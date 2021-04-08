УКР
Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами у важкі часи, - Зеленський

Попри чергове загострення на Донбасі українська сторона має намір зробити все можливе для досягнення миру. Україна потребує миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter написав президент Володимир Зеленський.

"Як Верховний Головнокомандувач я хочу бути з нашими солдатами у важкі часи на Донбасі. Їдемо на місця загострення. Вічна пам'ять 23-річному солдату, якого застрелили минулої ночі. Україна потребує миру і зробить все для цього", - написав президент.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Донбас.

Як зазначили в ОП, Зеленський відвідає передові позиції, де останнім часом систематично порушується режим припинення вогню і де в результаті ворожих обстрілів загинули і були поранені українські захисники.

+65
на кой хер ты им там нужен?
ты должен всех лидеров обзванивать и договариваться о реальной помощи
показати весь коментар
08.04.2021 13:11 Відповісти
+63
Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами у важкі часи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 628
показати весь коментар
08.04.2021 13:25 Відповісти
+61
Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1547
показати весь коментар
08.04.2021 13:12 Відповісти
И вот это тупое Чмо когда то смеялось с Януковича...Когда же его кто не будь прикончит...
показати весь коментар
08.04.2021 14:27 Відповісти
За 2 роки і своїх 42 рочки нічого не навчилося. Зараз Зе повинен сидіти у ОП на дроті 24/7 з усіма партнерами, проводи наради з генштабом і т.п. Їде на схід, щоб знову у солдатів зброю забрали?
показати весь коментар
08.04.2021 14:29 Відповісти
может ему кино "Чапаев" показать - где должен быть командир когда это надо ?
или картошкой по дурной башке настучать ?
показати весь коментар
08.04.2021 14:31 Відповісти
Ні. На кацапських форумах подейкують що їде щоб переконатися що саме ВСУ порушують перемир'я. Кажуть, поки Зеленський буде на Донбасі, буде мир і спокій.
показати весь коментар
08.04.2021 14:42 Відповісти
Отдохнувший и покрытый легким катарским загаром ЗЕбеня выехал чтобы быть вместе с Воинами на передовой (мысленно)

напомните мне, сколько наших Воинов погибло, когда Иван Иванович Иванов (Мальдивский) отдыхал на Мальдивах?
в это время было обострение на фронте и Порох по телефону с Мальдивов разговаривал с премьером Британии ?
показати весь коментар
08.04.2021 14:30 Відповісти
У УКРАИНЫ важки часи ще будут 30 рокив...мне не нравится зеленский....его правление напоминает мне сафари
показати весь коментар
08.04.2021 14:37 Відповісти
А, что же ты, чмо воровитое, в 2014 году не хотел? Тогда у тебя хотелка съёжилась?
показати весь коментар
08.04.2021 14:39 Відповісти
Яка благодійність від Зеленського на армію? Язиком можна будь-що сказати. Наприклад, ми перші у Європі по захворюваності на ковід, вакцини немає, а Степанов по-хамськи заявляє про якісь млн. вакцин з урахуванням якихось домовленостей.Так, яка допомога бідного слуги народу нашій армії, крім балачок?
показати весь коментар
08.04.2021 14:40 Відповісти
Шальную кулю ему.
показати весь коментар
08.04.2021 14:49 Відповісти
Хлопці домовляються, тягнуть виродка до шанців, хапають за ноги і сраку і піднімають над брусвером. А потім з окопів лунають голоси - "лікаря! лікаря", сєпарський снайпер, падло!.
показати весь коментар
09.04.2021 12:47 Відповісти
Коксу прихватило, чотирижди герой?!
показати весь коментар
08.04.2021 15:05 Відповісти
Ну їдеш то їдь, хрін з тобою. Користі ніякої нема де б ти не був. Але єрмака навіщо тягнеш з собою? Чи росія ще не всі секрети знає?
показати весь коментар
08.04.2021 15:14 Відповісти
Чергову смерть взяло на душу, Чмо. Поки воно патякає, москалі вбивають наших воїнів,які не мають можливості навіть толком відповісти на провокації...
показати весь коментар
08.04.2021 15:17 Відповісти
Да ты и в более легкие времена не слишком стремился быть с солдатами. Да и солдатом тоже. Очень не хочется ругаться с Рау по поводу газа, потому и решил замаскироваться? Все-равно найдут, эти хлопцы очень настойчивые
показати весь коментар
08.04.2021 15:19 Відповісти
Мы едем,едем,едем, в далекие края! Взяли с собой Ермака, и больше ни-че-го! Колаборанты за работой?
