Третій день з моменту затримання на хабарі брата Вовка Зонтова мовчать ВРП, Верховний Суд і Рада Суддів: думають, як краще переховати власні мільйони, - Жернаков

Третій день минає з моменту затримання брата глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова на хабарі в розмірі $ 100 тис. і виявлення їхньої схованки з сумою, еквівалентною $ 5 млн, зберігають мовчання органи судової системи, президент, ОП і навіть закриті суддівські групи.

Про це пише в Facebook координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Третій день іде з моменту затримання брата Павла Вовка Юрія Зонтова при отриманні неправомірної вигоди розміром $100 000, другий - як викрили їхню схованку з грошима сумою в ~$5 млн. Третій день мовчать ВРП, Верховний Суд, Рада суддів. Ніхто нічого не засуджує. Не висловлює занепокоєння чи навіть здивування. Бо ж серед суддів центнер готівки на хаті в центрі Києва - це норм, а шо тут такого", - зазначив він.

"Мовчать, як підмітив Андрій Козлов, навіть закриті суддівські групи. Ніхто навіть не пише - "ви там давайте якось акуратніше чи що, нам всім за вас тепер вигрібати". Ні. Тільки обговорення чи правильно процесуально вчинили детективи і як використати статус адвоката, щоб уникнути відповідальності. А знаєте чому? Бо кожен практично суддя, коли приміряє цю ситуацію на себе, думає скоріше не про те, як це шкодить його або її авторитету, який здобували роками. Вони думають як краще сховати і переховати власні мільйони так, бо навіть статус адвоката, заступника голови СЗР і голови ОАСК тепер не "железобетон"", - зазначив Жернаков.

"А хто мільйонів не має - мовчить із солідарності. Бо "шухер на хатє" - не привід обурюватися. Це привід активними діями, словами чи хоча б мовчанням підтримати шановного колегу в тяжку хвилину: "Ми с тобой, дєржись, братуха. То прошло - і ето пройдьот". До речі, третій день мовчать також Президент і його офіс. Цікаво чому", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.

