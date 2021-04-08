УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5391 відвідувач онлайн
Новини
8 692 23

У Путіна відреагували на можливість призначення спецпредставника США із "Північного потоку-2": Руки розв'язалися, буде просто їздити і всім погрожувати

У Путіна відреагували на можливість призначення спецпредставника США із

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров вважає, що можливість створення спеціального представника США із "Північного потоку-2" буде використанням нових санкційних інструментів.

Відповідну заяву Лаврова цитують "РИА Новости", інформує Цензор.НЕТ.

"Я ось чув, у них, мабуть, від того, що в Договорі з відкритого неба більше не беруть участь, руки розв'язалися, вивільнилися співробітники, призначають спеціального представника з припинення проєкту газопроводу "Північний потік-2". Буде просто їздити і всім погрожувати", - заявив Лавров.

Також цю інформацію прокоментували в Кремлі. За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, можливе призначення спецпредставника США із "Північного потоку-2": свідчить про втручання Вашингтона в справи інших країн.

Напередодні видання Politico повідомило про те, що адміністрація США вивчає можливість призначення спецпосланця на переговорах з партнерами по газопроводу "Північний потік 2". Завданням спецпосланця стане переконання партнерів у необхідності закриття цього проєкту, зазначає Politico.

Також читайте: США підготували два пакети санкцій проти "Північного потоку-2", - Politico

Автор: 

Лавров Сергій (1647) Пєсков Дмитро (1738) США (24136) Північний потік (2478)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Да будет являться санкционным инструментом и это правильно
показати весь коментар
08.04.2021 13:14 Відповісти
+12
Лаврушка, завидуй молча, тебе так не дано ибо ты лох , дебил и лошадь.
показати весь коментар
08.04.2021 13:15 Відповісти
+11
грозишь ты..а они наказывают..жестоко наказывают....
показати весь коментар
08.04.2021 13:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да будет являться санкционным инструментом и это правильно
показати весь коментар
08.04.2021 13:14 Відповісти
А прості то какцаппи живуть щороку все гірше. Можливо через років сто у мокшей і ізвілін добавиться.
показати весь коментар
08.04.2021 13:38 Відповісти
грозишь ты..а они наказывают..жестоко наказывают....
показати весь коментар
08.04.2021 13:14 Відповісти
У рашки на всё один ответ:
а Искандеры хохочут
б Помидоры с сыром хохочут
в Русня хохочет
г лавров с машей напудрившись мукой хохочут
Всё. А что им ещё остаётся кроме как, загибаясь, хохотать
показати весь коментар
08.04.2021 13:31 Відповісти
Как же вас плющит, сАбаки! 😂
показати весь коментар
08.04.2021 13:14 Відповісти
Лаврушка, завидуй молча, тебе так не дано ибо ты лох , дебил и лошадь.
показати весь коментар
08.04.2021 13:15 Відповісти
у Лаврова сжалось очко)
показати весь коментар
08.04.2021 13:18 Відповісти
Но мукИ для куража ещё в закромах много, так что отвязные комментарии от лаврухи ещё будут. У меня вот другой вопрос: а у расеян, когда они это слышат, и про то, что пенс фонд нужно пустить на разгон экономики (в который раз уже) булочки судорожно не сжимаются, нет?
показати весь коментар
08.04.2021 13:35 Відповісти
після відповіді х@йла Байдену оркі хай хучь право пєрвой брачной ночі закрєпят в своєй констітуції, ужє нікакая клініка х@йлу нє поможєт...
показати весь коментар
08.04.2021 13:19 Відповісти
***** дещо прищемили.
показати весь коментар
08.04.2021 13:19 Відповісти
О то вже у кацапів просто істерика. Очко ж то не залізне... жим, жим...
показати весь коментар
08.04.2021 13:21 Відповісти
Щтатам вообще пора возобновлять американский сектор в Берлине. Что то бывшие гитлеровцы и их союзники распоясались. Пора напомнить кто им по сусалам надавал.
показати весь коментар
08.04.2021 13:23 Відповісти
Скулит, псина рашистская.
показати весь коментар
08.04.2021 13:25 Відповісти
А какого хрена , вы рассеяне , суёте своё грязное рыло к нам , украинцам ?
По какому праву убиваете наших граждан на украинской земле , мало вам своих , засраных и заброшенных ?
Твари вы , а не люди !
показати весь коментар
08.04.2021 13:25 Відповісти
Слышали мы это уже всё лавруха. Про хохочущие искандеры и тд. А США - респект и поважуха: назначайте представителя и гнобьте русню!
показати весь коментар
08.04.2021 13:27 Відповісти
Тааак...Пора вже цю х**ню закінчувати. Так сказати, закривати прАЄкт сєвпот2. А викормишку цього кацапсячого коня вислати з США, нехай родіну любіт в мАААЦквє, а не Вашінгтоні.
показати весь коментар
08.04.2021 13:32 Відповісти
И не только наследницу кремлевского коня, а всех вышкребков кацапского эстеблишмента.
показати весь коментар
08.04.2021 13:54 Відповісти
Владимиру Люциферовичу прищемили фаберже.
показати весь коментар
08.04.2021 13:38 Відповісти
Треба спецпредставник по **********,щоб вводив квоти на поставки нафти і зброї.
показати весь коментар
08.04.2021 13:53 Відповісти
ПЕСКОВ!!!! ЭТО ТОЛЬКО ВАША ФАШИСТСКАЯ СТРАНА ЛЕЗЕТ БЕЗ ПРИГЛАШЕНИЯ ВО ВСЕ СТРАНЫ БЫВШЕГО СССР, И УБИВАЕТ ДЕТЕЙ, И ТРАВИТ ЛЮДЕЙ, ПОРА ВАМ ПОЙТИ К ЧЕРТУ, НАВЕСТИ ПОРЯДОК У СЕБЯ, ВЫ УБИЙЦЫ!!!!!
показати весь коментар
08.04.2021 14:02 Відповісти
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, возможное назначение спецпредставителя США по "Северному потоку-2" свидетельствует о вмешательстве Вашингтона в дела других стран.- само строительство "Северного" было огромным рашистско-фрицовским вмешательством в дела других государств,в которых рашистским спецпредставителем,ездившим по странам для нагибания и принуждени ,территорией которых должен быть прокладыватся поток ,негласно была поставлена Меркель
показати весь коментар
08.04.2021 14:15 Відповісти
Очередное хрюкание из бункера...
показати весь коментар
08.04.2021 15:17 Відповісти
 
 