показати весь коментар
08.04.2021 15:21 Відповісти
Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами у важкі часи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1904
Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами у важкі часи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3775
показати весь коментар
08.04.2021 15:22 Відповісти
Воно чи з голодного краю? накидаеться...та хоча й на хот-дога, як Ленiн на буржуазiю.
показати весь коментар
09.04.2021 12:43 Відповісти
голодное криворогое детство, шо вы понимаете
показати весь коментар
09.04.2021 15:43 Відповісти
Воно й на цьому хоче пропіаритись... Нафіг ти там кому треба.
показати весь коментар
08.04.2021 15:34 Відповісти
Адекватным ответом на действия РФ могут стать учения по отработке мобилизации резервистов ЗСУ. Это реально поднимет боеготовность ЗСУ в создавшихся условиях. Провокацией это назвать нельзя, так как ППД, куда прибудут резервисты знаходяться не в зоне проведення ООС. Главное грамотно организовать и естественно достойно профинансировать. Как говорится: дешева рибка - погана юшка. А мы не настолько богаты, чтобы экономить на обороне.
показати весь коментар
08.04.2021 15:34 Відповісти
Гундосік нахрипитдь - "бомба"!!!
показати весь коментар
08.04.2021 15:38 Відповісти
Турист ты наш! Поехал бы ты лучше отдохнуть куда-нибудь на Мальдивы (желательно навсегда), а мы уж тут как-нибудь сами...
показати весь коментар
08.04.2021 15:40 Відповісти
А лучше бы ты с Ярославом Журавлём разделил его участь. Работа главкома и президента делать для солдат трудные времена не трудными... ОБщаться с мировым сообществом, закупать у оборонки и за бугром передовые военные технологии.... ловить и сажать шпионов и предателей...
Но.. кгм.. если них**а этого не умеешь - сиди тогда с солдатами на передке...и жди...А чего ты там будешь ждать ? Что трудные времена пройдут пока ты ни**ра не делать будешь ?
Зато как красиво и пафосно звучит "Быть с солдатами в тяжелые времена" Ах-ах..Жена декабриста, бл*!
показати весь коментар
08.04.2021 15:44 Відповісти
Арестовала берет? Или ещё грязно для шпилек?
показати весь коментар
08.04.2021 19:37 Відповісти
дешевый ЗЕленый клоун, вся эта стрельба из-за твоих перемирий с врагом! Когда перестанешь быть президентом ответишь за всех погибших!
показати весь коментар
08.04.2021 16:00 Відповісти
Та й до нього було якось те ж саме. В тебе пам'ять коротка чи сернути нікуди?
показати весь коментар
08.04.2021 18:51 Відповісти
Походу это тебе помять шмурдяком отбило
показати весь коментар
08.04.2021 20:33 Відповісти
То ти тверезий? Тоді мізків вистачить для порівняння? Ось тобі втрати помісячно : https://censor.net/ua/resonance/3256811/zagybli_geroyi_bereznya. Чи є різниця і в яку сторону? А ось гістограмки : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83 Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну . - Це не для середнього розуму, але спробуй...
показати весь коментар
08.04.2021 21:32 Відповісти
А вы не думаете, что вата его выберет на второй срок?
показати весь коментар
08.04.2021 18:51 Відповісти
Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами у важкі часи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7618
показати весь коментар
08.04.2021 16:02 Відповісти
Памятаєте ту придуркувату міністерку ОЗ Слелетську чи що, котра рік назад сховалась у карантині разом з якимись евакуйованими з Уханя, щоб не очолювати підготування країни до боротьби з пандемією. Мабуть, так для неї було простіше. А потім виявилося, що країна не готова від слова зовсім, бо немає захисних масок, костюмів і т.п.
...я хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена (с). А це не те ж саме? Хто має сказати цьому придурку, що місце головнокомандувача армії у такий час не в окопі з солдатами, а в кабінеті у Києві, де він має у відповідності з конституційними обовязками приймати рішення ....
показати весь коментар
08.04.2021 16:03 Відповісти
Никакой реальной эскалации нет.
Украинские потери на фронте обусловлены прежде всего бездарной и трусливой политикой высшего руководства Украины, безнаказанностью обстрелов с вражеской стороны, непродуманными действиями по разминированию линии соприкосновения и отводу войск, а уж никак не "эскалацией вооруженного конфликта".
Что это есть? Это игры политиков.
********** хочет обострением на фронте отвлечь внимание от нарастающего социального и экономического кризиса.
эрэфия хочет заставить шмарклю быстрее реализовать "нормандские договоренности" и сбросить финансирование и проблемы дЫр ДНР/ЛНР на Украину.
