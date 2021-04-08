У Путіна відреагували на можливість призначення спецпредставника США із "Північного потоку-2": Руки розв'язалися, буде просто їздити і всім погрожувати
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров вважає, що можливість створення спеціального представника США із "Північного потоку-2" буде використанням нових санкційних інструментів.
Відповідну заяву Лаврова цитують "РИА Новости", інформує Цензор.НЕТ.
"Я ось чув, у них, мабуть, від того, що в Договорі з відкритого неба більше не беруть участь, руки розв'язалися, вивільнилися співробітники, призначають спеціального представника з припинення проєкту газопроводу "Північний потік-2". Буде просто їздити і всім погрожувати", - заявив Лавров.
Також цю інформацію прокоментували в Кремлі. За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, можливе призначення спецпредставника США із "Північного потоку-2": свідчить про втручання Вашингтона в справи інших країн.
Напередодні видання Politico повідомило про те, що адміністрація США вивчає можливість призначення спецпосланця на переговорах з партнерами по газопроводу "Північний потік 2". Завданням спецпосланця стане переконання партнерів у необхідності закриття цього проєкту, зазначає Politico.
а Искандеры хохочут
б Помидоры с сыром хохочут
в Русня хохочет
г лавров с машей напудрившись мукой хохочут
Всё. А что им ещё остаётся кроме как, загибаясь, хохотать
По какому праву убиваете наших граждан на украинской земле , мало вам своих , засраных и заброшенных ?
Твари вы , а не люди !