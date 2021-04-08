"Укрзалізниця" розробить формат обмежень у "червоних" Запорізькій та Хмельницькій областях, - Криклій

"Укрзалізниця" розробить формат обмежень в Запорізькій і Хмельницькій областях, які з 9 квітня віднесені до "червоної зони".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, протягом тижня УЗ разом з Мінінфраструктури та МОЗ повинні надати пропозиції щодо організації перевезень у цих регіонах.

Поки що поїзди далекого прямування курсуватимуть без змін, а продаж квитків і висадка / посадка пасажирів не обмежуватимуться. Про введення обмежень і їх характер Укрзалізниця повідомить додатково.

Разом з тим, за рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Хмельницької області Укрзалізниця з 8 квітня тимчасово скасовує курсування приміських поїздів на території області. Приміські поїзди, які проходять транзитом через регіон, посадку/висадку пасажирів на території області не здійснюватимуть.

У Запорізькій області приміські поїзди нині курсують без змін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Запорізькій і Хмельницькій областях з 9 квітня - "червона" зона карантину.