисники.