США указывает своим союзникам, что "враг у ворот"
Наша реальность намного страшнее.
Страна живет без боеприпасов, без вакцины, без посевного зерна, но с властью напоминающей то ли детский сад, то ли сумашедший дом.
Самый главный враг Украины сидит на Банковой. - бездарная, расхлябанная кучка дилетантов.
И вот это действительно страшно...
показати весь коментар
08.04.2021 16:06 Відповісти
"Как Верховный Главнокомандующий, я хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена на Донбассе.Источник: https://censor.net/ru/n3258468

"Не верю!" (Станиславский)
Владимир Александрович, вы переигрываете!
для того что бы "хотеть и дальше мира" Вам, господин Президент, нужно не с телекамерой и кентами с Катара на донбас гонять, а заняться дипломатией, переговоры, переговоры, переговоры до тех пор пока враг не поймет, что цена обострения или эскалации на востоке для него уже слишком высока и он не потянет такую игру. Лишь увеличив до непреличия цену агрессии для врага можно заставить его отступить. Враг должен понять что только попробуй что то сделать и сразу прилетят санкции от запада по экономике, прилетят тысячи грузов 200 и так далее. Нужно договариваться с западом и обеспечить свою армию всем что можно на данный момент...Цена агрессии должна быть выше возможного политического профита для пуйла... а эти фразочки вертеповские конечно звучат красиво, но могут лишь добавить армии негатива
показати весь коментар
08.04.2021 16:08 Відповісти
Четырежды немобилизованное хитрожопое лайно на фронте может только вонять...
показати весь коментар
08.04.2021 16:14 Відповісти
Зірки світової естради відбули армійську службу. І навіть британська королева Єлизавета ІІ, служила в армії. Під час війни!
Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами у важкі часи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2194
показати весь коментар
08.04.2021 20:49 Відповісти
Не успел Зеленский вернутся из Катара с подписанным cоглашение на импорт сжиженного газа в Украину (мы писали о проблемах с этим для США и Польши 05.‎04.‎2021), как в Украину собрался министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау, выяснить что это такое.
Повторяем для министра что мы писали "Этот документ фактически нивелирует всю работу США и Польши по созданию хаба и структуры для принятия и транспортировки сжиженного газа в Украину".
Потому то Зеленский так быстро захотел быть "ближе к нашим солдатам" - это безопаснее чем разъяренный Рау. https://timeze2019.blogspot.com/ timeze
показати весь коментар
08.04.2021 16:18 Відповісти
Та то он в свой офис боится вернутся. Как вспомнит расписанные двери и обосранные внутри унитазы от удивления, так и какается. На передок даже готов тикать, там хоть скажет что просто снаряд рядом разорвался и можно дать своей опе волю.
показати весь коментар
08.04.2021 19:20 Відповісти
Хтось має якісь претензії до діяльності Кварталу-95?
показати весь коментар
08.04.2021 20:39 Відповісти
НЕ вірю , що він хоче бути з воїнами . Впевнений , що вони не хочуть , щоб він там був.
показати весь коментар
08.04.2021 16:19 Відповісти
Непонятно зачем ехать Президенту на передовую?, что бы поддержать дух солдат, так там все нормально,они держатся под обстрелами в холодных окопах,что быть живым щитом? с многочисленнрй охраной, так когда прилит высокоточный снаряд угробит не только себя, это пол беды,а и многих других. Презедент должен организовывать все процессы в стране, что бы Украина выжила, как капитан на корабле обеспечив вмем необходимым команду, а не лезть в машинное отделение и стоять рядом с механиками при поломке, когда даже гаечных ключей нет. Лучше обратился бы к самым богатым патриотам, которые страну кормят и спасают, как Ахметов, Фирташ, Аваков, Кобелев, Витренко,да и сам уже должен быть человеком не бедным будучичи инициатором великого будивныцтва, за сет бюджета, которое и любой может строить,не делая условий для инвестиций и конкуренции,так еще и через "Прозоро",аукциона на три попытки где выигрывают меняя после аукциона цены свои частные фирмы, может выше упомянутые госпола построят для Украине сотню Байрактеров?, когда одни брали у страны с бюджета средства милларды грн.на свой олигархический бизнес , как Зе э/э,не платили налоги , как на руде зарабатывая тоже миллрды $, к банкирам можно обратиться, к министру финансов, которорые заработали на % с бюджета на ОВГЗ миллрд. $ ,
, а другие покупали продукцию для ведомств с бюджета на миллиарды $ за границей, зарабатывая на орден "Почетного легиона" во Франции,когда в стране есть Мотор Сич,Южное и Антонов, а теперь хрен, кто продаст беспилотники, даже за большие деньги,свои надо иметь, как с вакциной, потому что вакцина в условиях пандемии это уже не товар , а оружие, еще не понятно, как этот короновирус возник и мутирует?