+20
Тільки стадіон Сантьяго зможе врятувати країну.
08.04.2021 13:22 Відповісти
+18
Бубачка вже змотався, перевіз кешак боск-тепер можна і на фронт змотатись, на третій лінії яплом торганути на камери.
08.04.2021 13:22 Відповісти
+13
Потрібна амністія для правоохоронців та суддів щоб вони могли здати свою готівку державі без кримінального переслідування, бо почнуть викидати в смітник і обвалять курс долара та євро. Я просто за США та ЄС переймаюсь
08.04.2021 13:27 Відповісти
точняк.
08.04.2021 13:21 Відповісти
Потрібна амністія для правоохоронців та суддів щоб вони могли здати свою готівку державі без кримінального переслідування, бо почнуть викидати в смітник і обвалять курс долара та євро. Я просто за США та ЄС переймаюсь
08.04.2021 13:27 Відповісти
08.04.2021 13:36 Відповісти
10000 людєшок з вищої ланки правосуддя років на 20 в уранові шахти, і років на 2-3 в Україні можливе певне правосуддя.
08.04.2021 14:22 Відповісти
эх, не дождался судья АМНИСТИИ от зеленского - всего награбленного..
ну, ничего.. замнут дело, а там и вернут деньги судье. с КОМПЕНСАЦИЕЙ от Украины "за беспокойства"
08.04.2021 14:34 Відповісти
Чекають указівку з ОПи.
08.04.2021 13:21 Відповісти
Тільки стадіон Сантьяго зможе врятувати країну.
08.04.2021 13:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6WWuVsunoD8 startup the rotors
08.04.2021 13:25 Відповісти
Не фанат диктаторів, але саме час. Бо або-або.
08.04.2021 13:30 Відповісти
08.04.2021 14:07 Відповісти
08.04.2021 13:27 Відповісти
И эскадроны смерти.
08.04.2021 13:28 Відповісти
А зараз їх немає?
08.04.2021 13:32 Відповісти
Немає. Як би були, то поряд з Бузиною уже б лежали тисячі.
08.04.2021 14:11 Відповісти
дивіться нище
08.04.2021 14:14 Відповісти
Чурбани ламають щелепу народному депутату України посеред столиці. І що?
08.04.2021 13:33 Відповісти
Ми навіть на стадіоні... дебіла обрали.
08.04.2021 13:42 Відповісти
Є таке. Але до того майже 30 років правління клептоманів та 365 ординців та їх наймитів.
08.04.2021 13:54 Відповісти
Бубачка вже змотався, перевіз кешак боск-тепер можна і на фронт змотатись, на третій лінії яплом торганути на камери.
08.04.2021 13:22 Відповісти
не виключено, що і Аваков не пустим туди злітав...
08.04.2021 13:42 Відповісти
так скоро змінять керівництво набу і чесного непідкупного заступника сзр відпустять наші органи, і повернуть непосильне зароблене
08.04.2021 13:23 Відповісти
Ось через цих продажних суддів і прокурорів українці і живуть так бідно....
08.04.2021 13:24 Відповісти
Брехня! Епоха бідності закінчилась! Бубачька переміг суддівську мафію! Прокурор тепер чесний, на 200 відсотків Бубочкін! Портнова затпївся і на суди не впливає!
08.04.2021 13:29 Відповісти
Судді та прокурори - це дріб'язок , порівняно з тим кешем в мішках , який Зе вивіз до Оману та Катару !!
08.04.2021 13:35 Відповісти
Чого ми такі дурні, бо бідні. В чого бідні, бо дурні...
08.04.2021 17:20 Відповісти
Никакие судьи не хотят ни в какую Европу! Она им нада? Они без неё лучше живут.
08.04.2021 13:26 Відповісти
она у них всегда была, Европа эта, и есть.
Они надеются, что и будет...
08.04.2021 13:44 Відповісти
Вони взагалі в іншому вимірі живуть. З іншими цінностями, з іншою уявою про вартість життя ...
08.04.2021 13:28 Відповісти
Можете у меня деньги спрятать!!!!
Адрес дать?
08.04.2021 13:30 Відповісти
Идея класс! Если вам всё не влезет, то я следующий, кто готов спрятать судейские ,,честно заработанные".
08.04.2021 13:36 Відповісти
Скидай за посиланням https://nabu.gov.ua/nayposhyrenishi-zapytannya
08.04.2021 13:44 Відповісти
Им тоже надо деньги спрятать?
08.04.2021 13:46 Відповісти
сегодня судьи поняли шо деньги нужно перевести в брюлики и высыпать в аквариум, попивая кофе смеются над спалившимся нищебродом с нищими 5-ю лямами баксов.
08.04.2021 14:44 Відповісти
читала,що речові докази майже завжди *********.Щоб загубилися потрібен час.
08.04.2021 21:48 Відповісти
Деньги в Катаре,вот это ДЕНЬГИ,а это так,мелочевка,чего шуметь?
08.04.2021 13:32 Відповісти
Тиха украинская ночь , но сало надо перепрятать 🤣🤣😀
08.04.2021 13:33 Відповісти
08.04.2021 13:35 Відповісти
Теперь пол года на всех СМИ будут бубнеть какя работа проделана ордена медали и прочее но суда не будет кеш поделят и концы вводу... вспомним брилиантовых,Свинарчуков и других неизвестных...
08.04.2021 13:37 Відповісти
********* вже давно прхрипів що в нього немає ніякої реакції на корупцію.
08.04.2021 13:37 Відповісти
Точно! Ой, точно... Не все, но 80 % нынешних "судей" перепрятывают "нажитое непосильным трудом"!!!! Интересно бы знать статистику - "СКОЛЬКО судей на другой день после поимки "Волка-под-Зонтиком" не вышли на денек-другой на работу (или даже на полдня) под разными предлогами" ?
08.04.2021 13:38 Відповісти
ВСе они связаны одной цепью коррупции и воровства а пока готовят легенду как это все погасить
08.04.2021 13:38 Відповісти
Ошиблись, бивает.
Извинитесь перед уважаемими людьми. Ну и откройте дело на какого-нибудь АТОшника ведь закон один для всех...
08.04.2021 13:39 Відповісти
Суддівський общак накрили
08.04.2021 13:45 Відповісти
вот кого трусить надо......
08.04.2021 13:55 Відповісти
Жернаков, і всі-всі-всі 73/43%зебіли! Два роки тому ви перемогли з "абинепорох"! Не шукайте виних в своїй перемозі!
08.04.2021 13:56 Відповісти
Та не тільки судді мовчать, ЗМІ, телебачення якось принишкли, наші поважні партії не коментують. Прямо заговір мовчання.
Так начебто НАБУ якогось рядового хабарника з сільради піймала.
Хоча, може я щось пропустив.
08.04.2021 14:02 Відповісти
Через декілька днів взнаємо що то була таємна схованка коштів для спецоперацій української зовнішної розвідки. І схованку курував саме цей поважний пан.
08.04.2021 14:15 Відповісти
Если украинских судей потрясти, то можно 2-3 бюджета Украины наколядовать. И никакие кредиты от МВФ не понадобяться. В нищей воюющей стране судья имеет центнер американских денег!!! Люди на хлебе экономят, а тут деньги центнерами считают...
08.04.2021 14:30 Відповісти
Кстати, третий день молчат также Президент и его Офис. Интересно почему"

Торгуются с вовком.
08.04.2021 14:35 Відповісти
им некогда, пересчитывают наличку и думают где перепрятать.
08.04.2021 14:48 Відповісти
Абсолютно точно, вони всі такі, бо так і було задумано! Нагадую, непідконтрольна нікому каста суддів була утворена ШТУЧНО шляхом введення пожиттєвого статусу судді у 2010 році Януковичем. Це був один із важелів руйнування України як держави, що є метою росіян. Звичайно, що іделогами введення цього неподобства теж були кацапи. В цивілізованих країнах такий статус мають лише члени Верховних Судів, яких, до речі, теж на порядок менше, ніж у нас, бо там функції Верховного Суду конкретні і обмежені. А у нас усі суди можуть лізти куди завгодно, і нічого їм за це не буде. Це диверсія, а не судочинство.
08.04.2021 14:40 Відповісти
Це не судди ,це мафіозна банда злочинців ,яка жирує в цій бідній країні і звісно своїх не здавати кругова порука.
08.04.2021 14:49 Відповісти
 
 