У Путіна відреагували на можливість призначення спецпредставника США із "Північного потоку-2": Руки розв'язалися, буде просто їздити і всім погрожувати

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров вважає, що можливість створення спеціального представника США із "Північного потоку-2" буде використанням нових санкційних інструментів.

Відповідну заяву Лаврова цитують "РИА Новости", інформує Цензор.НЕТ.

"Я ось чув, у них, мабуть, від того, що в Договорі з відкритого неба більше не беруть участь, руки розв'язалися, вивільнилися співробітники, призначають спеціального представника з припинення проєкту газопроводу "Північний потік-2". Буде просто їздити і всім погрожувати", - заявив Лавров.

Також цю інформацію прокоментували в Кремлі. За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, можливе призначення спецпредставника США із "Північного потоку-2": свідчить про втручання Вашингтона в справи інших країн.

Напередодні видання Politico повідомило про те, що адміністрація США вивчає можливість призначення спецпосланця на переговорах з партнерами по газопроводу "Північний потік 2". Завданням спецпосланця стане переконання партнерів у необхідності закриття цього проєкту, зазначає Politico.

