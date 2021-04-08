Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами у важкі часи, - Зеленський
Попри чергове загострення на Донбасі українська сторона має намір зробити все можливе для досягнення миру. Україна потребує миру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter написав президент Володимир Зеленський.
"Як Верховний Головнокомандувач я хочу бути з нашими солдатами у важкі часи на Донбасі. Їдемо на місця загострення. Вічна пам'ять 23-річному солдату, якого застрелили минулої ночі. Україна потребує миру і зробить все для цього", - написав президент.
Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Донбас.
Як зазначили в ОП, Зеленський відвідає передові позиції, де останнім часом систематично порушується режим припинення вогню і де в результаті ворожих обстрілів загинули і були поранені українські захисники.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
или картошкой по дурной башке настучать ?
напомните мне, сколько наших Воинов погибло, когда Иван Иванович Иванов (Мальдивский) отдыхал на Мальдивах?
в это время было обострение на фронте и Порох по телефону с Мальдивов разговаривал с премьером Британии ?
Но.. кгм.. если них**а этого не умеешь - сиди тогда с солдатами на передке...и жди...А чего ты там будешь ждать ? Что трудные времена пройдут пока ты ни**ра не делать будешь ?
Зато как красиво и пафосно звучит "Быть с солдатами в тяжелые времена" Ах-ах..Жена декабриста, бл*!
...я хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена (с). А це не те ж саме? Хто має сказати цьому придурку, що місце головнокомандувача армії у такий час не в окопі з солдатами, а в кабінеті у Києві, де він має у відповідності з конституційними обовязками приймати рішення ....
Источник: https://censor.net/ru/n3258468
Украинские потери на фронте обусловлены прежде всего бездарной и трусливой политикой высшего руководства Украины, безнаказанностью обстрелов с вражеской стороны, непродуманными действиями по разминированию линии соприкосновения и отводу войск, а уж никак не "эскалацией вооруженного конфликта".
Что это есть? Это игры политиков.
********** хочет обострением на фронте отвлечь внимание от нарастающего социального и экономического кризиса.
эрэфия хочет заставить шмарклю быстрее реализовать "нормандские договоренности" и сбросить финансирование и проблемы дЫр ДНР/ЛНР на Украину.
США указывает своим союзникам, что "враг у ворот"
Наша реальность намного страшнее.
Страна живет без боеприпасов, без вакцины, без посевного зерна, но с властью напоминающей то ли детский сад, то ли сумашедший дом.
Самый главный враг Украины сидит на Банковой. - бездарная, расхлябанная кучка дилетантов.
И вот это действительно страшно...
"Не верю!" (Станиславский)
Владимир Александрович, вы переигрываете!
для того что бы "хотеть и дальше мира" Вам, господин Президент, нужно не с телекамерой и кентами с Катара на донбас гонять, а заняться дипломатией, переговоры, переговоры, переговоры до тех пор пока враг не поймет, что цена обострения или эскалации на востоке для него уже слишком высока и он не потянет такую игру. Лишь увеличив до непреличия цену агрессии для врага можно заставить его отступить. Враг должен понять что только попробуй что то сделать и сразу прилетят санкции от запада по экономике, прилетят тысячи грузов 200 и так далее. Нужно договариваться с западом и обеспечить свою армию всем что можно на данный момент...Цена агрессии должна быть выше возможного политического профита для пуйла... а эти фразочки вертеповские конечно звучат красиво, но могут лишь добавить армии негатива
Повторяем для министра что мы писали "Этот документ фактически нивелирует всю работу США и Польши по созданию хаба и структуры для принятия и транспортировки сжиженного газа в Украину".
Потому то Зеленский так быстро захотел быть "ближе к нашим солдатам" - это безопаснее чем разъяренный Рау. https://timeze2019.blogspot.com/ timeze
, а другие покупали продукцию для ведомств с бюджета на миллиарды $ за границей, зарабатывая на орден "Почетного легиона" во Франции,когда в стране есть Мотор Сич,Южное и Антонов, а теперь хрен, кто продаст беспилотники, даже за большие деньги,свои надо иметь, как с вакциной, потому что вакцина в условиях пандемии это уже не товар , а оружие, еще не понятно, как этот короновирус возник и мутирует?
Вместо того, что бы развивать демократическую, конкурентную, рыночную экономику , делать максимально доступные рынки для населения малыми контрактами но в большом колличестве приобщая к препринимательской деятельности, как можно больше участников эконом.деятельноси по сбыту продукции так и инвестируя в промышленность, науку, сельское хозяйство,через доли и акции в Обществах, кооперативах, что бы была конкуренция и конкурентный товар, таже вакцина, беспилотники, электроника,а не монопольный товар , которым нельзя торговать из за его не конкурентности (низкого качества и высокой цены),кроме сырья- базиса и своего рода монопольного товара для экономики, который захватили по корруппционным схемам олигархи при помощи компрадорской власти,как все народное иммущество,распродают с молотка все имущество государства ,делают все что бы народу ни чего не досталось, не занимался предпринимательством, экономикой не инвестировал в производительность своего труда не развивался и не выжил. В том же ЕС, особенно Германию, через каждые 10 км суперсовременное предприятие , начиная от Фольцвагена, Сименса и заканчивая сельхоз.кооперативами,а в Украине разваленое село и большей части экологически не пригодными города,и все в виде АО или ТОВ с привличением во владельцы большого числа собственников, акционеров,которые производят продукцию пользующиеся спросом по всему миру, потому, как спрос на основе конкуренции порождает все в том числе и в науку, которая разрабатывает новые технологии в виде роботоризированный линий повышающих производительность труда, человек только их создает и обслуживает, а сам физически не работае,только очищенный выхлоп из труб идет в виде пара, в отличии от Украины где бывшие гос.а активы приватизировались в одни руки и уничтожают природу, остальная экономика не развивается из за отсутствия конкуренции,и коррупции,когда чиновники в целом власть не толко получают заработок не по результату своего труда, а и тупо воруют завышая цены на гос.закупках, как на строительсве дорог, так и на облигациях ОВГЗ, но и делают монопольные рынки устанвнивая условий преференций нянеми для олигархов.
не подготовленного человека. Работа на недалёкую, наивную публику. А виновник гибели людей - именно он.
- Мама Рима! Можно я пойду на войну?
- Можно, сыначка, но тока недалеко, шоб мама тебя видела.