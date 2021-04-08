Медсистема здатна витримувати на 40% більше госпіталізацій пацієнтів із COVID-19, ніж зараз, - KSE

Медична система здатна витримувати на 40% більше госпіталізацій пацієнтів із COVID-19, ніж проводиться нині.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко.

"Оціночно ми маємо розрахунки, що 100% ліжок із киснем в Україні буде зайнято, якщо будуть госпіталізуватися 8 тис. осіб із COVID-19 на добу. Якщо ми говоримо про більш реальну картину, тобто ми беремо зайнятість не 100%, а 80%, це те, наприклад, що ми зараз спостерігаємо в Києві. По всій країні зайнятість 80% означає госпіталізацію приблизно 6,5 тис. осіб на добу. Зараз у середньому за тиждень госпіталізується 4600 на добу. Це означає, що існуюча система здатна приймати до 40% більше пацієнтів з COVID-19, ніж зараз", - зазначив він.

Ганіченко наголосив, що медична система здатна витримати 6500 госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 на добу.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що збільшувати кількість ліжок з киснем далі просто нікуди.

