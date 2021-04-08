УКР
1 435 12

Медсистема здатна витримувати на 40% більше госпіталізацій пацієнтів із COVID-19, ніж зараз, - KSE

Медична система здатна витримувати на 40% більше госпіталізацій пацієнтів із COVID-19, ніж проводиться нині.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко.

"Оціночно ми маємо розрахунки, що 100% ліжок із киснем в Україні буде зайнято, якщо будуть госпіталізуватися 8 тис. осіб із COVID-19 на добу. Якщо ми говоримо про більш реальну картину, тобто ми беремо зайнятість не 100%, а 80%, це те, наприклад, що ми зараз спостерігаємо в Києві. По всій країні зайнятість 80% означає госпіталізацію приблизно 6,5 тис. осіб на добу. Зараз у середньому за тиждень госпіталізується 4600 на добу. Це означає, що існуюча система здатна приймати до 40% більше пацієнтів з COVID-19, ніж зараз", - зазначив він.

Ганіченко наголосив, що медична система здатна витримати 6500 госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 на добу.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що збільшувати кількість ліжок з киснем далі просто нікуди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радуцький про медреформу: Це тільки наші головні лікарі кричать, що неправильно пораховані тарифи і мало грошей, а інвесторів влаштовує вартість пакету від НСЗУ

Автор: 

карантин (18172) медицина (2161) госпіталізація (189) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+2
Медсистема способна выдерживать на 40% больше госпитализаций пациентов с COVID-19, чем сейчас, - KSE - Цензор.НЕТ 9646
08.04.2021 13:18 Відповісти
08.04.2021 13:18 Відповісти
+2
конечно, есть еще резервы: лестничные пролеты, подвальные помещения, приемные отделения, прачечные, наконец..., где медперсонал брать, уроды?
08.04.2021 14:10 Відповісти
08.04.2021 14:10 Відповісти
+2
и вообще уже тепло. Больных можно прямо во дворе складывать, под каштаном.
08.04.2021 16:14 Відповісти
08.04.2021 16:14 Відповісти
Оптиміст - руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко...
08.04.2021 13:16 Відповісти
08.04.2021 13:16 Відповісти
Отже 1 місце в Європпі по захворюваності ковідом ще ще не межа? Йдемо на 1 місце у світі?
08.04.2021 13:31 Відповісти
08.04.2021 13:31 Відповісти
Медсистема способна выдерживать на 40% больше госпитализаций пациентов с COVID-19, чем сейчас, - KSE - Цензор.НЕТ 9646
08.04.2021 13:18 Відповісти
08.04.2021 13:18 Відповісти
Не забувайте, що у Києві є ще лікарні водників, залізничників, мєнтів, які НЕ ХОЧУТЬ брати хворих з ковід! А це плюс 10 тис. ліжок!
08.04.2021 13:19 Відповісти
08.04.2021 13:19 Відповісти
Извините за, наверное, совсем неважный вопрос:
а в тех больницах есть КИСЛОРОД и ДЕЗИНФЕКЦИЯ?
08.04.2021 13:43 Відповісти
08.04.2021 13:43 Відповісти
Ну за рік мали б підготуватися...
08.04.2021 14:00 Відповісти
08.04.2021 14:00 Відповісти
вы их переоцениваете... СЛИШКОМ! переоцениваете.
08.04.2021 14:08 Відповісти
08.04.2021 14:08 Відповісти
Идиот...если б еще больных роботы обслуживали, а не живые люди, которые валятся с ног...
08.04.2021 13:20 Відповісти
08.04.2021 13:20 Відповісти
Уже сейчас киевлян везут в область, Киев забит... Интересно куда дальше, сразу на кладбище?
08.04.2021 13:22 Відповісти
08.04.2021 13:22 Відповісти
Київ не забитий - просто відомчі лікарні не хочуть хворих брати!
https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/7/7289331/
08.04.2021 14:01 Відповісти
08.04.2021 14:01 Відповісти
конечно, есть еще резервы: лестничные пролеты, подвальные помещения, приемные отделения, прачечные, наконец..., где медперсонал брать, уроды?
08.04.2021 14:10 Відповісти
08.04.2021 14:10 Відповісти
и вообще уже тепло. Больных можно прямо во дворе складывать, под каштаном.
08.04.2021 16:14 Відповісти
08.04.2021 16:14 Відповісти
 
 