Вместо того, что бы развивать демократическую, конкурентную, рыночную экономику , делать максимально доступные рынки для населения малыми контрактами но в большом колличестве приобщая к препринимательской деятельности, как можно больше участников эконом.деятельноси по сбыту продукции так и инвестируя в промышленность, науку, сельское хозяйство,через доли и акции в Обществах, кооперативах, что бы была конкуренция и конкурентный товар, таже вакцина, беспилотники, электроника,а не монопольный товар , которым нельзя торговать из за его не конкурентности (низкого качества и высокой цены),кроме сырья- базиса и своего рода монопольного товара для экономики, который захватили по корруппционным схемам олигархи при помощи компрадорской власти,как все народное иммущество,распродают с молотка все имущество государства ,делают все что бы народу ни чего не досталось, не занимался предпринимательством, экономикой не инвестировал в производительность своего труда не развивался и не выжил. В том же ЕС, особенно Германию, через каждые 10 км суперсовременное предприятие , начиная от Фольцвагена, Сименса и заканчивая сельхоз.кооперативами,а в Украине разваленое село и большей части экологически не пригодными города,и все в виде АО или ТОВ с привличением во владельцы большого числа собственников, акционеров,которые производят продукцию пользующиеся спросом по всему миру, потому, как спрос на основе конкуренции порождает все в том числе и в науку, которая разрабатывает новые технологии в виде роботоризированный линий повышающих производительность труда, человек только их создает и обслуживает, а сам физически не работае,только очищенный выхлоп из труб идет в виде пара, в отличии от Украины где бывшие гос.а активы приватизировались в одни руки и уничтожают природу, остальная экономика не развивается из за отсутствия конкуренции,и коррупции,когда чиновники в целом власть не толко получают заработок не по результату своего труда, а и тупо воруют завышая цены на гос.закупках, как на строительсве дорог, так и на облигациях ОВГЗ, но и делают монопольные рынки устанвнивая условий преференций нянеми для олигархов.
показати весь коментар
08.04.2021 16:19 Відповісти
И не стоит забывать что по еще совковой традиции у личного состава оружие в оружейку сдают, чтобы не дай бог чего. Так что это очередной крайне бессмысленный поступок со стороны преЗЕдента. Продолжает только пиаром свою никчемную тушку от справедливой расплаты спасать.
показати весь коментар
08.04.2021 19:27 Відповісти
Не вірю , що він хоче бути з воїнами . Впевнений , що вони не хочуть , щоб він там був.
показати весь коментар
08.04.2021 16:22 Відповісти
Брехливый скот зеленский, ехай в Катар
показати весь коментар
08.04.2021 16:37 Відповісти
Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами у важкі часи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2051
показати весь коментар
08.04.2021 16:43 Відповісти
Шо не так, лапоть?
показати весь коментар
08.04.2021 20:34 Відповісти
"Не ходил бы ты,Ванек, у солдаты. Красной Армии штыки, чай, найдутся, без тебя большевики обойдутся".
показати весь коментар
08.04.2021 16:44 Відповісти
Ага, таки да ванек. Клянусь мацой!
показати весь коментар
08.04.2021 17:12 Відповісти
Своим появлением, это недоразумение, скорее вызовет недоумение и деморал у бойцов, цем повышение духа. Такое "поднятие духа" жесть просто.
показати весь коментар
08.04.2021 16:50 Відповісти
Муссоліні разом з Чаушеску на тому світі тихенько ржуть: "Хе-хе, а нам ще легко обійшлося..."
показати весь коментар
08.04.2021 20:47 Відповісти
чи не ПІЗДНО Хероєм став? може треба було бути разом коли від повісток бігав?
показати весь коментар
08.04.2021 17:18 Відповісти
Господи,вот именно тебя только там ещё и не хватало.....так украинцы и поверили в твои благие намерения, как же....вот только попробуй оставить защитников без средств обороны ...похоже , жаба тебя уже почти задавила от того, что ещё слишком много , на твой взгляд, единиц военного снаряжения имеют патриоты Украины на передовой...лично попёрся проверить..а то ,не дай Бог, обнулённый психанёт....от детской неожиданности что-нибудь с собой взял?
показати весь коментар
08.04.2021 17:26 Відповісти
...Ізраїльський зірковий комік Дуду Топаз також пішов у політику, але... Після цього він втратив все, що мав, а останні роки життя провів між тюрмою і божевільнею. Поки нарешті з другої спроби не покінчив життя самогубством, повісившись на шлангу душової кабінки тюремної камери...
