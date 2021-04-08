Третій день з моменту затримання на хабарі брата Вовка Зонтова мовчать ВРП, Верховний Суд і Рада Суддів: думають, як краще переховати власні мільйони, - Жернаков

Третій день минає з моменту затримання брата глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова на хабарі в розмірі $ 100 тис. і виявлення їхньої схованки з сумою, еквівалентною $ 5 млн, зберігають мовчання органи судової системи, президент, ОП і навіть закриті суддівські групи.

Про це пише в Facebook координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Третій день іде з моменту затримання брата Павла Вовка Юрія Зонтова при отриманні неправомірної вигоди розміром $100 000, другий - як викрили їхню схованку з грошима сумою в ~$5 млн. Третій день мовчать ВРП, Верховний Суд, Рада суддів. Ніхто нічого не засуджує. Не висловлює занепокоєння чи навіть здивування. Бо ж серед суддів центнер готівки на хаті в центрі Києва - це норм, а шо тут такого", - зазначив він.

"Мовчать, як підмітив Андрій Козлов, навіть закриті суддівські групи. Ніхто навіть не пише - "ви там давайте якось акуратніше чи що, нам всім за вас тепер вигрібати". Ні. Тільки обговорення чи правильно процесуально вчинили детективи і як використати статус адвоката, щоб уникнути відповідальності. А знаєте чому? Бо кожен практично суддя, коли приміряє цю ситуацію на себе, думає скоріше не про те, як це шкодить його або її авторитету, який здобували роками. Вони думають як краще сховати і переховати власні мільйони так, бо навіть статус адвоката, заступника голови СЗР і голови ОАСК тепер не "железобетон"", - зазначив Жернаков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР з нацбезпеки викликав на засідання керівництво Служби зовнішньої розвідки після затримання на хабарі брата Вовка Зонтова

"А хто мільйонів не має - мовчить із солідарності. Бо "шухер на хатє" - не привід обурюватися. Це привід активними діями, словами чи хоча б мовчанням підтримати шановного колегу в тяжку хвилину: "Ми с тобой, дєржись, братуха. То прошло - і ето пройдьот". До речі, третій день мовчать також Президент і його офіс. Цікаво чому", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.