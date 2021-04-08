Пєсков про відносини РФ зі США: Перебуваємо в мобілізованому стані і готові до гірших сценаріїв

Російська Федерація через новини про можливість введення нових санкцій з боку США готується до гірших сценаріїв розвитку відносин.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

При цьому, у властивій РФ манері російська сторона в загостренні відносин звинувачує США, не визнаючи власних ворожих дій.

"Розумієте, ворожість і непередбачуваність дій американської сторони в цілому зобов'язує нас до того, щоб бути готовими до гірших сценаріїв. Тобто коли ви маєте досить агресивно налаштованого, непередбачуваного співрозмовника, природно, ви постійно перебуваєте в мобілізованому стані", - зазначив Пєсков.

Він також додав, що непередбачуваність відносин Росії і США - "це дуже погано".