показати весь коментар
08.04.2021 20:40 Відповісти
Один из самых великих Президентов США Dwight David Eisenhower, настоящий боевой генерал и Верховный главнокомандующий назывался Commander in Chief. А этот недоумок решил откликаться на звание Supreme Commander in Chief Решил обойти Эйзенхауэра. Крутой парнишка. Вокруг же команда из таких неучей
показати весь коментар
08.04.2021 17:34 Відповісти
Снова только судорожная забота о своём рейтинге - забота пустого, непрофессионального,
не подготовленного человека. Работа на недалёкую, наивную публику. А виновник гибели людей - именно он.
показати весь коментар
08.04.2021 18:38 Відповісти
Таки так. Зеленський попердолив на Донбас, щоб зробити тяжкі часи для солдат ще тяжчими. Це ж Україна - країна, в якій вже 30 років зумисно робиться так, щоб все було на гірше, і щоб не дай бог на краще.
показати весь коментар
08.04.2021 18:44 Відповісти
Какие нах тяжелые времена, что он несёт?!
показати весь коментар
08.04.2021 18:57 Відповісти
Перечитай коментарі, коли він поїхав у Катар - очі й відкриються.
показати весь коментар
08.04.2021 19:00 Відповісти
Порохоботикам знов не так. То куди в Катар, чому не на фронт, то чому на фронт. То не поїде, бо всреться, то хай краще всреться і не їде. Ось така доля порохоботьска - нудити з приводом чи без.
показати весь коментар
08.04.2021 18:58 Відповісти
Ты не в курсе там вчера 5 лямов изьяли у ермаковских
показати весь коментар
08.04.2021 19:00 Відповісти
У городі бузина, а в Києві дядько?
показати весь коментар
08.04.2021 19:06 Відповісти
На цвинтарі бузина, а в Києві Квартал-95.
показати весь коментар
08.04.2021 20:42 Відповісти
Тю , и шо вы предлогашь, вместо того , шобы прислушаться к порохоботам? - ездить тупнем по всем весям - рекламировать скудость и скудность своего умишки?...ПХИ...
показати весь коментар
09.04.2021 01:46 Відповісти
Я бачу, що твого "умишки" навіть на українську мову не вистачає.
показати весь коментар
09.04.2021 14:16 Відповісти
А шо с парнем которому ты орал я не лох?
показати весь коментар
08.04.2021 18:58 Відповісти
Парень этот умер в августе, сгорел за две недели...
показати весь коментар
08.04.2021 20:58 Відповісти
Пиар, пиар, пиар... Пост написан на английском языке---для кого? Явно не для ВСУ.
показати весь коментар
08.04.2021 20:59 Відповісти
Писюнист-барабанщик на передовой ,зачем ты там нужен? Нахера же было доводить ситуацию до тяжёлых времён ?
показати весь коментар
08.04.2021 21:16 Відповісти
"мне 42 года, ну я ж лох какой-то"
показати весь коментар
08.04.2021 21:48 Відповісти
Забув частку не написати, але суть від того не змінюється.
показати весь коментар
08.04.2021 21:50 Відповісти
Так навіть краще. Просто Зе, як завжди, не наважився сказати правду.
показати весь коментар
09.04.2021 13:07 Відповісти
Притвортство-это состояние души Зеленского. Он всю жизнь играл чужие роли. Продолжает это делать и сейчас Продолжает играть роль президента. Он так и не понял что быть президентом, и играть его роль - это две разные вещи. Уже тошнит от его наигранного патриотизма ,где за актерской маской в душе звенящая пустота ......
показати весь коментар
08.04.2021 22:50 Відповісти
оккупировать кресло Президента, без какой-нить на то объяснимой подоплеки - себе в убыток... ДУРАК - не притворство, это с рождения.
показати весь коментар
09.04.2021 01:53 Відповісти
Згадалось:
- Мама Рима! Можно я пойду на войну?

- Можно, сыначка, но тока недалеко, шоб мама тебя видела.
показати весь коментар
09.04.2021 02:58 Відповісти
а как же теперича без зеленскага Эмираты и Катар? пропадут ведь...
показати весь коментар
09.04.2021 06:30 Відповісти
посетил передок... Шо успокаивает в этом турне бедоносца, чта коzaп позиции , рукой махнуть, - рядом... Вроде уже отбыл с передовой, запасаемся попкорном, в ожидании плачевных известий от секель-news.
показати весь коментар
09.04.2021 12:39 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 